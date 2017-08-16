Страны, где едят крыс – не от голода, а потому что вкусно
У многих из нас один лишь вид этих грызунов вызывает отвращение, но в некоторых странах блюда из крысы занимают почетное место в меню.
Если в вашем доме когда-нибудь были крысы, вы прекрасно знаете: перед тем как лечь спать, надо проверить, не оставлена ли еда на столе или еще где-то. Иначе ночные гости не замедлят себя ждать.
Одного подозрения на то, что у вас появились крысы, достаточно для приступа отвращения и жалобы в муниципальные органы - например, Нью-Йорк не так давно вернулся к войне с этими грызунами, объявив о "крысином кризисе".
Однако таких гостей не везде считают незваными. В некоторых районах нашей планеты крыс считают восхитительным деликатесом.
Каждый год 7 марта в далекой деревушке, что спряталась у подножья Гималаев на северо-востоке Индии, племя ади отмечает весенний праздник аран. Главное блюдо праздника - крысы, их здесь умеют готовить по-разному и на любой вкус.
Особенно народу ади нравится рагу из крысиных желудков, печени, кишок и других внутренностей, сваренных вместе с хвостами и лапами с добавлением соли, чили и имбиря.
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В племени пользуются уважением любые грызуны - и домашние крысы, и дикие, что живут в лесу. Особо вкусными считаются хвосты и лапки, рассказывает Виктор Бенно Мейер-Рочов из университета Оулу (Финляндия), изучавший пищевые предпочтения народа ади.
Финскому исследователю члены племени поведали, что крысиное мясо - самое лучшее, самое вкусное.
"Мне сказали: нет праздника, нет счастья, если нет крыс. Чтобы как следует угостить почетного гостя, дорогого родственника, отпраздновать важное событие, на столе обязательно должны быть крысы".
Крыс здесь так любят, что они - важнее, чем просто пища. "Крыс (мертвых, разумеется) дарят на свадьбу, чтобы родители невесты не так горевали, видя, как дочь уходит в дом жениха", - рассказывает Мейер-Рочов.
Утром в первый день праздника весны каждый из детей получает в подарок двух мертвых крыс - примерно так, как рождественским утром в западных странах дети находят под елкой подарки.
Нам ничего не известно о том, откуда взялся этот обычай и вообще любовь к крысам, но Мейер-Рочов уверен, что это древняя традиция, которая вовсе не связана с недостатком пищи или скудностью выбора.
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В тех местах, где живет народ ади, в лесах полно оленей, коз и буйволов. Но ади просто нравится вкус крыс. Они заверяли меня, что нет ничего лучше крыс, вспоминает финский ученый.
Хотя Мейер-Рочов вегетарианец, его все-таки уговорили попробовать крысу. И что же? На его вкус, она была похожа на любое другое мясо - за исключением запаха.
"Я сразу вспомнил занятия по зоологии в университете, когда студентам приходилось вскрывать мертвых крыс, чтобы изучать их внутреннее строение", - рассказывает он.
Однако крыс как блюдо уважают не только в затерянных уголках Индии.
Британский телеведущий Стефан Гейтс объехал мир, знакомясь с людьми, пищевые предпочтения которых весьма необычны. В Камеруне он нашел маленькую ферму, разводящую тростниковых крыс.
"Величиной с небольшую собаку, злобные маленькие создания", - вспоминает он. Может, и злобные, но зато какие вкусные! По словам Гейтса, тростниковые крысы - это нечто особенное, и потому их мясо дороже, чем куриное.
Каково же оно на вкус? "Это самое вкусное мясо, которое я ел в своей жизни", - говорит он.
Гейтс вспоминает, что крысятина была потушена с помидорами. "Похоже на свинину, только гораздо нежнее - как медленно приготовленная свиная лопатка", - говорит он. Необычайно нежное, вкуснейшее рагу было сочным и в меру жирным, "буквально тающим во рту".
В Индии, в штате Бихар, Гейтс провел некоторое время среди далитов, представителей касты неприкасаемых. Тех, с кем он встречался, индийцы называют крысоедами.
Далиты работали на уборке урожая у богатых землевладельцев в обмен на право есть крыс, в изобилии живущих в полях.
По словам Гейтса, те маленькие крысы на вкус были как цыплята или перепела.
Единственным неприятным моментом был запах горелой шерсти - чтобы не потерять ни кусочка мяса или шкуры, крошечное животное жарили как есть, целиком, только опаливая шерсть.
Из-за этого запах был ужасен, вспоминает Гейтс, и это добавляло горький привкус поверхности мяса. "Зато внутри мясо было отличное, очень вкусное".
Вкуснейшая крысятина к вашему столу
История поедания крыс исчисляется веками. Согласно научному обзору университета Небраски-Линкольна (США), в Китае времен династии Тан (618-907 н.э.) крыс ели и называли их мясо домашней олениной.
Одним из деликатесов считались новорожденные крысята, начиненные медом, которых удобно было есть палочками, пишут авторы обзора.
200 лет назад полинезийская крыса - близкий родственник обычной домовой крысы - широко употреблялась в пищу (особенно зимой) полинезийцами, а также маори в Новой Зеландии.
Согласно Энциклопедии Новой Зеландии, эти крысы считались деликатесом, их подавали на стол, когда приходил важный гость, и даже использовали в качестве валюты, которой обменивались на всевозможных церемониях, в том числе свадебных.
Крыс по-прежнему едят в Камбодже, Лаосе, Мьянме (Бирме), некоторых районах Филиппин и Индонезии, Таиланда, Ганы, Китая и Вьетнама, рассказывает Грант Синглтон, сотрудник Международного института изучения риса в Филиппинах.
Синглтон признается, что ел крысиное мясо как минимум шесть раз, когда был в дельте Меконга во Вьетнаме.
И как на вкус? "В случае с полевой рисовой крысой похоже на дичь, ближе к вкусу кролика", - говорит он.
Синглтон также вспоминает, как ел крыс в нагорьях Лаоса и в дельте одной из рек Мьянмы. В Лаосе, говорит он, крестьяне севера страны по вкусу различают по меньшей мере пять видов крыс.
В Африке у некоторых народностей - давние традиции поедания крыс. В Нигерии, например, гигантская африканская крыса - излюбленное блюдо у многих этнических групп, говорит Моджисола Оярекуа из нигерийского Университета науки и технологии Ифаки-Экити.
"Она считается изысканным деликатесом, и ее мясо гораздо дороже, чем говядина или рыба. Эту крысу едят и жареную, и вареную, и сушеную", - рассказывает он.
Так почему же люди едят крыс? Им больше нечего есть?
Попробовав крысиное мясо в разных странах, Гейтс считает, что оно просто нравится людям на вкус, и дело тут совсем не в нехватке другой, "нормальной", еды.
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Наверное, сейчас вы не сможете заказать крысятину в своем любимом ресторане, но по мере того как наш мир все больше превращается в одну глобальную деревню, несложно предположить, что рано или поздно блюда из крыс проложат дорогу в западные меню.
Попробуйте. Возможно, вам понравится. В конце концов, не зря же те, кто пробовал, утверждают, что ничего лучше не ели!
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.