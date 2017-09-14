Можно ли пережить инфаркт и даже этого не заметить?

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Нам кажется, что признаки случившегося инфаркта должны быть столь серьезны, что их невозможно не заметить. Но так бывает далеко не всегда, предупреждает обозреватель BBC Future.

Классическое описание состояния при инфаркте миокарда включает давление за грудиной, перерастающее в сильную боль, и чувство страха.

В художественных фильмах обычно это изображается так: человек хватается за грудь, у него в глазах паника, и он падает на пол. И такое действительно бывает. Но не всегда.

Инфаркт миокарда случается, когда кровоток к сердечной мышце резко сокращается из-за закупорки коронарной артерии тромбом.

Но в некоторых случаях люди не чувствуют никакой боли в груди, несмотря на все то, что происходит в их организме. И из-за этого не обращаются за помощью, упуская время.

Если небольшая боль все-таки ощущается, они списывают это на что-нибудь другое - например, расстройство желудка. И только впоследствии электрокардиограмма показывает, какой ущерб их сердцу нанес случившийся с ними инфаркт.

Такую форму инфаркта называют безболевой. В одном из исследований, опубликованном в 2016 году, утверждается, что до 45% инфарктов может протекать именно так.

Правда, данные для этого исследования собирались в конце 90-х. С тех пор диагностика инфарктов шагнула вперед, так что сегодня, возможно, цифры не были бы такими высокими.

Однако и сейчас ежегодно к врачам обращаются люди, которые даже не подозревают, что уже перенесли инфаркт миокарда.

Есть и другие пациенты: они признают, что были больны, но не знают чем. Они испытывали боли в шее, плечах, животе, челюсти или в спине, испытывали затруднения с дыханием, слабость или головокружение, повышенную потливость. Их тошнило, вплоть до рвоты.

Такая комбинация симптомов, даже если не было сильной боли в груди, вполне позволяет поставить диагноз.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Боль в груди при инфаркте чаще бывает у мужчин

Часто приходится слышать, что такие сердечные приступы - без боли в груди - более свойственны женщинам, из-за чего те поздно обращаются за медицинской помощью, тем самым снижая шансы на полное выздоровление, а то и на спасение.

Чтобы установить, правда ли это, в 2009 году канадские исследователи решили систематически изучить симптомы инфаркта у 305 пациентов, подвергшихся ангиопластике (при этой процедуре врачи расширяют суженные или перекрытые сосуды крошечным баллоном).

Во время процедуры пациент короткое время переживает те же симптомы, что и при сердечном приступе, и когда маленькие баллоны в сосудах надувались, расширяясь, исследователи просили больных описать свои ощущения.

Ученые не обнаружили отличий в ощущениях мужчин и женщин, когда речь шла о болях в груди, руках, одышке, потливости или тошноте.

Но, как выяснилось, женщины чаще испытывали боль в шее и в челюсти - вдобавок к боли в груди.

СИМПТОМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА

сильная, сдавливающая боль за грудиной

нарастающее чувство беспокойства, страха

боли в руках, челюсти, шее, плечах, спине

нарушение ритма сердца

затрудненное дыхание

повышенная потливость

слабость, тошнота и рвота

головная боль

головокружение и потеря сознания

То, что удавалось обнаружить в ходе других исследований, часто оказывалось противоречивым и впоследствии неподтверждающимся. Кроме того, исследования часто включали в себя другие диагнозы.

Поэтому в конце концов было решено сделать научный обзор исследований с единственной целью - установить, есть ли разница в симптомах инфаркта у мужчин и женщин.

Такой обзор был сделан в 2011 году. В него были включены исследования, проведенные в США, Японии, Швеции, Германии, Канаде и Великобритании, причем самое крупное из них оперировало данными о более чем 900 тыс. человек.

Итак, данные были взяты из 26 лучших исследований, объединены и вновь проанализированы.

Заключение гласило: женщины с меньшей вероятностью, чем мужчины, испытывают боль в груди [при инфаркте] и с большей вероятностью - такие симптомы, как слабость, тошнота, головокружение и потеря сознания, а также боль в шее, руках и челюсти.

Большинство как мужчин, так и женщин ощущало боль в груди, но треть пациенток и почти четверть пациентов пережили инфаркт вообще без таких симптомов, из-за чего затруднялись понять, что с ними происходит.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption В некоторых случаях инфаркт миокарда не имеет тех симптомов, которые нам часто показывают в кино

Понятно, что если вы не знаете, насколько серьезно происходящее с вами, вы с меньшей долей вероятности обратитесь к врачу.

И действительно, люди в таких случаях не спешили прибегнуть к профессиональной медицинской помощи, обращаясь к врачу через два, а то и через пять часов после инфаркта.

В другом исследовании ученые хотели понять, как происходит процесс принятия решения - обращаться к врачу или нет - в ситуации, когда любое промедление может стоить жизни.

Подробные собеседования с небольшим количеством женщин, перенесших инфаркт, выявили, что половина из них поняли: происходит что-то опасное, и немедленно обратились за помощью.

У троих были поначалу слабо выраженные симптомы, но постепенно нарастающие, что в итоге и заставило их пойти к врачу.

Однако остальные вообще не поняли, что переживаемое ими имеет отношение к сердцу. Они никому об этом не рассказали, решив подождать и посмотреть, что будет дальше.

Какой же вывод из всего сказанного?

Сильная боль в груди - это очень серьезно, она может указывать на инфаркт миокарда. Но - внимание! - точно так же на инфаркт может указывать и совокупность других симптомов, часто совсем не похожих на то, что мы видим в фильмах.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.