Как жизнь в браке меняет вашу личность
Женившись или выйдя замуж, ваши друзья, как вам часто кажется, становятся скучными и предсказуемыми, а то и вообще невыносимыми. Что с ними происходит? И происходит ли?
Многим из несостоящих в браке знакомо это ощущение, отмеченное одним из персонажей "Дневника Бриджит Джонс": и отчего это в наше время так много незамужних тридцатилетних женщин кругом? И, добавим, так много женатых друзей.
Психологи пока еще до конца не разобрались, до какой степени брак влияет на удовлетворенность жизнью и делает ли он людей более довольными собой. Или, может быть, именно такие люди и склонны жениться и выходить замуж?
Но в чем ученые уверены, так это в том, что долгая совместная жизнь с одним партнером действительно изменяет вашу личность и личность вашего партнера - к лучшему или к худшему… в общем, пока смерть не разлучит вас.
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Это, конечно, объяснимо: в конце концов, заключив брак и поклявшись в верности, вы будете вынуждены приспосабливаться друг к другу, стараться быть дипломатичными, терпеливыми, учиться находить общий язык, вместе планировать будущее.
Не говоря уже о том, что ваш образ жизни может измениться самым радикальным образом по сравнению с тем, как вы жили, будучи холостяком.
Наверное, вы думаете, что исследование перемен в личности со вступлением в брак должно быть среди приоритетов ученых-психологов? Ведь в мире ежедневно миллионы людей женятся и выходят замуж!
Но на самом деле вопрос этот почти не исследован. Лучшее, на что мы можем опираться - это недавняя работа немецких ученых, которые на протяжении четырех лет изучали перемены в личности 15 000 человек.
664 участника связали себя узами брака по ходу исследования, позволив Юле Шпехт и ее коллегам из Мюнстерского университета сравнить перемены, происходящие в их личности, с тем, как обстоят дела у их холостых друзей и подруг.
Как выяснилось, у вступивших в брак такие черты как эмоциональность, спонтанность в проявлении чувств и открытость новому опыту стали менее заметны.
Разница с холостыми участниками была относительно небольшой, однако исследование подтвердило: люди в браке становятся более предсказуемыми и менее экстравертами по сравнению с тем, какими они были до женитьбы (замужества).
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Это подтверждено более ранним американским исследованием, опубликованном в 2000 году - по крайней мере, относительно женщин.
Ученые дважды в период от 6 до 9 лет тестировали около 2000 участниц эксперимента, женщин среднего возраста. За этот период 20 из них вышли замуж и 29 развелись.
Так вот, разведенные демонстрировали более высокую степень открытости новому опыту и больше черт экстраверта - словно освободились от оков брака.
В то же время недавно женившиеся мужчины показали более высокую степень сознательности и меньшую - невротичности.
Более сознательное отношение к жизни вполне объяснимо - оно необходимо, чтобы, перфразируя слова поэта, вести недавно построенную любовную лодку по неспокойным бытовым водам, что подтверждается и в свежем исследовании, опубликованном в этом году.
Группа голландских психологов во главе с Тилой Пронк из Тилбургского университета, считает, что две главных черты, которые развиваются в браке - это самоконтроль (умение прикусить язык во имя сохранения семьи) и способность прощать (например, такие простые вещи, как разбросанные по полу носки).
Исследователи работали с 199-ю только что вступившими в брак парами-добровольцами и в течение первых трех месяцев измеряли, до какой степени всепрощающ был каждый из партнеров и какова была их способность контролировать себя.
В первом случае участники отмечали степень своего согласия с утверждениями типа "когда мой партнер делает что-то неправильно, я стараюсь просто простить и забыть". Во втором - "я умею удержаться от соблазна сделать то-то и то-то".
Затем в течение четырех лет такие замеры и тесты повторялись. Выяснилось, что и способность прощать, и умение контролировать себя улучшились.
Статистически эти улучшения были либо средними (умение прощать), либо маленькими (самоконтроль). Но, как подчеркивает Пронк, они были такими же, как у людей, которые прошли специальный курс, разработанный психологами.
А как насчет самодовольства тех, кто живет в браке? На это часто жалуются друзья. Есть исследования, в которых изучались перемены в удовлетворенности жизнью после вступления в брак.
Заядлым холостякам будет приятно узнать, что хотя эта удовлетворенность возрастала на некоторое время сразу после женитьбы, спустя год она возвращалась к прежним показателям.
Тут мы, однако, говорим о среднестатистической картине. Люди все разные, кто-то изначально более приспособлен к жизни в браке, хороший муж или хорошая жена "от природы". А кому-то более подходит образ жизни холостяка.
Короче говоря, счастье в браке зависит от личных черт того, кто в него вступает.
Для определенных людей женитьба или замужество - именно то, что им нужно для удовлетворенности жизнью. Например, у более добросовестных женщин-интровертов период удовлетворенности жизнью от брака значительно дольше. Как, кстати, и у мужчин-экстравертов (почему это так, ученым еще предстоит изучить поподробнее).
Ну и наконец: насколько правда то, что с течением времени муж и жена становятся все более похожи друг на друга в своих привычках и вкусах? Все эти комические ситуации, когда давно женатые пары появляются на людях в одинаковых свитерах или дурацких спортивных костюмах - это что, подтверждение?
Скорее всего, это миф. Если бы всё так и было, то мы бы без конца натыкались на одинаково одетых и говорящих словно один человек пожилых мужчин и женщин.
Исследователи из Мичиганского университета изучили черты личности более 1200 состоящих в браке пар и не нашли почти никаких свидетельств, подтверждающих теорию "усиливающегося сходства".
Скорее верно то, что люди с более близкими личностными чертами с большей долей вероятности вступают в брак друг с другом.
Итак, брак ведет к изменениям в вашей личности, но эти изменения не так уж драматичны. Впрочем, подобное никак нельзя сказать о следующем грандиозном событии в жизни человека (которое часто случается после вступления в брак) - рождении ребенка.
Доктор Кристиан Джаррет редактирует блог Британского психологического общества. Его очередная книга "Персонология"(Personology) выйдет в свет в 2019г.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.