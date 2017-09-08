Мы могли бы лучше подготовиться к ураганам – но не делаем этого

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Если мы знаем, как уменьшить количество человеческих жертв и экономический ущерб от стихийных бедствий, задает вопрос обозреватель BBC Future, то почему же мы делаем так мало?

Когда я пишу эти строки, ураган "Ирма" уже прокатился как катком по островам Карибского бассейна, по ходу разрушив всё, что мог, и убив по меньшей мере 10 человек, а теперь направляется к южному побережью Флориды.

Мой отец и его подруга, которые живут в зоне эвакуации к северу от Майами, в непростом положении: дом родственников, куда они планировали временно переехать, тоже оказался в зоне эвакуации.

Никто не может сказать, что именно ураган приготовил для Соединенных Штатов, но скорость ветра в 296 км в час и направление, в котором он сейчас движется (прямиком на Флориду), вряд ли обещают что-то хорошее.

Все это происходит, когда США еще не оправились от урагана "Харви", принесшего наводнения и разрушения штатам Техас и Луизиана. Как будто этого мало, еще два урагана - "Хосе" и "Катя" - сформировались и начинают продвигаться по Атлантике и Мексиканскому заливу.

В этом году сезон ураганов развивается просто пугающе. Масштаб разрушений и трагические последствия заставляют говорить о происходящем как о чем-то исключительном. Из уст политиков и журналистов часто звучит слово "беспрецедентный".

С точки зрения пострадавших такое описание случившегося вполне резонно. Для многих жителей Хьюстона, которые ранее никогда в своей жизни не сталкивались с подобным, это действительно выглядит как нечто исключительное, как отклонение от нормы.

Но стихийные бедствия - это не досадное недоразумение и не исключение из правил. Они случаются часто и происходят повсеместно, причем, как кажется, становятся все более разрушительными.

Стихийные бедствия - не досадное недоразумение и не исключение из правил

И если каждый раз, когда случается нечто ужасное, рассматривать бедствие в изоляции от остальных, то это может иметь опасные, порой смертельные последствия: такой подход удерживает нас от надлежащей подготовки к очередной природной катастрофе.

Для того чтобы уменьшить количество человеческих жертв и экономический ущерб от стихийных бедствий, существует масса способов и мер, многие из которых довольно просты для осуществления.

Но проблема в том, что применение этих мер требует от политиков, бизнесменов, от общества в целом перемен в мышлении, в отношении к происходящему и к тому, как мы представляем себе наше общее будущее.

Правообладатель иллюстрации Mark Wilson/Getty Images Image caption Флорида готовится к удару "Ирмы": жители наполняют мешки песком

Такова человеческая натура: мы склонны откладывать в долгий ящик подготовку к чему-то, что кажется нам маловероятным. Особенно это справедливо тогда, когда подготовка требует финансовых затрат.

В конце концов, на что бы вы потратили деньги в первую очередь: на крышу над головой, которая нужна вам сейчас, или на страхование жизни членов своей семьи, которое, возможно, не понадобится вам вообще или по крайней мере в ближайшие годы?

Однако каждый, кто никогда не платил за медицинскую страховку и вдруг серьезно заболел, может подтвердить: подготовка к такой грустной ситуации сберегла бы вам много, очень много денег.

Есть, конечно, невосполнимые человеческие потери. Но есть и экономический ущерб. Одно из исследований, проведенных в США, выяснило, что каждый доллар, потраченный Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (подразделение министерства внутренней безопасности США - Прим. переводчика) на подготовку к стихийным бедствиям, сэкономил ему в будущем четыре доллара.

Каждый доллар, потраченный на подготовку к стихийному бедствию, сберегает нам четыре доллара в будущем

Точные суммы сэкономленных денег могут отличаться в разных случаях (а иногда никаких сбережений и не выходит). Но одно из последних исследований различных способов смягчить последствия природных катастроф - от строительства домов с более высоким первым этажом до установки оборудования для наблюдения за вулканической активностью - установило: действительно, "забота о смягчении последствий стихийных бедствий эффективна с точки зрения затрат на нее".

В отличие от конкретного человека или семьи, организации типа управления жилищного хозяйства (не говоря уже о федеральном правительстве) должны видеть перспективу, трезво анализировать с цифрами в руках возможные будущие проблемы и соответственно действовать.

Иногда они так и поступают. Например, во Флориде разрушения, которые принес в 1992 году ураган "Эндрю", заставили задуматься о важности долгосрочного планирования (и инвестиций в будущее).

В большинстве домов теперь в окнах стоит ураганостойкое стекло, крыши и стены укреплены. (Впрочем, учитывая поднимающийся уровень моря у берегов Флориды, властям штата придется заботиться и об этом.)

Строительные компании тогда просто взвыли: "Не-е-ет, это слишком дорого, мы не можем это сделать". Но мы сделали это

"Если вспомнить ураган "Эндрю", мы тогда испытали очень сильные ветровые нагрузки", - рассказывала мне в марте этого года Николь Хефти, старший сотрудник по вопросам устойчивого развития округа Майами-Дейд.

"Строительные компании тогда просто взвыли: "Не-е-ет, это слишком дорого, мы не можем это сделать". Но мы сделали [укрепили здания], потому что это было важно. Теперь наши жители гораздо более защищены [от стихийных бедствий], чем в других регионах страны".

Правообладатель иллюстрации Marc Serota/Getty Images Image caption Житель штата Флорида Гордон Форгет устанавливает противоураганные ставни (местечко Исламорада, 6 сентября 2017 г.)

Но так происходит далеко не везде. Гораздо чаще политики слишком заняты другими проблемами, чтоб делать своим приоритетом заботу о смягчении последствий стихийных бедствий.

В бюджетах прежде всего предусматривается финансирование школ и полиции, строительные компании изо всех сил стараются противостоять новым правилам, которые могут налагать на них новые обязанности.

Ну а местные политики как правило видят будущее в пределах того срока, на который их избрали.

Ментальность "пока гром не грянет" влияет на нашу жизнь куда сильней, чем политика властей

Хьюстон - самый последний, трагический пример. Частично причиной такого масштаба ущерба, нанесенного наводнением, стало то, что город лежит в плоской низине - воде просто некуда деться.

Но есть и другие причины, которые - дело рук человека. Например, переживаемый в последние годы строительный бум - вкупе с устаревшей системой защиты от наводнений, устаревшими правилами строительства и устаревшей дренажной системой.

Политиков обо всем этом предупреждали, но они не предприняли никаких действий.

Ментальность "пока гром не грянет" влияет на нашу жизнь куда сильней, чем политика властей.

Нежелание отдельных людей, населения районов и даже корпораций финансово защитить себя от стихийных бедствий - еще один пример.

В прошлом году только 26% экономических убытков от таких бедствий были покрыты страховкой.

А ведь убытки эти - не мелочь. Только в США стихийные бедствия нанесли ущерб в 210 млрд долларов - 2016-й стал в этом смысле самым дорогим годом после 2012-го.

От чего были наибольшие убытки? От наводнений, уже четвертый год подряд.

А вот еще один пример ментальности "пока гром не грянет". Один из страховщиков, работающих с районами, регулярно затапливаемыми, - NFIP, Национальная программа страхования от наводнений. По иронии судьбы, даже сам этот страховщик оказался не вполне готов к кризисным ситуациям: вплоть до сентября прошлого года компания жила без собственной страховки!

Правообладатель иллюстрации Joe Raedle/Getty Images Image caption Хозяин одного из магазинчиков во Флориде установил такое объявление: "Будьте готовы. Уезжайте. Ирма"

Мы по-прежнему относимся к стихийным бедствиям как к чему-то разовому, случайному. Но нынешний сезон ураганов показывает: они - не случайность.

На самом деле ураганы становятся мощнее. Как сообщает НАСА, по сравнению с тем, что было 20-25 лет назад, мощность ураганов нарастает быстрее, скорость ветра на 5% выше, и дожди, которые их сопровождают, становятся сильнее и сильнее.

И одновременно с этим растет население прибрежных районов, растет в цене недвижимость в этих районах - несмотря на ураганы.

Из-за этого последствия природных катастроф становятся все дороже - в том числе и в измерении человеческих жизней.

В 2016 году в США было 15 чрезвычайных ситуаций с ущербом не менее миллиарда долларов каждая. В 1980-м (в подсчетах учитывалась инфляция) таких было всего три.

И даже те районы, где раньше ураганов не случалось, не могут чувствовать себя в полной безопасности.

Даже те районы, где раньше ураганов не случалось, не могут чувствовать себя в полной безопасности

На первый взгляд, тот же Хьюстон не должен был испытывать особой тревоги - ведь ежегодные шансы на то, что его достигнет ураган, подобный "Харви", равнялись 1 к 500.

Тем не менее в последние 10 лет здесь случились три "один к 500" бедствия.

Конечно, такие города, как Хьюстон (и даже Майами), в следующие 10, 50, а то и 250 лет могут больше не столкнуться с ураганом типа "Харви" или "Ирма".

Они могут тратить деньги и время на новые правила строительства, могут менять приоритеты финансирования в пользу новых дренажных систем, в пользу строительства защитных дамб и так далее. Страховщики могут расширять программы страхования.

А граждане год за годом будут недовольно ворчать: мол, эти деньги можно было потратить на что-то более полезное…

В этом и состоит проблема средних исторических значений и вероятностей. Не существует магического хрустального шара, в котором было бы видно, случится ураган или нет.

Но по мере того, как во всем мире растет количество жертв стихийных бедствий и экономический ущерб все больше, даже население тех районов, где такого никогда не случалось, может задать себе вопрос: а стоит ли так рисковать? Может быть, лучше не сидеть сложа руки?

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.