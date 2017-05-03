Любимый фастфуд немцев? Нет, не сосиски

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Немцы съедают почти два миллиона порций шаурмы в день - в Берлине сейчас больше заведений, продающих дёнер-кебаб, чем в Стамбуле. Но почему эта скромная уличная закуска обрела столько поклонников?

Побывать в Германии и не попробовать фирменные немецкие сосиски карривурст или братвурст попросту невозможно.

Но, несмотря на всю свою любовь к колбасным изделиям, немцы налегают на шаурму, которую здесь также называют дёнер-кебаб.

По словам пресс-секретаря Ассоциации турецких производителей шаурмы в Европе Гюрселя Юлбера, в этой стране с 82-миллионным населением потребляется два миллиона порций шаурмы в день.

Можно с уверенностью говорить о том, что тонкие ломтики мяса, приготовленные на вертикальном гриле и завернутые в питу или лаваш вместе с салатом, опережают на рынке фастфуда знаменитый колбасный дуэт. И это верный признак роста культурно-экономического влияния турецких иммигрантов на немецкое общество.

Считается, что это блюдо было придумано в Берлине 50 лет назад двумя гастарбайтерами, Кадиром Нурманом и Мехметом Айгуном, приехавшими после войны восстанавливать экономику Западной Германии вместе с другими выходцами из Южной и Восточной Европы.

Правообладатель иллюстрации Bloomberg/Getty Image caption В Берлине заведений, торгующих шаурмой, больше, чем в Стамбуле

Дёнер-кебаб быстро стал популярным - и не только у трудовых мигрантов (которых сейчас в Германии 200 тысяч).

И хотя Айгун утверждает, что изобрел это блюдо за год до Нурмана, в 1971 году, и продавал его в своем магазине под названием "Хасир", - официально Ассоциация турецких производителей шаурмы в Европе признала первопроходцем Нурмана.

Как рассказывает Юлбер, в 1972 году Нурман первым в Германии начал продавать дёнер-кебаб в своем маленьком киоске напротив железнодорожной станции "Зоологический сад" в Западном Берлине.

Он превратил традиционное блюдо из обжаренного на гриле мяса с рисом, салатом и лепешкой в бутерброд, которым вечно занятые трудяги-немцы могли перекусить на ходу, - причем каждый из двух бывших гастарбайтеров утверждает, что идея поместить мясо внутрь лепешки принадлежит именно ему.

Правообладатель иллюстрации ullstein bild/Getty Image caption Немцы съедают почти два миллиона порций шаурмы в день

Но кто бы из них ни был первым, эти двое заложили основу бизнеса, оборот которого в Германии составляет 4 миллиарда евро (более 250 миллиардов рублей).

Ежедневно на приготовление шаурмы уходит целых 400 тонн мяса: похоже, эта любимая уличная еда превращается в одно из основных блюд в рационе немцев.

По данным Ассоциации, в Германии сейчас насчитывается 40 тысяч заведений, где продают шаурму, причем, если верить официальному берлинскому туристическому порталу Visit Berlin, первое место по количеству таких торговых точек занимает именно столица страны: там их целых 4 тысячи - даже больше, чем в самом густонаселенном городе Турции, Стамбуле.

От Берлина не отстают и другие крупные города Германии: Мюнхен, Франкфурт, Гамбург и Штутгарт.

Это блюдо пользуется такой популярностью, что в 2011 году группа смекалистых немецких студентов придумала рецепт для восстановления свежести дыхания после такого перекуса: их напиток "Папа Турк", в состав которого входят имбирь, петрушка, мята и лимон, по утверждению своих создателей, нейтрализует чесночный запах шаурмы.

В Германии сейчас насчитывается 40 тысяч заведений, где продают шаурму

Но почему шаурма обрела столько поклонников?

"Потому что это очень вкусно, - просто отвечает Юлбер. - В ней собраны все полезные ингредиенты: источник белка и салат".

Но дело не только в насыщенном вкусе, больших порциях и доступных ценах - в среднем от 4,50 до 14 евро (280-900 рублей). Судя по всему, одним из основных достоинств этого блюда оказалась возможность адаптировать его к любому вкусу.

Нурман использовал для его приготовления только говядину, но со временем повара стали пускать в ход и другие виды мяса - курицу, ягненка и индейку, - а также разнообразили лепешки и наполнители.

Теперь каждое заведение может внести в это блюдо свою собственную изюминку.

"У клиентов также пользуются популярностью такие вариации на тему шаурмы, как искендер-кебаб (тонко нарезанное мясо ягненка с томатным соусом, топленым маслом из овечьего молока и йогуртом, завернутое в питу), адана-кебаб (мясной фарш, приготовленный на широком железном шампуре) и кёфте (мясная котлета с петрушкой и мятой)", - рассказывает совладелец штутгартского ресторана World of Kebap Эврен Демиркан.

Правообладатель иллюстрации Hackenberg/ullstein bild/Getty Image caption Всеми любимое блюдо продается и в ларьках, и в кафе

Но больше всего клиентам Демиркана нравится классический дёнер-кебаб с говядиной. Таких он продает по 500 штук за рабочую неделю - а в выходные вдвое больше.

Чтобы выяснить на собственном опыте, что это за диво такое, я отправилась в Германию - и быстро поняла, как ошибалась, считая шаурму едой исключительно для похмельных ночных гуляк.

Гуляя в пятницу днем по оживленному финансовому центру Франкфурта, я с удивлением убедилась в том, что шаурму подают в самых разных местах - от шикарных ресторанов до маленьких кафешек, красиво оформленных в турецком стиле.

Подошло время обеда, и все вокруг - местные жители, бизнесмены и туристы - потянулись к ближайшим ларькам, выстроившись в длинные очереди за любимым блюдом.

Некоторые заказывали ассорти мяса на гриле или кёфте, но я решила сразу взяться за дело всерьез: зашла в Nazar Kebap Haus на Шефергассе, 38 и попросила большой дёнер-кебаб с говядиной.

Взяв питу, я откусила кусок. Шаурма была изумительно свежей и вкусной: сочное мясо, соус чили, йогуртово-чесночная заправка и хрустящий салат полностью оправдали время, проведенное в очереди.

Правообладатель иллюстрации Schoning/ullstein bild/Getty Image caption Скромная уличная закуска превратилась в одно из основных блюд в рационе немцев

Мне показалось, что туркам удалось весьма успешно сохранить традиции этого блюда и одновременно приспособить его к постоянно меняющемуся рынку общепита, где царит жесткая конкуренция.

Будучи самой большой некоренной этнической группой в Германии (в Берлине проживает самая крупная турецкая диаспора), турки сделали шаурму важным инструментом, который не просто удовлетворяет потребности местного населения и служит на благо экономики, но и позволяет проложить мостик между двумя культурами.

Для многих иммигрантов из Турции дёнер-кебаб стал символом новых возможностей. И даже сейчас, спустя пять десятилетий, когда сменилось уже несколько поколений продавцов шаурмы, первопроходцев в этом деле не забывают.

"Конечно, мы благодарны Кадиру и Мехмету. Они не только придумали дёнер-кебаб, но и заложили основу для целой отрасли и помогли многим людям зарабатывать себе на жизнь, - говорит Демиркан. - Их изобретение пошло на пользу сразу многим отраслям".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.