Вся правда о змеином сексе: он не такой, как мы думали

Правообладатель иллюстрации Sven Zacek/naturepl.com

Ученые привыкли считать, что змеи-самцы играют доминирующую роль в половом акте, а самки в основном пассивны, но как же они ошибались!

Когда Хесус Ривас вынул самку анаконды из брачного клубка змей, его ожидал сюрприз.

Раздувшееся тело анаконды свидетельствовало о том, что она предельно сыта, и Ривас считал, что она вот-вот отрыгнет - змеи часто отрыгивают часть пищи, если съели слишком много или испытывают стресс.

И что же увидел Ривас? Вместо обычной добычи - крысы или другого грызуна - изо рта анаконды показался хвост другой змеи.

"Это тоже была анаконда, - рассказывает Ривас, герпетолог (герпетология изучает пресмыкающихся и земноводных - Прим. переводчика) из Лас-Вегаса. - И, судя по половым признакам, это был самец".

Самка анаконды проглотила одного из своих недавних половых партнеров - особенность полового поведения, известная под названием "сексуальный каннибализм".

И этот поразительный случай лишь добавил свидетельств к растущему объему данных, подтверждающему: мы неправильно представляли себе, как происходит половой акт у змей.

Правообладатель иллюстрации Franco Banfi/naturepl.com Image caption Зеленая (гигантская) анаконда (Eunectes murinus)

У анаконд сексуальным каннибализмом занимаются исключительно самки.

Раньше ученые считали, что самки змей занимают подчиненное положение во время ухаживания и спаривания, но теперь ясно, что их роль весьма значительна и даже доминирующа.

Ривас предполагает, что неверное представление родилось из старых исследований, которые проводились учеными-мужчинами. Сыграла роль, так сказать, половая солидарность.

Самки змей физически крупные и мощные, так что на самом деле неудивительно, что они могут побороть и даже съесть самца. У многих животных картина обратная - крупнее именно самцы, но в случае со змеями все не так.

Самки анаконды в среднем в 4,7 раза больше, чем самцы. Среди сухопутных позвоночных это самая впечатляющая разница между полами.

Причина того, что самцы часто крупнее самок, состоит в том, что это помогает им побеждать в борьбе за самку и контролировать территорию, отгоняя соперников. И это именно так у ящериц, птиц и млекопитающих.

Но поведение самцов змей разрушает этот стереотип. Их не волнует контроль над территорией, и во время ухаживаний они просто отпихивают соперника и ловко действуют хвостом, чтобы добраться до гениталий самки. Так что для самца змеи вовсе не важно быть большим.

Зачем же самкам крупные формы? Большой размер улучшает фертильность, и потомство получается более крупное, что повышает шансы на выживание. Самцы, судя по всему, это понимают, предпочитая ухаживать за более крупными самками.

Но как они осуществляют свой выбор? У змей ведь не очень хорошее зрение, и пока не ясно, каким образом самец издалека может понять, насколько привлекательна самка.

Правообладатель иллюстрации Tony Phelps/naturepl.com Image caption Самец обыкновенной гадюки (Vipera berus) охраняет самку от других самцов

Возможно, ответ кроется в том, что на самом деле ухаживание инициирует не самец, а самка. Когда самка змеи выходит из спячки и сбрасывает кожу, она выделяет феромоны и привлекает этим самым к себе самцов. "Самцы просто сходят с ума", - свидетельствует Ривас.

Похоже, что эти феромоны несут в себе информацию о том, как выглядит самка. Майкл Лемастер из Университета Западного Орегона получил доказательства того, что запах, выделяемый самкой подвязочной змеи, может передавать информацию о ее физических размерах.

И хотя самцы уделяют внимание и более мелким самкам, как только рядом оказывается крупная змея, они переключаются на нее.

Еще один аспект сексуальной жизни змей, относительно которого мы заблуждались, - это способы спаривания.

Правообладатель иллюстрации Franco Banfi/naturepl.com Image caption Зеленая (гигантская) анаконда (Eunectes murinus)

Считалось, что для змей норма - полигиния, когда один самец имеет половые отношения с несколькими самками. Но и тут всё оказалось не так просто.

Абсолютно обычная вещь - когда несколько самцов ухаживают за одной самкой. На острове Борнео, например, удалось сфотографировать самку райской украшенной змеи, вступившей в связь с четырьмя самцами.

Самцы неотступно следовали за самкой как отряд ее поклонников в течение 30 минут. Как считают исследователи, по ходу этого секс-путешествия они соперничали за лучшую позицию для осуществления полового акта.

Правообладатель иллюстрации Tim Laman/naturepl.com Image caption Райская украшенная змея (Chrysopelea paradisi)

Обычно самка гигантской анаконды тихо лежит в грязи или на мелководье, а самцы пытаются ее обнаружить. Порой с десяток перспективных партнеров приходят познакомиться, обвивая самку - такие "оргии" длятся до месяца.

Ривас вспоминает, как наблюдал за самцом анаконды, который упорно добивался крупной самки, игнорируя любые другие возможности спариться, и в конце концов осуществил с ней половой акт. "Это было похоже на настоящую любовь", - говорит Ривас.

У подвязочных змей (садовых ужей) ухаживания могут принимать еще более экстремальные формы. В канадской провинции Манитоба в районе между озерами Виннипег и Манитоба можно стать свидетелем того, как одну самку преследует до сотни самцов, из которых формируется большой брачный клубок.

Часто в расщелинах можно наблюдать сразу несколько таких клубков с тысячами змей. Правда, такое случается с подвязочными змеями не везде. По словам Риваса, в континентальных Соединенных Штатах такого вы не увидите. Не очень понятно почему, но, видимо, окружающая среда и география сильно влияют на поведение змей.

Как рассказывает Ривас, проблема с этими брачными кубками в том, что ученым очень трудно установить, кому из самцов в итоге удалось произвести потомство. Ясно одно - поскольку в таких "оргиях" самцов много, самка должна делать выбор.

Правообладатель иллюстрации Francois Savigny/naturepl.com Image caption Брачный клубок анаконд (Eunectes murinus)

"В конце концов именно самка решает, когда ей открыть для самца свою клоаку", - говорит Лемастер, изучающий подвязочных змей. Самки используют сжатие гениталий для контроля над длительностью полового акта и могут прервать его, если посчитают, что самец не справляется со своими обязанностями.

Пока до конца не ясно, чем именно руководствуются самки, выбирая того или иного самца. Ученые предполагают, что все-таки выбирается либо самый сильный, либо самый настойчивый, чтобы гарантировать более здоровое потомство.

Однако, возможно, в процессе "женского" выбора играет роль еще один элемент. По мнению Риваса, самки используют свое чувство осязания, различая самцов. Понять, как это происходит, может помочь видеосъемка процессов внутри спаривающейся группы.

В любом случае ясно, что самки совсем не обязательно выбирают лишь одного "жениха". Часто они осуществляют половые акты с несколькими самцами. И вопреки прежним представлениям, самцы обычно остаются с одной самкой.

Правообладатель иллюстрации Huw Cordey/naturepl.com Image caption Подвязочные змеи (Thamnophis sirtalis parietalis) в брачный период

"У самца уходит много сил на то, чтобы найти и завоевать самку", - объясняет Ривас. По его мнению, полиандрия (когда каждая из самок вступает в половую связь с несколькими самцами) передается у змей по наследству.

Как это сложилось? Одно из предположений состоит в том, что секс с несколькими самцами помогает самке создать запас семенной жидкости, который она может использовать для питания.

Но Ривас все-таки считает, что половые акты со многими самцами, конкуренция разной спермы дают какую-то гарантию более здорового потомства.

Самки могут сохранять сперму в репродуктивном тракте на протяжении месяцев и даже лет, и она сохраняет свою конкурентоспособность даже в сравнении со свежей.

Правообладатель иллюстрации Huw Cordey/naturepl.com Image caption Подвязочные змеи (Thamnophis sirtalis parietalis)

Значит ли все это, что роль самцов в спаривании змей весьма ограниченна и сводится к выполнению вполне конкретной обязанности?

Самки подвязочной змеи, которые только что имели половой акт, выделяют специальный феромон, который дает понять самцам: не теряйте времени, я вам уже неинтересна.

Однако и некоторые самцы тоже весьма активны. Скажем, самцы той же подвязочной змеи выделяют некую субстанцию, которая блокирует генитальный тракт самки после полового акта. Эта так называемая копуляционная пробка - судя по всему, способ помешать самке иметь половой акт с другими самцами.

Такие пробки не на 100 процентов эффективны, часто они просто выпадают. Но у них может быть и еще одна функция - они могут представлять из себя запас спермы, которая постепенно выделяется в организм самки, по мере того как пробка растворяется.

То, что, скажем, самец анаконды старается подольше оставаться рядом со своей "возлюбленной", можно объяснить тем, что он пытается остаться последним, кто вступил с ней в половую связь. Это повышает шансы на то, что именно его сперма победит в борьбе за потомство.

Впрочем, возвращаясь к началу нашего рассказа, надо отметить, что слишком долго оставаться рядом с подругой тоже опасно - и даже смертельно опасно: она может просто съесть.

Правообладатель иллюстрации Sven Zacek/naturepl.com Image caption Обыкновенные ужи (Natrix natrix) - самец и самка

Конечно, самки анаконды далеко не всегда поедают своих партнеров по сексу, и непонятно, как они решают, делать это или нет. "Было бы интересно узнать, есть ли что-то в конкретном самце, что делает его более уязвимым для такого исхода", - размышляет Ривас.

Сексуальный каннибализм помогает самкам анаконды получить дополнительные питательные вещества, которые весьма кстати, если учесть, что во время беременности на протяжении семи месяцев они голодают.

В репродуктивном поведении змей для нас по-прежнему много загадок. Отчасти потому, что змеи сами по себе - загадочные существа и ведут образ жизни, скрытый от глаз человека.

Но из того, что мы знам, можно сделать вывод: брачное поведение змей весьма схоже с паучиным. И у тех, и у других самки крупнее самцов, и там, и там самцы жестко конкурируют за право оплодотворить самку, а самки умеют выбирать, с кем иметь половой акт, а с кем нет.

Ну и наконец, и у змей, и у пауков самец подвергается риску быть съеденным собственной подружкой. Сразу после секса.

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