Ученые нашли верный путь к умственным сверхспособностям?
Если людям дать возможность наблюдать в реальном времени, что происходит у них в мозгу, они быстро научатся снимать боль, улучшать себе настроение и распоряжаться невиданными умственными способностями. Доступ к этому методу может преобразить мир.
У каждого из нас свой способ справляться с негативными чувствами и эмоциями. Кто-то фокусируется на дыхании, чтобы успокоить нервы. Кто-то применяет медитацию, чтобы избавиться от зубной боли. Кто-то, чтобы отогнать плохое настроение, пытается мысленно перенестись в те места, где когда-то чувствовал себя особенно хорошо…
Все эти способы так или иначе работают - правда, с разной степенью успеха.
А теперь представьте, что вы видите всё, что происходит у вас в голове, в мозгу, когда вы чувствуете боль, тревогу, тоску, страх или удовольствие. И вы можете наблюдать за этим в реальном времени!
Вдруг вам становится ясно, что ваши эмоции - никакая не тайна. Вы способны следить за тем, как работают те маленькие психологические хитрости, с помощью которых вы разгоняете тоску, можете выбирать наиболее эффективные приемы и контролировать их работу в режиме реального времени.
Наверное, вы уже поняли, какая главная идея лежит за новой техникой, которую назвали "ФМРТ в реальном времени" (ФМРТ - функциональная магнитно-резонансная томография - Прим. переводчика).
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Мы учимся контролировать эмоции, чувства и желания, получая на экране визуальный отклик на наши действия, на то, как именно мы применяем психологические техники и уловки. В итоге это становится почти таким же простым, как убавить громкость в стереосистеме.
Вы на практике учитесь, как управлять своим умом - примерно так же, как бодибилдер тренирует отдельные группы мышц.
Это открывает нам путь в будущее, где с помощью "ФМРТ в реальном времени" мы сможем натренировать свои умственные способности до невиданной степени.
Впервые этот метод был продемонстрирован в 2005 году во время исследования, в ходе которого людей обучали контролю над болевыми ощущениями.
Восьмерых добровольцев помещали в МРТ-сканер и создавали у них на коже ощущения, как от ожога. В это время им показывали на мониторе язычок пламени, олицетворяющий процесс в районе головного мозга, отвечающем за болевые реакции.
С помощью различных когнитивных приемов участники эксперимента быстро учились управлять размером пламени, что помогало им регулировать степень электрического раздражения болевой зоны у себя на коже.
Удивительно, но всего лишь за 13 минут эксперимента его участники достигали умения легко менять размер пламени и, соответственно, были способны более чем на 50% уменьшать боль.
С тех пор количество подобных исследований с применением ФМРТ в реальном времени росло лавинообразно. О всё новых и новых методах клинического и экспериментального применения сообщается чуть ли не каждый месяц.
Исследуемым теперь предлагается возможность оценить происходящее у себя в мозгу не только с помощью изображения, но и звуков, и даже температуры (через очки виртуальной реальности). Метод уже получил еще одно название - нейрофидбэк.
В исследовании 2017 г., результаты которого опубликованы в журнале Appetite, продемонстрировано, как с помощью ФМРТ в реальном времени можно бороться с ожирением.
В течение четырех дней мужчины с лишним весом учились контролировать те районы головного мозга, которые отвечают за ощущения исполнения и вознаграждения, приучая свой мозг делать выбор в пользу более здоровой пищи и меньшего ее количества.
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В другом исследовании этого года обнаружено, что если научиться контролировать определенную часть префронтальной коры головного мозга (тот район, с которым связывают поведение пациентов с СДВГ, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью), то прошедшие курс обучения подростки могут самостоятельно уменьшить симптомы СДВГ и развить навык сосредотачиваться.
Причем способности, приобретенные во время обучения, сохраняются и спустя 11 месяцев, что подтверждает долгоиграющий эффект тренинга и происшедших в связи с ним изменений в мозгу.
В исследовании 2016 г. было обнаружено, что пожилые люди могут использовать эту технику для улучшения своих познавательных способностей, притупленных возрастом. Таким же образом и молодые люди могут стимулировать работу своего мозга.
Исследование 2015 г., в котором участвовали здоровые взрослые люди, показало: обучение с помощью так называемого нейрофидбэка помогает улучшить способность сосредотачиваться и меньше отвлекаться.
В других недавних исследованиях было найдено применение этой методике в лечении депрессии, тревожных состояний, посттравматического стрессового расстройства у ветеранов военных действий и даже пристрастия к курению.
Исследование Джеймса Салзера из Техасского университета города Остин показало, что люди способны научиться регулировать уровень нейромедиаторного допамина, что может быть применено для лечения болезни Паркинсона.
В общем, исследования ясно демонстрируют, что эта технология может найти применение в миллионах случаев. Но насколько длительным будет ее эффект и насколько она практична? Точно сказать пока нельзя.
Для ФМРТ в реальном времени нужно дорогостоящее и громоздкое оборудование, которое сейчас применяется прежде всего в срочных и тяжелых случаях.
Однако, как мы знаем, технологии не стоят на месте. Вполне возможно, очень скоро появятся более дешевые и более миниатюрные сканеры ФМРТ.
И тогда перед человечеством откроется огромный мир новых возможностей.
Представьте себе атлета, который проводит тренировки, не видя собственного тела и не имея представления о весе штанги.
Примерно в таком же положении мы находимся сейчас, не видя, что происходит в нашем мозге, когда нам больно, когда нам холодно, когда у нас плохое настроение, когда мы в отчаянии, когда мы плачем или радуемся...
Насколько же велик потенциал обучения с помощью ФМРТ в реальном времени? Чего мы достигнем, если каждый из нас сможет каждый день уделять время тренировкам сознания - и так месяцы и годы?
Если даже несколько 10-минутных занятий приносят статистически значимый результат, то что же будет после 10 тысяч часов тренировки?
Метод "ФМРТ в реальном времени" может оказаться коротким путем к достижению, например, того, на что тратят годы упорной работы со своим умом тибетские монахи, высушивающие жаром своего тела мокрое полотенце на ледяном ветру, или индийские йоги, умеющие полностью блокировать ощущение боли в теле.
Конечно, пока ничего нельзя утверждать наверняка, но, вполне возможно, речь идет и о достижении умственных сверхспособностей.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.