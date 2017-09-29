Вредна ли порнография? Мифы и доказательства

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Люди говорят на разных языках, едят разную пищу и даже в отношении одних и тех же вещей могут испытывать разные эмоции. Но есть и то, что их объединяет. Например, миллионы по всему миру смотрят порнофильмы.

Благодаря интернету, порно потребляется повсеместно и в огромных объемах. Но сколько оно существует, столько его и обвиняют чуть ли не во всех грехах, представляя источником зла.

Например, не далее как в прошлом году политики американского штата Юта заклеймили порнографию как угрозу для здоровья населения.

За последние несколько десятилетий порнография сильно изменилась, и то, что человечество имеет сейчас - несомненно, результат повсеместной доступности и большой скорости интернета.

Кроме того, она стала куда более иммерсивной по форме, более обеспечивающей эффект присутствия, более многоаспектной, чем раньше.

Возьмите хотя бы виртуальную реальность (ВР). В начале этого года исследователи из британского университета Ньюкасла указали на то, что ВР превращает пользователя порнографии из отстраненного наблюдателя в главное действующее лицо.

Ученые предупредили, что это может размыть границу между реальной жизнью и фантазиями, что негативно отразится на отношениях между людьми и способно спровоцировать пагубное поведение.

Но есть ли доказательства того, что просмотр порно как-то влияет на человека? Могут ли научные исследования ответить на этот вопрос?

Правда состоит в том, что это очень сложный для исследования предмет. Ученые либо должны полагаться на рассказы людей, либо следить за испытуемыми в лабораторных условиях, что будет совершенно неестественным для потребителей порнороликов и порнофильмов.

Однако постоянно растущий массив различных научных работ на эту тему может дать нам кое-какие подсказки и намеки.

BBC Future предлагает вашему вниманию краткий обзор того, к чему пришли на данном этапе исследователи влияния порнографии на нашу жизнь.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

Основной вопрос в отношении порнографии ставится каждый раз, когда обнаруживают, что обвиняемый в серьезном преступлении был потребителем порно. Может ли это пристрастие подтолкнуть к изнасилованию? Делает ли оно в глазах этого человека сексуальное насилие чем-то нормальным?

Ответ пытались найти на протяжении десятилетий. Например, в 1970-х Берл Кучински, профессор криминалистики из Копенгагенского университета, попробовал проследить, как отразилась на количестве сексуальных преступлений легализация порнографии в Дании, Швеции и Германии (что произошло в конце 60-х - начале 70-х).

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Виртуальная реальность стирает границу между реальной жизнью и фантазиями

Он не обнаружил никакого увеличения преступности - более того, число некоторых типов сексуальных преступлений даже заметно снизилось за период исследования, например, количество изнасилований и случаев растления малолетних.

В 1995 году с помощью метаанализа результатов 24 исследований, в которых участвовало более 4000 человек, была сделана попытка выявить корреляционную связь между потреблением порно и взглядами людей на изнасилования и сексуальное насилие.

Во всех исследованиях использовалась шкала "мифов изнасилования": людям предлагали набор утверждений и просили сказать, до какой степени те с ними согласны. Например: "Женщина, которая уже после первого свидания идет домой к мужчине, тем самым подразумевает, что хочет полового акта с этим мужчиной".

Те, кто смотрел порно, были склонны разделять больше "мифов изнасилования", чем контрольная группа - но только во время экспериментальных исследований.

Неэкспериментальные исследования - где полагались на информацию, которую сообщали о себе участники - показали отсутствие упомянутой корреляции. В общем, результаты выглядели не очень убедительно.

Однако в последние годы порнографию все чаще обвиняют в том, что она стала излишне агрессивной.

Один лос-анджелесский актер, бывшая порнозвезда, сказал в недавнем документальном фильме, что в 1990-х порнофильмы показывали "любовь в постели" и "муси-пуси секс".

В то время как в 2010-м, проанализировав более 300 порносцен, исследователи обнаружили, что 88% из них содержат акты физической агрессии.

Источник этой агрессии - мужчины, а женщины реагируют на такого типа действия в свой адрес либо с явным удовольствием, либо нейтрально.

К каким же выводам приходят самые последние исследования?

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Те, кто смотрит порно с партнером, испытывают больше удовлетворения - в том числе сексуального - от своих отношений

В 2009 году в обзоре более 80 работ было сделано заключение, что доказательств о связи между потреблением порно и насилием нет почти никаких. А те свидетельства, которые вроде бы можно считать таковыми, часто преувеличиваются СМИ и политиками.

"Пора отказаться от предположения, что порнография как-то ответственна за насильственные действия сексуального характера и их динамику", - писали авторы.

Нил Маламут из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провел массу исследований связей порно и сексуального насилия. В одном из них участвовало более 300 мужчин.

Маламут заключил, что те мужчины, которые уже агрессивны на почве секса и к тому же смотрят много фильмов, содержащих сцены сексуальной агрессии, с большей долей вероятности и сами совершат подобный акт.

Но, по его убеждению, причина сексуального насилия - не порнография. Как сказал он в 2013 году в интервью радио BBC Radio 4, потребление порно можно сравнить с потреблением алкоголя: оно не опасно по своей природе, но может стать опасным для тех, кто отягощен другими факторами риска.

МОЗГ И ТЕЛО

Согласно исследованию 2014 года, просмотр порнографических фильмов может привести к уменьшению участка головного мозга, ответственного за чувство удовольствия.

Ученые из Института Макса Планка в Берлине изучали мозг более 60 мужчин, в то время как тем показывали порноизображения, а потом опрашивали их о порнопривычках.

Было обнаружено, что стриатум, полосатое тело мозга, ответственное среди прочего за работу "системы вознаграждения", было меньших размеров у тех, кто смотрел много порнофильмов. Что могло означать следующее: им требуется более "жесткий" видеоматериал, чтобы по-настоящему возбудиться.

Однако исследователи так и не пришли к твердому заключению: то ли те, у кого стриатум меньше обычного, более склонны смотреть порно, то ли эта их склонность повлияла на размер их полосатого тела мозга. Впрочем, ученые все равно почему-то предположили, что верно последнее.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Кому-то требуется более "жесткий" видеоматериал, чтобы по-настоящему возбудиться. Но это еще не говорит о том, что с ними что-то не в порядке

Просмотр порнофильмов часто называют причиной эректильной дисфункции у мужчин - однако исследования, которые могли бы подтвердить это, отсутствуют.

На самом деле, согласно ученым из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Конкордия в Монреале, просмотр порно как раз способен помочь половому возбуждению.

Во время экспериментов мужчины, которые более часто смотрели порнофильмы, испытывали большее возбуждение, когда им показывали такое видео в лаборатории.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

"Мой приятель хочет, чтобы его подружка одевалась, как порнозвезда, и делала то, что делала бы порнозвезда. Порнография теперь так доступна. Ребята у нас смотрят ее на своих смартфонах прямо в классе или в автобусе".

Это слова 17-летнего парня, приведенные в недавнем расследовании британского правительства о сексуальных домогательствах и половом насилии в школах.

Порнографию обвиняют в том, что она плохо влияет на взаимоотношения - особенно между молодыми людьми. Но исследования предмета почему-то чаще касаются взрослых. И результаты их противоречивы.

Просмотр порно ведет к тому, что мужчины теряют интерес к своим партнершам, предупреждал в своем исследовании 1989 года Дуглас Кенрик.

Та работа оказала огромное влияние на последующие работы психологов, признает Ронда Балзарини, аспирантка Университета Западного Огайо. Однако в ноябре прошлого года она провела схожее исследование (точнее, серию из трех исследований), только участников было в 10 раз больше - 150 гетеросексуальных женщин и 400 гетеросексуальных мужчин. И оспорила выводы Кенрика.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Говорят, что порнография плохо влияет на взаимоотношения - особенно между молодыми людьми

Балзарини показывала мужчинам и женщинам журнальные развороты с обнаженной натурой противоположного пола и, для сравнения, фотографии одетых людей и абстрактные изображения.

Она не нашла отличий в том, как порножурналы повлияли на последующие отношения различных испытуемых со своими партнерами.

Впрочем, как признает Балзарини, результаты исследований могут отличаться потому, что Кенрик проводил свое в 1989 году, когда объем и содержание порнопродукции были совсем другими.

А вот исследование, проведенное в мае этого года, показало: если человек начал смотреть порнофильмы - жди развода.

Изучив три массива данных, полученных в ходе всеамериканских соцопросов между 2006 и 2014 гг., ученые пришли к выводу, что вероятность развода увеличивается вдвое для тех американцев, которые начинают смотреть порнофильмы.

Однако не установлено, то ли порнография привела к последующему разводу, то ли плохие отношения в семье стали причиной того, что человек обратился к просмотру порнофильмов.

ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ

Порнографию уже давно обвиняют в том, что она разрушает половую жизнь партнеров.

Согласно одному из исследований, те мужчины, которые чаще смотрят порнофильмы, менее удовлетворены своей половой жизнью.

Но для женщин верно как раз обратное. Как полагают исследователи, это из-за того, что женщины чаще смотрят порно вместе с партнером.

В то время как мужчины в одиночестве чаще смотрят видео о сексе не по взаимному согласию.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Мужчины чаще смотрят порнофильмы в одиночку

Другое исследование выявило, что те, кто смотрит порно с партнером, испытывают больше удовлетворения - в том числе сексуального - от своих отношений по сравнению с теми, кто наслаждается порнофильмами в одиночку.

ЗАВИСИМОСТЬ

Среди других обвинений в адрес порнографии это одно из основных: желание смотреть порно превращается в болезненное пристрастие.

В исследовании Кембриджского университета зависимость от порно сравнивается с наркотической - обе стимулируют мозг схожим способом.

Участников того исследования - гетеросексуальных мужчин, половина из которых была с сексуальным поведением навязчивого характера - просили оценить видеоклипы сексуального и несексуального содержания, в то время как ученые сканировали их мозг.

Сексуальное поведение навязчивого характера подразумевает одержимость мыслями о сексе и сексуальными желаниями, из-за чего у людей возникают стресс, проблемы на работе, в семейных отношениях и вообще в жизни.

Оказалось, что три участка головного мозга, более активных у пациентов с навязчивым сексуальным поведением, - те же самые, которые возбуждаются, когда наркоманам показывают наркотические раздражители. И уровень влечения к порнографическим видео у них более высок, чем у контрольной группы, но это необязательно означает, что им это нравится.

Это разъединение "хочется" и "нравится" вполне соответствует теории стимулов и мотивации в наркозависимости, когда наркоманы стремятся принять наркотик, потому что им очень хочется - но не потому, что им это нравится.

Впрочем, по заключению исследователей, это не обязательно доказывает, что порнография рождает зависимость.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Привычка бесконтрольно смотреть порнофильмы может свидетельствовать о проблемах со здоровьем

В британской государственной системе здравоохранения зависимость от секса сравнивается с наркозависимостью - утверждается, что эта болезнь может включать в себя и привычку бесконтрольно смотреть порно.

Но хотя порнография может быть составной частью зависимости от секса, предстоит еще доказать, может ли порно стать причиной такой зависимости.

СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Порнография может делать людей более открытыми новому опыту и более уверенными в сексуальных отношениях, и даже, как утверждается в одном из исследований, чересчур самонадеянными.

Гомосексуальные мужчины, которые просматривают больше порнофильмов, где не используются презервативы, с меньшей степенью вероятности будут применять средства защиты и для себя, свидетельствует опрос 265 мужчин. А вот если бы в порнофильмах фигурировали презервативы, они бы их тоже надевали.

В порноиндустрии не принято применять презервативы, вместо этого актеры регулярно проходят обследования на венерические заболевания.

В прошлом году штат Калифорния отверг предложение обязать порноактеров надевать презервативы во всех сценах секса - несмотря на то, что сторонники предложения утверждали: это поможет сократить распространение венерических болезней среди актеров.

Критики предложения предупреждали, что принятие его приведет к тому, что порноиндустрия просто переедет из Калифорнии в другое место.

Порно часто связывают с сексуальной распущенностью, причем есть свидетельства того, что просмотр порнофильмов в семь раз увеличивает вероятность случайного секса.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Регулярный просмотр порнофильмов в семь раз увеличивает вероятность случайного секса. Но не для всех

Впрочем, это найдено справедливым только для тех, кто чувствует неудовлетворенность своей половой жизнью.

Анализ данных, полученных с 2002 по 2004 гг., показывает: те, кто смотрел порно чаще, тот имел больше сексуальных партнеров и больше любовных отношений, романов, интрижек. Кроме того, эти люди с большей долей вероятности были готовы заплатить за секс.

Но, как и во многих других исследованиях, здесь тоже неясно - то ли порнография стала причиной такого поведения, то ли влечение к просмотру порнофильмов появилось из-за существовавших ранее факторов.

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ

Порнографию давно обвиняют в том, что она подпитывает сексистские настроения и рождает нереалистичные сексуальные ожидания. Результаты исследований противоречивы, однако в одном из них ученые попытались копнуть глубже.

Исследователи из Копенгагенского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе опросили 200 взрослых на тему того, как они потребляют порно, и оценили их личные качества с точки зрения способности договариваться (одна из пяти важнейших черт характера, которая показывает, насколько человек альтруистичен, готов прийти на помощь, заслуживает доверия и общителен).

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Какой сделают порнографию стремительно развивающиеся технологии, включающие виртуальную и дополненную реальность?

После того как участники исследования посмотрели порно в лаборатории, ученые обнаружили, что увеличение "дозы" порнографии вело к негативному отношению к женщинам, включая возможные стереотипы и враждебность в отношении последних.

Однако это происходило только с мужчинами, не склонными договариваться, не желающими искать компромисс.

И КАКИЕ ЖЕ ВЫВОДЫ?

Итак, потребление порнографии, просмотр порнофильмов связывают с множеством проблем - как отдельных людей, так и всего общества.

Однако на каждое исследование, находящее признаки вреда порно, находится другое, опровергающее это.

Часто данные носят противоречивый характер, а методы исследований и размеры выборки имеют свои ограничения.

Принесет ли больше рисков будущее в виде еще более интерактивной и иммерсивной порнопродукции? Об этом говорить пока рано.

Когда мы обращаемся к исследованиям проблемы порнографии, вопрос о том, что является причиной, а что - следствием, встает довольно часто.

Привлекает ли порно именно тех людей, которым свойственна агрессивность в половых отношениях? Тех, кто несчастлив в браке? Тех, для кого секс стал навязчивой идеей? Или, наоборот, порнография - причина всех этих проблем?

Это очень сложная область для исследований, но пока мы не получили более твердых доказательств, можно предположить только одно: вероятность того, что порно негативно влияет на человека, очень сильно зависит от качеств самого человека, потребляющего порно.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.