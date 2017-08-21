Преображение трущоб: мексиканские художники разукрасили бедные кварталы
На протяжении многих лет обшарпанный район Пальмитас в мексиканском городе Пачука-де-Сото был рассадником преступности.
Унылые дома и плохо освещенные огибающие холм улицы, на которых буйным цветом цвели наркомания, воровство и домашнее насилие.
Сейчас купающийся в красках район стал примером того, как можно преобразить маргинальные кварталы, разбросанные по всей Латинской Америке.
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При помощи бюджетных денег художники превратили склон холма, на котором разместился район, в произведение искусства огромных размеров. И тем самым помогли местным жителям в поисках работы и помогли им развить чувство общности.
"Район изменился до неузнаваемости. Цвета вдохнули в него жизнь", - говорит местный кондитер Донья Чела.
"Здесь часто происходили ограбления, много было пьяных на улицах. Сейчас этого всего стало гораздо меньше", - говорит Донья Чела.
Расположенный в 88 км к северо-востоку от Мехико в штате Идальго, в прошлом Пачука был известен как городок корнуэльских шахтеров, которые в XIX веке завезли в Мексику футбол и пирожки с мясом и картошкой.
Хотя Пачуке удалось остаться в стороне от жестокой войны, развернувшейся в последние годы между наркокартелями в Мексике, однако одной из главных проблем города остается высокий уровень преступности. Особенно плохи дела в районах вроде Пальмитас.
Ситуация начала меняться с того момента, как группа художников-граффитистов, известных как Germen Crew, два года назад разрисовала в этом городе около 200 домов.
Если посмотреть на район Пальмитас со стороны, кажется, что дома кружатся в вихре цвета. Это решение было вдохновлено неофициальным названием района - "La Bella Airosa" (Изящная Красотка).
При более внимательном изучении внешнего вида района становятся заметны более мелкие детали этого лабиринта из лестниц, переулков и даже портретов местных жителей.
Сейчас художники разрисовывают фасады еще 300 домов в соседнем районе Кубитос.
Проект получил название Macro Mural ("Макрофреска") и должен завершиться в ноябре.
Всего будет расписано около 40 тысяч квадратных метров, и это будет самой большой в мире стенной росписью.
Руководитель проекта - 36-летний Энрике Гомес, который в прошлом был членом преступной банды, действовавшей в одном из бедных районов штата Мехико.
"У меня была очень напряженная жизнь. Я ушел из дома в 16 лет и связался с бандами, занимался множеством незаконных дел", - рассказывает Энрике Гомес.
"К счастью, благодаря граффити, я нашел выход из всего этого. В граффити было больше денег и меньше риска быть арестованным или убитым", - говорит он.
По словам Энирике Гомеса, его прошлое помогло ему завоевать доверие местной молодежи. Гомес считает, что, убеждая членов враждующих кланов браться за кисть и раскрашивать стены, он тем самым помогает снизить уровень вражды и зародиться чувству братства и общности.
Гомес не только разукрасил весь район, он также читает тут лекции, преподает рисование и нанимает себе в помощь местных жителей.
Он также надеется открыть в Пальмитас местный культурный центр, где жители могли бы заняться чем-то интересным и научиться чему-то полезному - например, программированию.
"Раньше люди предпочитали не упоминать, что они отсюда. Теперь они этим хвастаются! - говорит он. - Мы показали им, что они могут найти работу и двигаться вперед, вне зависимости от того, где именно они выросли".
Борьба с преступностью
Правительство Мексики потратило на этот проект в общей сложности около 565 тысяч долларов. В том числе - на освещение улиц, оказание психологической помощи местному населению, на открытие кулинарных магазинов, парикмахерских и организацию ювелирных кружков.
Критики обвиняют власти в том, что те просто пытаются "закрасить бедность". Но глава совета общественной безопасности штата Идальго Хуан Понтиго настаивает на том, что государство должно продолжать выделять деньги на подобные проекты, чтобы у молодежи была и другая альтернатива, кроме как идти по дороге преступности.
"Если вы спросите детей, хотят ли они быть полицейскими, многие скажут, что не хотят, а хотят быть наркодельцами, - говорит Понтиго. - Мы привыкли лишь реагировать на преступления и разбираться с их последствиями. Но мы должны делать и все возможное, чтобы предотвращать преступность".
Проект художников не остался незамеченным.
Недавно команду Germen Crew пригласили в Монтеррей - там им предстоит работать над аналогичным проектом. Идею подхватили и в Пуэрто-Рико - там над проектом работают местные художники.
"К нам приезжают из разных штатов и стран те, кто хочет реализовать похожий проект у себя", - говорит мэр города Пачука-де-Сото Иоланда Тельерия.
"Это история успешного преображения трущоб и кварталов с высоким уровнем преступности и множеством социальных проблем", - резюмирует мэр города.
Граффити также создали городу репутацию за рубежом. Британские поп-звезды Сигала и Элла Айр сняли здесь музыкальный видеоролик. Он был выпущен в июне, и с тех пор его просмотрели более 13 миллионов раз.
Мэр Тельерия надеется, что это привлечет в город иностранных туристов. Администрация города уже организует туры по этому району, что дает возможность местным жителям продавать туристам закуски и сувениры.
"Мы хотим, чтобы люди посещали это место, - говорит мэр. - Это принесет доходы местным жителям, а это, в свою очередь, пойдет на пользу нашей молодежи".