Четыре мифа о неприятном запахе изо рта

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Корреспондент BBC Future изучила как научные свидетельства, так и заблуждения в отношении плохого запаха изо рта и подготовила для вас несколько советов и... разоблачений.

Однажды, много лет назад, когда я только начинала работать на радио, я вошла в отдел новостей, чтобы получить новое задание. Меня попросили съездить в клинику, где помогали тем людям, которые хотели избавиться от запаха изо рта.

В клинике должны были проверить мое собственное дыхание на предмет неприятного запаха, после чего мне надо было взять интервью у врача.

По дороге в клинику я гадала: а не хитрость ли это со стороны моих коллег, которые просто стеснялись сказать мне правду в глаза?

К счастью, с моим дыханием тогда все оказалось в порядке. Однако запах изо рта - довольно распространенная проблема, и те мифы, которые сложились вокруг него, совсем не помогают.

МИФ 1: ВЫ МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ, ПАХНЕТ ЛИ У ВАС ИЗО РТА, ПОДЫШАВ В СЛОЖЕННЫЕ ГОРСТЬЮ ЛАДОНИ

Проблема с этим методом состоит в том, что дыхание себе в ладони не дает того же самого запаха, который исходит из вашего рта, когда вы разговариваете.

Вы так не почувствуете, как на самом деле пахнет ваше дыхание. Основное место, откуда берется неприятный запах - это задняя часть языка, и у врачей есть три способа выявления этой проблемы.

С помощью собственного обоняния они оценивают дыхание пациента в 5 см от его лица и запах от ложки, которой провели по поверхности языка.

Кроме того, они исследуют зубную нить, которой почистили между задними зубами, или емкость со слюной пациента, которую пять минут продержали в инкубаторе при температуре 37 градусов по Цельсию.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Чтобы избавиться от запаха изо рта, желательно регулярно чистить зубы - даже собакам

В больницах также могут быть небольшие контрольные мониторы, которые способны выявить определенные газы, но проблема в том, что они выявляют не все газы.

Точный метод - это газовая хроматография, которая распознает компоненты сложных газовых смесей и позволяет измерить количество серы в воздухе. Но он требует специального оборудования, которое есть далеко не в каждой больнице.

На самом деле, далеко не каждый, кто думает, что у него неприятно пахнет изо рта, в действительности имеет такой запах.

Иногда люди просто неправильно трактуют поведение своего собеседника, который отвернулся или отодвинулся во время разговора.

В действительных случаях галитоза (термин, обобщающий все состояния, при которых дыхание человека имеет устойчивый неприятный запах) люди реагируют не так.

В одном исследовании выяснили, что лишь 27% склонны отодвигаться от собеседника, если у того неприятно пахнет изо рта.

Какая вообще доля людей имеет эту неприятную проблему - точно неизвестно. Данные варьируются от 22 до 50%.

МИФ 2: ЕСЛИ У ВАС ИЗО РТА НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ, ЭТО ПРИЗНАК КАКОЙ-ТО БОЛЕЗНИ

Неприятный запах изо рта дают летучие сернистые соединения. Самые неприятные из них - сульфид углерода, который имеет выраженный запах тухлых яиц, и этантиол, пахнущий гниющей капустой.

Именно эти соединения придают моче некоторых людей резкий запах после того, как те съели спаржу.

Такие соединения высвобождаются, когда пища и бактерии накапливаются в бороздках на задней части языка.

Хорошая новость заключается в том, что это явление - обычно временное и возникает только если вы съели чеснок или сырой лук, а также после кофе или сигарет.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Чистка языка помогает на некоторое время устранить запах, но делать это надо очень осторожно

Однако в семи из десяти случаев причиной галитоза становятся стоматологические проблемы, например, воспаление десен или налет на языке.

Конечно, иногда неприятный запах изо рта может сопровождать и другие заболевания, например, болезни уха, носа и горла, почек, легких или кишечника.

Но в таком случае вы, скорее всего, ощутите и другие симптомы.

МИФ 3: ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РТА ВСЕГДА ПОМОЖЕТ ВАМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА

Первое, что делают многие, если подозревают у себя наличие неприятного запаха изо рта, - начинают полоскать рот.

Ополаскиватель с ароматом мяты или гвоздики, а также разнообразные средства с антисептиком скрывают запах, но лишь на короткое время.

Они устраняют бактерии, вызывающие высвобождение зловонных соединений. И это действительно эффективно на определенное время.

Ополаскиватели с содержанием спирта высушивают ротовую полость, что может только усилить неприятный запах.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Некоторые средства помогают лишь на короткое время

Именно поэтому употребление большего количества воды в течение дня имеет положительный эффект: вода смывает остатки пищи и предотвращает сухость во рту.

Британское отделение международной некоммерческой организации, изучающей эффективность медицинских технологий, Кокрановского сотрудничества, сейчас проводит обзор исследований об эффективных средствах борьбы с неприятным запахом изо рта.

В предыдущем обзоре 2008 года пять лучших исследований показали, что запах частично устраняют ополаскиватели с содержанием антибактериальных веществ, например, хлоргексидина и цетилпиридиния хлорида, а также диоксида хлорида или цинка.

Но авторы обзора отметили, что для подтверждения этих выводов необходимо больше исследований.

Чтобы устранить неприятный запах, советуют также чистить язык с помощью специальной щеточки. Последний Кокрановский обзор как раз и показал, что эффект от такой чистки действительно есть, но он кратковременный.

Исследователи также предупредили о том, что при чистке языка нельзя слишком сильно надавливать на щетку, чтобы не повредить его поверхность. И лучше всего выбирать мягкую щетку.

МИФ 4: У ВАС ВО РТУ ЖИВУТ БАКТЕРИИ - ОТ НИХ НАДО ИЗБАВИТЬСЯ

В ротовой полости каждого взрослого человека в определенный момент содержится от 100 до 200 видов бактерий.

Теперь, когда мы осознали положительную роль микробиома человека и миллионов бактерий в нашем организме, ученые начали исследовать не способы уничтожения микробов, а создание наиболее здоровой их комбинации.

Для этого нужно устранить одни бактерии и поддержать другие, что можно достичь с помощью пробиотиков.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Бактерий во рту действительно очень много, но далеко не все они вредны

В ходе исследований ученые попытались избавиться от вредных бактерий, вызывающих кариес, с помощью геля и покрытия для зубов, которые наносились в клинике, а также специальных полосок, которыми пациенты могли пользоваться самостоятельно.

Возможно, уже скоро мы сможем тем же способом избавиться и от бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта.

Но пока исследователи над этим работают, врачи, как и прежде, советуют тщательно чистить зубы щеткой и нитью, пить много воды, не курить, питаться сбалансировано и в случае появления первых признаков воспаления десен немедленно обратиться к врачу.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.