Медицинские мифы: правда ли, что после еды лучше не плавать?

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Существует мнение, что заходить в воду сразу после того, как вы основательно перекусили, не следует. Могут возникнуть спазмы и боль в животе, есть даже риск утонуть. Но есть ли в этом хоть доля правды?

Помню, как долго тянулось время в детстве, когда после перекуса на пляже приходилось ждать час, прежде чем снова нырнуть в море.

Взрослые мне объясняли, что плавать на полный желудок опасно - могут возникнуть неприятные для пищеварения последствия, спазмы. Откуда возникло такое убеждение?

Причины появления спазмов до конца не ясны. Прямых доказательств того, что физическая активность после еды способна их вызывать, на самом деле нет.

Хотя известно, что после приема пищи усиливается приток крови к пищеварительным органам, а при плавании (как и при любой другой физической нагрузке) повышенного кровоснабжения требуют мышечные ткани.

Особенно часто от колик страдают профессиональные пловцы

Из этого делают вывод, что пищеварительная система получает недостаточное кровоснабжение, и пищеварение ухудшается. Что может повлечь за собой желудочные колики или тошноту.

Подобные исследования, однако, проводились среди профессиональных спортсменов во время забега на длинные дистанции или триатлона. Конечно, в этих видах спорта физическая нагрузка не сравнима с той, что у ребенка, плещущегося в воде.

Профессиональные пловцы не переедают перед соревнованиями, но в то же время следят за тем, чтобы их желудок не был пустым. Ведь чтобы показывать конкурентоспособные результаты, нужны силы.

Спортсмены могут употреблять пищу и непосредственно во время соревнований. А если у них возникают спазмы, это скорее результат переутомления, чем полного желудка.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption На пустой желудок тоже далеко не проплывешь. Надо только правильно выбрать еду

Другое дело - колики в боку, или, как говорят исследователи, "связанные с физической активностью преходящие боли в животе". Их природа не до конца изучена.

Спортивный врач из Австралии Даррен Мортон, который занимается изучением причин возникновения колющей боли в боку при физической нагрузке, обнаружил, что особенно часто от колик страдают профессиональные пловцы.

Приступ может быть спровоцирован резкой нагрузкой после плотного обеда, даже если таковой был за 1-2 часа до начала соревнований.

Есть и хорошая новость. Оказывается, с возрастом колики в боку возникают все реже.

Однако все-таки имеется одно объяснение тому, почему после активных упражнений в боку возникает боль. Мортон заметил, что колики чаще начинаются после употребления фруктового концентрата.

Сок вызывает вздутие живота, в результате чего возникает давление на пристеночную брюшину или переднюю брюшную стенку. Это очень чувствительные участки - возможно, поэтому и возникают боли.

Но есть ли риск утонуть при появлении спазмов или колик? На мелководье, конечно, можно переждать приступ, ступив ногами на дно, или полежать на спине.

Опасной кажется только такая ситуация, когда ребенок находится на глубине, ему не за что ухватиться или он вообще не очень хорошо держится на воде. Но это рискованно в любом случае, независимо от приема пищи.

Если посмотреть на статистику, ежегодно в водоемах действительно гибнет много детей. В Китае, например, утопление - главная причина детской смертности в результате несчастного случая. Однако прием пищи при этом не считают дополнительным фактором риска.

Например, по данным американских ученых, основные причины гибели на воде такие: неумение плавать, отсутствие ограждения вокруг бассейнов и недостаточный надзор со стороны взрослых.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Есть другие причины, по которым сразу после обеда лучше не купаться

А вот у взрослых, как несложно догадаться, главная причина несчастных случаев на воде - употребление алкоголя.

Несмотря на все сказанное выше, есть другие причины не позволять ребенку купаться сразу после обеда. Послеобеденное время обычно самое жаркое, и в тени легче избежать ожогов и перегрева.

Как, однако, объяснить ребенку, который сразу после еды рвется в воду, что это может быть опасно? Можно, конечно, рассказать о риске утонуть. Хотя нам-то теперь известно, что наука не подтверждает эту связь.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.