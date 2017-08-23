Кубинец, который строит самый высокий велосипед в мире
Кубинец Гирола Сеперо трудится над созданием самого высокого велосипеда в мире и больше не мечтает о том, чтобы уплыть на лодке в США.
За 52-летним Феликсом Рамоном Гиролой Сеперо не угонишься, не стоит даже пытаться.
Ясным зимним днем он несется по знаменитой гаванской набережной Малекон на своем велосипеде, а туристы и местные жители в изумлении взирают на него.
Гирола Сеперо не просто самый быстрый на Малеконе. Он еще и самый высокий. В Гаване он знаменит тем, что мастерит самые высокие велосипеды на Кубе.
Он передвигается по улицам столицы с ошеломляющей скоростью и как будто без усилий на своем самодельном велосипеде высотой 3 метра, сделанном из трех рам, приваренных друг на друга.
"Смотрите сюда!" - кричит он и уносится так быстро, что просто не успеваешь увидеть, на что же он показывал.
У светофора он тормозит и устраивает себе короткий отдых на крыше автобуса - к великому неудовольствию водителя.
Еще через несколько минут он решает передохнуть, прислонившись к стене. Тут же к нему подскакивает мальчишка и, явно пытаясь произвести впечатление на своих друзей, просит прокатить его.
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"Забирайся", - говорит ему Гирола Сеперо, усмехаясь. Боясь потерять лицо, мальчик осторожно взбирается на раму и застывает, вцепившись в нее.
Сеперо отъезжает, и на лице мальчишки - улыбка ужаса. Несколько минут небывалой поездки, и Сеперо дает возможность мальчугану слезть с чудо-велосипеда.
Приехав домой, Гирола Сеперо осторожно прислоняет велосипед к фасаду своего дома, что на улице Агуакате в Старой Гаване.
После этого он просто прыгает вниз - удивительно, как он до сих пор не сломал себе ногу. Он заходит в дом и приветствует жену Франси.
"Он только и думает, что о своих великах, - говорит она в притворном отчаянии. - Велосипеды, велосипеды, велосипеды… Он просто помешан на них".
В домашней мастерской Гирола Сеперо трудится над созданием своего самого высокого велосипеда (а вообще у него их пять).
Прожив более полувека в условиях торгового эмбарго, кубинцы привыкли к дефициту всего самого необходимого и научились проявлять изобретательность.
Таков и Гирола Сеперо: рамы его велосипедов - от старых китайских моделей, некоторым из них не меньше 30 лет.
Чтобы добавить им высоты, он использует всё, что попадется под руку - от арматуры до кусков жестяной ограды. Педали он делает из пластиковых водопроводных труб, которые он разрезает и придает им нужную форму.
"Если бы у меня были более легкие материалы - жесткий алюминий, углеволокно, более крепкие трубки, я бы уже ездил на невероятных велосипедах", - говорит он.
Его репутация позволяет ему зарабатывать на своем увлечении - к раме велосипеда прикреплен рекламный баннер импортного энергетического напитка Time Flies ("Время летит" - Прим. переводчика).
Кроме того, он с женой приторговывает конфетами, жевательной резинкой, сигаретами и растительным маслом - прилавок располагается прямо у них в гостиной.
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Конструировать велосипеды Гирола Сеперо начал 37 лет назад, когда жил в своем родном городе Сиего де Авила в центральной Кубе.
Идея появилась у него после того, как он увидел проезжающего через город на тандеме члена сборной Кубы по велоспорту.
"Я тогда впервые в жизни увидел этот тип велосипеда, и он был горизонтальным, - рассказывает он. - Я сказал себе: а я буду строить вертикальные".
Ну и к тому же, шутит он, с такого велосипеда можно срывать кокосы.
Впрочем, создание высоких велосипедов - не единственная мечта Гиролы Сеперо.
Было время, когда он надеялся сбежать с Кубы в США на лодке. "Я сделал четыре попытки", - говорит он. За это Гирола Сеперо поплатился в общей сложности 21 годом тюрьмы.
Он реагирует на удивление спокойно, когда я спрашиваю, что ему пришлось пережить. "Это было ужасно", - говорит он просто.
Но страсть к велосипедам это не остудило. "Охранник позволил мне взять мои велосипеды с собой в тюрьму, так что я и там продолжал на них ездить каждый день", - рассказывает он, поясняя, что подружился с охранником.
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Он и сейчас каждый день в седле, гордо крутя педали высоко над крышами автомобилей.
В последние годы его страсть только обострилась, и он сосредоточился на том, чтобы его достижения получили признание составителей Книги рекордов Гиннесса.
Гирола Сеперо говорит, что мог бы стать официально признанным рекордсменом еще 20 лет назад - в то время он ездил на 6-метровом велосипеде.
С тех пор только одному человеку удалось построить велосипед выше - Ричи Тримблу из Детройта.
Но 20 лет назад о Гироле Сеперо никто не знал - просто потому что он жил на закрытой для внешнего мира Кубе.
Недавно Тримбл приезжал в Гавану, чтобы познакомиться с Гиролой Сеперо. Они вместе ездили по узким улочкам старого города и вместе разрабатывали конструкцию новых высоких велосипедов.
"Для меня это было честью - парень, которому принадлежит мировой рекорд, приехал со мной познакомиться. Я теперь сам рекордсмен, и этот рекорд дружбы гораздо важнее, чем рекорды Гиннесса", - говорит Гирола Сеперо.
И все-таки попадание к Книгу рекордов, признается он, придало бы смысл всем тем долгим одиноким часам, проведенным в мастерской в попытке сотворить магию из подручных средств.
"Я строю велосипед высотой в 10 метров и надеюсь, что скоро закончу", - говорит он мне на прощанье.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.