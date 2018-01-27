Что чувствовал школьник, который не спал 11 суток подряд

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В декабре 1963 года двое американских старшеклассников решили исследовать, сколько времени без сна способен выдержать человек. Их эксперимент помог ученым понять, что происходит внутри нашего усталого мозга.

Америка, конец 1963 года… По радио поют Beach Boys, Соединенные Штаты постепенно втягиваются во Вьетнамскую войну, школьники уходят на рождественские каникулы, а два подростка планируют опыт, к которому будет приковано внимание всей нации.

Эксперимент завершился 8 января 1964 года: 17-летнему Рэнди Гарднеру удалось провести без сна 11 суток и 25 минут.

Брюс Макаллистер, один из двух старшеклассников, которым пришла в голову такая идея, теперь рассказывает, что проект родился из необходимости провести какое-нибудь научное исследование.

Когда тебе 17 лет, креативность бьет ключом, чему помогает свойственная этому возрасту самоуверенность. Брюс и его друг Рэнди решили, что побьют мировой рекорд, который в то время принадлежал диджею из Гонолулу (тот провел без сна 260 часов, то есть чуть меньше 11 суток).

"Сначала мы планировали изучить, как состояние без сна влияет на паранормальные способности организма, - объясняет Макаллистер. - Когда мы поняли, что нам такое не под силу, мы решили выяснить, какое действие оказывает лишение сна на умственные способности и на действия на баскетбольной площадке. Это все, что нам удалось придумать".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption В то время считалось, что лишение сна само по себе может привести к смерти

Чтобы решить, кто будет подопытным, они подбросили монетку, и, к облегчению Макаллистера, эта честь досталась его другу. Но наивность двух друзей не ограничилась этим.

"Мы были идиотами, двумя юными идиотами, - говорит он. - Я тоже попробовал не спать, чтобы следить за ходом эксперимента… И после трех бессонных ночей я вдруг обнаружил себя очнувшимся у стены, на которой я пытался писать свои заметки - прямо на стене".

Брюс и Рэнди поняли, что им нужен третий, и пригласили еще одного своего друга, Джо Марчиано. А вскоре к делу подключился и профессионал - исследователь проблем сна Уильям Демент из Стэнфордского университета.

В то время я был, возможно, единственным человеком на нашей планете, проводившим исследования в этой сфере Уильям Демент, ученый

Демент сейчас профессор, один из ведущих мировых специалистов, но в 1964 году он делал лишь первые шаги в новой для человечества научной сфере - исследованиях сна.

Он прочел про эксперимент двух школьников в местной газете города Сан-Диего и немедленно решил принять в нем участие (чему были несказанно рады родители Рэнди Гарднера).

"В то время я был, возможно, единственным человеком на нашей планете, проводившим исследования в этой сфере", - говорит Демент.

"Родители Рэнди очень беспокоились, что эксперимент причинит ему вред. Потому что тогда не знали, к чему приведет длительное лишение сна - возможно, к смерти".

(Журналисты BBC Future несколько лет назад уже исследовали этот вопрос в статье "Как долго можно протянуть без сна?". Эксперименты на животных приводили к летальному исходу, но подчеркивалось, что причиной смерти была все-таки не бессонница как таковая, а испытываемый стресс.)

Макаллистер подчеркивает, что на результаты их эксперимента могли оказать влияние такие вещи, например, как употребление кока-колы. "Рэнди время от времени отхлебывал колы, но больше ничего такого не было - ни декседрина, ни бензедрина, никаких психостимуляторов, которые так распространены сегодня".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Чем больше бессонных дней и ночей проводил испытуемый, тем больше неожиданных результатов проявлялось

Итак, к тому времени как Уильям Демент прибыл в Сан-Диего, эксперимент продолжался несколько дней, и Рэнди чувствовал себя довольно бодро - никаких особых отклонений у него не было заметно.

Но чем больше бессонных дней и ночей проводил юноша, тем больше неожиданных результатов проявлялось.

Рэнди регулярно проверяли на способность ощущать вкус и запах, различать звуки, и спустя некоторое время отклонения от нормы стали заметны.

Макаллистер вспоминает, как Рэнди говорил: "Не заставляйте меня это нюхать, я не в силах терпеть это запах".

К удивлению экспериментаторов, его баскетбольные навыки никак не пострадали, даже улучшились - впрочем, это можно списать на то, что он был вынужден проводить много времени на спортивной площадке, чтобы побороть сон.

"Он был физически очень крепок, - вспоминает Демент. - Мы заставляли его играть в баскетбол или отводили в боулинг, нам надо было его чем-то занять, потому что если бы он закрыл глаза, он тут же уснул бы". Труднее всего было ночью, когда особо нечего делать и никуда не пойдешь.

Рэнди поместили в военно-морской госпиталь, где его мозг подвергли исследованию

По мере того как эксперимент набирал ход, внимание прессы к нему также нарастало, и в какой-то момент он стал третьей наиболее читаемой историей в общенациональной прессе США - вслед за убийством Джона Кеннеди и американского турне "Битлз".

Однако о нем чаще всего рассказывалось как забавной проделке двух школьников - примерно в том же тоне, в каком пишут о рекордах типа "20 человек сумели набиться в телефонную будку", вспоминает Макаллистер.

Но друзья относились к тому, что они задумали, очень серьезно, и, в конце концов, после 264 часов, проведенных Рэнди без сна, мировой рекорд был побит. Эксперимент завершился.

Вместо того чтобы наконец позволить Рэнди свернуться в постели и выспаться, его поместили в военно-морской госпиталь, где его мозг подвергли исследованию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption История школьника, проведшего без сна 11 суток, стала почти такой же популярной у читателей газет, как и новость об убийстве президента Кеннеди

Макаллистер так описывает то, что случилось дальше.

"Он проспал 14 часов - что не удивительно - и проснулся от того, что захотел в туалет. Во время его первой ночи доля фазы быстрого сна (в то время считалось, что именно во время этой фазы мы видим сны) была очень большой. Затем она стала уменьшаться и вскоре стала обычной".

"А потом он снова пошел в школу… Это было поразительно", - добавляет Демент.

Результаты исследований мозга Рэнди были отправлены в научный центр в Аризоне. По словам Макаллистера, было сделано заключение, что "его мозг постоянно умудрялся погружаться в дрему и выходить из нее… одни его участки засыпали, другие бодрствовали".

"Он был далеко не первым человеком, кому пришлось долго, больше одной ночи, не спать, и человеческий мозг в ходе эволюции, видимо, научился справляться с этим, поочередно давая одним своим участкам отдохнуть, в то время как другие бодрствуют. Этим можно объяснить, почему не случилось ничего плохого", - говорит Макаллистер.

Многие пытались потом побить рекорд Гарднера - но Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать эти попытки, посчитав, что они могут быть опасны для здоровья.

11 суток без сна никак не сказались на самочувствии Рэнди (впрочем, позже сообщалось о том, что на протяжении нескольких лет он страдал бессонницей).

…Сразу после эксперимента двое старшеклассников устроили пресс-конференцию на пороге дома родителей Рэнди.

Собралась большая толпа, посыпались вопросы, и юноша, не спавший 11 суток, отозвался о своем необычном опыте весьма философски.

"Это победа духа над телом", - заявил он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.