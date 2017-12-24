Три мифа при беременности: о еде, болях и самолетах

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Женщинам, ожидающим ребенка, обычно говорят, что они должны многое поменять в своей жизни - например, есть побольше и не летать самолетом. Однако какова доля правды в подобных советах?

Как только родственники и друзья узнают, что вы беременны, вы получите от них массу советов - в том числе и довольно странных.

Конечно, среди этих советов вы найдете и немало полезных и практичных, но в большинстве случаев они не будут иметь под собой никакой научной основы.

Разберем три из наиболее устойчивых мифов.

Миф 1: Теперь надо есть за двоих

Растущему внутри женщины плоду не нужно много дополнительных калорий.

Даже в завершающем, третьем триместре беременности, помимо обычной рекомендации в 2 000 калорий в день, женщине нужно только еще 200 калорий (эквивалент столовой ложки майонеза или пончика).

При этом даже можно придерживаться диеты - без риска навредить развивающемуся плоду. Здоровые диеты, не направленные на снижение веса, полезны и матери и ребенку.

Мета-анализ 44 рандомизированных исследований, проведенных под контролем (данные более 7 тыс. женщин) позволил обнаружить: те, кто придерживался определенной диеты, в среднем к концу беременности набрали на 3,84 кг меньше, чем женщины из контрольных групп.

В ходе исследования некоторые придерживались обычной сбалансированной диеты, другие - диеты с низким содержанием глюкозы.

Все это никак не повлияло на вес их ребенка при рождении, но - что очень важно - снизило риск преэклампсии (осложненной степени токсикоза, патологического состояния, возникающего при беременности).

Миф 2: После родов исчезнут менструальные боли

После рождения ребенка вы больше не будете проводить один день в месяц, прижимая к животу грелку или бутылку с теплой водой. Так по крайней мере нам говорят.

Менструальные боли могут быть разные, а счастливая половина всех женщин редко, а то и никогда не испытывает их.

Для тех же, кто от них страдает, очень обнадеживающе звучат слова знакомых о том, что вот, родишь, и никаких болей больше не будет. Однако не все так просто.

У многих менструальные боли значительно ослабевали после родов. Но далеко не у всех

С годами тяжесть этих болей действительно постепенно уходит. Часто это связывают с рождением детей.

Но в 2006 году группа ученых из Тайваня провела исследование женщин в возрасте после 40 и обнаружила, что боль во время месячных действительно с возрастом уменьшается - несмотря на то, что ни у кого из этих женщин не было детей.

Чтобы до конца разобраться в происходящем, та же группа ученых наблюдала за более чем 3,5 тыс. женщин в течение восьми лет.

За этот период некоторые рожали, и у многих менструальные боли значительно ослабевали после родов. Но далеко не у всех.

Среди тех, кому делали кесарево сечение, 51% продолжал страдать от этих болей, а из тех, кто рожал обычным способом, испытывали прежние боли 35%.

Как оказалось, один из факторов - продолжительность беременности. 77% матерей, у которых дети родились недоношенными, продолжали испытывать боли при месячных.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Рождение ребенка помогает далеко не всем женщинам избавиться от болей при месячных

Таким образом, рождение ребенка помогает многим женщинам избавиться от болей во время месячных, но далеко не всем.

Исследователи предполагают, что вагинальные роды более эффективны в ослаблении этих болей, поскольку травмы мышц тазового дна повреждают нервы, связывающие матку с мозгом, и прежняя боль больше не ощущается.

Ученые также не исключают, что вагинальные роды могут вести к тому, что ткани матки начинают вырабатывать меньшее количество потенциально усиливающих боль простагландинов (биохимических соединений, которые участвуют во многих процессах организма человека. - Прим. переводчика).

Авторы исследования предполагают, что те женщины, которые продолжают испытывать боли во время месячных, даже если рожали вагинально, могут иметь на это конкретные причины - например, такое гинекологическое заболевание, как эндометриоз.

Однако первое исследование с применением техники полногеномного скрининга, проведенное в 2016 году, показало, что, возможно, есть еще один неучтенный до этого фактор. Если ваши боли при месячных невыносимы, возможно, надо пенять на гены.

Миф 3: Самолетами лучше не летать

Авиакомпании не позволяют женщинам в финальной стадии беременности летать самолетами. Но не потому, что это опасно для плода или для его матери, а потому, что возможные роды на борту воздушного судна не принесут особой радости ни пассажирам, ни экипажу, ни самой матери.

Что же касается ранних стадий беременности, то основные данные поступают от бортпроводниц и других членов экипажа, а не от пассажиров. Так, проведенное в 1999 году финское исследование поначалу вызвало тревогу.

В нем изучались данные за много лет и делался вывод, что стюардессы, работавшие в воздухе между 1978 и 1994 гг., подвергались чуть большему риску выкидыша, чем обычно.

В то же время, странным образом, для тех, кто летал между 1973 и 1977 гг., наоборот, фактор риска немного снижался.

Не существует никаких доказательств того, что самолет может стать причиной выкидыша или преждевременных родов

Но даже в те годы, когда риск выкидыша возрастал, было неясно - то ли это полеты так повлияли, то ли общие условия работы, ее напряженность.

И действительно, когда в 2015-м сравнили большую группу женщин-бортпроводниц с такой же группой учителей, риск выкидыша оказался одинаков и там, и там.

Когда исследователи изучили отчеты о двух миллионах полетов, совершенных 673 стюардессами, и разобрались с графиком их работы, то им стало ясно: те беременные, кто подвергался (в связи с работой) наибольшим нарушениям сна, как раз наиболее рисковали получить выкидыш.

Похоже, что не в полетах как таковых дело, а в нарушении так называемых циркадных ритмов (циклических колебаний интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи - прим. переводчика).

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Многие женщины боятся летать на поздних стадиях беременности

Конечно, подавляющее большинство женщин не летает так часто, как стюардессы. И ученые считают, что летать во время беременности не опасно.

В 2002 году Американская коллегия акушеров и гинекологов опубликовала рекомендации, в которых говорилось именно это. Кроме того, добавлялось, что те женщины, у которых беременность вызвала повышение кровяного давления, с плохо контролируемым сахарным диабетом, а так же те, для кого повышен риск преждевременных родов, должны перед полетом посоветоваться со своим врачом.

Тем же, чье медицинское состояние может усугубляться пониженным содержанием кислорода в салоне самолета, лучше взять с собой баллончик с кислородом.

В Великобритании Королевская коллегия акушеров и гинекологов рекомендует во время полета регулярно прогуливаться по самолету и побольше пить воду, чтобы снизить риск возникновения тромбоза глубоких вен.

Впрочем, в рекомендации подчеркивается, что не существует никаких доказательств того, что самолет может стать причиной выкидыша или преждевременных родов.

Судя по всему, часть советов, которые обычно слышат беременные, не настолько полезны, как кажутся.

Скорее всего, лучше не переедать, а если вам надо куда-то лететь - летите, не бойтесь. И не особенно надейтесь на то, что после рождения ребенка ваши менструальные боли вдруг волшебным образом исчезнут. Может, исчезнут, а может, и нет.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.