Как стать ископаемой окаменелостью: семь верных шагов к вечности

Менее 0,1% всех живых существ, которые когда-либо населяли нашу планету, сохранилось в виде окаменелостей. Мы расскажем вам, как увеличить шансы остаться в вечности: надо сделать как минимум семь правильных шагов по непростому пути так называемой фоссилизации.

Каждая окаменелость - это маленькое чудо. Как отмечает в своей книге "Короткая история почти всего" (A Short History of Nearly Everything) Билл Брайсон, только одна кость из миллиарда становится окаменелостью.

Если исходить из этой пропорции, то всё, что останется от нынешних 320 млн жителей США - это примерно 60 костей. То есть чуть больше четверти человеческого скелета.

И это мы говорим только о шансах стать окаменелостью. А вот чтобы эту окаменелость кто-то потом обнаружил (чтобы она стала для кого-то ископаемой) на территории в 9,8 млн квадратных километров нынешних Соединенных Штатов - на это уж, извините, нет почти никаких шансов.

Возможность стать ископаемым настолько мала, что, по оценкам ученых, менее одной десятой процента всех живых существ, которые когда-либо населяли нашу планету, сохранилось в виде окаменелостей. А обнаружено и того меньше.

В нашу пользу говорят как минимум две вещи: крепкий человеческий скелет и его размер. Так что у нас гораздо больше шансов стать окаменелостью, чем, скажем, у медузы или червя.

Тем не менее есть дополнительные способы увеличить собственные шансы войти в вечность в виде ископаемого.

Тафономия изучает процессы превращения останков живых существ в ископаемые. Чтобы рассказать вам, какие наилучшие способы существуют для надежного превращения в ископаемую окаменелость, обозреватель BBC Future поговорил с несколькими ведущими тафономистами мира - палеонтологами, изучающими, как и почему сохраняются останки вымерших животных.

1. Постарайтесь, чтобы вас похоронили как можно быстрее

"От этого зависит, как долго и в насколько хорошем состоянии останется ваше тело после смерти, - говорит Сью Биардмор, тафономист из музея естественной истории Оксфордского университета. - Чем дольше, тем больше шансов остаться в отложениях, чтобы потом под землей с ним произошли все физические и химические изменения, необходимые для превращения в окаменелость".

"Чтобы оставаться нетронутым на протяжении миллионов лет, важно прежде всего сохраниться в первые часы, потом - первые дни, потом - годы, десятилетия, века и тысячи лет", - добавляет Сюзан Кидвелл, профессор Чикагского университета.

"То есть вам необходимо успешно преодолеть переходный период, во время которого ваши останки из тафономически активной зоны (когда сохраняются шансы на то, что их каким-то образом для чего-то откопают) попадают в разряд навеки погребенных".

Вероятность того, что процесс превращения в окаменелость будет нарушен, очень велика - особенно если вас захоронили неглубоко. Ваше тело могут откопать хищники, питающиеся падалью, на его состояние будут влиять осадки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бедленд в Канаде: песок и грязь надежно погребли кости, поэтому это место - одно из любимых у охотников за останками динозавров

Если говорить о быстрых захоронениях, то такие случаются во время стихийных бедствий. Например, извержение вулкана может навечно законсервировать останки под слоем застывшей лавы и пепла.

"Согласно одной из теорий, кости динозавров сохранились до нашего времени потому, что сначала была засуха, а потом - наводнения, которые похоронили останки динозавров под отложениями", - отмечает Биардмор.

Конечно, тот факт, что людей обычно хоронят в специально вырываемых для этого достаточно глубоких могилах (если, конечно, не кремируют), тоже играет на руку человеку. Но одного этого недостаточно.

2. Нужна вода

Конечно, прежде всего надо умереть. Но сделать это надо в подходящем месте. Одна из важных вещей - наличие воды. Если вы умираете в сухой среде, высоки шансы на то, что ваши кости превратятся в прах и смешаются с окружающей почвой.

А вот если ваши останки попадут в слой песка, ила или каких-либо отложений, тогда они сохранятся надолго, и самые хорошие места для этого - заливные луга, озера, реки. А морское дно и того лучше.

"Палеоэкологические условия, которые мы считаем лучшими для сохранения окаменелостей - это озера и речные системы", - говорит Кейтлин Сайм, тафономист из Квинслендского университета в Брисбене (Австралия).

Сайм рекомендует реки, текущие с гор и создающие эрозию почвы - и, таким образом, несущие много осадка. Также хорошие варианты - дельта реки или заливной луг, где принесенные рекой отложения быстро ложатся в почву, когда вода схлынет.

Идеальной же можно назвать анаэробную среду, где очень мало кислорода и в которой животные и микроорганизмы, потенциально могущие причинить вред вашим останкам, просто не выживут.

Кидвелл рекомендует избегать захоронения в самых верхних 50 см морского дна, где останки могут потревожить мелкие морские обитатели - крабы, креветки и черви, и тогда наступит быстрое разложение и размывание тела.

"Хорошо бы сразу после смерти оказаться в какой-нибудь впадине, где будут накапливаться отложения - и желательно со стоячей водой, где может создаваться анаэробная среда", - подчеркивает она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главное, выбрать правильные условия - и, возможно, вы тоже сохранитесь так же долго, как этот археоптерикс, которому 150 млн лет

В тех редких случаях, когда останки попадают в такие идеальные условия, анаэробная среда сохраняет даже мягкие ткани - кожу, перья и внутренние органы. Примеры таких находок - пернатые динозавры из Китая или карьеров Баварии.

Когда ваши останки попадают в слои ниже биологически активного уровня поверхности земли, у них есть шанс стабилизироваться, и самое серьезное, что им теперь угрожает - это тектонические сдвиги, говорит Кидвелл.

Вопрос теперь в том, сколько пройдет времени до того, как отложения законсервируют останки и превратят его в камень - а затем какая-либо геологическая активность поднимет эту окаменелость на поверхность, чтобы ее кто-то нашел.

3. Откажитесь от гроба

Итак, мы подошли к сложным техническим вопросам, а именно: какого типа окаменелостью вы предпочитаете стать.

Говоря в общем, все, что имеет возраст до 50 тыс. лет, считается субфоссильным, частично фоссилизированным, не до конца окаменевшим. Тут еще в основном сохраняются оригинальные ткани организма. Примеры таких ископаемых - найденные в пещерах образцы мегафауны плейстоцена: гигантские ленивцы из Южной Америки, пещерные медведи из Европы, австралийские сумчатые львы.

Однако если вы хотите стать настоящей окаменелостью, чтобы вас откопали миллионы лет спустя, тогда вам необходимо довести себя до такого состояния, чтобы минералы превратили ваши кости в более крепкую субстанцию.

Этот процесс называется "перминерализация" - тип фоссилизации, при котором открытые части костей заполняются минералами, что в итоге приводит к образованию настоящей, полноценной окаменелости. Такой процесс может длиться миллионы лет.

Так что было бы удобнее, если бы вас похоронили без гроба. Перминерализация идет быстрее, когда вода, богатая минералами, омывает кости, наполняя железом и кальцием.

Таким образом, хотя в гробу ваш скелет хранился бы более аккуратно, всё в одном месте, это помешало бы качественной перминерализации.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Хотите придать своей окаменелости оттенок старых статуй? Положите рядом кусочки меди

Впрочем, есть вариант, когда гроб помогает. Майк Арчер, палеонтолог из Университета Нового Южного Уэльса, предлагает захоронение в бетонном гробу, заполненном песком и имеющем множество 5-миллиметровых отверстий по бокам. Такой гроб надо помещать достаточно глубоко - чтобы подземные воды могли протекать сквозь него.

"Если вы хотите стать классическим ископаемым, похожим на то, что хранится в коллекции окаменелостей парка Дайносор канадской провинции Альберта, тогда вам поможет крупный, грубый речной песок, - подчеркивает Сайм. - Все мягкие ткани он уничтожит, и останется только прекрасно обработанный скелет".

Если говорить о минералах, то ионы кальция, ускоряющие образование кальцита, особенно полезны. "Они помогают телу затвердеть или покрывают его, что защищает останки на протяжении долгого времени", - отмечает Сайм.

Хороши также силикаты (из песка), они добавляют прочности. Арчер даже предлагает захоронение с полосками меди и никелевыми шариками, если вам хочется, чтобы ваши кости и зубы имели красивый сине-зеленый цвет.

4. Избегайте стыков тектонических плит

Если вам удалось преодолеть первые несколько сотен тысяч лет и минералы начали свою работу по замещению ваших костей - поздравляем! Вы стали окаменелостью.

По мере того как сверху накапливаются отложения и вы погружаетесь все глубже в земную кору, высокая температура и давление помогут успешно завершить процесс.

Однако это еще не все. Ваша окаменелость может попасть на такую глубину, что просто будет расплавлена подземным жаром.

Не хотите, чтобы это случилось? Избегайте захоронения на стыках тектонических плит, где земная кора засасывается вглубь Земли. Одно из таких мест разлома (зона субдукции) - Иран, где евразийская плита поднимается над иранской.

5. Постарайтесь, чтобы вас можно было найти

Теперь пора подумать о такой важной вещи: легко ли вас будет найти в виде окаменелости?

Как мы уже говорили, идеальным было бы захоронение в достаточно низком месте, где останки постепенно законсервируются под слоями отложений, но в то же время необходимо предусмотреть, чтобы окаменелость, в которую вы успешно превратились, рано или поздно была вынесена на поверхность и в итоге ее обнаружили.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мертвое море отлично подходит для того, чтобы превратиться в окаменелость

Одно из подходящих мест - Средиземное море, говорит Сайм, оно становится все мельче по мере того, как африканский континент продвигается в направлении Европы. Хороши для наших целей также маленькие внутренние моря.

"Предположим, Мертвое море, - размышляет она. - Огромная концентрация солей сохранит и засолит вас как огурчик".

6. А можно пойти нестандартным путем

До сих пор мы рассматривали стандартный метод превращения в окаменелость, когда кости в основном замещаются минералами, камнем. Но есть и некоторые другие, не столь традиционные, методы, которые можно рассмотреть.

И самый радикальный из них - янтарь. Есть поразительные примеры ископаемых (птиц, ящериц - и даже хвоста пернатого динозавра), найденных полностью сохранившимися внутри этой окаменевшей смолы древнейших хвойных деревьев.

"Если вам удастся найти достаточно большой кусок древесной смолы, то это - самый оптимальный способ сохраниться в янтаре вместе с мягкими тканями и костями, - говорит Сайм. - Правда, найти достаточное количество смолы для такого крупного животного, как человек, будет довольно трудно".

Проблемы с янтарем? Еще один вариант - смоляные (битумные) ямы, такие, в которых на ранчо Ла-Брея в Лос-Анджелесе нашли отлично сохранившихся саблезубых тигров, медведей и мамонтов. В таком случае, правда, ваши кости перемешались бы с костями других живых существ, попавших в смолу.

Ну и есть более "чистый" вариант - замерзнуть на вершине горы или в леднике, повторив судьбу Ледяного человека Эци, найденного в 1991 году в тирольских Альпах.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Возможно, замерзнуть на вершине горы - не самая комфортная смерть, зато ты сохранишься на века

Есть и еще один вариант - естественная мумификация, когда тело оставляют высыхать в системе пещер.

"Существует много пещерных систем с избытком кальция от подземных вод, формирующих сталактиты и сталагмиты, - рассказывает Сайм. - Людям нравятся пещеры,поэтому если эти системы сохранятся и в будущем, вас рано или поздно должны найти энтузиасты-спелеологи".

И наконец последний способ сохранить свое тело навечно - правда, не в форме окаменелости. Можно попросить отправить себя в космос или оставить на поверхности какой-нибудь планеты без атмосферы и вулканической активности - скажем, на Луне.

"В космическом вакууме ваше тело останется навечно неразложившимся", - подчеркивает Сайм. Она предлагает прикрепить к телу радиомаячок,чтобы в будущем вас можно было найти.

7. Оставьте что-то еще, кроме себя

Предположим, что спустя миллионы лет вас нашли. Что бы еще вы хотели взять с собой?

Изделия из пластика, благородные металлы (золото), редкие металлы (которые можно найти в вашем мобильном телефоне) - все это живет долго. Стекло тоже долговечно, оно может выдержать высокие температуры и давление.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Станут ли мобильные телефоны теми артефактами, по которым будущие поколения будут гадать, что мы были за люди такие?

Представьте, как далекие потомки находят рядом с вашими останками нечто в форме смартфона. Арчер полагает, что можно нацарапать слово "привет!" на маленьком кусочке стекла и положить его в бетонный гроб рядом с телом, чтобы тот, кто найдет ваши окаменелости, улыбнулся.

"Чтобы на сто процентов гарантировать успех, я бы выбрала алмаз", - добавляет Сайм. Он необыкновенно прочен. Лазером можно что-нибудь написать на нем, пусть даже одну букву, которая покажет, как серьезно вы подошли к делу превращения в ископаемую окаменелость.

Кстати, учитывая будущий археологический контекст, Сайм предлагает рассмотреть вариант с небоскребами. "Мы роем глубокие котлованы, когда строим эти штуки, - говорит она. - Они останутся очень надолго".

Задумайтесь: слова, которые вы напишете, исчезнут, ваши дела будут забыты. А вот окаменелости? Они, возможно, будут существовать вечно.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.