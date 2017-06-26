Пять дорогих городов мира, жизнь в которых подешевела

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Политические течения постоянно меняются, различные глобальные факторы толкают наш мир то в одном, то в другом направлении, и те города и столицы, которые еще совсем недавно считались слишком дорогими для проживания, вдруг оказываются вполне доступными. Насколько доступными, - вот вопрос.

В результате сдвигов в мировой экономике, которые можно было наблюдать в течение прошедшего года, жизнь в некоторых очень дорогих городах несколько подешевела.

Либо под влиянием перемен в международной политике, либо из-за изменения пропорций экспорта и импорта, либо из-за скачков валютных курсов такие мегаполисы как, например, Лондон и Пекин, вдруг увидели себя гораздо ниже, чем обычно, в ежегодном Индексе стоимости жизни (или прожиточного минимума), составляемом международной аналитической компанией Economist Intelligence Unit (EIU).

А поскольку в подобных случаях курс местной валюты обычно падает относительно других валют (и часто растет уровень инфляции), от перемен в стоимости жизни выигрывают прежде всего иностранные специалисты, работающие в зарубежных компаниях.

Мы поговорили с местными жителями и иностранцами, которые живут именно в таких городах: как они ощущают на себе эти перемены, на чем теперь можно сэкономить?

ЛОНДОН

Правообладатель иллюстрации Vladimir Zakharov/Getty Images Image caption После "брексита" Лондон неожиданно стал более дешевым городом - по крайней мере, согласно индексу EIU

Результат голосования на референдуме о выходе страны из Евросоюза немедленно сказался на курсе фунта стерлингов - настолько, что Лондон, очень долгое время находившийся среди самых дорогих для проживания столиц мира, всего за год опустился в индексе Economist Intelligence Unit аж на 18 мест.

Туристы из других стран наводнили британскую столицу, чтобы купить вещи, которые для них теперь стали стоить дешевле. По некоторым оценкам, уровень трат иностранцев в Лондоне вырос по сравнению с прошлым годом более чем на 36%.

Однако поскольку по сравнению с фунтом многие другие валюты укрепились, стоимость импортных товаров для британцев выросла, отмечает Иэн Райт, основатель компании MoverDB.com, занимающейся международными перевозками.

Эксперты прогнозируют, что в результате "брексита" цены на такие важные импортируемые товары, как фрукты и овощи, вероятно, вырастут примерно на 8%.

Несмотря на это, есть масса возможностей сделать жизнь в британской столице более подъемной для среднего кошелька. Речь идет прежде всего о жилье.

При этом надо учитывать, что, как правило, на юге и востоке Лондона и снимать, и покупать недвижимость дешевле, чем на севере или западе.

Райт, канадец по происхождению, говорит, что Лондон кое в чем довольно странный город: "Здесь социальное жилье для малоимущих может вплотную соседствовать с домами, стоящими много миллионов фунтов".

Правообладатель иллюстрации Ray Wise/Getty Images Image caption В лондонском районе Эбби Вуд можно увидеть развалины находившегося здесь в XII веке аббатства

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Восток Лондона может оказаться на удивление дешевым (конечно, в сравнении с севером и западом)

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Многоквартирные дома для малоимущих в Лондоне зачастую соседствуют с современными небоскребами

Сам Райт живет в районе Эбби Вуд на юго-востоке Лондона, где, по его словам, за 1000 фунтов в месяц можно снимать дом - или купить его примерно за £325 тыс.

"Этот район сегодня не блещет возможностями для развлечений, но здесь много парков, есть развалины старинного аббатства - и все это бесплатно", - оптимистично отмечает он.

Среди других вариантов, которые могут быть вам по карману, - Лейтон, что рядом с Олимпийским парком на востоке Лондона, и Ист-Хэм, что к югу от Лейтона.

Ист-Кройдон на юге столицы переживает большую перестройку, здесь скоро откроется новый торгово-развлекательный комплекс, но вы по-прежнему можете найти жилье, которое можно снимать всего за 500 фунтов в месяц.

Хотя в нынешней Британии стали ощущаться анти-иммигрантские настроения, Райт заверяет, что это совершенно не касается столицы страны, которая остается многонациональной, открытой и толерантной.

"В Лондоне гораздо меньше чисто этнических анклавов, чем, скажем, в городах США, так что экспаты и иммигранты из разных стран мира здесь живут бок о бок с местными. Это, на мой взгляд, - одна из самых приятных черт этого города", - заключает он.

ПЕКИН

Многие китайские города потеряли свои высокие позиции в индексе EIU - некоторые опустились более чем на 10 мест, например Пекин.

Хотя в документе EIU не упоминаются причины, но согласно некоторым источникам это произошло из-за падения спроса на китайский экспорт и ослабления юаня относительно доллара.

Правообладатель иллюстрации Andy Brandl/Getty Images Image caption В модном пекинском районе Санлитун можно найти не очень дорогое жилье

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Санлитун - подходящее место для шоппинга

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption В Санлитуне часто можно забыть, что вы в Китае

Примерно так же, как и в Лондоне, степень доступности жилья зависит от того, насколько далеко от центра города вы готовы поселиться.

Двухкомнатную квартиру в районе Тунчжоу, что в 22 км к востоку от центра столицы, можно снять за 2500 юаней в месяц.

"Но вам, как иностранцу, лучше найти комнату ближе к центру - примерно за 4000 юаней, что вполне возможно, если искать даже рядом с такими крутыми районами, как Санлитун или Гулоу", - говорит Ом Баффало, американец, живущий сейчас в Пекине.

Если говорить в общем, то южные и западные районы Пекина дешевле, чем северные и восточные.

Еще один способ сэкономить - пользоваться метро, а не такси. "Если ездить на средние и большие расстояния, то такси в Пекине будет стоить гораздо дороже, чем метро, и ехать вы будете дольше", - отмечает Джош Онг, директор по глобальному маркетингу и коммуникациям находящейся в Пекине компании Cheetah Mobile.

"Сначала [пользоваться метро] страшновато, особенно в часы пик, но опытным путем вы найдете оптимальный для себя маршрут".

Он также советует питаться, как местные, и пользоваться сайтом dianping.com для того, чтобы найти места, куда ходят поесть настоящие пекинцы: "В Пекине западная кухня стоит дорого. Но имейте в виду: забегаловки с вкуснейшей лапшой и прекрасные пельменные - буквально у вас за углом".

Правообладатель иллюстрации Diane Levit Design Pics/Getty Images Image caption В Пекине питайтесь, как местные жители, и вы всегда будете сыты и довольны

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Вкусная еда поджидает вас за каждым углом

ЛАГОС

Бывшая столица Нигерии, как и Пекин, опустилась на 16 мест в списке Economist Intelligence Unit - прежде всего из-за падения цен на нефть, главного экспортного товара страны.

Вроде бы работающие здесь иностранцы должны быть этим довольны. Но, как говорит приехавший сюда из США Хасим Зейн, представляющий сообщество экспатов InterNations, для местных жителей цены растут, а вместе с этим растет и преступность, увеличивается количество краж.

Но местные считают, что достаточно проявлять здравый смысл - и жить можно.

"Я чувствую себя в этой стране как дома из-за менталитета нигерийцев. Они не падают духом, готовы добиваться своего и всегда находят время и возможность повеселиться", - рассказывает Зейн.

К тому же, "в Лагосе умеют как нигде устроить настоящую вечеринку, семь дней в неделю!"

Лагос естественным образом разделен на две части - ту, что находится на материке, и ту, что на островах. Большинство экспатов предпочитает островную часть, особенно район острова Виктория, что в 17 км к югу от центра города, и столь же престижный Икойи, построенный британцами во время колониального правления.

А вообще те, кто работает на реальном производстве, а не в бизнесе "нигерийских писем", селятся обычно в материковой части города. Там, по словам Хасима Зейна, самые лучшие районы - Илупейу и Икеджа. Они безопасней других, имеют хорошо развитую и стабильно работающую инфраструктуру.

Правообладатель иллюстрации Andrew Holt/Getty Images Image caption Жители Лагоса никогда не падают духом

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Лагос - довольно оживленный город, кому-то он с непривычки может показаться даже слишком бурлящим

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Движение через мост на остров Виктория

МЕХИКО

Столица Мексики всегда считалась приемлемым по затратам на жизнь городом, а в этом году Мехико упал еще на девять пунктов в Индексе EIU и занимает теперь 82-е место среди 132 городов в списке Economist.

На протяжении прошедшего года национальная валюта продолжала слабеть, инфляция росла вместе с ценами (в том числе ценой за проезд в городских автобусах, что стало причиной протестов).

Так что в Мехико разумней дойти до метро, чем пользоваться автобусом, говорит Лорен Кокинг, живущая в мексиканской столице уроженка Лондона, ведущая блог путешественника.

А поздно вечером она рекомендует пользоваться услугами Uber: "Часто это дешевле, чем обычное такси, и безопасней, чем общественный транспорт, - особенно в позднее время суток".

Правообладатель иллюстрации Harald Sund /Getty Images Image caption Местные рынки - вот где в Мехико надо покупать продукты

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Район Койоакан: вкусная уличная еда, колониальный облик, домашняя атмосфера

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Краски Койоакана радуют глаз

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Улочка в Койоакане: все по-домашнему

Делать покупки на местных рынках (tianguis) дешевле, чем в больших супермаркетах. "Разница в ценах вас поразит, - отмечает Кокинг. - Я считаю, что местная еда - это то, ради чего здесь стоит поселиться".

Большинство экспатов, по ее словам, селятся в районах Рома и Кондеса, но там трудно почувствовать дух настоящего Мехико. "Я рекомендую поискать жилье в таких явно недооцененных местах, как Нарварте или Дель Валле, что к югу от центра столицы.

"Они в большей степени жилые, и там меньше риска пострадать в случае землетрясения. То же самое можно сказать и о таких южных районах, как Копилько и Койоакан".

"Койоакан - очень красивый, со зданиями в колониальном стиле, с уютными парками и тихими улочками. На оживленной центральной площади много возможностей попробовать местную еду и вообще развлечься", - рассказывает Натали Б., родившаяся в Мехико. Она работает в турфирме, знакомящей приезжих с местной кухней.

Она, как и Кокинг, тоже советует Нарварте, который активно строился и рос в период между 1940-м и 1970-м. Очень много оригинальных зданий сохранилось до сих пор. Это тихий жилой район с семейной атмосферой.

БУЭНОС-АЙРЕС

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Столица Аргентины известна своей расслабленной атмосферой - несмотря на любые флуктуации курса местной валюты

Буэнос-Айрес (вместе с Лондоном) стал в этом году рекордсменом по глубине падения в Индексе EIU. В том, что он опустился на 20 мест, можно винить хрупкость аргентинской экономики.

Впрочем, местные жители уже давно привыкли к скачкам цен, рассказывает хозяйка Buenos Aires Cultural Concierge Мади Лэнг из США, живущая в Буэнос-Айресе уже 10 лет.

"Местная экономика - это нечто безумное, - говорит она. - Но аргентинцы воспринимают это спокойно - главное, чтобы была говядина для гриля".

Лола Блэк, учитель танго и представитель InterNations, описывает Буэнос-Айрес так: "атмосфера большого города, но довольно расслабленная, со смешанным латино-европейским шиком".

Чтобы полностью прочувствовать вибрации столицы Аргентины, экспатам рекомендуют пожить в Пуэрто-Мадеро, что в 4 км на юго-восток от центра города. Это чистый, престижный район, расположенный близко к океану, на берегу залива Ла-Плата.

Второй вариант - Сан-Тельмо с исторической застройкой колониального периода (но там похуже с безопасностью).

Правообладатель иллюстрации Panoramic Images/Getty Images Image caption Пуэрто-Мадеро: латино-европейский шик на берегу океана

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Воскресный уличный рынок в Сан-Тельмо

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Танго в Альмагро

Те, кто едет в Буэнос-Айрес ради его танго, должны поселиться в Альмагро. "Это идеальное место из-за своего суперцентрального расположения. Оно совсем рядом с туристическим и фешенебельным Палермо, и до делового центра очень близко", - рассказывает Лэнг.

"В этом районе полно баров, ресторанов, танцевальных залов milongas и мест с живой музыкой".

В аргентинской столице много парков и площадей, и вообще есть где развлечься. "А в полдень приятно просто посидеть за столиком на площади, попивая чай мате (наш традиционный напиток) и глазея на прохожих", - признается Мади Лэнг.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.