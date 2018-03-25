Если старость – это просто болезнь, то ее можно вылечить?

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По мере того, как мы все больше узнаем о болезнях, наука находит все больше способов справиться с ними. Научимся ли мы когда-нибудь справляться с заболеванием, которое до сих пор считалось неизлечимым - со старостью? Некоторые специалисты отвечают утвердительно.

Перечень болезней, которые человек научился лечить, поистине впечатляет: полиомиелит, тиф, корь, столбняк, желтая лихорадка, оспа, дифтерия, ветрянка - многие регионы планеты практически полностью избавлены от этих заболеваний.

Вакцины и мощные лекарства позволяют человеку побороть опасные и часто смертоносные бактерии и вирусы.

Однако сколько человечество себя помнит, люди всегда были подвержены заболеванию, с которым не в состоянии справиться ни один самый талантливый врач. Старения не может избежать ни один из нас, и никому еще не удалось вылечить старость.

По мере того как мы стареем, наши клетки перестают работать как прежде, что приводит к раку, сердечным заболеваниям, артриту, болезни Альцгеймера и т.д.

Болезни, связанные с возрастом, каждый день уносят жизни 100 тыс. человек, и во всем мире тратятся огромные деньги на то, чтобы как-то замедлить процесс старения наших невечных тел.

Тем не менее некоторые исследователи считают, что наш взгляд на старость в корне неверен. По их мнению, мы должны начать лечить старение организма точно так же, как мы лечим болезни. Старость, по их словам, это то, чего можно избежать, что можно вылечить.

С некоторыми из этих ученых, пытающихся найти способы замедлить или даже остановить старение, мы поговорили.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Научимся ли мы когда-нибудь останавливать старение?

Надежды этих специалистов базируются на последних открытиях, исходя из которых можно предположить, что биологическое старение лечится.

С биологической точки зрения, организм, в зависимости от генетических и экологических факторов, может стареть с разной скоростью. Маленькие сбои накапливаются в нашей ДНК, и клетки начинают функционировать с ошибками, которые также аккумулируются, что ведет к повреждениям ткани.

Степень таких перемен, происходящих в организме, имеет своим результатом либо то, что мы называем здоровой старостью, либо старость, отягощенную хроническими заболеваниями.

Ученые, надеющиеся затормозить и даже вылечить человека от старости, пока еще находятся на периферии медицинского научного пейзажа.

Надежды этих специалистов базируются на последних открытиях

Однако в мире уже существует достаточное количество исследовательских центров, где сделали эту задачу приоритетной. Опыты на животных показали, что продолжительность жизни можно довольно сильно увеличить. Появилась надежда, что такое возможно и с человеком.

Например, известное лекарство от диабета метформин во время исследований продляло жизнь у грызунов.

В начале 1990-х Синтия Кеньон, в настоящее время - вице-президент исследовательского центра Calico Labs (подразделение компании Alphabet, принадлежащей Google, где пытаются применить новейшие технологии для того, чтобы понять, как именно биология человека контролирует продолжительность жизни. - Прим. переводчика), своими опытами продемонстрировала, что круглые черви, если у них изменить всего одну букву в генетическом коде, начинают жить в два раза дольше (шесть недель вместо обычных трех).

Один из самых известных в мире специалистов, изучающих возможность продления жизни, британский геронтолог Обри Ди Грей рассказал Би-би-си, как подобное увеличение длительности жизни может стать возможным и для человека.

Правообладатель иллюстрации Sens Foundation/Wikipedia Image caption Британский геронтолог Обри ди Грей уверен, что сможет справиться со старостью

Ди Грей - председатель и директор по науке Фонда SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence, "стратегии достижения пренебрежимого старения инженерными методами"). Как он объясняет, цель фонда - разработать терапевтический комплекс для людей среднего и пожилого возраста, который поможет им вернуться к физическому и умственному состоянию человека, которому нет и 30.

"Естественно, не стирая памяти", - добавляет он.

Ди Грей говорит, что "хочется избавиться от того, что нам не нравится в тех переменах, которые происходят, когда мы стареем - между 30 и 70 годами".

Хочется избавиться от того, что нам не нравится в тех переменах, которые происходят, когда мы стареем Обри Ди Грей, британский геронтолог

По мнению Ди Грея, существует семь основных биологических факторов, ответственных за клеточные повреждения, сопровождающие старение, и лежащих в основе болезней, развивающихся с возрастом.

Один из таких факторов - когда клетки в тканях перестают восстанавливаться достаточно быстро. Другой - когда клетки начинают бесконтрольно делиться (как в случае рака). Третий - когда клетки не умирают, когда им положено (также имеет отношение к раку).

Четвертый - повреждение ДНК митохондрий, крошечных энергетический станций наших клеток. Пятый - накопление продуктов распада внутри клеток. Шестой - продукты распада, накапливающиеся вне клеток. И седьмой - увеличение жесткости межклеточного вещества, внеклеточной матрицы, которая отвечает за способность тканей растягиваться и гнуться.

Ди Грей и коллектив исследователей SENS говорят, что обнаружили способы, с помощью которых возможно победить каждый из перечисленных факторов - применяя разработанную ими терапию.

"Первую проблему можно победить терапией стволовыми клетками", - говорит Ди Грей.

Ткань организма получает свежие, молодые клетки, которым заменяются старые, погибающие в результате старения.

В других случаях - например, когда клетки не умирают когда положено - требуются более сложные решения.

"В принципе мы могли бы применить такое целенаправленное воздействие на гены, после которого в организме появятся "гены-самоубийцы" - те, которые будут вырабатывать белки, просто убивающие клетку", - объясняет Ди Грей.

Проблема, однако, в том, чтобы получить гены, которые бы создавали смертельный белок только для тех клеток, которые уже не нужны организму.

Как считает Ди Грей, перечисленных методов недостаточно для того, чтобы полностью остановить старение, но они могут продлить жизнь лет на 30.

Он вполне предвидит будущее, в котором применение "омолаживающих технологий" будет прописываться пожилым людям, чтобы вернуть их клеткам способность функционировать как в молодости.

Например, 60-летнего человека можно будет вернуть в биологический возраст 30 лет. Однако клетки этого человека все равно через 30 лет вернутся к 60-летнему возрасту.

Но к тому времени, как надеется Ди Грей, терапию можно будет повторить. В результате такого подхода клетки этого человека не достигнут состояния 60-летнего организма до тех пор, пока человеку не исполнится 150 лет.

Впрочем, к таким обещаниям надо относиться с большой осторожностью. Нет никаких доказательств, подтвержденных экспериментами, что наш организм положительно и без осложнений воспримет такой "программный апдейт".

Как и в случае с компьютерами, слишком большое количество апдейтов может привести к зависанию всей системы.

Мы, люди, традиционно воспринимаем старение как нечто неизбежное

Но Ди Грей считает, что такой образ мысли (который он называет гипнозом неизбежности старения) только мешает развиваться технологиям.

Проблема в том, говорит он, что мы, люди, традиционно воспринимаем старение как нечто неизбежное. И поэтому все попытки предотвратить старость, победить ее часто воспринимаются как антинаучные, как шарлатанство.

Ди Грей - не единственный, кто считает, что болезни, связанные со старением, можно победить. Джордж Черч, генетик из Гарварда, считает неправильным подход некоторых своих коллег, которые говорят о невозможности излечения многих таких заболеваний, поскольку это якобы слишком сложно.

"Если вы научитесь управлять экологией и генетикой, то в результате у вас будут люди, проживающие свою жизнь здоровыми и в состоянии молодых, и жизнь эта будет гораздо длинней, чем сейчас", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Переливания крови молодых доноров могут замедлять старение

Один из способов продлить здоровую жизнь известен под пугающим названием "вампирская терапия". Пациентам, страдающим старческим слабоумием, переливают кровь доноров в возрасте от 18 до 30 лет.

Недавние исследования показали, что состояние пожилых людей в результате улучшается. Пациент в ранней стадии Альцгеймера вновь обрел способность самостоятельно одеваться и мыться, а также выполнять простые домашние обязанности.

Эти исследования еще продолжаются, а вот американский стартап Ambrosia уже предлагает пожилым пациентам переливания крови доноров в возрасте от 16 до 25 лет. Стоимость одной такой процедуры - 8 тысяч долларов.

Представители компании говорят, что переливания могут "разбудить" заснувшие клетки пожилого организма, улучшить состояние пациента с ранней степенью Альцгеймера и даже сделать волосы 60-летнего менее седыми.

Отчет об исследовании "Амброзии", однако еще предстоит опубликовать в одном из рецензируемых научных журналов. Скептики уже критикуют его за то, что, по их мнению, он не учитывает эффект плацебо.

Однако существует ряд исследований на животных, из результатов которых можно предположить, что подобные методы терапии вполне могут иметь под собой биологическое обоснование.

В 2013 году эксперименты ученых Гарвардского института исследований стволовых клеток продемонстрировали, что мышечная сила у мышей может быть увеличена с помощью найденного в крови молодой особи компонента GDF11, однако этот результат пока не удалось воспроизвести.

В противоположность лабораторным подходам некоторые исследователи утверждают, что продолжительность жизни можно увеличить, просто потребляя меньше калорий.

А как насчет того, чтобы вылечить… от смерти? Как известно, некоторые прибегают к криогенной заморозке только что умершего тела - в надежде на то, что однажды наука научится воскрешать мертвых. Понятно, что на сегодняшний день никто из клиентов компаний, предлагающих услуги по заморозке, еще не вернулся к жизни.

Известный американский изобретатель и футуролог Рей Курцвейл предлагает другой вариант бессмертия, предсказав появление "постчеловека": "У нас будут небиологические тела. Мы сможем создавать тела с помощью нанотехнологий, мы сможем создавать виртуальные тела и виртуальную реальность, которая будет полностью реалистичной благодаря тому, что виртуальные тела будут настолько же детальны и убедительны, как настоящие".

Image caption Каким будет "постчеловек"? И какой мир он создаст вокруг себя?

Подобные идеи очень легко счесть безумными, отнести их к (не)научной фантастике. Но каким бы путем человечество ни пришло к умению продлевать жизнь (а то и к бессмертию отдельного человека), для общества это может превратиться в большую проблему.

Увеличение жизни может привести к серьезной перенаселенности нашей планеты. Ди Грей говорит, что его часто спрашивают: а не станет ли технология продления жизни инструментом в руках богачей и правителей-тиранов? Или слишком долгая жизнь может просто наскучить осчастливленным ею людям…

Ди Грей считает, что на помощь во всех этих случаях придут другие технологии, с помощью которых будут созданы искусственные продукты (например, мясо), человечество научится гораздо более эффективно использовать солнечную энергию и все остальные природные резервы, что позволит большему количеству людей долго и благополучно жить на нашей маленькой планете.

Однако слабость доводов Ди Грея состоит в том, что он в своих прогнозах полагается на технологические прорывы, о будущей эффективности которых мы только догадываемся - помогут ли они в действительности, мы не знаем.

Правда, следует помнить, что если бы мы всегда руководствовались подобными опасениями и из-за этого блокировали исследования ученых, которые изобрели вакцинацию и антибиотики, то средняя продолжительность жизни современного человека не превышала бы 40 лет.

Достижения медицины последних двух столетий научили нас тому, что мы в состоянии победить болезни, угрожающие человечеству. Возможно, нам удастся это сделать и со старостью.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.