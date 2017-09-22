Медицинские мифы: при простуде нельзя есть мороженое?

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Многие считают, что если во время простуды есть мороженое и вообще употреблять молочные продукты, то болезнь обострится. Но правда ли это?

Нос заложен, глаза слезятся, голова разваливается… В таком состоянии вам вряд ли хочется есть. Но если вы все же испытываете чувство голода, то существует масса предубеждений насчет того, что есть можно, а чего нельзя.

Причем часто вы услышите, что молочные продукты лучше не есть. Говорят, что надо воздерживаться от мороженого, сыра и даже молока.

Причина? Молочные продукты якобы увеличивают выделение слизи в организме. Но насколько близко это к истине?

Не стоит морщиться при упоминании слизи: она играет важную роль в нашей физиологии.

Вырабатывающие этот секрет мембраны защищают таким образом от раздражения и повреждений нежные ткани в некоторых местах нашего организма - в носовых пазухах, дыхательном горле, легких, пищеводе и желудке.

Так что слизь нам нужна - но, естественно, в не слишком больших количествах, как, в частности, бывает во время простуды.

Указания на связь молока и выделения слизи можно найти в медицинской литературе прошлых веков - например, в традиционной китайской медицине или в трудах выдающегося философа и врача XII века Моше бен Маймона (Маймонида).

Сравнительно недавнее исследование (2004 г.) обнаружило, что 58% людей по-прежнему так считают, причем некоторые услышали это от своего врача.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые утверждают, что слизь начинает накапливаться уже после одного выпитого стакана молока

Причем, как уверяют, достаточно совсем небольшого количества молочных продуктов, чтобы запустить неприятный процесс.

Опрос 1993 года выявил, что почти две трети реципиентов верят в то, что всего один стакан молока приводит к появлению в горле большего количества слизи. Отвечая, люди употребляли такие слова, как "густой", "липкий", "заложенный", "тяжелый" и "забитый".

Это, конечно, совсем не то, что аллергия на молоко, которая встречается у довольно маленького количества взрослых (там симптомы куда серьезней - рвота, сыпь и затрудненное дыхание).

Непохоже это и на непереносимость лактозы, когда у человека отсутствуют нужные ферменты для того, чтобы переварить лактозу, содержащуюся в молочных продуктах.

При такой непереносимости люди ощущают вздутие живота, тошноту - или у них начинается диарея после того, как они выпьют молока.

Но что же тогда чувствуют те, кто склонен верить в негативный эффект молока на простуженный организм?

Для того чтобы это обнаружить, надо предложить людям выпить некую субстанцию, которая может содержать (а может и нет!) коровье молоко. И позже спросить, какие симптомы они ощущали.

Исследователи из больницы в Южной Австралии сделали именно так. Они предложили 125 испытуемым выпить либо молоко коровы, либо соевое молоко. Специальная обработка сделала оба напитка практически неотличимыми друг от друга на вкус.

Впоследствии отвечая на вопросы медиков, те, кто пил молоко коровы, заявили, что испытывали трудности с глотанием, их слюна была, как им казалось, гуще, и горло как будто было изнутри покрыто неким слоем.

Казалось бы, всё ясно с молоком? Однако проблема в том, что те, кто пил плацебо (соевое молоко), говорили потом то же самое.

Причем те, кто изначально считал, что существует связь между потреблением молока и выделением слизи, немного чаще говорили о вышеупомянутых ощущениях, что бы они ни пили (впрочем, это отличие было статистически незначительным).

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Ощущения тех, кто пил коровье молоко, ничем не отличались от ощущений тех, кто пил соевое

Впрочем, у участников того эксперимента не было простуды. Что, если у вас уже заложен нос? Ухудшит ли молоко ситуацию?

Внимание: я не советую читать о следующем эксперименте во время еды.

Итак, исследователи умышленно заразили добровольцев вирусом обычной простуды, дали им выпить молока и попросили не только регистрировать любые возникающие симптомы заложенности, но и собирать все свои выделения из носа, чтобы потом взвесить их.

Ученые выяснили, что те люди, которые верили в упомянутую связь, с большей вероятностью сообщали о симптомах, однако на самом деле они собрали не больше выделений, чем не верящие в то, что молоко провоцирует выработку слизи.

Было установлено, что потребление молока никак не повлияло на количество выделяемого секрета.

Так что твердых доказательств тому, что молочные продукты ведут к большему выделению слизи, нет.

Молоко - это эмульсия, поэтому после того как оно смешалось со слюной, его капельки собираются вместе, образуя рыхлые хлопьевидные флоккулы

Тем не менее некоторые люди после употребления в пищу молока во время болезни действительно чувствуют дискомфорт - этим и объясняется, что одни убеждены во вредности молочных продуктов, а другие - нет. И тут, возможно, работает механизм, который не имеет никакого отношения к образованию слизи.

Молоко - это эмульсия, поэтому после того как оно смешалось со слюной, его капельки собираются вместе, образуя рыхлые хлопьевидные флоккулы (скопления мелких частиц).

То же самое может происходить и тогда, когда вы пьете соевое молоко, поскольку и оно - не что иное, как эмульсия. У людей появляются специфические ротовые ощущения, заставляющие думать, что это из-за слизи (хотя это не так).

Правда, пока мы не понимаем, почему одни люди это ощущают, а другие нет.

А как, кстати, насчет мороженого?

Мы теперь знаем, что присутствие молока в составе продукта не должно привести к большему выделению слизи.

Однако главное в мороженом не это, а то, что оно леденяще холодное. Может быть, есть риск усугубить этим простуду?

Вряд ли. Очень холодная пища только поначалу снижает температуру в вашем желудке, но по мере того как продукты начинают перевариваться, расщепляться, выделяется тепло, и вскоре вы снова согреетесь.

Так что если у вас простуда и вам захотелось мороженого - не бойтесь, ешьте.

Молоко тоже можно пить, если вам нравятся его вкус и ощущения, возникающие после этого. Оно вас не вылечит, но и не усугубит вашу болезнь.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.