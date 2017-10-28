Победить старение: какие препятствия стоят на этом пути

Правообладатель иллюстрации iStock

Идея вечной молодости не отпускает человечество с незапамятных времен. Но что произойдет, если нам действительно удастся затормозить процессы старения?

В 1850-х средняя ожидаемая продолжительность жизни в США составляла всего 40 лет. Сейчас средний американец доживает как минимум до 78.

Недавние медицинские исследования показали, что человеческую жизнь можно продлить еще и еще. Но каковы будут последствия для общества?

В фантастических фильмах обычно рисуется мрачная картина: перенаселенная Земля, правительства принимают жестокие меры по контролю за рождаемостью, за скудными ресурсами и за поведением людей в этом жутком мире.

Впрочем, не такая уж это и фантастика - достаточно вспомнить, что еще совсем недавно в Китае существовала строгая политика: один ребенок на семью. Так власти пытались справиться с бурным ростом населения страны, начавшимся в 1970-х.

Кто-то может подумать, что именно увеличение продолжительности жизни приведет к дальнейшему росту населения, но это не так.

"В очень короткой перспективе снижение смертности действительно приводит к росту населения, - размышляет Джейн Фолкингхэм, профессор и директор Центра демографических изменений в Саутгемптонском университете (Британия). - Но в более далекой перспективе все решает рождаемость, а не смертность".

Недавние клинические опыты с мышами показали: больные диабетом животные, которым дают метформин (сахароснижающее лекарственное средство - Прим. переводчика), живут дольше, чем здоровые мыши, которым метформин не давали.

Предполагают, что метформин не только помогает в случае диабета второго типа, но и защищает организм от старения как такового.

Есть, между тем, препараты, которые способны развернуть процесс старения вспять.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Несмотря на значительные успехи науки о здоровье, по-прежнему существует предел, за которым человеческий организм просто начинает отказывать

Например, во многих случаях была научно подтверждена эффективность такой чуть ли не вампирской практики, как переливание крови от молодых доноров пожилым.

Впервые этой идеей загорелся в 1615 году немецкий врач и химик Андреас Либавий. Он предлагал соединить артерии старого человека и юноши, будучи уверенным, что это сработает.

Результаты экспериментов, проведенных в 2005 году, показали, что идея Либавия многообещающа.

Старые мыши становились здоровей от крови своих молодых сородичей (а молодым такой обмен на пользу не шел). Впрочем, надо помнить о рисках, связанных с переливаниями (возможность инфекции и проч.).

Старение может быть не просто замедлено, но и - в определенной степени - повернуто вспять Питер де Кайзер, университет Эразма Роттердамского

Но существуют куда менее противоречивые способы вдохнуть здоровье в дряхлеющее тело, и в лабораторных условиях их эффективность подтверждена.

Мыши, у которых удалены (путем инъекции искусственного пептида Foxo4-DRI) потерявшие способность к делению стареющие клетки, живут дольше.

Такое вторжение в организм - по сути вмешательство в естественный процесс, который обычно командует старым клеткам прекратить деление.

Этим мышам сейчас уже по 30 месяцев, что примерно соответствует человеческому возрасту в 100 лет. Они по-прежнему активны, что доказывает: эффект вмешательства - не временный.

"Избавляясь от клеток, которые больше не способны делиться, вы можете продлить жизнь и в какой-то мере восстановить здоровье, - объясняет Питер де Кайзер с факультета молекулярной генетики университета Эразма Роттердамского. - Таким образом, старение может быть не просто замедлено, но и - во всяком случае, в определенной степени - повернуто вспять".

Тем временем в Calico, подразделении компании Alphabet, принадлежащей Google, пытаются применить новейшие технологии для того, чтобы понять, как именно биология человека контролирует продолжительность жизни. Чтобы затем использовать это знание для продления человеческой жизни.

Но если ученым удастся радикально увеличить продолжительность нашей жизни, каких последствий можно ожидать?

Например, что будет, если это достижение еще более увеличит перенаселенность планеты?

В 2015 году среднее количество детей у матерей Англии и Уэльса составляло примерно 1,8. По мере того как образованность и здоровье общества растут, необходимость иметь много детей (чтобы компенсировать высокую когда-то детскую смертность) уходит в прошлое.

Средний возраст женщин, в котором они впервые рожают, увеличился до 30,3 года, и все больше тех, кто вообще не проявляет желания иметь детей.

"Во многих странах сейчас уровень рождаемости приближается к уровню воспроизводства населения", - констатирует Сара Харпер, профессор геронтологии Оксфордского университета и директор Королевского института Великобритании (организация, основанная для содействия массовому образованию и прикладным научно-техническим исследованиям - Прим. переводчика).

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Те лабораторные мыши, которых избавили от бесполезных старых клеток, живут дольше и чувствуют себя здоровей

Существует также этическое препятствие: пока возможность "разворота к молодости" не станет доступна всем без исключения, существует опасность того, что общество расколется на тех, кто сможет себе позволить продлить жизнь, и на тех, кто обречен "умирать по-старому".

Мы и без того живем в мире, где уровень социального неравенства необыкновенно высок.

"У ребенка, родившегося в трущобах Найроби, совсем другие возможности в жизни, чем у того, кто родился в лондонском Кенсингтоне", - подчеркивает Джейн Фолкингхэм.

А вот когда увеличение длительность жизни станет доступно для каждого, тогда-то мы и столкнемся с последствиями роста доли пожилого населения.

Старейшей из когда-либо живших на Земле людей (чьи даты рождения и смерти документально подтверждены) была француженка Жанна Кальман, умершая, когда ей было 122 года (1875-1997 гг).

В основном нынешние медицинские исследования сосредоточены на том, чтобы позволить человеку подольше сохранять здоровье

Удивительно, что, несмотря на все достижения современной науки, этот рекорд до сих пор не пал.

Однако похоже на то, что существует генетический предел, который мы не можем преодолеть.

"В 2016 году было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что человек, возможно, просто не в состоянии прожить больше, чем 120 лет", - рассказывает Де Кайзер.

Впрочем, среди ученых можно найти и другое мнение. Например, биогеронтолог Обри Де Грей, профессор из некоммерческой исследовательской организации SENS Foundation, считает, что продолжительность человеческой жизни скоро радикально увеличится - аж до 1000 лет. Как замечает на это Фолкингхэм, "немногие согласны с ним".

Многие пожилые люди страдают различными заболеваниями, которые часто связывают с возрастом. Таковы рак, многие болезни сердца, слабоумие и т.д.

В основном нынешние медицинские исследования сосредоточены не на продлении жизни как таковой, а на том, чтобы позволить человеку подольше жить здоровым, отсрочить приход недугов.

Процедуры по омоложению организма затрагивают физические аспекты старения, но не обращаются, скажем, к неврологии - например, к болезни Альцгеймера.

Тем не менее количество зарегистрированных случаев старческого слабоумия снижается. "Одна из теорий объясняет это так: люди, физически более активные, дольше сохраняют здоровье тела, а люди более активные умственно, дольше сохраняют ясность мышления", - комментирует Харпер.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Переливание крови молодых доноров благотворно влияет на здоровье пожилых пациентов

Есть еще один аспект у того, что мы стали жить дольше и меньше болеть: наш биологический возраст все менее влияет на нашу жизнь.

Теперь практически в порядке вещей, когда женщина впервые рожает в 40 лет - и в то же время 40-летняя женщина может стать бабушкой. Несмотря на одинаковый возраст, в жизни таких женщин мало общего.

Еще одно замечание: несмотря на то, что мы стали жить дольше, период нашей жизни между 20 и 40 годами по-прежнему очень интенсивный: как правило, именно тогда мы рожаем детей и строим карьеру.

Лекарственные программы омоложения - пока дорогое удовольствие. Даже если применение для этих целей Foxo4-DRI будет разрешено для людей, это будет стоить примерно несколько тысяч евро за 10 мг препарата.

А как насчет переливаний крови? Проблема в том, что ее ограниченное количество.

Например, только 4% населения Великобритании - доноры крови, обеспечивающие лишь 1% нужд медицины и научных исследований.

При этом не все из этих четырех процентов согласятся на то, чтобы их кровь использовалась для процедур омоложения.

Быть человеком среди прочего означает и то, что наша жизнь конечна Сара Харпер, директор Королевского института Великобритании

Такая скудность запасов поневоле заставляет задуматься о пугающей возможности возникновения черного рынка крови, когда молодых людей будут принуждать или даже силой заставлять сдавать кровь.

Существует и опасность появления нелицензированных торговцев, которые будут продавать поддельную плазму или кровь, на самом деле непригодную для переливания.

Индустрия здоровья уже стала прибыльным делом для организованной преступности.

Как подчеркивает в своем докладе Европол, "распространение поддельных фармацевтических продуктов через интернет особенно опасно". Во время одной из недавних операций сотрудникам этой организации удалось захватить потенциально опасных медикаментов на сумму в 58,5 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Дети, рожденные в трущобах африканских городов, имеют куда меньше шансов на долгую и здоровую жизнь, чем их сверстники из стран Запада

Чтобы полностью прервать процесс человеческого старения (или хотя бы существенно замедлить его), науке еще предстоит сделать не одно по-настоящему прорывное открытие.

Немало придется потратить времени и на дискуссии о всех возможных этических, культурных и социологических аспектах устранения старения.

"Быть человеком среди прочего означает и то, что наша жизнь конечна и что мы ее проживаем год за годом, - отмечает Сара Харпер. - И лучше сосредоточить наши усилия и ресурсы на том, чтобы все имели возможность жить долго и без болезней, чем помочь немногим жить без конца".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.