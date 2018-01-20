Травмы головы, которые вдруг меняют характер в лучшую сторону

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Травмы головного мозга не всегда приводят к нежелательным переменам в характере пострадавшего, узнал обозреватель BBC Future. Бывает, что характер улучшается. Но должны ли мы этому радоваться?

В популярной в 1980-х романтической комедии "За бортом" главная героиня, высокомерная и эгоистичная миллиардерша, падает за борт своей роскошной яхты и, получив травму головы, теряет память. Кроме того, в лучшую сторону меняется ее характер - она становится заботливой, внимательной и не такой меркантильной, как раньше.

На первый взгляд, такие позитивные перемены, спровоцированные травмой головного мозга, выглядят надуманными, не так ли?

Однако возьмем реальный случай. Женщине (назовем ее по этическим соображениям "пациентка 3534") в возрасте 70 лет была удалена опухоль в мозгу. При этом операцией были повреждены лобные доли ее мозга.

По словам ее мужа, который знал свою жену 58 лет, до операции она была раздражительной и ворчливой, с жестким характером. После операции "она стала более общительной, более довольной жизнью и гораздо более разговорчивой".

Пациентка 3534 - не единственная, чья личность изменилась после травмы головного мозга. Теперь у нас есть доказательства, что (по крайней мере, для небольшой части пациентов) положительные изменения в характере - это реальность.

И это своего рода откровение, которое позволяет по-новому взглянуть на то, как повреждения мозга влияют на личность.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Травма головного мозга может и не иметь никаких последствий. Но раньше считалось, что если таковые будут, - то всегда негативные

Хотя то, что травмы мозга могут изменить характер человека, было известно давно, научная литература почти всегда описывала исключительно плачевные для личности последствия.

Возьмите известный случай Финеаса Гейджа, американского строителя, получившего в 1848 году тяжелое ранение головного мозга при прокладке железной дороги. (Гейдж руководил бригадой взрывников. При случайном взрыве металлический лом вошел в череп Гейджа под левой глазницей и вышел чуть выше лба. Из-за ранения строитель лишился большей части лобной доли левого полушария головного мозга. - Прим. переводчика.)

Как говорили тогда друзья пострадавшего, "это больше не Гейдж". После случившегося он просто стал другим человеком: ранее умный и проницательный, Гейдж стал агрессивным и импульсивным, психика его изменилась коренным образом (впрочем, согласно некоторым свидетельствам, позднее Гейдж смог преодолеть эти проблемы, начал новую жизнь - кучером почтового дилижанса - и прожил еще 12 лет).

В современной медицинской литературе описывается множество подобных случаев - когда пациенты после повреждения лобных долей головного мозга начинали вести себя неадекватно и даже психопатически.

Пациенты с повреждением участков мозга, отвечающих за эмоции, были менее склонны впадать в депрессию

Однако, согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Neuropsychologia, такие печальные обстоятельства, возможно, не передают полноты картины.

Группа ученых под руководством психиатра Марси Кинг из Университета Айовы обнаружила, что из 97 до того здоровых пациентов, получивших необратимое повреждение определенной части головного мозга, у 22 наблюдались позитивные перемены в характере.

У 54 человек характер испортился, а у остальных каких-либо перемен не замечено.

Ученые установили это, опросив родственников и близких друзей пострадавших по 26 разным аспектам личности - до и после травмы.

Надо признать, что и в прошлом некоторые исследования косвенно указывали на то, что повреждения некоторых участков головного мозга могут иногда иметь позитивный для личности эффект.

Например, американское исследование 2007 года, в котором изучались ветераны Вьетнамской войны, обнаружило: у тех, кто получил повреждения участков мозга, которые, как считается, отвечают за развитие посттравматического стрессового расстройства, это самое расстройство как раз развивалось с меньшей долей вероятности.

Схожее исследование обнаружило, что пациенты с повреждением участков мозга, отвечающих за эмоции, в результате были менее подвержены депрессии.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption То, что травмы головного мозга ведут к изменениям характера, было известно ученым давно

И все-таки самое последнее исследование, о котором мы говорим, впервые задокументировало настолько широкий спектр положительных изменений в характере у большой группы пациентов.

В качестве еще одного примера приведем случай "пациента 2410", 30-летнего мужчины, которому была необходима хирургическая операция в связи с аневризмой мозга.

Что имеет значение - так это прошлые личностные проблемы

И он, и его жена описывали, что до операции мужчина был вспыльчив, легко выходил из себя и был подвержен депрессиям. После операции он много шутит и смеется и вообще стал более спокойным.

Что же происходит? Каким образом повреждения головного мозга имеют столь неожиданный эффект?

Вероятность того, что характер пациента изменится в лучшую сторону, никак не зависит от пола, возраста, уровня образования или интеллекта.

Что имеет значение - так это прежние личностные проблемы: трудный характер, вспыльчивость и другие негативные черты в сочетании со спецификой повреждения мозга.

Чтобы разобраться в этом, Кинг и ее коллеги произвели сканирование мозга всех своих пациентов.

Они обнаружили, что те, у кого наблюдались положительные изменения характера, с большей долей вероятности страдали от повреждения лобных долей мозга (участков, задействуемых в процессах принятия решений и понимания точки зрения других людей).

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Травма головы может улучшить ваш характер - но это не значит, что врачи будут это прописывать особо раздражительным пациентам

Результаты эти, впрочем, очень предварительные, и авторы исследований призывают к осторожности в их толковании.

Ученые обнаружили лишь общие тенденции, и дальнейшая работа поможет более точно определить, какие именно участки мозга связаны со специфическими переменами в человеческом характере.

Кроме того, хотя перемены в личности некоторых пациентов можно расценивать как положительные, не стоит умалять опасность любого повреждения головного мозга.

Часто цель таких вмешательств - снизить активность тех мозговых токов, которые вызывают определенные психические проблемы

Полное выздоровление после серьезных травм мозга случается крайне редко, и даже когда пациент вроде бы чувствует себя нормально, он может рано или поздно столкнуться со скрытыми проблемами - например, с трудностью усвоения новой информации.

Полученная травма головного мозга также может сделать человека более уязвимым для различных неврологических заболеваний, в том числе и очень тяжелых.

Таким образом, просто удивительно, что такая опасная вещь, как повреждение мозга, способна привести к благоприятным переменам в характере.

Однако когда вы осознаете, что операции на мозге иногда применяются в качестве крайнего средства для лечения таких психических расстройств, как синдром навязчивых состояний, то все это уже не выглядит слишком нелепым или странным.

Тут можно, конечно, вспомнить о ныне запрещенной в большинстве стран так называемой психохирургии, крайне неоднозначном методе лечения. Многие из нас знают о ее частном случае - лоботомии с массивным разрушением тканей, широко применявшейся в середине XX века в США.

Лоботомия Эвиты: то, о чем молчали в Аргентине

Впрочем, Кинг и ее коллеги подчеркивают, что современные технологии позволяют хирургам действовать гораздо более осторожно и точно, и часто цель таких вмешательств - снизить активность тех мозговых токов, которые вызывают определенные психические проблемы (например, есть свидетельства того, что депрессия связана со слишком активным обменом между лобными участками мозга и другими нейронными сетями, ответственными за познание и эмоции).

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Некоторых пациентов, перенесших мозговую травму, изменения в собственном характере вполне устраивают и радуют

То, что с помощью хирургического вмешательства можно откорректировать работу мозга человека, в какой-то мере объясняет, почему мозговые травмы в некоторых случаях приводят к благоприятным переменам в характере пострадавшего.

Кроме того, результаты исследований Кинг и ее коллег помогают глубже понять неврологические основы человеческого характера.

Впрочем, в заключение стоит повторить: к любой травме головного мозга (в том числе и к "легкому" сотрясению) всегда надо относиться с огромной серьезностью.

Наш характер отражает нашу сущность

Даже в нечастых случаях позитивных перемен в характере после травмы клиническая картина почти всегда содержит и массу скрытых до поры до времени проблем для пациента.

И хотя положительные перемены в характере - штука хорошая, давайте не забывать, что наш характер отражает нашу сущность. Привыкнуть к тому, что человек изменился - даже в лучшую сторону, - будет непросто и для друзей и близких, и для самого этого человека.

В любом случае то, что случается с головным мозгом и с личностью после травмы, - гораздо сложнее и удивительнее, чем мы ранее себе представляли.

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Доктор Кристиан Джаррет - редактор блога "Дайджест исследований" Британского психологического общества. Его новая книга "Персонология" (Personology) выйдет в свет в 2019 году.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.