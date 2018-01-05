Самое жуткое в 2017 году: 10 историй, от которых мурашки по коже

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Шокирующих историй слишком много в нашей жизни: есть среди них и такие, о которых хочется поскорее забыть, и такие, узнав о которых, испытываешь не просто облегчение (слава богу, что это не со мной), но и нечто, похожее на гордость - за людей, которые такое выдержали и не сломались.

Мурашки по коже - именно под такой рубрикой можно было бы объединить десять таких разных историй, рассказанных нами в 2017 году в разделе "Журнал".

"Еще один день в раю"

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Искусство - это вообще своего рода побег от реальности, и трудно придумать другое место, где подобный побег был бы более актуален, чем камера смертников.

Для заключенных, ожидающих казни, живопись - это способ найти себя, заявить о своем существовании аудитории, находящейся далеко за пределами тюрьмы, и оставить после себя память. Удивительно, но некоторые работы приговоренных к смерти по-настоящему талантливы.

"Он выглядел так, словно сквозь него пролетело пушечное ядро"

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Иногда они хранят у себя ту одежду. Обрывки или обгорелые лоскутки, которые почему-то не выбросили врачи и медсестры, когда приводили в себя жертву неожиданного удара с небес.

Из 10 людей, в которых попадает молния, девять остаются в живых. Что чувствует человеческое тело, когда в него попадает молния?

Если ты не знаешь, что такое боль

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Стефан может сунуть руку в кипяток и ничего не почувствует. Ему можно делать операцию без обезболивания - никакого дискомфорта он не ощутит.

У Стефана - врожденная нечувствительность к боли, одно из самых редких генетических заболеваний. Но может, это своего рода благословение - жить без боли?

"Мы состоим из девяти разных людей"

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Мелани Гудвин говорит о себе "мы". "Мы состоим из девяти разных людей, каждый из которых ведет свою жизнь, пытаясь избавиться от памяти о насилии, случившемся с ним в детстве".

Мелани никогда точно не знает, какая из множества личностей, живущих в ней, выйдет на первый план в тот или иной момент. Как же ей удается уживаться с несколькими своими альтер эго?

"Эмоциональная машина времени"

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Эти люди способны мгновенно и без усилий вспомнить, что именно они делали, во что были одеты, где именно они были в любой отрезок их жизни.

Они могут в деталях восстановить в памяти как новости общественной жизни, так и личные события - с точностью видеомагнитофона. И еще они способны управлять своими снами. Но почему же им так тяжело живется?

Прочь, демоны, прочь!

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Что бывает, когда образы из ваших снов вторгаются в вашу реальность? Жуткая галлюцинация приоткрывает дверь в таинственную сумеречную зону между сном и бодрствованием - странное состояние сознания, которое может стать причиной различных феноменов.

По оценкам экспертов, 50% человечества испытывает сонный паралич как минимум один раз в своей жизни. А ведь раньше за такое могли отправить на виселицу.

Может, вы и сами - химера?

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Ожидает ли нас кошмар, когда разумные звери, как утверждает желтая пресса, вырвутся на свободу из научных лабораторий? Заголовки сегодняшних новостей могут создать полное впечатление, что мы находимся в опасной близости к антиутопичной перспективе, описанной 120 лет назад Уэллсом в его "Острове доктора Моро".

Нынешние планы создания химер из клеток человека и животных могут показаться неоднозначными, но тревогу некоторых ученых вызывают не столько они, сколько будущее, в котором химеры могли бы постепенно приобретать все более человеческие характеристики.

О чем жужжит "Жужжалка"

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Эта радиостанция ведет свои странные передачи на коротких волнах с 1982 года. 24 часа в сутки, семь дней в неделю - и так на протяжении последних 35 лет - эта станция передает в эфир монотонный сигнал, прерывистое жужжание. Один или два раза в неделю мужской или женский голос читает бессмысленный набор русских слов, например, "жито", "текстолит", "заборчик"…

Кому предназначено это жужжание и зачитывание в эфире на русском языке бессмысленных цифр и слов и почему остается лишь надеяться, что ее жужжание никогда не прекратится?

Когда ядерный удар ожидался с минуты на минуту

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Убежища во дворе, агрессивные стаи крыс, захоронение трупов, каннибализм, соседи-мародеры…

Читать сейчас выходивший в Британии 30 лет назад журнал под мрачным названием Protect & Survive Monthly ("Защити и выживи. Ежемесячник") и страшно, и поучительно - особенно если учесть, что угроза ядерной войны никуда не исчезла из политической реальности современного мира.

"Прежде чем исчезнет цивилизация, исчезнет равенство"

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В вашу голову наверняка хотя бы раз, но закрадывалась эта мысль: куда вообще катится наш мир? Есть ли признаки того, что он ступил на путь, ведущий к коллапсу?

Автор статьи считает, что некоторые из факторов уже присутствуют - и наше будущее определит то, как Запад на них отреагирует. Как далеко еще от нас точка, после которой уже ничего не поправишь?

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