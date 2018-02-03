Как негативные эмоции делают нас бесчувственными к чужой боли

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У наших эмоций есть одно опасное свойство, которому мы не всегда придаем значение, а зря. От них зависит, как мы реагируем на чужую боль, предупреждает обозреватель BBC Future.

В романе-антиутопии Маргарет Этвуд "Рассказ служанки" физические и моральные страдания героини изображены так реально, что читатели почти ощущают ту боль, которую она испытывает от удара электрошокером, и удручены несправедливостью происходящего.

И что расстраивает еще больше - так это то, что мы понимаем: все происходящее в этом художественном произведении имеет корни в истории человечества, и поэтому нам легко представить себя на месте Фредовы.

Как написала сама Этвуд в New York Times, "если мне нужно создать воображаемый сад, я постараюсь, чтобы в нем были реалистичные лягушки".

Мы сочувствуем героине ее романа, это одна из базовых человеческих способностей - разделять чьи-то чувства. Когда мы видим чьи-то страдания, наш мозг тут же связывает это с нашей собственной болью, когда-либо испытанной.

Все это так, но оказывается, наше эмоциональное состояние влияет на степень сопереживания, эмпатии. Наши эмоции в буквальном смысле меняют то, как наш мозг реагирует на переживания и страдания других.

В частности, когда у нас плохое настроение, когда мы сами чувствуем себя плохо, мы иначе относимся к людям.

Очевидно, что наше настроение может влиять на наше поведение миллионом разных способов, от выбора блюда за обедом (когда нам плохо, мы выбираем менее здоровую пищу) до отношений с родными и близкими.

Когда наши друзья чем-то расстроены и мрачны, их состояние может быть заразительно и отразиться на нашем настроении. Как утверждается в одном из исследований 2017 года, плохое настроение может также распространяться через соцсети.

На самом деле наши эмоции - это настолько мощная штука, что, например, если у нас отличное настроение, это может даже уменьшать боль, которую мы ощущаем.

Положительные эмоции имеют эффект анальгетика. И наоборот: если настроение плохое, боль ощущается еще сильней.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Отрицательные эмоции влияют на степень сочувствия, которое мы испытываем к тем, кому плохо

Хуже того, недавнее исследование, опубликованное в декабре 2017 года, показывает: когда нам плохо, это влияет на нашу "встроенную способность" реагировать на чужую боль. Это буквально приглушает нашу эмпатию.

Эмили Кьяо-Тассери из Женевского университета и ее коллеги решили понять, как наши эмоции влияют на нашу реакцию на чужую боль.

Подопытные испытывали болезненные ощущения, когда специальное устройство, прикрепленное к их ноге, повышало температуру в этом месте. Участникам эксперимента также показывали разные по настроению отрывки из кинофильмов (в том числе такие, где боль испытывают другие люди), сканируя при этом их мозг.

Негативные эмоции могут подавлять способность нашего мозга чувствовать чужую боль

Выяснилось, что у тех, кому показывали "болезненные" отрывки, а затем - человека, испытывающего реальную боль, активность участков мозга, отвечающих за болезненные ощущения, была выражена слабее, чем обычно.

"Другими словами, негативные эмоции могут подавлять способность нашего мозга чувствовать чужую боль", - объясняет Кьяо-Тассери.

Результаты этого исследования очень красноречивы. Они демонстрируют, что эмоции способны буквально изменить состояние нашего мозга - а это, в свою очередь, влияет на то, как мы воспринимаем чувства других людей.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Плохое настроение мешает нам понимать чувства других

Другое исследование Кьяо-Тассери и ее коллег выявило, что люди, посмотрев отрывок фильма, ухудшающий настроение, склонны воспринимать вполне нейтральное выражение чужого лица как враждебное.

Что это означает для реальной жизни? Когда человек, обладающий властью - скажем, начальник, - испытывает нечто, негативно воздействующее на его эмоции и мысли (даже если это всего лишь фильм или книга), он становится куда менее восприимчивым к проблемам коллег по работе и даже начинает испытывать к ним негативные эмоции.

Наше плохое настроение мешает нам понимать чувства других.

У отсутствия эмпатии могут быть и другие последствия. Исследования показывают, что результатом может, например, стать снижение пожертвований на благотворительность.

Пациенты, страдающие беспокойством и депрессией, скорее фокусируются на собственных проблемах

Результаты сканирования мозга демонстрируют: мы испытываем меньше сочувствия к тем, кто не из нашего ближайшего окружения, скажем, к знакомым, но - не близким друзьям.

Почему негативные эмоции уменьшают способность сопереживать? Возможно, в таких ситуациях в игру вступает специфический тип эмпатии - эмоциональное перенапряжение.

Как объясняет Ольга Климецки из Женевского университета, это ощущение, что ты не можешь справиться с эмоциями, когда с другим случается что-то плохое, и поэтому инстинктивно пытаешься защитить себя, отстраниться от негатива.

Такие эмоции совершенно по-другому проявляют себя в нашем мозге, если сравнивать с обычной эмпатией. Подобное эмоциональное перенапряжение естественным образом снижает степень сопереживания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Испытывать сочувствие к проигравшему - это нормально

Возможно также, что любая ситуация, вызывающая негативные эмоции, побуждает нас сосредоточиться прежде всего на себе и на собственных проблемах.

"Пациенты, которые страдают беспокойством и депрессией, которых захлестывают негативные эмоции, с большей степенью вероятности фокусируются на собственных проблемах и все больше изолируют себя от общества", - отмечает Кьяо-Тассери.

В одном из исследований Климецки и ее коллег (2016 г.) было выявлено, что эмоциональное перенапряжение может повышать агрессивность.

Во время экспериментов участникам предлагались состязательные ситуации, где их оценивали несправедливо, а затем предоставляли возможность либо наказать, либо простить соперников.

Перед тем как участвовать в эксперименте, всем участникам предлагалось пройти тестирование личных качеств. Климецки выяснила, что те, кто изначально был более предрасположен к сочувственному отношению к другим людям, в ходе эксперимента оказывались менее склонны унижать других.

Это говорит о многом, считает Ольга Климецки. В своем масштабном исследовании проявлений эмпатии она продемонстрировала: развить у людей способность к сочувствию возможно.

Она обнаружила, что такие чувства можно натренировать. Наши эмоциональные реакции на состояние других, таким образом, - не что-то, сформировавшееся раз и навсегда.

Мы можем вновь активировать глубоко запрятанную способность к сопереживанию - даже если чье-то страдание кажется нам слишком тяжким.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Нормальные отношения между людьми - главный фактор удовлетворенности жизнью

А когда мы мыслим в более позитивном ключе, это помогает более внимательно относиться к нуждам других. "Результатом будут более нормальные отношения между людьми, а это - главный фактор удовлетворенности жизнью", - подчеркивает Эмили Кьяо-Тассери.

Так что следующий раз, когда у вас будет скверное настроение, подумайте, как это скажется на людях, с которыми вы общаетесь в течение дня. В таком состоянии будьте осторожней с чтением антиутопических романов и просмотром фильмов ужасов - это только усилит эффект вашего плохого настроения.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.