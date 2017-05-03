Любимый фастфуд немцев? Нет, не сосиски
Немцы съедают почти два миллиона порций шаурмы в день - в Берлине сейчас больше заведений, продающих дёнер-кебаб, чем в Стамбуле. Но почему эта скромная уличная закуска обрела столько поклонников?
Побывать в Германии и не попробовать фирменные немецкие сосиски карривурст или братвурст попросту невозможно.
Но, несмотря на всю свою любовь к колбасным изделиям, немцы налегают на шаурму, которую здесь также называют дёнер-кебаб.
По словам пресс-секретаря Ассоциации турецких производителей шаурмы в Европе Гюрселя Юлбера, в этой стране с 82-миллионным населением потребляется два миллиона порций шаурмы в день.
- Кто приготовил первый гамбургер?
- Чего бы выпить в вашей стране?
- Английский завтрак: самый вкусный завтрак в мире?
- Психоделический таманго: итальянский ответ абсенту
Можно с уверенностью говорить о том, что тонкие ломтики мяса, приготовленные на вертикальном гриле и завернутые в питу или лаваш вместе с салатом, опережают на рынке фастфуда знаменитый колбасный дуэт. И это верный признак роста культурно-экономического влияния турецких иммигрантов на немецкое общество.
Считается, что это блюдо было придумано в Берлине 50 лет назад двумя гастарбайтерами, Кадиром Нурманом и Мехметом Айгуном, приехавшими после войны восстанавливать экономику Западной Германии вместе с другими выходцами из Южной и Восточной Европы.
Дёнер-кебаб быстро стал популярным - и не только у трудовых мигрантов (которых сейчас в Германии 200 тысяч).
И хотя Айгун утверждает, что изобрел это блюдо за год до Нурмана, в 1971 году, и продавал его в своем магазине под названием "Хасир", - официально Ассоциация турецких производителей шаурмы в Европе признала первопроходцем Нурмана.
Как рассказывает Юлбер, в 1972 году Нурман первым в Германии начал продавать дёнер-кебаб в своем маленьком киоске напротив железнодорожной станции "Зоологический сад" в Западном Берлине.
Он превратил традиционное блюдо из обжаренного на гриле мяса с рисом, салатом и лепешкой в бутерброд, которым вечно занятые трудяги-немцы могли перекусить на ходу, - причем каждый из двух бывших гастарбайтеров утверждает, что идея поместить мясо внутрь лепешки принадлежит именно ему.
Но кто бы из них ни был первым, эти двое заложили основу бизнеса, оборот которого в Германии составляет 4 миллиарда евро (более 250 миллиардов рублей).
Ежедневно на приготовление шаурмы уходит целых 400 тонн мяса: похоже, эта любимая уличная еда превращается в одно из основных блюд в рационе немцев.
По данным Ассоциации, в Германии сейчас насчитывается 40 тысяч заведений, где продают шаурму, причем, если верить официальному берлинскому туристическому порталу Visit Berlin, первое место по количеству таких торговых точек занимает именно столица страны: там их целых 4 тысячи - даже больше, чем в самом густонаселенном городе Турции, Стамбуле.
От Берлина не отстают и другие крупные города Германии: Мюнхен, Франкфурт, Гамбург и Штутгарт.
Это блюдо пользуется такой популярностью, что в 2011 году группа смекалистых немецких студентов придумала рецепт для восстановления свежести дыхания после такого перекуса: их напиток "Папа Турк", в состав которого входят имбирь, петрушка, мята и лимон, по утверждению своих создателей, нейтрализует чесночный запах шаурмы.
Но почему шаурма обрела столько поклонников?
"Потому что это очень вкусно, - просто отвечает Юлбер. - В ней собраны все полезные ингредиенты: источник белка и салат".
Но дело не только в насыщенном вкусе, больших порциях и доступных ценах - в среднем от 4,50 до 14 евро (280-900 рублей). Судя по всему, одним из основных достоинств этого блюда оказалась возможность адаптировать его к любому вкусу.
Нурман использовал для его приготовления только говядину, но со временем повара стали пускать в ход и другие виды мяса - курицу, ягненка и индейку, - а также разнообразили лепешки и наполнители.
Теперь каждое заведение может внести в это блюдо свою собственную изюминку.
"У клиентов также пользуются популярностью такие вариации на тему шаурмы, как искендер-кебаб (тонко нарезанное мясо ягненка с томатным соусом, топленым маслом из овечьего молока и йогуртом, завернутое в питу), адана-кебаб (мясной фарш, приготовленный на широком железном шампуре) и кёфте (мясная котлета с петрушкой и мятой)", - рассказывает совладелец штутгартского ресторана World of Kebap Эврен Демиркан.
Но больше всего клиентам Демиркана нравится классический дёнер-кебаб с говядиной. Таких он продает по 500 штук за рабочую неделю - а в выходные вдвое больше.
Чтобы выяснить на собственном опыте, что это за диво такое, я отправилась в Германию - и быстро поняла, как ошибалась, считая шаурму едой исключительно для похмельных ночных гуляк.
Гуляя в пятницу днем по оживленному финансовому центру Франкфурта, я с удивлением убедилась в том, что шаурму подают в самых разных местах - от шикарных ресторанов до маленьких кафешек, красиво оформленных в турецком стиле.
Подошло время обеда, и все вокруг - местные жители, бизнесмены и туристы - потянулись к ближайшим ларькам, выстроившись в длинные очереди за любимым блюдом.
Некоторые заказывали ассорти мяса на гриле или кёфте, но я решила сразу взяться за дело всерьез: зашла в Nazar Kebap Haus на Шефергассе, 38 и попросила большой дёнер-кебаб с говядиной.
Взяв питу, я откусила кусок. Шаурма была изумительно свежей и вкусной: сочное мясо, соус чили, йогуртово-чесночная заправка и хрустящий салат полностью оправдали время, проведенное в очереди.
Мне показалось, что туркам удалось весьма успешно сохранить традиции этого блюда и одновременно приспособить его к постоянно меняющемуся рынку общепита, где царит жесткая конкуренция.
Будучи самой большой некоренной этнической группой в Германии (в Берлине проживает самая крупная турецкая диаспора), турки сделали шаурму важным инструментом, который не просто удовлетворяет потребности местного населения и служит на благо экономики, но и позволяет проложить мостик между двумя культурами.
Для многих иммигрантов из Турции дёнер-кебаб стал символом новых возможностей. И даже сейчас, спустя пять десятилетий, когда сменилось уже несколько поколений продавцов шаурмы, первопроходцев в этом деле не забывают.
"Конечно, мы благодарны Кадиру и Мехмету. Они не только придумали дёнер-кебаб, но и заложили основу для целой отрасли и помогли многим людям зарабатывать себе на жизнь, - говорит Демиркан. - Их изобретение пошло на пользу сразу многим отраслям".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.