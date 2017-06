Лайфхак: как избавиться от навязчивой мелодии в голове

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Опять эта мелодия! Как от нее отвязаться?

Почему некоторые песни надолго застревают у нас в голове и что нужно делать, чтобы они перестали там звучать, рассказывает колумнист BBC Future психолог Том Стаффорд.

Некоторые мелодии привязываются к нам на несколько дней, а то и месяцев. Они крутятся у нас в голове безо всякой причины, и мы никак не можем от них избавиться.

В английском языке для такой мелодии даже есть специальное название - "ушной червь" (earworm). А привязаться может что угодно: от последнего хита Леди Гаги или Coldplay до (вот ужас-то!) нехитрой песенки с конкурса "Евровидения".

Для психолога самое интересное в этом феномене вот что: мы, очевидно, не можем контролировать часть своего ума.

Навязчивая мелодия возникает в голове без всякого предупреждения и отказывается подчиниться, когда мы приказываем ей исчезнуть.

Эти "паразиты" живут в той части нашего мозга, которая отвечает за повторение звуков.

Музыкальные воспоминания есть у всех людей, но формируются они не одинаково, выяснили исследователи из Университета Голдсмита в Лондоне. Ученые собрали более 5 тыс. образцов навязчивых мелодий.

Действительно, мелодии, которые застревают в голове, обычно простые и с повторяющейся темой. Но интересно, что к разным людям цепляются разные мотивчики.

Музыкальный крючок

Нейролог Оливер Сакс писал в своей книге "Музыкофилия", что навязчивые мелодии - это свидетельство того, "насколько чувствителен к музыке и беспомощен перед ее влиянием наш мозг".

Музыке свойственно повторение - возможно, именно поэтому от некоторых мелодий так трудно избавиться. Припев (или отрывок, который легко запоминается) начинает бесконечно повторяться в нашем мозгу, как заевшая пластинка.

Стоит лишь кому-то напомнить вам мелодию-паразит, как ваш "ушной червь" мгновенно оживает

Некоторым, чтобы избавиться от мелодии-паразита, достаточно спеть всю песню целиком. Другие же говорят, что этот метод совершенно не работает.

Еще одна особенность музыкального фрагмента состоит в том, что - в отличие от физических предметов - он всегда один и тот же.

Предметы бывают очень похожими - например, заборы. Однако мы смотрим даже на один и тот же забор каждый раз под новым углом или при другом освещении.

Но загрузите песню в свой плеер или смартфон - и звуки, которые вы будете слышать каждый раз, будут абсолютно одинаковыми.

Повторение вообще играет важную роль в процессе запоминания чего-то. Так что, возможно, именно без конца повторяющиеся элементы внутри одной песни и пропахивают глубокие дорожки в нашем уме. Дорожки, в которых поселяются "ушные черви".

С другой стороны, мелодии, которые мы называем навязчивыми, не просто повторяющиеся. Обычно в них есть нечто особенное, необычное - то, что делает их привлекательными, заставляет обратить на них внимание, некий музыкальный крючок, на который мы ловимся.

Возможно, поэтому они и остаются в нашей голове, а иначе они бы терялись среди других музыкальных воспоминаний.

Бунт музыкального автомата

Иногда вам и саму мелодию не надо слышать - стоит кому-то про нее просто упомянуть, как ваш "ушной червь" мгновенно оживает.

Это доказывает, что навязчивые мелодии - явление долговременной памяти, а не мгновенное эхо только что услышанного.

Но и это еще не все. Ученые обнаружили в нашей кратковременной памяти дополнительные компоненты, которые удерживают образы или звуки. Один из них - "внутреннее око", которое схватывает визуальную информацию, другой - "внутреннее ухо", которым мы пользуемся, например, для запоминания телефонных номеров.

Навязчивые мелодии попадают именно сюда. Вместо того чтобы прокручивать в нашей голове планы на день или какие-то менее важные мысли, внутреннее ухо зацикливается на сочетании нескольких аккордов или паре строк из песни.

Музыка влияет на наш мозг удивительным образом

Часть нашего мозга, которая обычно подчиняется нам безропотно, вдруг начинает бунтовать. Она превращается в сломанный музыкальный автомат, который снова и снова проигрывает нам одну и ту же мелодию, которую мы вовсе не заказывали.

Современная психология признает, что наш мозг не является цельным механизмом. Об этом говорил еще Зигмунд Фрейд. И хотя последние открытия в этой области частично опровергли его теории, как минимум в одном он был прав.

Осознание собственного "я" - это не единственное, что происходит в нашем сознании. Наш ум - сложный мир, о котором мы до сих пор не знаем всего и который мы не контролируем полностью.

Клин клином?

К счастью, психологи уже немного научились укрощать непослушное сознание.

Вспомним об "эффекте белого медведя". Попробуйте сами не думать об этом медведе хотя бы пару минут или дайте такое задание другу, которого хотели бы немного помучить.

Парадокс заключается в том, что пытаясь не думать о чем-то, вы постоянно проверяете, прекратил ли ваш мозг об этом думать, а значит, снова вспоминаете о том же белом медведе.

Чтобы прекратить думать или "не думать" о белом медведе, нужно вообще переключиться на что-то совершенно другое.

Таким же способом можно бороться и с навязчивой мелодией. Когда песня начинает безостановочно крутиться в вашем внутреннем ухе, простого приказа прекратить недостаточно (даже наоборот - это ухудшит ситуацию).

Гораздо лучше сосредоточить свое внутреннее ухо на другом задании. Попробуйте вспомнить другую песню - лучше такую, которая тоже легко запоминается.

Например, если вы подсели на Toxic Бритни Спирс, попробуйте спеть Can't Get You Out Of My Head Кайли Миноуг (подходящее название для такого случая - "Не могу выбросить тебя из головы").

По моей теории, два "ушных червя" одновременно вместе не уживаются. Хотя, возможно, у вас это будет по-другому.

