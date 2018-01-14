Астронавт, который пытается спасти МКС

Правообладатель иллюстрации NASA

Международная космическая станция (МКС) считается самым дорогостоящим проектом человечества, и через шесть лет от этого проекта может просто ничего не остаться - станция сойдет с земной орбиты и рухнет в Тихий океан. Корреспондент BBC Future поговорил с человеком, который пытается спасти МКС.

В списке наиболее заслуженных и опытных космонавтов и астронавтов (наших современников) астрофизик Майкл Фоул занимает довольно высокое место - этот астронавт-исследователь НАСА, родившийся в Англии, а во взрослом возрасте переехавший в американский Хьюстон, совершил шесть космических полетов общей продолжительностью более 373 суток - то есть провел на орбите более года.

Фоул летал в космос на шаттлах "Атлантис" и "Дискавери", российском "Союзе", работал на орбитальной станции "Мир", был командиром экипажа на МКС и несколько раз выходил в открытый космос.

Одна из его космических "прогулок" была поистине эпичной - она длилась восемь часов и была необходима для того, чтобы наладить компьютер орбитального телескопа "Хаббл".

"Мне очень, очень, очень, очень повезло, - смеется он. - Большинство астронавтов мне завидует - наверное, поэтому меня больше не возьмут в космос!"

Фоул был одним из тех, кто находился на борту орбитальной станции "Мир" в июне 1997 года, когда беспилотный транспортный корабль "Прогресс М-34" столкнулся при проведении ручной стыковки с пристыкованным к "Миру" модулем "Спектр" (столкновение произошло из-за ошибки при испытании новой системы управления и сближения. - Ред.).

"Прогресс" тогда сильно повредил солнечные батареи "Мира", а в "Спектре" образовалась пробоина, из-за которой давление воздуха на всей станции начало снижаться.

Помимо Майкла Фоула, на "Мире" тогда находились российские космонавты Василий Циблиев и Александр Лазуткин. В условиях звучащего сигнала тревоги, утечки воздуха, временной потери энергоснабжения и вращающейся от удара станции члены экипажа пытались герметически изолировать поврежденный модуль.

Астрофизик Фоул, прижимая большой палец к иллюминатору и наблюдая за движением звезд, определял скорость вращения "Мира" - чтобы центр управления полетом мог запустить двигатели и вернуть контроль над ориентацией станции.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption В России уже начали готовиться к тому дню, когда МКС будет затоплена в Тихом океане

Быстрые и правильные действия экипажа в условиях сильного стресса не просто спасли "Мир", но и обеспечили продолжение этой орбитальной миссии (хотя модуль "Спектр" так и не удалось починить. - Ред.).

"В момент столкновения о том, что нашей жизни угрожает опасность, я думал не более 10 секунд, - рассказывает Фоул. - Я всегда считал, что у нас есть возможность спастись, и это помогало не паниковать и не бояться".

"Можно считать, что это был один из лучших моих полетов, - добавляет он. - Мне представилось множество возможностей придумать решение таких проблем, о которых в НАСА даже не подозревали, когда готовили нас к миссии".

Международная космическая станция доказала: люди могут жить и работать на орбите на протяжении долгого времени

И вот теперь, спустя более 20 лет после спасения одной орбитальной станции, Фоул хочет спасти еще одну - МКС.

Первый раз я интервьюировал Фоула на космодроме Байконур в ноябре 1998 года, вскоре после вывода на орбиту первого элемента МКС - функционально-грузового блока "Заря". Майкл представлял там астронавтов НАСА, рекламируя международный проект, которому не хватало финансирования, в котором срывались все сроки и который осложняли споры между главными партнерами - Россией и США.

Как совместный проект США, России, Европейского космического агентства (ЕКА), Японии и Канады с 2000 года МКС постоянно обитаема. И с каждым годом задается все больше вопросов по поводу стоимости этого проекта (затраты на строительство и эксплуатацию МКС оказались гораздо больше, чем планировалось, и, по некоторым оценкам, составляют около 100 млрд долларов).

Международная космическая станция своим существованием доказала: люди могут жить и работать на орбите на протяжении долгого времени, проводя там важные научные исследования.

Опыт МКС также показывает: даже те государства, которые не доверяют друг другу и не могут найти общего языка на Земле (Россия и США), вполне успешно сотрудничают друг с другом в космосе.

"Ценность такого проекта, как МКС, - именно в этом сотрудничестве, в силе партнерства, - говорит Фоул, который сейчас входит в международную комиссию по надзору за политикой и операциями МКС.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption МКС долгие годы служит космическим домом для человечества, из окна которого можно видеть невероятную красоту нашей планеты

Однако дни станции сочтены. Ее финансирование согласовано лишь до 2024 года. Что означает: через шесть лет самая дорогостоящая конструкция, когда-либо построенная человеком, будет убрана с орбиты кораблем "Прогресс" и сгорит над Тихим океаном.

Обратный отсчет уже начался.

"Год за годом Россия посылает на станцию горючее, чтобы заполнить топливные баки служебного модуля, с помощью которого МКС сойдет с орбиты, - рассказывает Фоул. - Таков нынче план, и я думаю, это плохой план, огромная и бесполезная трата фантастического ресурса".

Однако государственные приоритеты меняются, и денег от этого не становится больше.

Приближается 50-я годовщина (июль 2019 г.) первой высадки людей на Луне, и президент Трамп недавно призвал НАСА вернуться на этот естественный спутник Земли.

Невозможно лететь к Марсу или высаживаться на Луну - и одновременно продолжать отправлять на МКС экипажи Майкл Фоул, астронавт

План состоит в создании станции на лунной орбите, а затем - строительстве базы на поверхности Луны.

И руководство Российского космического агентства, и глава ЕКА Йохан-Дитрих Вернер поддерживают эту идею американцев. У Китая - собственные планы по поводу высадки на Луне, и это только добавит политическую составляющую в действия американцев.

И хотя стоимость новых предложений не просчитана полностью, вероятность того, что у космических агентств будет достаточно денег и на лунные миссии, и на МКС, крайне мала.

Например, у НАСА финансирование строительства лунной орбитальной станции и возвращения на Луну будет наверняка идти из уже существующих фондов - ожидать одобрения дополнительного финансирования Конгрессом вряд ли стоит.

"Все эти проекты конкурируют за одни и те же деньги, - объясняет Фоул. - Невозможно лететь к Марсу или высаживаться на Луну - и одновременно продолжать отправлять на МКС экипажи, оборудование и продовольствие".

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Майкл Фоул в общей сложности провел в космосе более года

С тех пор как Фоул ушел из НАСА, он работает в частном секторе над новыми авиатехнологиями и считает, что коммерческие операторы полетов в космос могут сказать свое слово в сохранении МКС на орбите.

"Я надеюсь, что коммерческие космические агентства разработают бизнес-план, осуществление которого позволит оставить на орбите часть нынешней МКС вместо того, чтобы топить станцию в Тихом океане, - говорит он. - Нужны инновационные идеи, чтобы сохранить ее на орбите".

МКС уже сейчас участвует в некоторых коммерческих проектах. Например, компания NanoRacks осуществляет на станции эксперименты для частных клиентов.

Все чаще станцию используют для выведения на орбиту маленьких искусственных спутников, доставляемых сюда такими беспилотными коммерческими кораблями, как SpaceX Dragon Илона Маска.

Российское космическое агентство отправляет на МКС туристов и даже предположило, что построит для них орбитальный гостиничный модуль.

Все мы считаем, что орбитальная станция - это огромное достижение всего человечества Майкл Фоул, астронавт

И хотя ныне большинство космических проектов так или иначе поддерживается правительствами стран (и в итоге - деньгами налогоплательщиков), настоящая приватизация исследования внеземного пространства набирает ход.

Конкуренты SpaceX компания Blue Origin, которой владеет основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, недавно осуществила удачный пробный запуск своей новой ракеты.

После серии неудач компания космического туризма Virgin Galactic наконец подошла вплотную к запуску своего первого суборбитального Spaceship 2.

Тем временем Фоул занят формулированием целей и задач своей кампании по спасению МКС. Он говорит, что запустит для этого специальные веб-сайты, чтобы люди могли выразить свою поддержку его идее. Фоул намерен оказывать давление на космические агентства, чтобы те не прекращали финансирование МКС.

"Каждый инженер, менеджер, астронавт или космонавт, кто когда-либо участвовал в работе МКС, все мы считаем, что орбитальная станция - это огромное достижение всего человечества, и этот проект нельзя прекращать", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption МКС - самая дорогостоящая конструкция, когда-либо построенная человеком

Если же частный бизнес не скажет своего слова и космические агентства не договорятся с финансирующими их правительствами, то, как опасается Фоул, всё кончится тем, что после 2024 года одно из самых выдающихся (и самых дорогостоящих) достижений человечества будет уничтожено.

"Мои надежды не сбывались сотни раз, - признается Майкл Фоул. - Я думал, что побываю на Луне, когда мне будет 35, а к 45-ти успею пройтись по поверхности Марса… Я не был глуп, но совершенно точно - слишком наивен в политических вопросах".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.