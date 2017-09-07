Ученые нашли верный путь к умственным сверхспособностям?

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Если людям дать возможность наблюдать в реальном времени, что происходит у них в мозгу, они быстро научатся снимать боль, улучшать себе настроение и распоряжаться невиданными умственными способностями. Доступ к этому методу может преобразить мир.

У каждого из нас свой способ справляться с негативными чувствами и эмоциями. Кто-то фокусируется на дыхании, чтобы успокоить нервы. Кто-то применяет медитацию, чтобы избавиться от зубной боли. Кто-то, чтобы отогнать плохое настроение, пытается мысленно перенестись в те места, где когда-то чувствовал себя особенно хорошо…

Все эти способы так или иначе работают - правда, с разной степенью успеха.

А теперь представьте, что вы видите всё, что происходит у вас в голове, в мозгу, когда вы чувствуете боль, тревогу, тоску, страх или удовольствие. И вы можете наблюдать за этим в реальном времени!

Вы учитесь управлять своим умом - примерно так же, как бодибилдер тренирует отдельные группы мышц

Вдруг вам становится ясно, что ваши эмоции - никакая не тайна. Вы способны следить за тем, как работают те маленькие психологические хитрости, с помощью которых вы разгоняете тоску, можете выбирать наиболее эффективные приемы и контролировать их работу в режиме реального времени.

Наверное, вы уже поняли, какая главная идея лежит за новой техникой, которую назвали "ФМРТ в реальном времени" (ФМРТ - функциональная магнитно-резонансная томография - Прим. переводчика).

Мы учимся контролировать эмоции, чувства и желания, получая на экране визуальный отклик на наши действия, на то, как именно мы применяем психологические техники и уловки. В итоге это становится почти таким же простым, как убавить громкость в стереосистеме.

Вы на практике учитесь, как управлять своим умом - примерно так же, как бодибилдер тренирует отдельные группы мышц.

Это открывает нам путь в будущее, где с помощью "ФМРТ в реальном времени" мы сможем натренировать свои умственные способности до невиданной степени.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Сосредоточившись на контроле над виртуальным пламенем, люди способны уменьшить боль, которую испытывают

Впервые этот метод был продемонстрирован в 2005 году во время исследования, в ходе которого людей обучали контролю над болевыми ощущениями.

Восьмерых добровольцев помещали в МРТ-сканер и создавали у них на коже ощущения, как от ожога. В это время им показывали на мониторе язычок пламени, олицетворяющий процесс в районе головного мозга, отвечающем за болевые реакции.

С помощью различных когнитивных приемов участники эксперимента быстро учились управлять размером пламени, что помогало им регулировать степень электрического раздражения болевой зоны у себя на коже.

Удивительно, но всего лишь за 13 минут эксперимента его участники достигали умения легко менять размер пламени и, соответственно, были способны более чем на 50% уменьшать боль.

Способности, приобретенные во время обучения, сохраняются и спустя 11 месяцев, что подтверждает долгоиграющий эффект тренинга

С тех пор количество подобных исследований с применением ФМРТ в реальном времени росло лавинообразно. О всё новых и новых методах клинического и экспериментального применения сообщается чуть ли не каждый месяц.

Исследуемым теперь предлагается возможность оценить происходящее у себя в мозгу не только с помощью изображения, но и звуков, и даже температуры (через очки виртуальной реальности). Метод уже получил еще одно название - нейрофидбэк.

В исследовании 2017 г., результаты которого опубликованы в журнале Appetite, продемонстрировано, как с помощью ФМРТ в реальном времени можно бороться с ожирением.

В течение четырех дней мужчины с лишним весом учились контролировать те районы головного мозга, которые отвечают за ощущения исполнения и вознаграждения, приучая свой мозг делать выбор в пользу более здоровой пищи и меньшего ее количества.

В другом исследовании этого года обнаружено, что если научиться контролировать определенную часть префронтальной коры головного мозга (тот район, с которым связывают поведение пациентов с СДВГ, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью), то прошедшие курс обучения подростки могут самостоятельно уменьшить симптомы СДВГ и развить навык сосредотачиваться.

Причем способности, приобретенные во время обучения, сохраняются и спустя 11 месяцев, что подтверждает долгоиграющий эффект тренинга и происшедших в связи с ним изменений в мозгу.

В исследовании 2016 г. было обнаружено, что пожилые люди могут использовать эту технику для улучшения своих познавательных способностей, притупленных возрастом. Таким же образом и молодые люди могут стимулировать работу своего мозга.

Исследование 2015 г., в котором участвовали здоровые взрослые люди, показало: обучение с помощью так называемого нейрофидбэка помогает улучшить способность сосредотачиваться и меньше отвлекаться.

В других недавних исследованиях было найдено применение этой методике в лечении депрессии, тревожных состояний, посттравматического стрессового расстройства у ветеранов военных действий и даже пристрастия к курению.

Исследование Джеймса Салзера из Техасского университета города Остин показало, что люди способны научиться регулировать уровень нейромедиаторного допамина, что может быть применено для лечения болезни Паркинсона.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Насколько же велик потенциал обучения с помощью нейрофидбэка, если каждый из нас сможет полностью контролировать свой мозг?

В общем, исследования ясно демонстрируют, что эта технология может найти применение в миллионах случаев. Но насколько длительным будет ее эффект и насколько она практична? Точно сказать пока нельзя.

Для ФМРТ в реальном времени нужно дорогостоящее и громоздкое оборудование, которое сейчас применяется прежде всего в срочных и тяжелых случаях.

Однако, как мы знаем, технологии не стоят на месте. Вполне возможно, очень скоро появятся более дешевые и более миниатюрные сканеры ФМРТ.

Если даже несколько 10-минутных занятий приносят статистически значимый результат, то что же будет после 10 тысяч часов тренировки?

И тогда перед человечеством откроется огромный мир новых возможностей.

Представьте себе атлета, который проводит тренировки, не видя собственного тела и не имея представления о весе штанги.

Примерно в таком же положении мы находимся сейчас, не видя, что происходит в нашем мозге, когда нам больно, когда нам холодно, когда у нас плохое настроение, когда мы в отчаянии, когда мы плачем или радуемся...

Насколько же велик потенциал обучения с помощью ФМРТ в реальном времени? Чего мы достигнем, если каждый из нас сможет каждый день уделять время тренировкам сознания - и так месяцы и годы?

Если даже несколько 10-минутных занятий приносят статистически значимый результат, то что же будет после 10 тысяч часов тренировки?

Метод "ФМРТ в реальном времени" может оказаться коротким путем к достижению, например, того, на что тратят годы упорной работы со своим умом тибетские монахи, высушивающие жаром своего тела мокрое полотенце на ледяном ветру, или индийские йоги, умеющие полностью блокировать ощущение боли в теле.

Конечно, пока ничего нельзя утверждать наверняка, но, вполне возможно, речь идет и о достижении умственных сверхспособностей.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.