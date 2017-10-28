Цифровая страна: последует ли мир примеру Эстонии?

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В Эстонии, балтийской стране с населением в 1,3 млн жителей, с 1997 года упорно работают над тем, чтобы вывести всё правительство в онлайн. Но не слишком ли сложна эта, безусловно, отличная идея?

Нам всем это, к сожалению, знакомо: огромная очередь в казенном здании к очередному чиновнику, чтобы заполнить бумажки и отнести их на подпись другому чиновнику, к которому такая же длинная очередь…

Чем вы заняты, когда пытаетесь скоротать время в таком унылом, скучном месте? Скорее всего, уткнулись в телефон, проверяете почту, пишете что-то в соцсети, а то и сообщаете посредством "Твиттера", как вам скучно сидеть в очереди.

Но почему бы нам не заполнить все эти бумажки прямо в смартфоне? И потом не получить ответ - также онлайн?

Почему в 2017 году, в эпоху бесконтактных платежей, логинов с помощью отпечатка пальца и телефонных видеочатов, вы не можете решать все свои формальные вопросы, связанные с обращением в органы власти, прямо в том же смартфоне, парой движений пальца по экрану?

В Эстонии - можете.

Правообладатель иллюстрации E-residency Image caption Многие государства - от Японии до Финляндии - собираются воспользоваться опытом Эстонии в создании цифровых госуслуг

В этой стране когда-то изобрели "Скайп" и теперь хотят прийти к обществу, на 100% цифровому.

Эксперты из других государств сходятся в том, что инициатива эстонского правительства, которую называют здесь e-Estonia, - образец для всего мира в том, как власть с успехом может перенести большинство своих услуг на единую (и удобную для населения!) интернет-платформу.

На вебсайте e-Estonia заявлено, что эта программа - продолжение развития электронного государства (e-state).

e-Estonia была запущена в 1997-м, а с 2000-го граждане могут заплатить здесь налоги (сейчас 95% эстонцев платят налоги именно так). Она позволяет получить рецепт на лекарство, результаты анализов, подписать нужные документы и даже проголосовать на выборах. Иностранцам здесь предлагают стать e-резидентами Эстонии.

Программа цифрового государства хороша еще и тем, что создает рабочие места

"Сегодня вся эта информация хранится внутри страны, - рассказывает Анна Пиперал, сотрудник пресс-службы e-Estonia. - Но мы работаем над созданием государственного облачного хранилища, резервные копии которого будут находиться в посольствах страны по всему миру".

Эстонцы в этом не одиноки. Финляндия, Японии и Кипр берут с них пример, либо сотрудничая с эстонскими компаниями в создании собственной цифровой платформы для уплаты налогов, либо перенося на свою почву уже разработанную в Эстонии систему электронных удостоверений личности (используемых в том числе и для голосования).

"Эта страна добилась большего прогресса, чем любая другая", - говорит Даррел Уэст, вице-президент и директор по вопросам управления аналитического центра при Брукингском институте в Вашингтоне.

Программа цифрового государства хороша еще и тем, что создает рабочие места - систему нужно поддерживать, для этого требуются технические специалисты.

Правительство - это всего лишь вебсайт, если забежать немного вперед Хелен Маргеттс, Оксфордский институт интернета

"Нам нужно больше инженеров, больше дизайнеров, больше бета-тестеров, программистов, копирайтеров, экспертов по соцсетям, больше веб-разработчиков", - подчеркивает Анна Пиперал.

Многие специалисты по управлению и интернету высоко оценивают то, чего уже достигла Эстония, и называют страну первопроходцем.

Профессор Хелен Маргеттс, специалист по вопросам отношений общества и интернета из Оксфордского института интернета, говорит, что после окончания советской эпохи (в 1991 году) Эстония решила полностью отказаться от всего старого и начать буквально с нуля - например, стать безбумажной.

"И в этом они продвинулись гораздо дальше, чем любое другое государство", - подчеркивает Маргеттс.

Правообладатель иллюстрации E-Residency Image caption В Эстонии говорят, что первыми предложили иностранцам электронное гражданство своей страны - любой человек в мире может получить цифровое удостоверение личности и доступ к онлайн-услугам

Но мы живем в мире, где не проходит и недели без новостей об очередном взломе фейсбуковских профилей или электронной почты тысяч пользователей, об украденных данных кредитных карт, банковских паролях.

Как люди могут доверить самую сокровенную информацию о себе централизованной (и потенциально взломоопасной, как указывают критики) онлайн-платформе?

В 2014 году ученые из Мичиганского университета (США) провели исследование, где попытались очертить главные риски, которым может быть подвержена эстонская система онлайн-голосования. Они рекомендовали немедленно от нее отказаться.

Но в e-Estonia утверждают, что система голосования надежно охраняется от попыток вторгнуться в нее или использовать ее (и выданные государством электронные удостоверения личности) нечестно. (Эти удостоверения используются не только во время выборов, но и, например, для проведения банковских операций.)

На Западе назвали российскую кибератаку 2007 года эквивалентом бомбежки реальной инфраструктуры

Представители e-Estonia говорят, что используемая технология блокчейн (способ хранения данных - Прим. переводчика) обеспечивает, чтобы "никто - ни хакеры, ни системные администраторы, ни даже само правительство - не мог безнаказанно манипулировать данными".

"Кибербезопасность страдает, когда у вас всё - на одной платформе", - отмечает Уэст. Он напоминает о 2007 годе, когда произошло то, что многие считают первой кибервойной - в том случае России против Эстонии.

В банках тогда вышли из строя серверы, и банкоматы перестали работать. Журналисты эстонских СМИ вдруг обнаружили, что не могут загрузить свои статьи в систему публикации, рассказывал корреспондент Би-би-си Дэмьен Макгиннесс.

На Западе назвали российскую кибератаку 2007 года эквивалентом бомбежки материальной инфраструктуры.

Эксперты также говорят, что большинство правительств не переходят на голосование в интернете именно из-за опасений по поводу кибербезопасности. Опасения эти существуют параллельно с другими тревогами - по поводу того, что Россия могла влиять на выборы в других странах.

Правообладатель иллюстрации E-Residency Image caption В Эстонии подчеркивают, что "цифровое правительство" создает новые рабочие места

Тем не менее Анна Пиперал из e-Estonia подчеркивает, что система голосования государства ни разу не была взломана или выведена из строя, и, возможно, безопасней иметь всё под контролем одной компьютерной программы, чем в миллионах машин (как в США), каждая из которых может быть взломана.

Кроме того, указывает Уэст, вы можете повлиять на выборы с помощью массы других способов: фальшивыми новостями, кампанией дезинформации, лживой рекламой или атаками через соцсети.

Но даже если преимущества цифрового правительства перевешивают риски, применима ли эстонская модель для других стран? Как Эстонии удалось воплотить ее в жизнь?

Эксперты указывают на то, что правительство страны сделало этот проект важнейшим приоритетом для себя.

Но Эстония - маленькая страна с населением чуть больше 1,3 млн и размером с Бельгию. (Впрочем, Маргеттс подчеркивает: "У "Фейсбука" два миллиарда пользователей - и ничего, они справляются".)

Цифровое правительство - это прежде всего огромное удобство для граждан

К тому же сравнивать Эстонию с более крупными западными странами, такими как Великобритания или США, - это то же самое, что сравнивать яблоки с апельсинами.

Британская или американская системы управления, например, гораздо более сложны и запутаны, там мириад департаментов, а законы могут меняться в зависимости от того, в какой части страны вы находитесь.

Не говоря уже о том, что чем больше государство, тем сложнее создать такую же единую платформу для всех запросов граждан, как в Эстонии.

Например, в большой по территории стране может вполне официально существовать несколько языков, что значительно усложняет задачу. Но всё значительно проще, если ваша страна маленькая, и население более или менее однородно.

Взять хотя бы налоговые системы и налоговые службы в США или в Британии. "Это огромные организации, и им не понравится, если какой-то маленький отдел из центра начнет ими командовать, - говорит Маргеттс. - В этом и состоит проблема с большими правительствами, которые тащат за собой из прошлого множество устаревших систем".

Однако если все-таки удастся наладить работу цифрового правительства, это избавит нас от долгих часов, проведенных в очередях в коридорах безликих казенных зданий, от раздраженных чиновников, которым, так же как и вам, совсем не нравятся большие очереди, и они готовы сорвать на вас недовольство.

Цифровое правительство - это прежде всего огромное удобство для граждан.

И несмотря на усложняющийся буквально на глазах мир, полный международного шпионажа и кибервойн, неумолимая оцифровка нашей повседневной жизни будет продолжаться.

В этом будущее, и, как считают эксперты, нет причин сомневаться в том, что правительство рано или поздно уйдет в интернет - как и многие другие аспекты нашей жизни. И это станет одной из важнейших задач XXI века.

"Amazon - это ведь всего лишь вебсайт, верно? Когда вы пытаетесь представить себе Amazon, вы же не думаете о зданиях. А когда вы думаете о правительстве, вы что, представляете себе некие помещения? Видимо, нет, - рассуждает Маргеттс. - Правительство - это всего лишь вебсайт, если забежать немного вперед".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.