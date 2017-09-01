10 главных проблем, которые встанут перед человечеством к 2050 году

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Такие наводнения, как в Техасе, к 2050 году могут стать обычным делом

Со многим из того, что угрожает человечеству или заставляет нас задуматься в тревоге, мы сталкиваемся уже сейчас: перенаселенность, последствия использования ядерной энергии, пропасть между богатыми и бедными…Но есть и такие проблемы, которые постепенно вызревают, чтобы к середине этого столетия встать перед нами во весь рост.

Что будет с миром через 30 лет? Точно сказать невозможно, но развитие науки и техники дает нам зацепки. Вот лишь некоторые из потенциально крупных проблем завтрашнего дня.

ГЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

Дискуссии по поводу новой технологии, позволяющей редактировать ДНК человека, становятся все оживленнее, голоса "за" и "против" звучат все громче.

Технологию назвали Crispr (произносится как английское "crisper", то есть "более ясный" - Прим. переводчика), и теоретически она позволяет так изменять ДНК, что в ней не останется триггеров таких, например, болезней, как рак.

Выглядит прекрасно, правда? А теперь посмотрим на темную сторону этого открытия с точки зрения этики.

Не приведет ли применение этой технологии к погоне за "дизайнерскими младенцами", в которых тщеславные (и богатые) родители захотят вложить все свои нереализованные амбиции?

Не смахивает ли это на евгенику, селекцию "правильных людей" с заданными интеллектуальными и физическими качествами?

Пока эта технология не настолько широко применяется, чтобы назвать ее одной из главных проблем сегодняшнего дня, однако мы должны быть готовы к тому, что к 2050 году возникающие уже сейчас вопросы зазвучат громко и актуально.

Сможем ли мы обеспечить участие специалистов по этике в принятии решений о том или ином эксперименте по изменению ДНК человека в каждой лаборатории, в каждом университете, в каждой корпорации?

"Когда технологии с такой скоростью создают все новые и новые возможности, очень трудно найти время для того, чтобы задуматься над этической стороной предлагаемого", - отмечает Николас Агар, профессор этики Университета Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия).

"Это дело небыстрое, но нам придется решить, что именно делает человека человеком и какие вещи лучше не трогать".

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Население нашей планеты не просто растет. Мы еще и живем дольше - что само по себе прекрасно, но пожилым людям требуется больше помощи от общества, а порой и специальный уход.

Количество тех, кто дожил до ста лет, к 2100 году увеличится более чем в 50 раз - с сегодняшних 500 тысяч до более чем 26 млн. В мире будет расти число государств с большим количеством людей старше 65-ти.

И в ближайшие несколько десятилетий нам предстоит решить вопрос надлежащего ухода за пожилыми людьми (в Японии уже планируется использование для этого роботов).

Возможно, нужны законы, позволяющие въезд в страну большего количества иммигрантов, чтобы как-то справиться с неуклонным старением населения и понижением рождаемости.

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ГОРОДА

Повышение уровня мирового океана ведет к тому, что некоторые города постепенно исчезают - достаточно взглянуть на то, что происходит в Майами.

Климат меняется, и речь не только о наводнениях, как в Техасе. Перемены в погоде ведут к переменам в дизайне городов. Не говоря уже о специальных дамбах, придется больше строить зданий с высоким первым этажом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наводнения и повышение уровня моря - уже обычное дело для таких регионов, как Флорида. Дальше будет хуже?

Но все это временные меры. Если нынешние тенденции в климате сохранятся, то нам придется смириться с потерей целых островов, частей городов и регионов, лежащих ниже уровня моря. Экономический эффект от этого будет очень серьезный, и "климатические" беженцы станут распространенным явлением.

Если перемены в климате приведут к массовой миграции, инфраструктура больших городов и экономика тех стран, куда устремятся потоки людей, столкнутся с тяжелыми проблемами и, возможно, с настоящим кризисом.

ЭВОЛЮЦИЯ СОЦСЕТЕЙ

Интернет, социальные сети в последнее десятилетие сделали наше общение, с одной стороны, проще, а с другой породили множество новых, до этого неизвестных человечеству проблем.

Учитывая то, что уже сейчас большинство людей узнают новости именно из соцсетей, "Фейсбук", "Инстаграм", "Твиттер" (или то, что к 2050 году будет вместо них) никуда не денутся из нашей жизни.

Как будут выглядеть соцсети через 30 лет? И какие новые опасности они принесут в нашу жизнь?

Одна из них - это мир без права на частную жизнь. Эта проблема ощущается уже сейчас. Отнимая у нас право на анонимность, соцсети дарят нам такие новые проблемы, как кибербуллинг (интернет-травля).

На борьбу с интернет-троллями уже мобилизованы многие общественные и благотворительные организации, но смогут ли правоохранительные органы и компании-владельцы соцсетей справиться с этим отвратительным феноменом или всё станет только хуже - большой вопрос.

А возьмите проблему информационной диеты: если количество вездесущих фейковых новостей останется прежним, как это в итоге повлияет на взгляды людей, как изменит их мировоззрение?

Если месяц за месяцем, год за годом, десятилетие за десятилетием человек потребляет непроверенные, фальшивые новости, его способность вести цивилизованную дискуссию и быть членом цивилизованного общества вызывает сомнение.

Оптимисты скажут: соцсети так стремительно появились в нашей жизни, что все проблемы скоро будут решены. Может, и так - ведь "Фейсбуку", в конце концов, всего 13 лет. И мы просто не представляем себе, с какого рода интернет-проблемами мы столкнемся через 30 лет.

НОВЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕНИЯ

В прошлом году мы наблюдали, как на наших глазах разрушался хрупкий геополитический баланс, на достижение которого ушли многие десятилетия. Политическая стабильность в мире в ближайшие 30 лет - под большим вопросом.

Северная Корея запускает ракеты. Тысячи беженцев пересекают границы, спасаясь от войн и насилия. Хакеры вмешиваются в ход выборов в других странах. Во всем мире растут националистические настроения. Выход Британии из ЕС ставит под вопрос будущее этого союза.

В хаосе, охватившем мир, роль обычной дипломатии, обычного умения разговаривать друг с другом необыкновенно возрастает.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТА

Несмотря на быструю урбанизацию, скоростные поезда-пули и фантастическую технологию Hyperloop (проект вакуумного поезда, разрабатываемый Илоном Маском - Прим. переводчика), автомобили никуда не денутся. В ближайшие 20-30 лет их станет даже больше на дорогах.

Все более популярной становится технология беспилотного автомобиля, ведущие игроки в мире автомобилестроения и хайтека спешат выпустить на улицы городов машины без человека за рулем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В таких быстро развивающихся странах, как Китай, автомашин у жителей становится все больше

Но - с человеком или без - количество автомобилей на дорогах, согласно исследованиям, будет быстро расти. Для таких стран как Китай, где прослойка среднего класса растет, это превращается в большую проблему с точки зрения окружающей среды и инфраструктуры.

Итак, нам предстоит решить, как обеспечить безопасность на дорогах, побороть загрязнение среды и не превратить беспилотные автомобили в новую угрозу жизни граждан.

ИССЯКАЮЩИЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Технологии и гаджеты XXI века требуют редкоземельных компонентов: средний смартфон состоит из более чем 60 "ингредиентов". Природные ресурсы истощаются с пугающей быстротой.

Подсчитано, например, что в Китае, где добывается 90% редкоземельных металлов, их запасы иссякнут через 20 лет. И равноценную замену будет найти необыкновенно трудно.

КОЛОНИЗАЦИЯ ДРУГИХ ПЛАНЕТ

Смогут ли компании, предлагающие услуги космического туризма, гарантировать безопасность своим клиентам? Сумеем ли мы найти способ колонизировать Марс и другие планеты, как призывает Стивен Хокинг?

Сейчас полеты в космос способны совершать только государственные аэрокосмические агентства и миллиардеры, но по мере того, как будет расти их доступность, начнут возникать новые проблемы - с космической логистикой, космической безопасностью и космической дипломатией.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАШЕГО МОЗГА

Сейчас вполне обычное дело - принимать стимуляторы (тот же кофе), чтобы улучшить работу головного мозга. Смартфоны обеспечивают наши мозги дополнительной "внешней" памятью. А что будет через несколько десятилетий?

Представьте себе таблетки, которые помогают нам мыслить гораздо быстрее, чем сейчас, и имплантаты, позволяющие сконцентрироваться на работе так, как недоступно обычному человеку. Всё это уже разрабатывается в лабораториях по всему миру.

Возникает вопрос: а как насчет тех из нас, кто не сможет себе позволить купить эти "улучшатели"? Углубит ли это пропасть неравенства, позволив богатым стать еще богаче?

А ведь есть еще правовые и этические аспекты: выпить кофе перед экзаменом - это одно, а имплантат или специальные таблетки - совсем другое. Мы еще даже представить себе не можем все проблемы, которые могут возникнуть в связи с использованием искусственных "усилителей интеллекта".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если тебе не на что кормить свою семью, "таблетки для ума" тебе недоступны

РАСТУЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Известный американский футуролог Рей Курцвейл сделал в свое время множество прогнозов на будущее - часть из них весьма вдохновляющи, другие - откровенно тревожные.

Один из этих прогнозов гласит, что однажды искусственный интеллект превзойдет человеческий и начнет сам по себе развиваться с чудовищной скоростью, достигнув так называемой сингулярности (точки во времени, с которой машины начинают совершенствовать сами себя, без помощи кого-либо - Прим. переводчика).

С этим прогнозом далеко не все согласны, но мало кто отрицает, что искусственный интеллект будет развиваться дальше и дальше. Как и в случае с редактированием ДНК человека, нам необходимо понять, какие последствия с точки зрения этики и норм общества это может иметь, поскольку искусственный интеллект вторгается во все новые и новые сферы человеческой деятельности - от здравоохранения до финансов.

Честно говоря, осуществление сценария полного уничтожения человечества искусственным разумом маловероятно, но это не должно помешать нам понять: искусственный интеллект способен изменить нашу жизнь до неузнаваемости.

Не исключено также, что какие-то определенные устройства, управляемые этим интеллектом, из-за технических неполадок могут выйти из-под контроля человека. И тогда возникнет реальная угроза катастрофы мирового масштаба - либо с потерей множества человеческих жизней, либо с потерей миллионов долларов.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.