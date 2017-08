"Жужжалка": радиостанция для шпионов или "рука мертвеца"?

Правообладатель иллюстрации iStock

Эта радиостанция ведет свои странные передачи на коротких волнах с 1982 года. Кому предназначено это жужжание и зачитывание в эфире на русском языке бессмысленных цифр и слов?

Где-то посередине перешейка, что разделяет Ладожское озеро и Финский залив, среди озер и болот, стоят проржавевшие железные ворота. За ними расположилось несколько радиовышек и заброшенных зданий, окруженных каменной стеной.

В этом довольно зловеще выглядящем месте, как полагают многие, находился один из передатчиков неизвестно кому принадлежащей коротковолновой радиостанции с позывным МДЖБ (как отмечает "Википедия", с 28 декабря 2015 г. позывной этой таинственной станции сменился на ЖУОЗ - Прим. переводчика).

24 часа в сутки, семь дней в неделю - и так на протяжении последних 35 лет эта станция передает в эфир монотонный сигнал, прерывистое жужжание.

Один или два раза в неделю мужской или женский голос читает бессмысленный набор русских слов, например, "жито", "текстолит", "заборчик"… Вот и всё. Любой, кто настроился на частоту 4625 кГц, может слушать эти странные радиопередачи практически в любом уголке мира.

Эта станция словно специально создана для любителей теории заговоров. Сегодня у нее есть поклонники по всему миру, о ней пишет "Википедия" (и по-русски, и по-английски), у нее свои страницы в соцсетях, о ней снимают телесюжеты.

Для всех ее фанатов она - the Buzzer, "Жужжалка". Кроме того, у нее в настоящее время есть, как минимум, еще две "сестры" - the Pip ("Пищалка") и the Squeaky Wheel ("Скрипучее колесо"). Как честно признаются многие их слушатели, совершенно непонятно, в чем смысл передач.

И в самом деле, "сигнал не несет абсолютно никакой информации", - говорит Дэвид Стапплз, эксперт по электронной разведке Университета Сити в Лондоне.

Что же это такое?

Как полагают, эта частота принадлежит российским военным, хотя те никогда этого не подтверждали. (По мнению авторов статьи в русскоязычной "Википедии", это станция оповещения, зарезервированная для системы гражданской обороны и на случай катаклизмов. - Прим. переводчика.)

Радиопередачи начались, когда коммунистическая система была на последнем издыхании и уже было очевидно, кто побеждает в холодной войне. Интересно, что после того как Советский Союз развалился, активность радиопередач только выросла.

Ныне передачи ведутся из нескольких мест - разные источники называют разное их количество. (Например, называются передатчики в Наро-Фоминске, ПДРЦ 69 узла связи и в Керро Ленинградской области, ПДРЦ 60 узла связи. Есть также данные, что центры вещания находятся в Воронеже, Пскове и в поселке Бугры Ленинградской области. - Прим. переводчика.)

Естественно, нет недостатка в разных версиях и теориях, пытающихся объяснить, для чего нужна "Жужжалка". Их рамки простираются от переговоров с атомными субмаринами до общения с инопланетянами.

Одна из идей такова: это так называемая "рука мертвеца" (или "мертвая рука"). Если по России будет нанесен ядерный удар, сигналы прекратятся, и это сыграет роль спускового крючка для ответного удара.

В результате в живых не останется никто по обе стороны Атлантического океана.

Кое-какие выводы можно сделать из самого сигнала

Как бы безумно это ни звучало, в таком объяснении содержится разумное зерно.

Эта компьютерная система была создана еще при советской власти - для сканирования эфира и поисков признаков жизни при чрезвычайных ситуациях или в случае ядерного удара. Многие эксперты считают, что она действует и сейчас.

(В 2011 году в интервью газете "Комсомольская правда" командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев заявил, что система "Периметр" и сегодня существует, "она на боевом дежурстве". Система "Периметр" - или, как ее назвали на Западе, "Мертвая рука" - была создана в СССР для гарантированного доведения боевых приказов от высших звеньев управления до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет, стоящих на боевом дежурстве, в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены. - Прим. переводчика.)

Как сказал в начале этого года российский президент Владимир Путин, никто не выживет в случае ядерной войны между Россией и США. Может быть, "Жужжалка" имеет к этому отношение?

Кое-какие выводы можно сделать из самого сигнала. Как и все международные радиостанции, "Жужжалка" вещает на коротких волнах, которые, в отличие от длинных и средних волн, путешествующих по прямой, отражаются от ионосферы и поверхности Земли с малыми потерями и могут распространяться на большие расстояния.

Именно короткие волны позволяют слушать Всемирную службу Би-би-си в Африке или Сингапуре. Но попробуйте поймать лондонское радио Би-би-си где-нибудь в Бирмингеме - скорее всего, у вас ничего не получится, потому что это FM, радиоволны другого диапазона, которые не путешествуют так далеко…

И тут мы возвращаемся к "руке мертвеца". Короткие волны используются морскими судами, самолетами и военными, чтобы посылать сигналы через континенты, океаны и горные хребты. Однако есть одно "но".

Качество приема зависит от различных процессов в ионосфере, связанных с уровнем солнечной активности, временем года и временем суток. Например, днем лучше распространяются волны меньшей длины, а ночью - большей, и так далее.

Если вы хотите гарантий, что вашу радиостанцию услышат на обратной стороне планеты (или если вы планируете использовать ее сигналы в случае ядерной войны!), вам необходимо в течение суток время от времени менять частоту.

Именно так делает Всемирная служба Би-би-си. Но этого не делает "Жужжалка".

Другая теория: эта станция посылает сигналы, чтобы выяснить, как далеко находится слой заряженных частиц. "Чтобы радарные системы по обнаружению крылатых ракет работали успешно, вам надо это знать", - подчеркивает Стапплз.

Увы, тут тоже не сходится. Чтобы проанализировать высоту слоя, сигнал должен обладать вполне определенным звуком, напоминающим автосигнализацию. Ничего похожего на "Жужжалку".

То, что передавал в эфир "Браконьер", звучало странно и жутковато

Интересно, что была еще одна станция, на удивление похожая на Buzzer. "Lincolnshire Poacher" ("Браконьер из Линкольншира") работала с середины 1970-х по 2008-й.

Точно так же как и "Жужжалку", ее можно было слушать везде - хоть на противоположной стороне планеты.

Точно так же как и "Жужжалка", она вещала из неустановленного места, вроде бы где-то на Кипре.

Как и у "Жужжалки", то, что передавал в эфир "Браконьер", звучало странно и жутковато.

В начале каждого часа эта станция проигрывала первые два такта английской народной песенки, которая так и называется: "Браконьер из Линкольншира":

"Oh 'tis my delight on a shining night

In the season of the year

When I was bound apprentice in famous Lincolnshire

'Twas well I served my master for nigh on seven years…"

Сыграв один и тот же двухтактовый отрывок 12 раз подряд, радиостанция переходила к посланиям, которые зачитывались бесплотным женским голосом с выговором высшего английского сословия и содержали группы из пяти цифр: "1-2-0-3-6"…

Чтобы хотя бы немного понять, что все это значит, надо вернуться еще дальше в прошлое, в 1920-е. Компания АРКОС (ARCOS), Всероссийское кооперативное акционерное общество, была советской хозяйственной организацией, зарегистрированной в Великобритании и созданной для ведения торговли между РСФСР и Англией. По крайней мере, они так говорили.

В мае 1927 года английская полиция пришла в штаб-квартиру АРКОСа в Лондоне с обыском, пытаясь найти документы, подтверждающие шпионскую деятельность некоторых сотрудников этой компании.

Подвальное помещение, которое они обыскивали, было утыкано всевозможными защитными приспособлениями. В итоге они обнаружили дверь без ручки, ведущую в потайную комнату, где сотрудники впопыхах жгли некие документы.

Выглядело это всё впечатляюще, но полиция не нашла ничего, чего бы британцы уже не знали о деятельности АРКОСа.

Тот обыск (который в советской пропаганде назвали налетом - Прим. переводчика) оказался более полезен для советской разведки, которая неожиданно обнаружила, что МИ5 уже несколько лет прослушивает так называемое "всероссийское кооперативное акционерное общество".

Чтобы подтвердить необходимость того обыска, британский премьер даже зачитал в Палате общин несколько перехваченных и расшифрованных телеграмм.

Итогом громкой истории стало то, что русские полностью сменили способ шифрования посланий. Почти сразу они перешли на систему одноразовых таблиц.

В этой системе ключ генерировался посылающим случайным образом и передавался только получающему. При таком методе послания становились практически нерасшифруемыми. Русские могли не бояться, что кто-то их прослушивает.

И тут на сцену выходят коротковолновые номерные (числовые) радиостанции, передающие в эфир кодированные сообщения, состоящие из ряда цифр, как считается - для разведчиков, работающих в зарубежных странах.

Британия тоже делала это. Правда, сгенерировать абсолютно случайный ряд цифр оказалось непросто, поэтому в Лондоне придумали гениальное решение.

Они вывешивали за окно микрофон и записывали уличный шум Оксфорд-стрит: звуки сигналящих автобусов, крики полицейского - всё то, что было совершенно уникальным и не повторялось в таком же порядке никогда. После этого они переводили записанное в одноразовый код.

Всё это, конечно, не останавливало тех, кто пытался расшифровать подобные сообщения. Во время Второй мировой британцы поняли: чтобы взломать советский код, надо как-то добраться до одноразовых таблиц русских.

Теперь и Северная Корея этим занимается

"Мы вдруг обнаружили, что в своих военных госпиталях в Восточной Германии русские используют в качестве туалетной бумаги листочки с устаревшими разовыми таблицами для шифрования", - рассказывает Энтони Глис, руководитель Центра изучения проблем безопасности и разведки при Букингемском университете.

С того дня солдатские уборные в ГДР попали в число приоритетных объектов для британских агентов.

Номерные радиостанции как новый способ передачи информации зарекомендовали себя столь хорошо, что вскоре вещали по всему миру. Им давали милые имена: "Нэнси Адам Сюзан", "Русский считающий мужчина", "Спелая вишенка"…

Номерная станция фигурировала и в крупнейшем шпионском скандале последних лет, когда ФБР арестовало на территории США 11 "законсервированных" агентов-нелегалов, внедренных, как предполагается, российской Службой внешней разведки (среди которых была Анна Чапман, если вы забыли о подробностях того дела - Ред.).

Так вот, по словам ФБР, агенты получали распоряжения из Москвы через кодированные послания, передаваемые на коротких волнах номерной станцией на частоте 7887 кГц.

Теперь и Северная Корея этим занимается. 14 апреля 2017 года ведущий Радио Пхеньяна выдал в эфире нечто косноязычное и плохо замаскированное: "Даю обзорные работы на уроках элементарной информационной технологии в университете дистанционного образования для экспедиторов № 27".

После этого были переданы номера и страницы ("номер 69 на странице 823", "страница 957"), что выглядело как закодированное сообщение.

Кого-то, возможно, удивит, что номерные станции до сих пор применяются в эру интернета и высоких технологий, но у них есть одно очень важное преимущество.

Можно догадываться, кто передает эти сообщения, но совершенно невозможно понять, кому они посланы - ведь слушать их может каждый.

Только в момент кризиса (предположим, когда на Россию кто-то напал) "Жужжалка" превратится в номерную станцию

Наверное, по мобильному телефону или через интернет было бы быстрее и удобнее, но для спецслужб установить, кто именно открыл то или иное электронное сообщение, - легче легкого.

Соблазнительно, конечно, прийти к выводу, что "Жужжалка" передает распоряжения российским шпионам по всему миру.

Есть только одна проблема: Buzzer никогда не передает длинных рядов цифр. (Вообще-то "Жужжалка" передает смесь цифр и русских слов - только, возможно, не в том объеме, чтобы можно было принять это за послание агенту за рубежом - Ред.)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время холодной войны советские шпионы получали распоряжения по коротким волнам (на снимке - Рихард Зорге)

Так о чем же жужжит "Жужжалка"? Многие считают, что эта радиостанция - своего рода гибрид. Постоянный жужжащий звук - это просто маркер, который как бы говорит: "это моя частота, это моя частота…", давая понять, что частота занята, и не позволяя кому-то еще ее использовать.

И только в момент кризиса (предположим, когда на Россию кто-то напал) "Жужжалка" превратится в номерную станцию.

Вот тогда она будет передавать распоряжения - как шпионской сети по всему миру, так и воинским подразделениям, которые несут боевое дежурство в отдаленных уголках страны (территория России примерно в 70 раз больше территории Великобритании).

Похоже, что "Жужжалку" уже тестируют для этих целей.

"В 2013 году они передали нечто особенное: "МДЖБ ОБЪЯВЛЕНА КОМАНДА 135 (учебная тревога)", что можно рассматривать как тестовый сигнал к полной боеготовности", - говорит Марис Голдманис, радиолюбитель из Прибалтики, который постоянно мониторит станцию.

Возможно, в этом - разгадка тайны "Жужжалки". И если это правда, то остается лишь надеяться, что ее жужжание никогда не прекратится.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.