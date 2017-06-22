Как с помощью электрошока я боролась с дурной привычкой

Правообладатель иллюстрации iStock

Помогает ли наказание - скажем, удары током или денежные штрафы - победить дурную привычку? Чтобы отучить себя засыпать со смартфоном в руках, обозреватель BBC Future испытала на себе некоторые радикальные методы.

На моем запястье - достаточно массивная штука. Это - силиконовый браслет со встроенным аккумулятором, который способен наносить удар током с напряжением более 200 вольт.

Изображение молнии на верхней части ярко-красного браслета постоянно напоминает мне о его назначении.

Судя по специальной программе в моем смартфоне, устройство заряжено и настроено на самый слабый удар. Все, что мне остается сделать - нажать на значок молнии и получить удар током.

В конце концов я набралась достаточно храбрости для того, чтобы ударить себя током

Устройство называется "Павлок", и оно вызывает споры. Кто-то говорит, что это безделушка, а кто-то утверждает, что оно помогло избавиться от привычки грызть ногти или поглощать конфеты одну за другой.

Маниш Сети, основатель фирмы, выпускающей "Павлок", заявляет, что устройство способно избавить от вредной привычки всего за пять дней.

Зачем оно мне? Я хочу отучить себя засыпать со смартфоном в руках. Эксперты считают, что эта моя привычка может способствовать нарушениям сна и даже привести к временной слепоте.

На этом видео корреспондент программы BBC Click Стивен Беккетт демонстрирует, как работает "Павлок". (Видео записано при соблюдении условий безопасности - как и должно быть, когда используются устройства, создающие электроразряд.)

Название "Павлок" - это, конечно, аллюзия на фамилию знаменитого русского физиолога Ивана Павлова, известного тем, что вызывал у подопытных собак слюноотделение по звонку, предшествовавшему кормлению.

Разработчики "Павлока" надеются, что пользователи будут подвергать себя легкому электрошоку каждый раз, когда почувствуют, что не могут совладать с одной из своих вредных привычек - в моем случае это чтение с экрана смартфона в постели.

Расчет на то, что когда привычка ассоциируется у человека с такой неприятной штукой, как удар током, она постепенно отмирает.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Возможно, если вы будете платить небольшой штраф близкому человеку, это сработает?

В конце концов я набралась достаточно храбрости для того, чтобы ударить себя током. При параметрах настройки в 50% шок оказался таким, что его невозможно было проигнорировать и забыть.

Так что же, наказания - будь то легкий электроразряд или, скажем, штрафы - действительно могут изменить наше поведение в лучшую сторону?

Поощрение или боль?

Наказание - это своего рода инструмент выработки условного рефлекса. В то время как поощрение - это последствие, которое укрепляет, утверждает нас в определенном поведении, наказание должно ослаблять неправильные поползновения, рождающиеся у нас в голове.

Исследователи пробовали сравнить, как люди реагируют и на то, и на другое. Например, в одном из таких экспериментов участников лишали небольшого количества "денег" (жетонов) или поощряли таковым в зависимости от успешности выполнения задания.

Обнаружилось, что маленькие штрафы эффективнее влияют на изменение поведения, чем награды, даже если последние - значительно больше.

Люди более охотно сотрудничают, когда боятся попасть в ад, а не тогда, когда хотят попасть на небеса

"Это означает, что на приобретения и на потери мозг реагирует по-разному, - рассказывает Ян Кубанек, исследователь из Стэнфорда. - Ваша реакция на потери одинаково сильна независимо от того, сколько вы потеряли - 5 или 25 центов".

С поощрениями все не так. "Если вы приобретаете 5 центов, вы, скорее всего, снова сделаете тот же выбор следующий раз. Однако когда вы получаете 25 центов, вероятность такого же выбора увеличивается, - объясняет он. - Чем больше вы выигрываете, тем вероятнее вы делаете тот же выбор. В то время как любая по величине потеря ведет к одинаково сильному сигналу "избегай!", "больше так не делай!".

Кубанек считает, что результаты этих экспериментов могут быть полезны и за пределами лаборатории - когда надо будет определить, в какой степени могут помочь негативные отклики или наказание. Скажем, в университете преподаватели могут применять это знание в структурировании системы оценок успеваемости.

Согласно исследованиям, угроза наказания влияет на наше поведение. В одном из экспериментов было продемонстрировано, что даже одного изображения глаз достаточно, чтобы в этом месте не мусорили - людям казалось, что на них кто-то смотрит. (Впрочем, в последующих исследованиях повторить "эффект следящих глаз" оказалось довольно трудно.)

В своей книге "Бог следит за тобой" (God is Watching You) Доминик Джонсон утверждает, что боязнь наказания свыше - от Бога ли, из ада, в связи с кармой - обеспечивает дополнительную степень сотрудничества внутри общества, независимую от деятельности институтов власти.

"Возможности правительств и полиции ограничены. Им не уследить за всем, и возможности наказания тоже ограничены, - говорит Джонсон. - Другое дело - боги, которые вездесущи, и чьи возможности для наказания безграничны. Боги куда могущественней, чем полиция. По крайней мере, для тех, кто в них верит".

Эта идея подтверждается некоторыми исследованиями - например, психолога Азима Шарифа, который выяснил, что уровень преступности в обществе зависит от веры в существование ада.

"Некоторых это огорчило, но, получается, люди более охотно сотрудничают, когда боятся попасть в ад, а не тогда, когда хотят попасть на небеса", - говорит Джонсон.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Некоторые исследователи заметили, что нарисованных на стене глаз достаточно для того, чтобы люди следили за своим поведением. Правда, это работает не всегда

Вот эта самая вероятность быть наказанным и может быть причиной того, что для некоторых людей "Павлок" оказался весьма эффективен.

На моем красном браслете - заметное изображение молнии. Одного этого достаточно для того, чтобы я помнила: мне надо наказывать себя ударом тока за то, что я лежу в постели со смартфоном!

Одного изображения молнии на браслете оказалось достаточным для того, чтобы я помнила: мне надо наказывать себя ударом тока!

Браслет выполнял свое предназначение - я постоянно помнила о нем и проводила гораздо меньше времени в интернете по вечерам.

Впрочем, добровольно подвергая себя электрошоку за чтение в постели "Фейсбука", я так и не достигла полного отказа от использования смартфона перед сном.

А вот что сработало, по крайней мере - на протяжении всей следующей недели. Я наложила сама на себя огромный штраф, который заплатила собственному мужу - причем он имел право тратить эти деньги на что угодно.

Всего один долгий вечер, проведенный в постели со смартфоном - и сумма оказалась столь внушительна, что я зареклась так делать снова (но когда мой эксперимент закончился, я вернулась к своим вредным привычкам).

Похоже, я могу с этим жить - постоянно ударяя себя током и регулярно раскошеливаясь. Но не слишком ли это высокая цена за невинную привычку?

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.