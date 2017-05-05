"Изнасилована покемоном" и другие кошмары сонного паралича

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Чуть менее года назад эта история привела в восторг желтую прессу и проникла в разделы происшествий некоторых серьезных СМИ. Москвичка заявила, что пока она спала, на нее напал настоящий покемон. Жуткая галлюцинация приоткрывает дверь в таинственную сумеречную зону между сном и бодрствованием - странное состояние сознания, которое может стать причиной различных феноменов, от охоты на салемских ведьм до похищений инопланетянами, рассказывает обозреватель BBC Future психолог Мэтью Томкинс.

Это случилось прошлым летом в Москве. Женщина легла спать, предварительно поиграв в Pokemon Go на своем смартфоне. Той же ночью она проснулась, почувствовав, что на нее навалилось что-то тяжелое.

Она открыла глаза и, по ее словам, увидела, что ее домогается оживший персонаж этой игры. Не человек в костюме покемона, а настоящий покемон.

Она запаниковала, но не могла вымолвить ни слова и будто оцепенела. Ее муж спал рядом, ни о чем не подозревая.

Все-таки ей удалось начать сопротивляться этому существу, и в результате она смогла встать, а похотливый покемон тут же исчез.

Осмотрев квартиру и не найдя никого, женщина тем не менее сообщила в полицию, что подверглась изнасилованию.

Надо ли говорить, что новость об этом быстро и, можно даже сказать, радостно подхватили таблоиды - и российские, и из других стран (заголовки были один другого краше: "Покемон изнасиловал женщину прямо в центре Москвы", "Москвичка обвинила покемона в изнасиловании". - Прим. переводчика).

История эта наделала много шума в интернете и в один прекрасный день появилась в моей Twitter-ленте. Будучи психологом-экспериментатором, испытывающим особый интерес к аномальным перцептивным опытам, я сразу подумал: "Ну, такое могло произойти с кем угодно".

Образы из ваших снов могут вторгнуться в вашу реальность

Несмотря на то, что однозначно объяснить случившееся с этой женщиной невозможно, я был почти уверен, что это ночное нападение покемона никак не противоречит имеющимся у нас на данный момент знаниям о сне.

И действительно, учитывая то, что нам известно об этом таинственном нейропсихологическом состоянии и связанных с ним странных ощущениях, опыт этой москвички, пожалуй, можно назвать нормальным.

Кратким и на первый взгляд парадоксальным объяснением этому происшествию может служить то, что она могла бодрствовать и спать одновременно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исторические свидетельства о нападениях демонов имеют много общего с нашими современными представлениями о сонном параличе

Давайте ненадолго оставим покемона в стороне и рассмотрим рассказ женщины о том, как она проснулась и не могла пошевельнуться, потому что на нее сверху навалилось что-то тяжелое.

В данном случае применим медицинский термин "сонный паралич" - один из видов парасомний, или расстройств сна.

Помимо неспособности двигаться, во время этих приступов паралича в состоянии бодрствования человек часто видит яркие галлюцинации, которые затрагивают сразу несколько органов чувств.

То есть образы из ваших снов могут вторгнуться в вашу реальность.

Содержание галлюцинаций зачастую может быть тематически связано с чувством паралича, что проявляется в видениях с участием некоего злоумышленника, пытающегося прижать спящего к кровати, навалившись сверху.

Упоминания о случаях, которые можно объяснить сонным параличом, встречаются в разные периоды истории и в разных странах, причем самое первое из них относится еще к 400 году до н. э.

Оно содержится в старинной китайской книге "Чжоу Ли/ Чунь Гуань", посвященной сну и снам.

В ней дается классификация различных видов снов, и ученые определили, что "э-мэн", или "сны удивления", обладают многими характеристиками, которые сегодня ассоциируются с сонным параличом.

В зависимости от временного периода и культурного контекста эти кошмарные видения могут интерпретироваться по-разному.

Исследователи сонного паралича Брайан Шарплесс и Карл Дограмий собрали 118 терминов из языков разных стран мира, описывающих похожее на сонный паралич состояние.

Показания Джона привели к тому, что Бриджет была отправлена на виселицу, став первой жертвой охоты на салемских ведьм

Так, например, в немецком языке есть слово hexendrücken - "объятия ведьмы" и alpdrücken - "объятия эльфа".

В норвежском фольклоре встречается персонаж svartalfar - злой эльф, который стреляет в людей парализующими стрелами, а потом усаживается им на грудь.

В японском языке есть слово kanashibari, обозначающее магическую скованность невидимым металлом.

В некоторых районах Швейцарии люди говорят о tchutch-muton - злой ночной фее, предстающей в образе черной овцы.

У курдов есть mottaka - злой дух, душащий людей по ночам, а у иранцев bakhtak - джинн, сидящий на груди спящего.

Ученые также предположили, что состояние сонного паралича может быть причиной сегодняшних сообщений о похищении инопланетянами.

Поэтому я считаю, что вполне логично связать нападение покемона со всем вышеперечисленным.

Если утонет - значит, невиновна

Для сравнения можно рассмотреть следующий рассказ Джона Лауднера, дававшего показания на печально известном суде над салемскими ведьмами в 1692 году:

"… я лег спать, а глубокой ночью почувствовал, как что-то сильно давит мне на грудь, проснулся, посмотрел и в ярком лунном свете ясно увидел, что Бриджет Бишоп, или кто-то похожий на нее, сидит меня на груди".

"Когда я попытался поднять руки, чтобы освободиться от тяжелого груза, она схватила меня за горло и почти задушила меня. А я даже рукой не мог пошевелить, чтобы оттолкнуть ее. И в этом положении она продержала меня почти до рассвета".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бриджет Бишоп стала первой жертвой охоты на салемских ведьм. Сегодня мы можем предположить, что в ее деле сонный паралич ошибочно был принят за проклятие

Как и москвичке в 2016 году, Джону привиделось, что на него кто-то напал. Это видение сопровождалось ощущением давления и параличом, хотя в данном случае лучшее объяснение, которое он смог найти - это то, что на него напала местная ведьма.

Здесь прослеживаются явные параллели со случаем с покемоном, но, в отличие от прошлогоднего случая в Москве, последствия были гораздо печальнее. Показания Джона привели к тому, что Бриджет была отправлена на виселицу, став первой жертвой охоты на салемских ведьм.

Заявление Лауднера, впрочем, было не единственным основанием для приговора. Решение суда было подкреплено "изобличающей уликой": Бриджет могла иметь дополнительный "ведьмин сосок" (его видели лишь однажды, после чего он… исчез).

Среди тех, кто страдает от сонного паралича в наши дни, такое объяснение как колдовство уже не пользуется прежней популярностью.

Но и в наши дни те физиологические механизмы, которые вызывают сонный паралич, до конца не изучены.

Известно лишь то, что все действия, совершаемые нами во сне, происходят только в нашем воображении.

У всех нас имеется врожденный механизм безопасности, который можно сравнить с автоматическим выключателем. Он эффективно препятствует превращению сигналов двигательного планирования в сигналы двигательного действия.

Лично ко мне поздней ночью пару раз приходили люди-тени без лица, но, по крайней мере, они не распускали руки

Этот механизм не дает нам наяву делать то, что мы видим во сне. Именно поэтому, если во сне за вами гонится монстр, вы не вскакиваете с кровати и не врезаетесь в стену вашей спальни.

Тем не менее мозг, как и любая очень сложная система, иногда дает сбои.

С одним из таких "глюков" знакомы многие: при сомнамбулизме паралич прекращается довольно рано, пока человек еще спит. Но иногда паралич не проходит даже тогда, когда вы уже проснулись.

Как правило, это происходит на пороге сна - либо когда вы просыпаетесь, либо когда засыпаете. Вы может быть в сознании, с открытыми глазами, но не в состоянии пошевельнуться.

Опять же, это довольно распространенное явление, но, по понятным причинам, подобный опыт может быть весьма пугающим.

Эти проблемы могут быть следствием более общего нарушения сна. Ученые доказали, что сонный паралич можно вызвать в лабораторных условиях, если участников эксперимента постоянно будить во время глубокого сна.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption То, что леди Макбет ходила во сне, должно было служить признаком ее вины, но сегодня мы понимаем неврологические причины этого странного состояния сознания

В целом сонный паралич - не такое уж редкое явление в обычной жизни за пределами лабораторий.

Даже если с вами подобного не случалось, скорее всего, сонный паралич испытывал кто-то из ваших знакомых.

По оценкам экспертов, 50% человечества испытывает сонный паралич как минимум один раз в своей жизни. А некоторые утверждают, что подобные приступы случаются с ними каждую ночь.

Возможно даже, что существующие опросы не дают нам правильного представления о распространенности этого явления, существенно занижая ее, ведь люди стесняются сообщать о галлюцинациях, опасаясь, что их примут за душевнобольных или наркоманов.

В действительности же вполне здоровые люди могут испытывать сонный паралич и галлюцинации при отсутствии каких-либо осложнений, связанных с психическими расстройствами или употреблением наркотических веществ.

Понимание того, что это явление относительно нормальное, может помочь унять связанную с ним тревогу.

Лично ко мне поздней ночью пару раз приходили люди-тени без лица, но, по крайней мере, они не распускали руки.

Видения падающих блоков

Но давайте вернемся к странному случаю в Москве. Почему из всех возможных созданий к женщине явился именно покемон?

Учитывая в высокой степени субъективную природу снов, изучить их с научной точки зрения весьма затруднительно.

Как эмпирически оценить галлюцинации, которые люди видят, находясь в бессознательном состоянии, и обычно забывают, проснувшись?

Но даже при этом не нужно быть экспертом, чтобы увидеть потенциальную связь между игрой в Pokemon Go и последовавшим за ней сном наяву.

Оказывается, связь между видеоиграми и снами довольно часто становилась предметом исследований, посвященных субъективным ощущениям спящих.

Сон нам нужен для консолидации воспоминаний, приобретенных во время бодрствования

В 2000 году группа ученых из Гарвардской медицинской школы, возглавляемая Робертом Стикголдом, отметила, что участники исследования, игравшие в "Тетрис", регулярно сообщали о том, что видят связанные с игрой "гипногогические образы".

Когда они засыпали, перед глазами у них появлялись легендарные падающие блоки.

Схожие результаты были получены и при использовании других видов видеоигр, в том числе аркадной игры со спуском на лыжах, виртуального лабиринта и даже Doom.

Эти результаты были представлены в качестве доказательства идеи о том, что сон нам нужен для консолидации воспоминаний, приобретенных во время бодрствования.

Консолидация - термин, обозначающий процесс систематизации и закрепления новых воспоминаний. Различные эксперименты показали, что люди выполняют задачи на память лучше, если после обучения дать им возможность поспать.

По-видимому, после того как мы что-то выучили, наш мозг использует сон как репетиционную площадку для отработки различных задач.

Что снится крысе

Еще больше научных доказательств было получено в результате исследования мозговой активности спящих крыс.

Работа с животными имеет множество плюсов и минусов по сравнению с людьми. С одной стороны, чтобы подключить электроды непосредственно к мозгу крысы, требуется получить существенно меньше разрешений.

Однако с другой стороны, крысу невозможно просто спросить, что ей приснилось, поэтому ученым остается только догадываться, как электрическая активность может быть связана с феноменологическим опытом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По-видимому, во время сна в мозгу крысы прокручивалось ее путешествие по лабиринту

В рамках одного такого эксперимента группа ученых из Массачусетского технологического университета вживила крысам электроды непосредственно в гиппокамп.

Гиппокамп - это область головного мозга, которая и у крыс, и у людей, помимо осуществления некоторых других функций, играет важную роль в формировании воспоминаний о физических пространствах.

Благодаря этим электродам ученые получили возможность в режиме реального времени наблюдать за деятельностью отдельных клеток гиппокампа.

Каждый раз, когда одна из клеток приходила в действие, регистрировался пик активности.

С электродами, подключенными к мозгу, крысы учились проходить по лабиринту, в качестве вознаграждения получая корм.

Так как гиппокамп участвует в пространственном обучении, паттерны электрической активности в этой области мозга можно было связать с местонахождением крысы в определенных частях лабиринта.

Но почему этот метод важен для нашего разговора о напавшем на москвичку покемоне?

После того как крысы научились проходить лабиринт, ученые продолжили снимать показания электродов, пока те спали.

Во время сна клетки гиппокампа у животных продолжали работать, и это была не просто активность: ее характер во сне соответствовал паттернам, связанным с правильным прохождением лабиринта.

Но, опять же, мы не можем спросить у крыс, что именно они чувствовали. Тем не менее результаты эксперимента позволяют предположить, что во сне крысы бегали по лабиринту, отрабатывая лучшие маршруты, обнаруженные ими до того, как они заснули.

Следует сделать оговорку: ничто в этой научной работе не доказывает прямой причинно-следственной связи между сном и воспоминаниями: возможно, сам по себе сон не приводит к закреплению воспоминаний, а просто является своеобразным побочным эффектом процесса консолидации.

Другими словами, жуткая галлюцинация москвички не только представляет собой относительно нормальное явление, но и может позволить нам чуть ближе познакомиться с природой сна и причинами, по которым мы спим.

Постарайтесь вспомнить об этом, если когда-нибудь на грани сна и бодрствования вам привидится нечто устрашающее. Не паникуйте и не вините во всем женщин с лишним соском.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.