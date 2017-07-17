Как в средневековой Трансильвании поступали с теми, кто решил развестись

Правообладатель иллюстрации Stephen McGrath

Сейчас это может показаться дикостью, но на протяжении трех веков для лютеран из саксонских поселений Трансильвании это был довольно эффективный способ уладить супружеские разногласия.

Живописная деревушка Бьертан, одна из семи саксонских деревень Трансильвании, внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, словно застыла во времени.

Телеги, запряженные лошадьми, по-прежнему - часть повседневной жизни, а местные жители все также идут торговать на мощеную центральную площадь.

И над всем этим возвышается укрепленная церковь XV века, неприступные стены которой в свое время служили защитой от турецких набегов не одному поколению саксов. (Саксонские деревни в Трансильвании появились в XII веке, когда короли Венгрии поселили здесь немецких колонистов. - Прим. переводчика.)

Во дворе этой лютеранской церкви есть небольшое строение с комнаткой, размеры которой напоминают кладовую.

На протяжении 300 лет супружеские пары, чей брак оказывался на грани распада, отправлялись именно сюда. Местный епископ запирал здесь мужа и жену на несколько недель - вплоть до полутора месяцев, надеясь таким образом помочь им помириться и избежать развода.

Правообладатель иллюстрации Stephen McGrath Image caption Супружеская тюрьма в укрепленной церкви Бьертан в течении 300 лет помогала преодолеть разногласия между мужьями и женами

Возможно, сейчас это звучит дико, но архивные записи того времени показывают: "супружеская тюрьма" была весьма эффективным средством против разводов.

"Благодаря сему благословенному зданию, за те 300 лет, которые Бьертан был резиденцией епископа, у нас здесь случился лишь один развод", - говорит Ульф Зиглер, нынешний священник Бьертана.

За 300 лет случился всего один развод

Сегодня это тесное, темное тюремное помещение - музей, где обстановку дополняют два старых манекена, изображающих супругов.

В комнате - низкие потолки и толстые стены. Из обстановки - только стол и стул, сундук для хранения вещей и традиционная саксонская кровать, такая маленькая, что кажется детской.

Поскольку помещение было предназначено для того, чтобы супруги снова нашли общий язык, все рассчитано на совместное пользование - один стул у стола, одна подушка на двоих…

Лютеранство, религия трансильванских саксов, регулировало большинство аспектов их жизни. И хотя развод при определенных обстоятельствах (например, в случае измены одного из супругов) был разрешен, предпочтительным все же считалось сохранить союз обвенчанных.

Таким образом, семейная пара, решившая развестись, добровольно шла к епископу, который отправлял их в супружескую тюрьму, чтобы проверить, действительно ли разногласия настолько глубоки, что их не могут исправить даже шесть недель существования бок о бок в тесном помещении.

Правообладатель иллюстрации Stephen McGrath Image caption Обстановка скудная: стол и стул, сундук для хранения вещей и узкая кровать

"Эта тюрьма была инструментом для сохранения в обществе давно заведенного христианского порядка", - объясняет Зиглер.

Он добавляет, что такая процедура еще и защищала женщин и детей, которым приходилось в жизни гораздо труднее, если их покидал мужчина-кормилец.

И если развод все-таки случался, муж должен был выплачивать бывшей жене половину своих доходов. Однако если он женился второй раз и снова разводился, второй жене не доставалось ничего.

В XII столетии саксонских поселенцев (изначально прибывших сюда, в центральную часть нынешней Румынии, из областей Европы, которые сейчас принадлежат Германии, Франции, Бельгии и Люксембургу) ‒ пригласил венгерский король Геза II, чтобы заселить и экономически поднять сельскую Трансильванию и воздвигнуть защитный барьер от турецких и татарских набегов.

Трансильванские саксы были людьми трудолюбивыми и изобретательными, мастерами на все руки. Бьертан быстро превратился в важный торговый городок и местный культурный центр. К 1510 году население его достигло 5 тысяч.

Правообладатель иллюстрации Stephen McGrath Image caption Те, кто хотел развестись, шли к епископу, а тот давал им последний шанс разрешить свои противоречия в крохотной комнатке с толстыми стенами и низким потолком

Пройдитесь по улицам Бьертана, когда солнце закатывается за холмы, и вы увидите типичную картину: вот несколько местных жителей сидят у дверей дома, потягивая пиво, вот фермер везет сено на повозке.

Все девять башен могучего здания церкви со стенами 11-метровой высоты освещает закатное солнце, и ты понимаешь, чем она была для средневековых саксов - не только местом молитвы, но и безопасным убежищем.

Многие нынешние жители ведут хозяйство по старинке, как и пять-шесть веков назад, и зарабатывают на жизнь, продавая свою сельхозпродукцию.

На окружающих Бьертан зеленых холмах пастухи с обветренными лицами пасут овец - и тут вряд ли что-то сильно изменилось за последние несколько веков…

Правообладатель иллюстрации Stephen McGrath Image caption Церковь со стенами 11-метровой высоты для средневековых саксов была не только местом молитвы, но и безопасным убежищем

Жизнь здесь течет медленно, без спешки. Похоже, что изменилось лишь то, что развестись теперь можно, избежав полутора месяцев заключения с постылым супругом в одной комнатушке.

"В те времена причиной остаться вместе была не любовь, - поясняет Зиглер. - Причиной было стремление выжить, а для этого - держаться друг друга и вместе трудиться".

"Когда супружескую пару запирали на полтора месяца, для обоих супругов становилось очень проблематичным обеспечить себя достаточным количеством пищи на следующий год. Так что они решали побыстрее выйти и снова вместе трудиться, чтобы не помереть с голоду".

Нам надо больше разговаривать друг с другом, чтобы понять, что для нас самое важное и что нас связывает друг с другом

Зиглер считает, что сегодня концепция такой тюрьмы - урок для современных поколений супружеских пар.

И не он один так думает: по его словам, к нему уже не раз обращались супруги, которые хотели бы использовать старую добрую комнату с толстыми стенами для того, чтобы спасти свой разваливающийся брак.

"В современных семьях все меньше и меньше времени остается друг на друга, мы гораздо более эгоистичны, чем наши предки, - отмечает Зиглер. - Мы страдаем от одиночества, и поэтому нам надо больше разговаривать друг с другом, чтобы понять, что для нас самое важное и что нас связывает друг с другом".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.