Неужели это самая счастливая страна в мире?

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Как колумбийцам удалось сохранить свое знаменитое умение радоваться жизни, несмотря на десятилетия гражданской войны, террор, похищения людей и экономические трудности?

Колумбийцы живут для праздника. Здесь всегда есть что и где попраздновать - только выбирайте: многодневный карнавал в Барранкилье, фестиваль цветов в Медельине, фестиваль осликов у прибрежного карибского региона… В этой южноамериканской стране праздников больше, чем дней в году.

Видимо, это стало одной из многих причин, по которым один из ежегодных международных опросов WIN/Gallup поставил Колумбию на ведущую позицию среди самых довольных жизнью стран мира.

Большинству европейцев эта южноамериканская страна известна как место, где постоянно кого-то похищают, где уровень насилия необыкновенно высок, где 50 лет не прекращалась кровопролитная гражданская война, где процветают наркобароны и откуда в мир поступает кокаин.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption В Колумбии высок уровень удовлетворенности жизнью. Как это у них получается?

Но это более не страна Пабло Эскобара, заработавшего свои огромные и грязные деньги на наркобизнесе. Вот-вот может быть наконец подписан мирный договор между правительством и самой большой леворадикальной повстанческой группировкой ФАРК. И самое время разобраться, каким образом этой нации удалось сохранить жизнерадостность, пройдя через экономические тяготы и невероятные зверства.

Как получается, что, несмотря на темные страницы истории, колумбийская сальса продолжает звучать весело и заразительно?

Спросите 100 колумбийцев о счастье - и вы получите 100 разных ответов. "Деньги - это, конечно, хорошо, но это не самое главное". "В нашей культуре ценится то, что ты имеешь". "Мы любим людей и любим музыку".

И вы видите доказательства такого подхода к жизни буквально каждый день. Он во всем - и в приветливости и гостеприимстве колумбийцев, что уже оценили иностранные туристы, число которых растет, и в доброжелательном отношении друг к другу, к соседям, к землякам, к соотечественникам.

Правообладатель иллюстрации Robert VAN DER HILST/Getty Image caption Число иностранных туристов, посещающих Колумбию, растет

90% населения Колумбии - католики. Самая большая этническая группа иммигрантов - арабы с Ближнего Востока, между 1880 и 1930 гг. их сюда прибыло тысяч 40-50 (одна из самых больших в Южной Америке мечетей находится в городе Майкао на севере страны).

Несмотря на то, что арабские общины можно найти по всей Колумбии, межрелигиозная напряженность практически отсутствует. Международный терроризм еще не дотянулся до страны, и в криминальной статистике вы не найдете упоминаний о преступлениях против мусульман на почве нетерпимости.

Махер Нофал - владелец арабского ресторана в центре Боготы. Он представитель второго поколения палестинской семьи, живущей здесь. В ресторане работают как мусульманки в хиджабах, так и черные колумбийки в тюрбанах. Многие из них - мигранты из бедного региона Чоко, что на побережье Тихого океана.

Я спросил Нофала, не смущает ли его посетителей такой обслуживающий персонал. "Нет, - говорит он. - Колумбийцы в этом смысле совершенно невинны. Они очень любопытны, спрашивают наших работниц про то, что видят по телевизору - мол, правда ли, что все мусульмане террористы. Ну и те им объясняют, что нельзя судить по поступкам меньшинства о религии, суть которой приятие и любовь. И колумбийцев этот ответ устраивает".

Ни одно государство Южной Америки не переживало таких длительных периодов насилия, террора и внутренних конфликтов, как Колумбия. Но удивительным образом это - составляющая часть счастливого восприятия жизни колумбийцами, считает Оскар Гиледе, биолог, компания которого организует для туристов походы по колумбийскому высокогорью.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption В современной истории Колумбии немало темных страниц

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption 90% населения страны - католики

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Колумбийцы выработали иммунитет против тягот жизни

"Думаю, что колумбийцы в целом довольны жизнью, а представление о счастье весьма субъективно, - говорит он. - Ведь, казалось бы, от страны, которая последние 50 лет была погружена в пучину гражданской войны, скорее ожидаешь очень низкого уровня жизнерадостности".

Гражданская война опалила и семью Гиледе. Его брат был военным охранником на площади Боливара в Боготе в 1985 году, когда вооруженные повстанцы из левопопулистского "Движения 19 апреля" (М-19) пошли на штурм Дворца правосудия и убили 12 членов Верховного суда.

"Но колумбийцы научились не обращать внимания на идущую войну, - замечает Гиледе. - Другими словами, если проблема не касается непосредственно тебя, ты должен чувствовать себя благодарным, довольным жизнью. Тебе повезло".

Стойкость колумбийцев подпитывается общинным духом и человеческими взаимоотношениями

Родриго Мартинес, историк из университета Антьокии, согласен с этим. По его словам, хотя колумбийцам еще предстоит побороться за мир и стабильность в стране, они продолжают это делать с непоколебимым самообладанием и решимостью.

"Колумбийцы всегда демонстрировали невероятную, просто геркулесову стойкость перед лицом войны, смерти, насилия и провалов дипломатии", - сказал он мне.

Гиледе считает, что такая стойкость подпитывается общинным духом и человеческими взаимоотношениями.

"Мы живем, чтобы от всей души веселиться, чтобы отдыхать в праздники, чтобы болеть за любимую команду и так далее. И как только одно подобное событие заканчивается, мы начинаем думать о следующем".

Среди тех вещей, о которых колумбийцы не устают думать, - танцы. Музыкальный пульс страны бьется в ритме сальсы, и почти каждый ее танцует, особенно в Кали.

Этот приятный и непритязательный городок в плодородной долине Каука - настоящая мекка для танцоров сальсы. Чемпионаты мира по этому танцу проходят здесь ежегодно, и самые известные сальса-клубы страны находятся именно в Кали.

Правообладатель иллюстрации Kike Calvo/Getty Image caption Музыкальный пульс страны бьется в ритме сальсы

"Танец освобождает тебя. Это способ выразить себя и свои чувства. Музыка здесь - в крови у людей, в их венах, в нашем сердце. Это всепоглощающая страсть, которую мы проносим через всю жизнь", - говорит Нора Алехандра Товар, учитель танцев и хозяйка школы сальсы в Кали.

Колумбийская версия сальсы характеризуется более быстрым ритмом и синкопами, отвечающими темпераменту местных жителей.

Этот танец доступен всем, в нем все равны, и, судя по всему, он делает счастливой всю страну. Но чем это отличается от опыта других стран - например, от бразильцев с их самбой?

"Мне кажется, есть несколько отличий, - рассказывает Товар. - Наш танец гораздо более контактный, располагающий к общению. Сальсу надо танцевать либо как пара, либо в группе. Связь между танцующими более непосредственная. Именно по этим причинам сальса набирает популярность по всему миру".

Музыка здесь - в крови у людей, в их венах, в нашем сердце. Мы проносим эту страсть через всю жизнь

Я спросил ее, насколько важен этот танец, когда живешь среди насилия, конфликтов и в условиях экономических тягот.

"Сальса возвращает тебе человеческое достоинство. Своими острыми ритмами, своим сумасшествием любви она заставляет забыть о неравенстве и неудовлетворенности жизнью. Она стирает социальные различия, потому что требует от людей смотреть друг другу в глаза, чувствовать движения друг друга, прикасаться друг к другу, объединяться в движении, помогает им узнавать друг друга и видеть друг в друге лучшее. Это - культурное достояние мира и гармонии", - ответила она.

Конечно, атмосфера радости и мира царит в сальса-клубах. Но распространяется ли она на остальную жизнь, где всё совсем не так радостно?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, я сел в автобус и поехал по узким улочкам в Виллью Эрмосу, коммуну номер 8, одну из 16 коммун Медельина, города, который в конце 1980-х - начале 90-х имел репутацию самого опасного в мире.

Сегодня здесь многое изменилось. Наркодельцы начали уходить из города, построена эффективная система метрополитена. И даже коммуна номер 8 на подъеме.

"Нам оказана Господом большая честь жить на этой земле", - сказала мне Каролина Рамирес, мой гид, показывая на окружающие Медельин горы.

Ее семья живет в коммуне номер 8 уже 60 лет. "Сейчас здесь парки и велосипедные дорожки, - она показывает на спортивный комплекс Uva La Libertad. - Сейчас сотни мальчишек играют здесь в футбол".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption В конце 1980-х - начале 90-х Медельин имел репутацию самого опасного города в мире

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Дети новой Колумбии - какой будет их страна, когда они вырастут?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Нам оказана Господом большая честь жить на этой земле", - считает Каролина Рамирес

Преступность еще не ушла из города, и невидимые стены, разделяющие районы, по-прежнему сохраняются. Вас могут принять за кого-то другого и просто убить. Но обычная жизнь вернулась на улицы Медельина. Родители ведут детей в школу, мужчины играют в бильярд, домохозяйки сплетничают с соседками.

Шрамы от долгих лет насилия начинают заживать. Но если физические шрамы можно спрятать под одеждой, то эмоциональные проявляются в нервных улыбках и быстрых переменах настроения.

"Мое поколение - это поколение выживших, - рассказывает Рамирес. - Нам приходилось жить среди последствий войны - наркотиков и проституции. Сейчас для молодежи больше возможностей - учиться, работать, строить собственную жизнь".

"Я рада за них", - добавляет она.

Рамирес в чем-то символизирует свою нацию. Колумбия - страна, истекавшая кровью, но, несмотря на это, ее народ никогда не утрачивал стойкости и позитивного взгляда на жизнь.

Такая жизнерадостность основана на непоколебимом духе, на приверженности теплу товарищеских отношений, милосердию.

Для чужестранца это может показаться наивным, но неизменное жизнелюбие колумбийцев - это их самое эффективное оружие в войне против отчаяния и безысходности.

Оно провело их сквозь годы гражданской войны, сквозь ад терактов и похищений людей и привело на порог победы, когда мечты о мирной жизни в мирной стране наконец могут стать реальностью.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.