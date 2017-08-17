Демократия в стране зависит от национального характера?

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Каждый народ обладает своими уникальными чертами, манерами поведения и мировоззрением, но, как выяснили исследователи, все это редко совпадает с общепринятыми стереотипными представлениями о национальном характере.

Замкнутый англичанин, нагловатый американец, трудолюбивый японец, агрессивный русский - такие стереотипы легко превращаются в карикатуру, но тем не менее приживаются, и при случае именно они сразу приходят в голову.

Однако может ли у целой нации быть одна определяющая черта?

Когда психологи протестировали сотни тысяч представителей различных национальностей, они действительно обнаружили, что у каждой нации есть своя характерная особенность. Однако, как вы уже догадались, эти реально существующие особенности как правило не совпадали с общепринятыми национальными стереотипами.

Сейчас мы располагаем результатами нескольких крупных международных исследований, задокументировавших межкультурные отличия средних представителей разных наций. В одном из них, проведенном в 2005 году Робертом Маккро, участвовало более 12 тысяч студентов, представляющих 51 национальность.

Наиболее выраженными экстравертами оказались бразильцы, франкоязычные швейцарцы и мальтийцы, а меньше всего баллов в этой категории набрали нигерийцы, марокканцы и индонезийцы.

Открытость новому опыту была в наибольшей степени свойственна немецкоязычным швейцарцам, датчанам и немцам, а в наименьшей - китайцам из Гонконга, северным ирландцам и кувейтцам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бразильцы - преимущественно экстраверты, и это вряд ли кого-то удивит

Исследователи также обнаружили межкультурные различия по трем другим интересным личностным показателям - невротизм, добросовестность и склонность договариваться. Наиболее невротичными нациями оказались японцы и аргентинцы, в то время как в Демократической республике Конго и Словении дела с этим обстоят наиболее благополучно.

Что касается склонности договариваться, находить взаимоприемлемое решение, то тут наиболее высокие средние показатели - у той же Демократической республики Конго и Иордании, а вот аутсайдеры здесь Япония и Литва.

Конечно, следует учесть, что полученные выводы - усредненные, и многие из индонезийцев, например, наверняка могут быть большими экстравертами, чем некоторые из бразильцев.

К тому же есть вопросы и к интерпретации результатов. Воспринимают ли разные национальности упомянутые качества одинаково? Были ли участники опроса самыми характерными представителями своей культуры?

Кроме того, некоторые участники склонны выбирать экстремальные оценки во время подобных психологических тестов.

Впрочем, даже несмотря на несовершенство методологии, к настоящему времени проведено несколько крупных исследований, которые выявили схожие закономерности. Например, нации, получившие высокую оценку по шкале экстраверсии, демонстрировали высокий уровень самоуважения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сдержанные и замкнутые англичане, говорите?

Однако, хоть нации и отличаются особенностями характера, эти различия совершенно не совпадают с принятыми стереотипами. Вы, наверное, как и многие, считаете, что британцы более сдержаны в проявлении чувств, чем американцы. Однако результаты 50 межкультурных исследований опровергли это распространенное мнение.

Средний показатель экстраверсии среди англичан оказался выше, чем у американцев (хоть и с небольшим отличием).

Интересно, что мы плохо представляем настоящий характер даже той нации, к которой принадлежим.

В 2005 году исследователь Антонио Террачано и его коллеги опросили около 4 тысяч (в основном студентов) из 49 стран. Они просили определить качества личности, присущие национальности опрашиваемых, и в итоге выяснили, что представление о характере типичного представителя своей нации совершенно не соответствовало уже определенному учеными.

Впрочем, если национальный характер действительно существует, то как можно объяснить его возникновение?

Частично, конечно, наличием общих генов, связанных с историей миграции народов. Так, например, люди, склонные к риску, наверное, больше путешествовали и осваивали новые земли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Островитяне, как правило, интроверты - их наиболее активные представители давно покинули остров в поисках лучшей жизни

Это означает, что эта черта может быть присуща жителям фронтира (граница между освоенными и неосвоенными поселенцами землями. - Ред.). Представители изолированного населения, например, островитяне, могут быть более склонны к интроверсии, поскольку самые отчаянные представители их нации давно отправились на поиски лучшей жизни.

Ученые решили проверить эту гипотезу и провели ряд исследований с участием жителей отдаленных итальянских островов. Андреа Чиани из Университета Падуи и его коллеги обнаружили, что островитяне действительно были менее склонны к экстраверсии, чем их соседи на материке.

Жители островов также продемонстрировали большую добросовестность и эмоциональную стабильность.

Чиани и его коллеги обнаружили, что ген, который, как считают, отвечает за рискованное поведение, нечасто встречался у обитателей островов. Это позволяет утверждать, что в каждом конкретном обществе личности людей несут генетически обусловленные общие черты.

Окружающая среда, несомненно, также играет важную роль. Так, открытость новому опыту и бесшабашность менее присущи жителям регионов, где существует высокий риск развития инфекционных заболеваний.

С точки зрения эволюции, это вполне логично, ведь сдержанное поведение может предотвратить распространение болезни.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Характер нации может влиять на ее благосостояние, удовлетворенность жизнью, уровень коррупции и даже здоровье

Климатические условия также способны влиять на черты личности. Например, нехватка солнечного света может способствовать развитию эмоциональной неустойчивости.

Даже плотность населения может играть определенную роль. Последние данные свидетельствуют о том, что жители перенаселенных регионов больше думают о своем будущем и пытаются строить более прочные отношения с партнером.

Очевидно, это обусловлено высокой конкуренцией. К тому же такое поведение свидетельствует и о высоком уровне добросовестности.

Национальный характер может влиять даже на политическую систему в стране

Какими бы ни были первоначальные причины, определенные черты характера той или иной нации поддерживаются на протяжении столетий. Поскольку, как показывают последние данные, людей привлекает жизнь именно в тех регионах, жители которых имеют схожий с ними темперамент.

Рассуждения о национальном характере на самом деле не так бесполезны, как может показаться на первый взгляд. Общие черты, присущие нации, могут влиять на ее благосостояние, удовлетворенность жизнью, уровень коррупции, способность к инновациям и даже на здоровье.

Высокий уровень невротизма, например, прочно связан с негативными последствиями для здоровья и может быть причиной тревожности и депрессии, а также хронических заболеваний сердца или деменции.

Логично предположить, что нации с высоким уровнем невротизма более подвержены физическим и психическим болезням.

Национальный характер может влиять даже на политическую систему в стране. В прошлом году исследователи Вашингтонского университета в Сент-Луисе сравнили преобладающие черты средних представителей различных наций с политическими системами в их странах.

Они выяснили, что нации, обладающие большей открытостью, как правило, имеют более демократическое общество.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Возможно, победа демократии в обществе зависит от таких черт нации, как прогрессивность и широта взглядов

Автор исследования Джоан Барсело объясняет это тем, что граждане широких взглядов, непредвзято относящиеся к чужим убеждениям, более активно отстаивают право на самовыражение и меньше зависят от традиционных ценностей.

Данные ее исследования, судя по всему, подкрепляют эту точку зрения. "Характер нации может куда больше влиять на формирование демократического общества, чем считалось ранее", - подчеркивает Барсело.

Выводы всех этих исследований заставляют задуматься о правильности наших взглядов на характер и поведение представителей других наций.

Как отмечал еще в 2005 году психолог Ричард Робинс, "стереотипные представления о характере того или иного народа - это социальные конструкты, созданные для обслуживания конкретных общественных целей".

Другими словами, ваше мнение об определенной нации гораздо больше говорит о вас самих и о том обществе, где вы живете, чем об истинном характере реальных представителей той или иной страны или национальности.

Доктор Кристиан Джаррет редактирует блог Британского психологического общества. Его очередная книга "Персонология"(Personology) выйдет в свет в 2019 г.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.