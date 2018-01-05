Самое жуткое в 2017 году: 10 историй, от которых мурашки по коже

  • 5 января 2018
Демон на краю постели Правообладатель иллюстрации Getty Images

Шокирующих историй слишком много в нашей жизни: есть среди них и такие, о которых хочется поскорее забыть, и такие, узнав о которых, испытываешь не просто облегчение (слава богу, что это не со мной), но и нечто, похожее на гордость - за людей, которые такое выдержали и не сломались.

Мурашки по коже - именно под такой рубрикой можно было бы объединить десять таких разных историй, рассказанных нами в 2017 году в разделе "Журнал".

"Еще один день в раю"

Автопортрет приговоренного к смертной казни Правообладатель иллюстрации BRENTON MCGAUCHIE

Искусство - это вообще своего рода побег от реальности, и трудно придумать другое место, где подобный побег был бы более актуален, чем камера смертников.

Для заключенных, ожидающих казни, живопись - это способ найти себя, заявить о своем существовании аудитории, находящейся далеко за пределами тюрьмы, и оставить после себя память. Удивительно, но некоторые работы приговоренных к смерти по-настоящему талантливы.

"Он выглядел так, словно сквозь него пролетело пушечное ядро"

Одежда человека, в которого попала молния Правообладатель иллюстрации WILLIAM LEGOULLON

Иногда они хранят у себя ту одежду. Обрывки или обгорелые лоскутки, которые почему-то не выбросили врачи и медсестры, когда приводили в себя жертву неожиданного удара с небес.

Из 10 людей, в которых попадает молния, девять остаются в живых. Что чувствует человеческое тело, когда в него попадает молния?

Если ты не знаешь, что такое боль

Порез пальца Правообладатель иллюстрации iStock

Стефан может сунуть руку в кипяток и ничего не почувствует. Ему можно делать операцию без обезболивания - никакого дискомфорта он не ощутит.

У Стефана - врожденная нечувствительность к боли, одно из самых редких генетических заболеваний. Но может, это своего рода благословение - жить без боли?

"Мы состоим из девяти разных людей"

Много "я" Правообладатель иллюстрации iStock

Мелани Гудвин говорит о себе "мы". "Мы состоим из девяти разных людей, каждый из которых ведет свою жизнь, пытаясь избавиться от памяти о насилии, случившемся с ним в детстве".

Мелани никогда точно не знает, какая из множества личностей, живущих в ней, выйдет на первый план в тот или иной момент. Как же ей удается уживаться с несколькими своими альтер эго?

"Эмоциональная машина времени"

Воспоминания Правообладатель иллюстрации EDOUARD TAUFENBACH

Эти люди способны мгновенно и без усилий вспомнить, что именно они делали, во что были одеты, где именно они были в любой отрезок их жизни.

Они могут в деталях восстановить в памяти как новости общественной жизни, так и личные события - с точностью видеомагнитофона. И еще они способны управлять своими снами. Но почему же им так тяжело живется?

Прочь, демоны, прочь!

Казнь ведьмы Правообладатель иллюстрации Getty Images

Что бывает, когда образы из ваших снов вторгаются в вашу реальность? Жуткая галлюцинация приоткрывает дверь в таинственную сумеречную зону между сном и бодрствованием - странное состояние сознания, которое может стать причиной различных феноменов.

По оценкам экспертов, 50% человечества испытывает сонный паралич как минимум один раз в своей жизни. А ведь раньше за такое могли отправить на виселицу.

Может, вы и сами - химера?

Химера Правообладатель иллюстрации Thinkstock

Ожидает ли нас кошмар, когда разумные звери, как утверждает желтая пресса, вырвутся на свободу из научных лабораторий? Заголовки сегодняшних новостей могут создать полное впечатление, что мы находимся в опасной близости к антиутопичной перспективе, описанной 120 лет назад Уэллсом в его "Острове доктора Моро".

Нынешние планы создания химер из клеток человека и животных могут показаться неоднозначными, но тревогу некоторых ученых вызывают не столько они, сколько будущее, в котором химеры могли бы постепенно приобретать все более человеческие характеристики.

О чем жужжит "Жужжалка"

Радиостанция Правообладатель иллюстрации iStock

Эта радиостанция ведет свои странные передачи на коротких волнах с 1982 года. 24 часа в сутки, семь дней в неделю - и так на протяжении последних 35 лет - эта станция передает в эфир монотонный сигнал, прерывистое жужжание. Один или два раза в неделю мужской или женский голос читает бессмысленный набор русских слов, например, "жито", "текстолит", "заборчик"…

Кому предназначено это жужжание и зачитывание в эфире на русском языке бессмысленных цифр и слов и почему остается лишь надеяться, что ее жужжание никогда не прекратится?

Когда ядерный удар ожидался с минуты на минуту

Журнал для выживших Правообладатель иллюстрации JAVIER HIRSCHFELD

Убежища во дворе, агрессивные стаи крыс, захоронение трупов, каннибализм, соседи-мародеры…

Читать сейчас выходивший в Британии 30 лет назад журнал под мрачным названием Protect & Survive Monthly ("Защити и выживи. Ежемесячник") и страшно, и поучительно - особенно если учесть, что угроза ядерной войны никуда не исчезла из политической реальности современного мира.

"Прежде чем исчезнет цивилизация, исчезнет равенство"

Молодые люди на танке Правообладатель иллюстрации Getty Images

В вашу голову наверняка хотя бы раз, но закрадывалась эта мысль: куда вообще катится наш мир? Есть ли признаки того, что он ступил на путь, ведущий к коллапсу?

Автор статьи считает, что некоторые из факторов уже присутствуют - и наше будущее определит то, как Запад на них отреагирует. Как далеко еще от нас точка, после которой уже ничего не поправишь?

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