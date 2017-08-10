Пять стран, где открыт секрет долгой жизни

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В этих странах люди живут значительно дольше, чем в среднем в мире - и у каждой свой собственный секрет долгожительства.

Начиная со времен Геродота, а может и раньше, не желающее стареть человечество ищет источник вечной молодости.

Легендарный родник с водой, которая отдаляет смерть, так и не найден, но есть на нашей планете страны, где люди как будто немного ближе к такому источнику, чем в других местах земного шара.

В этих странах человек живет значительно дольше, чем среднестатистический 71 год.

Мы попытались выяснить секрет долгой жизни в пяти странах, возглавивших по этому показателю рейтинг 2017 года в составляемом по заказу ООН докладе World Happiness Report, и поговорили с их жителями.

Правообладатель иллюстрации Wibowo Rusli/Getty Images Image caption В среднем японец доживает до 83 лет - это один из самых высоких показателей в мире

ЯПОНИЯ

В среднем японец доживает до возраста 83 лет - Япония уже давно входит в число стран с наиболее высоким показателем ожидаемой длительности жизни.

На острове Окинава, который часто называют землей бессмертных, идут международные исследования феномена долгой жизни - здесь проживает более 400 человек, чей возраст перевалил за сотню лет.

Окинаву часто называют землей бессмертных

Ученые склонны объяснять это тем, как питаются местные жители: в изобилии тофу (продукт из соевых бобов, богатый белком - Прим. переводчика) и сладкий картофель (батата) плюс немного рыбы. Кроме того, важную роль в жизни без стресса играют социальная активность пожилых людей и общинный дух.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами такой жизни, вам необходимо выучить японский, подчеркивает Даниэле Гатти, давно живущая в Стране восходящего солнца.

"Качество жизни в Японии необычайно высокое, но только если вы преодолеете языковой барьер - иначе вам не понять местного менталитета, который отличается от западного гораздо больше, чем вы можете себе представить", - добавляет она.

"Те, кто решил сюда переехать, должны серьезно подумать о том, смогут ли они найти достаточно времени и приложить достаточно усилий, чтобы выучить язык. Это крайне важно для более глубокой интеграции в местное общество, для полноценной и осмысленной жизни здесь".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Пожилые люди в японском обществе ведут активную жизнь и придерживаются здоровой диеты

ИСПАНИЯ

Средиземноморская диета с большим количеством полезного для сердца оливкового масла, овощей и вина - одна из причин долголетия испанцев, чья средняя продолжительность жизни составляет 82,8 года. Однако есть и еще один секрет - сиеста.

"Людям кажется, что испанцы отправляются на свою la siesta, потому что с 14 до 17 закрыты все магазины. Но на самом деле просто у нас так всё организовано", - рассказывает Микель Анхель Диес и Бесора из Барселоны.

У испанцев свой секрет долгой жизни: сиеста

"Когда у тебя есть всего полчаса на то, чтобы перекусить, ты быстро съедаешь какой-нибудь бутерброд, купленный на вынос. А вот когда ты знаешь, что у тебя есть два или три часа на перерыв, ты отправляешься либо домой, либо в ресторан, где ты спокойно садишься и съедаешь обед из двух блюд и десерта. В таком случае у тебя есть время все это хорошо переварить - что гораздо полезней для здоровья, чем перекус на ходу".

Испанские города устроены так, что предполагают скорее пешую прогулку, чем поездку на автомобиле, так что в магазины и рестораны люди здесь предпочитают ходить пешком.

"Когда я переехала из Москвы в Барселону, я тут же заметила, что люди здесь предпочитают ходить пешком или ездить на велосипеде - или пройти несколько кварталов и сесть на общественный транспорт, но не пользоваться автомашиной, - рассказывает Марина Манасян. - В результате вы получаете больше кислорода и меньше загрязняете атмосферу".

Правообладатель иллюстрации Jeremy Horner/Getty Images Image caption Жизнь в испанских городах так устроена, что люди тут предпочитают пешие и велосипедные прогулки

СИНГАПУР

Доступную для всех жителей систему здравоохранения Сингапура, видимо, не зря называют чудом, если судить по средней продолжительности жизни - 83,1 года.

В этой стране один из самых низких в мире уровней детской смертности и смертности женщин при родах, и упор здесь делается на профилактическую медицину.

Система здравоохранения Сингапура действительно творит чудеса, если судить по продолжительности жизни граждан

Долгой жизни также способствуют местная культура и окружающая среда. "Вы увидите, как много людей посещают фитнес-клубы или упражняются прямо в парках, которых здесь очень много", - рассказывает Бино Чуа, живущий в Сингапуре блогер.

Недавно открылся первый в Сингапуре терапевтический парк для пожилых людей, предназначенный для снижения стресса и улучшения психического состояния.

Стоит еще отметить, что в Сингапуре довольно трудно сохранять приверженность вредным привычкам.

"Те, кто хочет сюда переехать, должны знать, что здесь очень высок налог на сигареты и алкоголь, поэтому они стоят гораздо дороже, чем в других странах", - предупреждает Бино Чуа.

Правообладатель иллюстрации John S Lander/Getty Images Image caption В Сингапуре много парков, и жители используют их, чтобы проводить больше времени на воздухе

ШВЕЙЦАРИЯ

В Швейцарии мужчины живут дольше, чем где-либо еще, доживая в среднем до 81 года. Одна из самых богатых стран Европы гарантирует своим гражданам высококачественное здравоохранение, высокий уровень личной безопасности и чувство благополучия.

В Швейцарии мужчины живут дольше, чем где-либо еще

В некоторых исследованиях даже указывается, что долголетие швейцарцев можно связать с активным потреблением сыра и других молочных продуктов.

Хотя швейцарцы много и упорно трудятся и вопросы карьеры здесь очень важны, само расположение страны подталкивает к правильному балансу между работой и отдыхом.

"На выходных там принято отправляться в короткие путешествия по континенту или проводить время на свежем воздухе, ведь склоны Альп рядом", - вспоминает Даниэле Гатти, которая до Японии жила в Швейцарии.

Частные школы там "лучшие на планете", добавляет она.

Правообладатель иллюстрации Frank Bienewald/Getty Images Image caption Швейцарцы много и упорно трудятся, но когда рядом Альпы - гораздо проще проводить больше времени на природе

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Согласно свежему исследованию, Южная Корея может стать первой страной в мире, достигшей ожидаемой продолжительности жизни в 90 лет. Причины? Мощная и все время растущая экономика, широкий доступ к системе здравоохранения и… низкий уровень кровяного давления по сравнению с западными странами.

Южная Корея может стать первой страной в мире, достигшей ожидаемой продолжительности жизни в 90 лет

Диета по-корейски полна ферментированных пищевых продуктов, которые, как считается, снижают уровень холестерина, укрепляют иммунитет и препятствуют возникновению онкологических заболеваний.

"Говоря в общем, корейская пища насыщена растительными волокнами и богата питательными веществами", - отмечает Камилла Хохеб, основатель и председатель Wellness Tourism Worldwide.

Уважение к старшим, приоритет общественного над индивидуальным, крепкие общинные узы позволяют корейцам поддерживать высокое качество жизни.

"Традиционная корейская общественная баня - место, куда приходят пообщаться и снять стресс, восстановиться, - рассказывает Хохеб. - В южнокорейской культуре сильны буддистский осознанный подход к жизни и склонность к коллективизму".

Правообладатель иллюстрации Otto Ferdinand/Getty Images Image caption Диета по-корейски полна ферментированных пищевых продуктов

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.