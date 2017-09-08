Мы могли бы лучше подготовиться к ураганам – но не делаем этого
Если мы знаем, как уменьшить количество человеческих жертв и экономический ущерб от стихийных бедствий, задает вопрос обозреватель BBC Future, то почему же мы делаем так мало?
Когда я пишу эти строки, ураган "Ирма" уже прокатился как катком по островам Карибского бассейна, по ходу разрушив всё, что мог, и убив по меньшей мере 10 человек, а теперь направляется к южному побережью Флориды.
Мой отец и его подруга, которые живут в зоне эвакуации к северу от Майами, в непростом положении: дом родственников, куда они планировали временно переехать, тоже оказался в зоне эвакуации.
Никто не может сказать, что именно ураган приготовил для Соединенных Штатов, но скорость ветра в 296 км в час и направление, в котором он сейчас движется (прямиком на Флориду), вряд ли обещают что-то хорошее.
Все это происходит, когда США еще не оправились от урагана "Харви", принесшего наводнения и разрушения штатам Техас и Луизиана. Как будто этого мало, еще два урагана - "Хосе" и "Катя" - сформировались и начинают продвигаться по Атлантике и Мексиканскому заливу.
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В этом году сезон ураганов развивается просто пугающе. Масштаб разрушений и трагические последствия заставляют говорить о происходящем как о чем-то исключительном. Из уст политиков и журналистов часто звучит слово "беспрецедентный".
С точки зрения пострадавших такое описание случившегося вполне резонно. Для многих жителей Хьюстона, которые ранее никогда в своей жизни не сталкивались с подобным, это действительно выглядит как нечто исключительное, как отклонение от нормы.
Но стихийные бедствия - это не досадное недоразумение и не исключение из правил. Они случаются часто и происходят повсеместно, причем, как кажется, становятся все более разрушительными.
И если каждый раз, когда случается нечто ужасное, рассматривать бедствие в изоляции от остальных, то это может иметь опасные, порой смертельные последствия: такой подход удерживает нас от надлежащей подготовки к очередной природной катастрофе.
Для того чтобы уменьшить количество человеческих жертв и экономический ущерб от стихийных бедствий, существует масса способов и мер, многие из которых довольно просты для осуществления.
Но проблема в том, что применение этих мер требует от политиков, бизнесменов, от общества в целом перемен в мышлении, в отношении к происходящему и к тому, как мы представляем себе наше общее будущее.
Такова человеческая натура: мы склонны откладывать в долгий ящик подготовку к чему-то, что кажется нам маловероятным. Особенно это справедливо тогда, когда подготовка требует финансовых затрат.
В конце концов, на что бы вы потратили деньги в первую очередь: на крышу над головой, которая нужна вам сейчас, или на страхование жизни членов своей семьи, которое, возможно, не понадобится вам вообще или по крайней мере в ближайшие годы?
Однако каждый, кто никогда не платил за медицинскую страховку и вдруг серьезно заболел, может подтвердить: подготовка к такой грустной ситуации сберегла бы вам много, очень много денег.
Есть, конечно, невосполнимые человеческие потери. Но есть и экономический ущерб. Одно из исследований, проведенных в США, выяснило, что каждый доллар, потраченный Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (подразделение министерства внутренней безопасности США - Прим. переводчика) на подготовку к стихийным бедствиям, сэкономил ему в будущем четыре доллара.
Точные суммы сэкономленных денег могут отличаться в разных случаях (а иногда никаких сбережений и не выходит). Но одно из последних исследований различных способов смягчить последствия природных катастроф - от строительства домов с более высоким первым этажом до установки оборудования для наблюдения за вулканической активностью - установило: действительно, "забота о смягчении последствий стихийных бедствий эффективна с точки зрения затрат на нее".
В отличие от конкретного человека или семьи, организации типа управления жилищного хозяйства (не говоря уже о федеральном правительстве) должны видеть перспективу, трезво анализировать с цифрами в руках возможные будущие проблемы и соответственно действовать.
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Иногда они так и поступают. Например, во Флориде разрушения, которые принес в 1992 году ураган "Эндрю", заставили задуматься о важности долгосрочного планирования (и инвестиций в будущее).
В большинстве домов теперь в окнах стоит ураганостойкое стекло, крыши и стены укреплены. (Впрочем, учитывая поднимающийся уровень моря у берегов Флориды, властям штата придется заботиться и об этом.)
"Если вспомнить ураган "Эндрю", мы тогда испытали очень сильные ветровые нагрузки", - рассказывала мне в марте этого года Николь Хефти, старший сотрудник по вопросам устойчивого развития округа Майами-Дейд.
"Строительные компании тогда просто взвыли: "Не-е-ет, это слишком дорого, мы не можем это сделать". Но мы сделали [укрепили здания], потому что это было важно. Теперь наши жители гораздо более защищены [от стихийных бедствий], чем в других регионах страны".
Но так происходит далеко не везде. Гораздо чаще политики слишком заняты другими проблемами, чтоб делать своим приоритетом заботу о смягчении последствий стихийных бедствий.
В бюджетах прежде всего предусматривается финансирование школ и полиции, строительные компании изо всех сил стараются противостоять новым правилам, которые могут налагать на них новые обязанности.
Ну а местные политики как правило видят будущее в пределах того срока, на который их избрали.
Хьюстон - самый последний, трагический пример. Частично причиной такого масштаба ущерба, нанесенного наводнением, стало то, что город лежит в плоской низине - воде просто некуда деться.
Но есть и другие причины, которые - дело рук человека. Например, переживаемый в последние годы строительный бум - вкупе с устаревшей системой защиты от наводнений, устаревшими правилами строительства и устаревшей дренажной системой.
Политиков обо всем этом предупреждали, но они не предприняли никаких действий.
Ментальность "пока гром не грянет" влияет на нашу жизнь куда сильней, чем политика властей.
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Нежелание отдельных людей, населения районов и даже корпораций финансово защитить себя от стихийных бедствий - еще один пример.
В прошлом году только 26% экономических убытков от таких бедствий были покрыты страховкой.
А ведь убытки эти - не мелочь. Только в США стихийные бедствия нанесли ущерб в 210 млрд долларов - 2016-й стал в этом смысле самым дорогим годом после 2012-го.
От чего были наибольшие убытки? От наводнений, уже четвертый год подряд.
А вот еще один пример ментальности "пока гром не грянет". Один из страховщиков, работающих с районами, регулярно затапливаемыми, - NFIP, Национальная программа страхования от наводнений. По иронии судьбы, даже сам этот страховщик оказался не вполне готов к кризисным ситуациям: вплоть до сентября прошлого года компания жила без собственной страховки!
Мы по-прежнему относимся к стихийным бедствиям как к чему-то разовому, случайному. Но нынешний сезон ураганов показывает: они - не случайность.
На самом деле ураганы становятся мощнее. Как сообщает НАСА, по сравнению с тем, что было 20-25 лет назад, мощность ураганов нарастает быстрее, скорость ветра на 5% выше, и дожди, которые их сопровождают, становятся сильнее и сильнее.
И одновременно с этим растет население прибрежных районов, растет в цене недвижимость в этих районах - несмотря на ураганы.
Из-за этого последствия природных катастроф становятся все дороже - в том числе и в измерении человеческих жизней.
В 2016 году в США было 15 чрезвычайных ситуаций с ущербом не менее миллиарда долларов каждая. В 1980-м (в подсчетах учитывалась инфляция) таких было всего три.
И даже те районы, где раньше ураганов не случалось, не могут чувствовать себя в полной безопасности.
На первый взгляд, тот же Хьюстон не должен был испытывать особой тревоги - ведь ежегодные шансы на то, что его достигнет ураган, подобный "Харви", равнялись 1 к 500.
Тем не менее в последние 10 лет здесь случились три "один к 500" бедствия.
Конечно, такие города, как Хьюстон (и даже Майами), в следующие 10, 50, а то и 250 лет могут больше не столкнуться с ураганом типа "Харви" или "Ирма".
Они могут тратить деньги и время на новые правила строительства, могут менять приоритеты финансирования в пользу новых дренажных систем, в пользу строительства защитных дамб и так далее. Страховщики могут расширять программы страхования.
А граждане год за годом будут недовольно ворчать: мол, эти деньги можно было потратить на что-то более полезное…
В этом и состоит проблема средних исторических значений и вероятностей. Не существует магического хрустального шара, в котором было бы видно, случится ураган или нет.
Но по мере того, как во всем мире растет количество жертв стихийных бедствий и экономический ущерб все больше, даже население тех районов, где такого никогда не случалось, может задать себе вопрос: а стоит ли так рисковать? Может быть, лучше не сидеть сложа руки?
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.