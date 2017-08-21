Преображение трущоб: мексиканские художники разукрасили бедные кварталы

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Germen Crew Image caption Теперь у района Пальмитас жизнерадостный внешний вид

На протяжении многих лет обшарпанный район Пальмитас в мексиканском городе Пачука-де-Сото был рассадником преступности.

Унылые дома и плохо освещенные огибающие холм улицы, на которых буйным цветом цвели наркомания, воровство и домашнее насилие.

Сейчас купающийся в красках район стал примером того, как можно преобразить маргинальные кварталы, разбросанные по всей Латинской Америке.

При помощи бюджетных денег художники превратили склон холма, на котором разместился район, в произведение искусства огромных размеров. И тем самым помогли местным жителям в поисках работы и помогли им развить чувство общности.

"Район изменился до неузнаваемости. Цвета вдохнули в него жизнь", - говорит местный кондитер Донья Чела.

"Здесь часто происходили ограбления, много было пьяных на улицах. Сейчас этого всего стало гораздо меньше", - говорит Донья Чела.

Расположенный в 88 км к северо-востоку от Мехико в штате Идальго, в прошлом Пачука был известен как городок корнуэльских шахтеров, которые в XIX веке завезли в Мексику футбол и пирожки с мясом и картошкой.

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Germen Crew Image caption Цветной вихрь, который изобразили художники, был вдохновлен неофициальным названием района - "La Bella Airosa" (Изящная Красотка)

Хотя Пачуке удалось остаться в стороне от жестокой войны, развернувшейся в последние годы между наркокартелями в Мексике, однако одной из главных проблем города остается высокий уровень преступности. Особенно плохи дела в районах вроде Пальмитас.

Ситуация начала меняться с того момента, как группа художников-граффитистов, известных как Germen Crew, два года назад разрисовала в этом городе около 200 домов.

Если посмотреть на район Пальмитас со стороны, кажется, что дома кружатся в вихре цвета. Это решение было вдохновлено неофициальным названием района - "La Bella Airosa" (Изящная Красотка).

При более внимательном изучении внешнего вида района становятся заметны более мелкие детали этого лабиринта из лестниц, переулков и даже портретов местных жителей.

Правообладатель иллюстрации Duncan Tucker Image caption Художники решили изобразить на стенах домов портреты местных жителей

Правообладатель иллюстрации Duncan Tucker Image caption Портрет местных жителей

Правообладатель иллюстрации Duncan Tucker Image caption Портрет местной девушки

Сейчас художники разрисовывают фасады еще 300 домов в соседнем районе Кубитос.

Проект получил название Macro Mural ("Макрофреска") и должен завершиться в ноябре.

Всего будет расписано около 40 тысяч квадратных метров, и это будет самой большой в мире стенной росписью.

Руководитель проекта - 36-летний Энрике Гомес, который в прошлом был членом преступной банды, действовавшей в одном из бедных районов штата Мехико.

Правообладатель иллюстрации Duncan Tucker Image caption Энрике Гомес говорит, что раскрашивание целого района помогло ему "завязать с плохими делами"

"У меня была очень напряженная жизнь. Я ушел из дома в 16 лет и связался с бандами, занимался множеством незаконных дел", - рассказывает Энрике Гомес.

"К счастью, благодаря граффити, я нашел выход из всего этого. В граффити было больше денег и меньше риска быть арестованным или убитым", - говорит он.

По словам Энирике Гомеса, его прошлое помогло ему завоевать доверие местной молодежи. Гомес считает, что, убеждая членов враждующих кланов браться за кисть и раскрашивать стены, он тем самым помогает снизить уровень вражды и зародиться чувству братства и общности.

Гомес не только разукрасил весь район, он также читает тут лекции, преподает рисование и нанимает себе в помощь местных жителей.

Правообладатель иллюстрации Duncan Tucker Image caption Энрике Гомес хочет, чтобы дети района могли гордиться своим окружением

Он также надеется открыть в Пальмитас местный культурный центр, где жители могли бы заняться чем-то интересным и научиться чему-то полезному - например, программированию.

"Раньше люди предпочитали не упоминать, что они отсюда. Теперь они этим хвастаются! - говорит он. - Мы показали им, что они могут найти работу и двигаться вперед, вне зависимости от того, где именно они выросли".

Борьба с преступностью

Правительство Мексики потратило на этот проект в общей сложности около 565 тысяч долларов. В том числе - на освещение улиц, оказание психологической помощи местному населению, на открытие кулинарных магазинов, парикмахерских и организацию ювелирных кружков.

Критики обвиняют власти в том, что те просто пытаются "закрасить бедность". Но глава совета общественной безопасности штата Идальго Хуан Понтиго настаивает на том, что государство должно продолжать выделять деньги на подобные проекты, чтобы у молодежи была и другая альтернатива, кроме как идти по дороге преступности.

Правообладатель иллюстрации Duncan Tucker Image caption Критики утверждают, что такой проект только "маскирует" бедность

"Если вы спросите детей, хотят ли они быть полицейскими, многие скажут, что не хотят, а хотят быть наркодельцами, - говорит Понтиго. - Мы привыкли лишь реагировать на преступления и разбираться с их последствиями. Но мы должны делать и все возможное, чтобы предотвращать преступность".

Проект художников не остался незамеченным.

Недавно команду Germen Crew пригласили в Монтеррей - там им предстоит работать над аналогичным проектом. Идею подхватили и в Пуэрто-Рико - там над проектом работают местные художники.

"К нам приезжают из разных штатов и стран те, кто хочет реализовать похожий проект у себя", - говорит мэр города Пачука-де-Сото Иоланда Тельерия.

Правообладатель иллюстрации Duncan Tucker Image caption Мэр города рассчитывает, что этот проект привлечет в город и любопытствующих туристов.

"Это история успешного преображения трущоб и кварталов с высоким уровнем преступности и множеством социальных проблем", - резюмирует мэр города.

Граффити также создали городу репутацию за рубежом. Британские поп-звезды Сигала и Элла Айр сняли здесь музыкальный видеоролик. Он был выпущен в июне, и с тех пор его просмотрели более 13 миллионов раз.

Мэр Тельерия надеется, что это привлечет в город иностранных туристов. Администрация города уже организует туры по этому району, что дает возможность местным жителям продавать туристам закуски и сувениры.

"Мы хотим, чтобы люди посещали это место, - говорит мэр. - Это принесет доходы местным жителям, а это, в свою очередь, пойдет на пользу нашей молодежи".