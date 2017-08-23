Кубинец, который строит самый высокий велосипед в мире

Правообладатель иллюстрации Tod Seelie

Кубинец Гирола Сеперо трудится над созданием самого высокого велосипеда в мире и больше не мечтает о том, чтобы уплыть на лодке в США.

За 52-летним Феликсом Рамоном Гиролой Сеперо не угонишься, не стоит даже пытаться.

Ясным зимним днем он несется по знаменитой гаванской набережной Малекон на своем велосипеде, а туристы и местные жители в изумлении взирают на него.

Гирола Сеперо не просто самый быстрый на Малеконе. Он еще и самый высокий. В Гаване он знаменит тем, что мастерит самые высокие велосипеды на Кубе.

Он передвигается по улицам столицы с ошеломляющей скоростью и как будто без усилий на своем самодельном велосипеде высотой 3 метра, сделанном из трех рам, приваренных друг на друга.

Правообладатель иллюстрации Tod Seelie Image caption У Гиролы Сеперо, безусловно, самый высокий велосипед на Кубе

"Смотрите сюда!" - кричит он и уносится так быстро, что просто не успеваешь увидеть, на что же он показывал.

У светофора он тормозит и устраивает себе короткий отдых на крыше автобуса - к великому неудовольствию водителя.

Еще через несколько минут он решает передохнуть, прислонившись к стене. Тут же к нему подскакивает мальчишка и, явно пытаясь произвести впечатление на своих друзей, просит прокатить его.

"Забирайся", - говорит ему Гирола Сеперо, усмехаясь. Боясь потерять лицо, мальчик осторожно взбирается на раму и застывает, вцепившись в нее.

Сеперо отъезжает, и на лице мальчишки - улыбка ужаса. Несколько минут небывалой поездки, и Сеперо дает возможность мальчугану слезть с чудо-велосипеда.

Приехав домой, Гирола Сеперо осторожно прислоняет велосипед к фасаду своего дома, что на улице Агуакате в Старой Гаване.

После этого он просто прыгает вниз - удивительно, как он до сих пор не сломал себе ногу. Он заходит в дом и приветствует жену Франси.

Правообладатель иллюстрации Tod Seelie Image caption Сборка самого высокого в мире велосипеда происходит непросто

"Он только и думает, что о своих великах, - говорит она в притворном отчаянии. - Велосипеды, велосипеды, велосипеды… Он просто помешан на них".

В домашней мастерской Гирола Сеперо трудится над созданием своего самого высокого велосипеда (а вообще у него их пять).

Прожив более полувека в условиях торгового эмбарго, кубинцы привыкли к дефициту всего самого необходимого и научились проявлять изобретательность.

Таков и Гирола Сеперо: рамы его велосипедов - от старых китайских моделей, некоторым из них не меньше 30 лет.

Чтобы добавить им высоты, он использует всё, что попадется под руку - от арматуры до кусков жестяной ограды. Педали он делает из пластиковых водопроводных труб, которые он разрезает и придает им нужную форму.

Он только и думает, что о своих великах Франси, жена Гиролы Сеперо

"Если бы у меня были более легкие материалы - жесткий алюминий, углеволокно, более крепкие трубки, я бы уже ездил на невероятных велосипедах", - говорит он.

Его репутация позволяет ему зарабатывать на своем увлечении - к раме велосипеда прикреплен рекламный баннер импортного энергетического напитка Time Flies ("Время летит" - Прим. переводчика).

Кроме того, он с женой приторговывает конфетами, жевательной резинкой, сигаретами и растительным маслом - прилавок располагается прямо у них в гостиной.

Конструировать велосипеды Гирола Сеперо начал 37 лет назад, когда жил в своем родном городе Сиего де Авила в центральной Кубе.

Идея появилась у него после того, как он увидел проезжающего через город на тандеме члена сборной Кубы по велоспорту.

Правообладатель иллюстрации Tod Seelie Image caption 37 лет Гирола Сеперо одержим мечтой построить самый высокий велосипед в мире

"Я тогда впервые в жизни увидел этот тип велосипеда, и он был горизонтальным, - рассказывает он. - Я сказал себе: а я буду строить вертикальные".

Ну и к тому же, шутит он, с такого велосипеда можно срывать кокосы.

Впрочем, создание высоких велосипедов - не единственная мечта Гиролы Сеперо.

20 лет назад о Гироле Сеперо никто не знал - просто потому что он жил на закрытой для внешнего мира Кубе

Было время, когда он надеялся сбежать с Кубы в США на лодке. "Я сделал четыре попытки", - говорит он. За это Гирола Сеперо поплатился в общей сложности 21 годом тюрьмы.

Он реагирует на удивление спокойно, когда я спрашиваю, что ему пришлось пережить. "Это было ужасно", - говорит он просто.

Но страсть к велосипедам это не остудило. "Охранник позволил мне взять мои велосипеды с собой в тюрьму, так что я и там продолжал на них ездить каждый день", - рассказывает он, поясняя, что подружился с охранником.

Он и сейчас каждый день в седле, гордо крутя педали высоко над крышами автомобилей.

В последние годы его страсть только обострилась, и он сосредоточился на том, чтобы его достижения получили признание составителей Книги рекордов Гиннесса.

Гирола Сеперо говорит, что мог бы стать официально признанным рекордсменом еще 20 лет назад - в то время он ездил на 6-метровом велосипеде.

С тех пор только одному человеку удалось построить велосипед выше - Ричи Тримблу из Детройта.

Но 20 лет назад о Гироле Сеперо никто не знал - просто потому что он жил на закрытой для внешнего мира Кубе.

Правообладатель иллюстрации Tod Seelie Image caption Гирола Сеперо наслаждается быстрой ездой по Гаване

Недавно Тримбл приезжал в Гавану, чтобы познакомиться с Гиролой Сеперо. Они вместе ездили по узким улочкам старого города и вместе разрабатывали конструкцию новых высоких велосипедов.

"Для меня это было честью - парень, которому принадлежит мировой рекорд, приехал со мной познакомиться. Я теперь сам рекордсмен, и этот рекорд дружбы гораздо важнее, чем рекорды Гиннесса", - говорит Гирола Сеперо.

И все-таки попадание к Книгу рекордов, признается он, придало бы смысл всем тем долгим одиноким часам, проведенным в мастерской в попытке сотворить магию из подручных средств.

"Я строю велосипед высотой в 10 метров и надеюсь, что скоро закончу", - говорит он мне на прощанье.

Правообладатель иллюстрации Tod Seelie

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.