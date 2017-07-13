Почему мы улыбаемся, когда нам плохо

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это улыбка? Или что-то другое?

Что может быть проще, чем улыбка? Вы улыбаетесь, значит вам хорошо, не так ли? Совершенно не так. За улыбкой скрываются самые разнообразные эмоции, и только шесть из 19 существующих видов улыбки свидетельствуют о хорошем настроении. Зачем же мы улыбаемся, если на душе у нас - совсем другие чувства?

…Они склонились над своими жертвами, ножи наготове. Карни отдавал последние распоряжения. Еще немного, и обезглавливание состоится.

Шел 1924 год, и студент университета Миннесоты Карни Лэндис проводил эксперимент с группой, состоящей из его однокурсников, преподавателей, а также пациентов психиатрической клиники (был в ней и 13-летний мальчик).

Чтобы создать непринужденную атмосферу, Лэндис переоделся, спрятал лабораторное оборудование, задрапировал окна, а на стенах развесил картины.

Лэндис хотел определить роль мимики в выражении различных эмоций - например, таких как боль или шок. Ради этого он готов был сделать так, чтобы участники эксперимента действительно их испытали.

Он усадил их в удобные кресла, а затем нарисовал на их лицах мимические линии, чтобы лучше видеть гримасы, вызванные его опытами.

В течение трех часов он фиксировал эмоции участников эксперимента, сделав их объектами странных и порой неприятных шуток. То у них под креслом взрывался фейерверк, то их било током, пока они нащупывали у себя под креслом ведро со скользкими лягушками.

В довершение всего Лэндис принес живую белую крысу и попросил отрезать ей голову.

Подобные методы, несомненно, нарушали любые нормы научной этики, однако результаты его исследования впечатляют. Даже в ходе самых жестоких экспериментов наиболее типичной реакцией людей были не слезы и не гнев, а… улыбка.

Чем это можно объяснить?

Правообладатель иллюстрации Flickr/Alisha Vargas CC BY 2.0 Image caption В западной культуре улыбки окружают нас - но не все они означают счастье

Перенесемся в 2017 год. Улыбка, которую мы с такой готовностью надеваем при любых обстоятельствах, уже никого не удивляет, она на уровне рефлекса.

Нам улыбаются с экранов телевизоров, рекламных щитов, обложек книг-инструкций "Как стать счастливым за 10 дней", а иногда просто случайные прохожие. Улыбчивые люди производят на нас хорошее впечатление и кажутся более дружелюбными.

Однако все не так просто. Из 19 существующих видов улыбки только шесть свидетельствуют о хорошем настроении.

Остальные отражают ряд неприятных чувств - смущение, неловкость, страх и даже страдание. Улыбка может выражать презрение, гнев и недоверие. За ней мы пытаемся скрыть растерянность или то, что мы лжем.

Искренняя радостная улыбка появляется на нашем лице, когда мы сделали что-то для собственного благополучия, она выражает чувство удовлетворения. А вот остальные виды улыбок несут в себе совсем другую информацию.

"Некоторые из них возникли как способ показать, что мы не представляем собой угрозы и настроены сотрудничать, другие без ненужной агрессии сообщают оппоненту, что в этой ситуации мы сильнее его", - отмечает психолог из Висконсинского университет в Мэдисоне Пола Ниденталь.

Вежливая улыбка означает, что мы готовы следовать правилам. Но она также может быть эффективным способом манипулирования другими людьми, способом отвлечь их от понимания того, каковы наши истинные чувства.

Если совсем коротко: чаще всего этот универсальный символ счастья используется в качестве маски.

Улыбка Дюшена

Правообладатель иллюстрации Wellcome Library, London Image caption И это искренняя улыбка, которая выражает удовольствие и незамутненное счастье?

Первые попытки расшифровать все возможные значения улыбки предпринял в XIX веке французский физиолог Гийом Дюшен (известный также как Дюшен Булонский).

Ученый прибегал к стимуляции мимических мышц с помощью электрического разряда. Поскольку такая процедура была очень болезненной, сначала он проводил свои эксперименты, используя отрубленные головы революционеров.

Но Дюшену повезло. В его распоряжении совершенно случайно оказался пациент одной из парижских клиник, лицо которого не чувствовало боли. Врач провел с ним множество опытов, подключая электроды к различным мышцам и получая самые разные гримасы.

В общей сложности Дюшен зафиксировал 60 выражений лица, за каждое из которых отвечала отдельная группа лицевых мышц его подпечного.

На одной из фотографий, сделанных Дюшеном, бедолага широко улыбается беззубым ртом и выглядит абсолютно, до идиотизма счастливым.

Это выражение лица потом так и назвали: "улыбка Дюшена" - искренняя улыбка, которая выражает удовольствие и незамутненное счастье. Ее отличительная черта - характерные морщинки в уголках глаз, так называемые гусиные лапки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Улыбка Далай-ламы всегда беззаботно искренняя

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Папа римский Франциск привнес в культуру Ватикана латиноамериканскую улыбчивость и аргентинское лукавство

"Ученые, однако, выяснили, что у некоторых народов искренняя улыбка не обязательно должна сопровождаться "гусиными лапками", - отмечает профессор Ниденталь.

И тут мы подходим к вопросу, который занимал умы ученых - от Дарвина до Фрейда. Является ли наша мимика инстинктивной и универсальной для всех людей или она зависит от культуры и воспитания?

Улыбка страха

Несмотря на то, что искренняя улыбка считается сейчас наиболее естественной, некоторые ученые считают, что на самом деле ее корни - в мимике с совсем другим значением.

Кое-что в этом вопросе могут прояснить наблюдения за человекообразными обезьянами.

"Когда шимпанзе испытывают чувство страха, они демонстрируют зубы в оскале", - объясняет Занна Клей, приматолог из Университета Бирмингема.

Это - выражение подчинения, которое шимпанзе используют в присутствии доминантных особей группы.

И хотя мы как правило не связываем улыбающееся лицо человека с чувством опасности, существует достаточно свидетельств того, что именно из такой подобострастной мимики и произошла наша искренняя улыбка.

Правообладатель иллюстрации Zanna Clay/ Lola ya Bonobo Sanctuary) Image caption Когда шимпанзе испытывают чувство страха, они демонстрируют зубы в оскале

У детей, например, широкая улыбка может означать как удовольствие, так и боль. А мужчины, как показали исследования, чаще улыбаются в присутствии людей с более высоким статусом.

Дарвин считал, что мимика инстинктивна и изначально выполняла вполне практические функции. Например, когда человек поднимает брови от удивления, это увеличивает его поле зрения, что, очевидно, помогало нашим предкам рассмотреть хищника в засаде. А улыбка с широким оскалом свидетельствует о готовности защищаться и укусить.

Чтобы доказать свою теорию, Дарвин показал своим знакомым фотографии людей с разными выражениями лица, сделанные Дюшеном. Все 20 участников эксперимента безошибочно и единодушно определили эмоции на 11 фотографиях - от удовольствия до страха, от грусти до удивления.

Так Дарвин пришел к выводу, что эмоции у людей разных народностей выражаются с помощью универсальной мимики.

Несчастная улыбка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже если вы призер Олимпиады, но заняли второе место - ваши глаза выдают вашу грусть, несмотря на широкую улыбку

Теперь мы знаем, что улыбка действительно возникает инстинктивно, и не только когда мы испытываем удовольствие.

Немного асимметричный изгиб губ с выражением глубокой скорби в глазах - это несчастная, кривая улыбка, которая выражает стоицизм: "сжать зубы и терпеть".

Исследователи обнаружили этот тип улыбки, снимая скрытой камерой людей, наблюдающих ужасные сцены насилия в кино, а также у пациентов, страдающих депрессией.

Такая улыбка - социально приемлемый способ показать, что вам грустно или больно.

В 2009 году исследователи из Университета Сан-Франциско обнаружили, что это выражение лица запрограммировано в нашей ДНК. Проанализировал более 4 800 фотографий спортсменов-олимпийцев и паралимпийцев, они выяснили, что такая улыбка, как правило, появлялась на лицах серебряных медалистов, которые проиграли победителю в последний момент.

Интересно, что такое же выражение лица было у слепых от рождения спортсменов.

Сдержанная улыбка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Насколько улыбка уместна и как ее интерпретировать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одна из самых счастливых улыбок появляется на лице российского президента в компании спортсменов

Однако нынешняя искренняя улыбка не всегда была в моде. Например, в XVII веке считалось неприличным откровенно выражать свои эмоции. Улыбаться, демонстрируя зубы, было признаком плебейства.

"Революция улыбки" произошла лишь спустя столетие, когда французские аристократы, наслаждаясь жизнью в недавно открытых кафе, вернули моду на счастливое выражение лица.

Впрочем, во многих странах существенных изменений в этой области этикета так и не произошло. К примеру, известная русская пословица гласит: "Смех без причины - признак дурачины".

А в пособии для иностранных работников, изданном норвежским правительством, отмечается: вы уже достаточно долго живете в Норвегии, если принимаете идущего по улице улыбающегося незнакомца а) за пьяного б) за сумасшедшего в) за американского туриста.

"Сдерживая улыбку, мы опускаем уголки рта вниз или сжимаем губы, как бы говоря "я не должен улыбаться", - объясняет Зара Амбадар, когнитивный психолог из Университета Питтсбурга.

Это объясняет, почему в Японии, где этикет обязывает сдерживать эмоции на людях, распространена улыбка глазами. Интересно, что японцы даже в смайликах обозначают улыбку иначе: ^ _ ^ вместо привычного нам :).

Желание улыбаться может быть универсальным, однако насколько улыбка уместна и как ее интерпретировать - зависит от правил и норм культуры.

Смущенная улыбка

Она очень похожа на сдержанную, но обычно сопровождается румянцем, и ей может предшествовать неловкая ситуация.

Неловко улыбаясь, человек часто наклоняет голову вниз и немного влево.

Дежурно-сожалеющая улыбка

Такой улыбкой вас одаривает сотрудник супермаркета, который, после того как вы выстояли очередь, любезно сообщает, что "возврат товаров осуществляется на четвертом этаже". Или администратор отеля, который объясняет вам, что свободные номера появятся не ранее чем через год.

Эта улыбка призвана смягчить неприятную для клиента новость. Для нее характерна немного приподнятая нижняя губа и небольшой наклон головы в сторону. Этот тип улыбки, пожалуй, нас раздражает более других, поскольку мы невольно улыбаемся в ответ, хотя причины для радости нет никакой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жозе Моуринью знает, как очаровать репортеров с помощью разного типа улыбок

Дежурно-сожалеющая улыбка очень похожа на три других, использующихся при иных обстоятельствах.

Покорная улыбка, часто появляющаяся на лицах тех, кто стал жертвой заученной улыбки, показывает смирение: мол, хорошо-хорошо, никто не собирается поднимать шума. Улыбка скоординированного ответа показывает, что согласие достигнуто. И наконец - улыбка слушателя, обычно сопровождаемая звуками ("угу"), подчеркивающими уделяемое беседе внимание, и частыми кивками.

Презрительная усмешка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ангела Меркель не всегда старается скрыть свои истинные чувства...

Еще одно двусмысленное выражение лица, в котором можно найти и отвращение, и негодование, и презрение - в разных пропорциях.

Презрительная усмешка очень похожа на искреннюю, но уголки губ при этом обычно сжаты.

В культуре стран Востока, которая менее ориентирована на удовлетворение потребностей индивидуума, любые негативные эмоции скрывают за вежливой улыбкой.

"На моей родине в Индонезии гнев считается неприемлемой эмоцией, поэтому чем более сердиты люди, тем больше они улыбаются", - отмечает Зара Амбадар.

Злорадная улыбка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эта жуткая ухмылка стала визитной карточкой классических злодеев из фильмов ужасов

По понятным причинам такую эмоцию, как радость из-за неудачи другого, необходимо скрывать. Но это не всегда просто сделать.

"Если человек уверен, что его не видят, он выражает злорадство широкой радостной улыбкой - "улыбкой Дюшена", - говорит психолог из университета Цюриха Дженнифер Хоффман.

Однако когда на нас смотрят, мы пытаемся скрыть злорадство, изображая на лице возмущение. В результате чего рождается довольно жуткая ухмылка, которая стала визитной карточкой классических злодеев из фильмов ужасов.

Смешанная мимика свойственна и другим подобным видам улыбок, которые могут выражать льстивое презрение, приятно щекочущий нервы страх или сладкую печаль.

Фальшивая улыбка

Этот вид улыбки сопровождает приветствие и вежливый ответ: "Все хорошо", когда мы скрываем наши настоящие чувства.

Улыбка - универсальный способ придать себе привлекательности, поэтому если вы улыбнетесь своему отражению в зеркале примерочной, вы, скорее всего, купите то, что примеряли (об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в 2013 году).

Улыбка придает словам больше искренности, когда люди говорят неправду. Американский комик Кин Хаббард шутил: "Если вы не видели, как ваша жена улыбается дорожному полицейскому, вы не видели самой ее очаровательной улыбки".

Но как понять, что насколько искренне вам улыбаются?

Если улыбка неискренняя, она может быть слишком внезапной или наоборот затянутой. Она выглядит неестественно и не синхронизируется с тем, что мы говорим.

В открытой улыбке есть нечто большее, чем просто прищур глаз или блеск зубов.

Кокетливая улыбка

Любая классификация улыбок была бы неполной без знаменитой улыбки Джоконды.

Несмотря на всю таинственность, окружающую эту работу Леонардо да Винчи, определить значение улыбки Моны Лизы оказалось несложно. Психологи уже давно пришли к выводу, что это - женское кокетство в самом его притягательном и невинном виде.

Его модель, Лиза Джокондо, очевидно, сидела, улыбаясь и глядя вдаль, но потом украдкой посмотрела в сторону художника, и он поймал это выражение лица - с мимолетной улыбкой, одновременно и игривой, и смущенной.

Правообладатель иллюстрации Beyond My Ken/Wikimedia Commons Image caption Мимолетная улыбка Джоконды: в ней - вполне очевидное, хоть и скрываемое кокетство

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.