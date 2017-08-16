Страны, где едят крыс – не от голода, а потому что вкусно

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У многих из нас один лишь вид этих грызунов вызывает отвращение, но в некоторых странах блюда из крысы занимают почетное место в меню.

Если в вашем доме когда-нибудь были крысы, вы прекрасно знаете: перед тем как лечь спать, надо проверить, не оставлена ли еда на столе или еще где-то. Иначе ночные гости не замедлят себя ждать.

Одного подозрения на то, что у вас появились крысы, достаточно для приступа отвращения и жалобы в муниципальные органы - например, Нью-Йорк не так давно вернулся к войне с этими грызунами, объявив о "крысином кризисе".

Крысы важнее, чем просто пища

Однако таких гостей не везде считают незваными. В некоторых районах нашей планеты крыс считают восхитительным деликатесом.

Каждый год 7 марта в далекой деревушке, что спряталась у подножья Гималаев на северо-востоке Индии, племя ади отмечает весенний праздник аран. Главное блюдо праздника - крысы, их здесь умеют готовить по-разному и на любой вкус.

Особенно народу ади нравится рагу из крысиных желудков, печени, кишок и других внутренностей, сваренных вместе с хвостами и лапами с добавлением соли, чили и имбиря.

В племени пользуются уважением любые грызуны - и домашние крысы, и дикие, что живут в лесу. Особо вкусными считаются хвосты и лапки, рассказывает Виктор Бенно Мейер-Рочов из университета Оулу (Финляндия), изучавший пищевые предпочтения народа ади.

Финскому исследователю члены племени поведали, что крысиное мясо - самое лучшее, самое вкусное.

"Мне сказали: нет праздника, нет счастья, если нет крыс. Чтобы как следует угостить почетного гостя, дорогого родственника, отпраздновать важное событие, на столе обязательно должны быть крысы".

Правообладатель иллюстрации Meyer-Rochow Image caption В удачный день добычей крысолова становятся от 30 до 100 крыс

Крыс здесь так любят, что они - важнее, чем просто пища. "Крыс (мертвых, разумеется) дарят на свадьбу, чтобы родители невесты не так горевали, видя, как дочь уходит в дом жениха", - рассказывает Мейер-Рочов.

Утром в первый день праздника весны каждый из детей получает в подарок двух мертвых крыс - примерно так, как рождественским утром в западных странах дети находят под елкой подарки.

Нам ничего не известно о том, откуда взялся этот обычай и вообще любовь к крысам, но Мейер-Рочов уверен, что это древняя традиция, которая вовсе не связана с недостатком пищи или скудностью выбора.

В тех местах, где живет народ ади, в лесах полно оленей, коз и буйволов. Но ади просто нравится вкус крыс. Они заверяли меня, что нет ничего лучше крыс, вспоминает финский ученый.

Хотя Мейер-Рочов вегетарианец, его все-таки уговорили попробовать крысу. И что же? На его вкус, она была похожа на любое другое мясо - за исключением запаха.

"Я сразу вспомнил занятия по зоологии в университете, когда студентам приходилось вскрывать мертвых крыс, чтобы изучать их внутреннее строение", - рассказывает он.

Правообладатель иллюстрации Prof S.R. Belmain, University of Greenwich Image caption Эти крысы были зажарены целиком и слегка вымочены в остром соусе. Их едят с пастой маниока

Однако крыс как блюдо уважают не только в затерянных уголках Индии.

Британский телеведущий Стефан Гейтс объехал мир, знакомясь с людьми, пищевые предпочтения которых весьма необычны. В Камеруне он нашел маленькую ферму, разводящую тростниковых крыс.

"Величиной с небольшую собаку, злобные маленькие создания", - вспоминает он. Может, и злобные, но зато какие вкусные! По словам Гейтса, тростниковые крысы - это нечто особенное, и потому их мясо дороже, чем куриное.

Каково же оно на вкус? "Это самое вкусное мясо, которое я ел в своей жизни", - говорит он.

Крысиное мясо похоже на свинину, только гораздо нежнее Стефан Гейтс, британский телеведущий

Гейтс вспоминает, что крысятина была потушена с помидорами. "Похоже на свинину, только гораздо нежнее - как медленно приготовленная свиная лопатка", - говорит он. Необычайно нежное, вкуснейшее рагу было сочным и в меру жирным, "буквально тающим во рту".

В Индии, в штате Бихар, Гейтс провел некоторое время среди далитов, представителей касты неприкасаемых. Тех, с кем он встречался, индийцы называют крысоедами.

Далиты работали на уборке урожая у богатых землевладельцев в обмен на право есть крыс, в изобилии живущих в полях.

Правообладатель иллюстрации Grant Singleton, IRRI Image caption Самая маленькая из тростниковых крыс весит более 6 кг

По словам Гейтса, те маленькие крысы на вкус были как цыплята или перепела.

Единственным неприятным моментом был запах горелой шерсти - чтобы не потерять ни кусочка мяса или шкуры, крошечное животное жарили как есть, целиком, только опаливая шерсть.

Из-за этого запах был ужасен, вспоминает Гейтс, и это добавляло горький привкус поверхности мяса. "Зато внутри мясо было отличное, очень вкусное".

Вкуснейшая крысятина к вашему столу

История поедания крыс исчисляется веками. Согласно научному обзору университета Небраски-Линкольна (США), в Китае времен династии Тан (618-907 н.э.) крыс ели и называли их мясо домашней олениной.

Одним из деликатесов считались новорожденные крысята, начиненные медом, которых удобно было есть палочками, пишут авторы обзора.

200 лет назад полинезийская крыса - близкий родственник обычной домовой крысы - широко употреблялась в пищу (особенно зимой) полинезийцами, а также маори в Новой Зеландии.

Правообладатель иллюстрации Grant Singleton Image caption Только что приготовленные крысы продаются на обочине шоссе к северу от Бангкока (Таиланд)

Согласно Энциклопедии Новой Зеландии, эти крысы считались деликатесом, их подавали на стол, когда приходил важный гость, и даже использовали в качестве валюты, которой обменивались на всевозможных церемониях, в том числе свадебных.

Крыс по-прежнему едят в Камбодже, Лаосе, Мьянме (Бирме), некоторых районах Филиппин и Индонезии, Таиланда, Ганы, Китая и Вьетнама, рассказывает Грант Синглтон, сотрудник Международного института изучения риса в Филиппинах.

В Лаосе крестьяне по вкусу различают по меньшей мере пять видов крыс

Синглтон признается, что ел крысиное мясо как минимум шесть раз, когда был в дельте Меконга во Вьетнаме.

И как на вкус? "В случае с полевой рисовой крысой похоже на дичь, ближе к вкусу кролика", - говорит он.

Синглтон также вспоминает, как ел крыс в нагорьях Лаоса и в дельте одной из рек Мьянмы. В Лаосе, говорит он, крестьяне севера страны по вкусу различают по меньшей мере пять видов крыс.

Правообладатель иллюстрации Prof S.R. Belmain, University of Greenwich Image caption Мужчина предвкушает удовольствие, приготовившись съесть дикую крысу (город Моррумбала, Мозамбик)

В Африке у некоторых народностей - давние традиции поедания крыс. В Нигерии, например, гигантская африканская крыса - излюбленное блюдо у многих этнических групп, говорит Моджисола Оярекуа из нигерийского Университета науки и технологии Ифаки-Экити.

"Она считается изысканным деликатесом, и ее мясо гораздо дороже, чем говядина или рыба. Эту крысу едят и жареную, и вареную, и сушеную", - рассказывает он.

Так почему же люди едят крыс? Им больше нечего есть?

Попробовав крысиное мясо в разных странах, Гейтс считает, что оно просто нравится людям на вкус, и дело тут совсем не в нехватке другой, "нормальной", еды.

Наверное, сейчас вы не сможете заказать крысятину в своем любимом ресторане, но по мере того как наш мир все больше превращается в одну глобальную деревню, несложно предположить, что рано или поздно блюда из крыс проложат дорогу в западные меню.

Попробуйте. Возможно, вам понравится. В конце концов, не зря же те, кто пробовал, утверждают, что ничего лучше не ели!

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.