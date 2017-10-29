Пять стран, где вы вновь почувствуете вкус к жизни

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Давно не тянуло на приключения? Эти пять стран предлагают вам восстановить аппетит к жизни разными и порой радикальными способами - от прогулки к жерлу вулкана до рафтинга по пенящимся водам горной реки.

Каждый из нас по-разному понимает слово "приключение". Для кого-то таковым может стать дегустация экзотических блюд, а для кого-то - скалолазание.

Но если говорить объективно, то выйти из зоны комфорта в некоторых местах мира гораздо проще, чем в других.

Каждый из нас по-разному понимает слово "приключение"

Американский журнал U.S. News & World Report недавно составил рейтинг лучших стран для приключений, основанный на показателях в пяти категориях: "развлечения", "дружелюбность", "климат", "пейзажи" и… "сексуальность".

Последняя категория толковалась весьма широко - от эротичности до такого рода привлекательности, которую трудно описать словами и о которой можно сказать лишь je ne sais quoi (фр. "не знаю, что и сказать" - Прим. переводчика).

"Помимо отличной еды, погоды или достопримечательностей, которые могут предложить и остальные 20 стран, расположившиеся в рейтинге ниже, победители предлагают и еще кое-что, что их роднит между собой, - рассказывает Аннализа Нэш Фернандес, коуч по межкультурным связям, которая живет на две страны - Бразилию и Италию (кстати, вошедшие в число пяти самых "приключенческих").

"Ни одна из этих стран [занявших самые высокие места в рейтинге] не пользуется общим с граничащими с ней государствами языком и так или иначе старается сохранить свою культуру и свести к минимуму влияние извне. Если вас поместить с завязанными глазами в любую из этих стран, вы тут же поймете, где именно вы оказались".

Правообладатель иллюстрации Rob Francis/rovertharding/Getty Images Image caption В некоторых странах выйти из зоны комфорта особенно легко

Мы поговорили с жителями этих стран, чтобы разобраться, что же такого особенно "приключенческого" предлагает местная жизнь.

Бразилия

В рейтинге U.S. News & World Report Бразилия получила высшие баллы в категориях "развлечения" и "сексуальность".

От местных жителей действительно исходит заразительная энергия, и бразильцы обожают свою страну, свои традиции.

"Мы любим хвастаться, что у нас вкуснейшая еда, лучший в мире кофе и самые красивые люди", - рассказывает бразилец Артур Соуза.

Что же касается приключений, то эта пятая в мире по территории страна предлагает множество вариантов.

"Вы можете заняться серфингом на приливной волне в нижнем течении Амазонки или расслабиться на пляжах архипелага Фернанду-ди-Норонья, - говорит Соуза. - А если вам хочется повидать что-то уникальное, то есть белые дюны в национальном парке Ленсойс-Mараньенсис или остров Илья-Гранди, где природа сохранена почти нетронутой".

Правообладатель иллюстрации Lonely Planet/Getty Images Image caption В Рио-де-Жанейро можно танцевать самбу всю ночь напролет

Ну и, конечно, тем, кто любит вечеринки и потанцевать, Рио-де-Жанейро предлагает бесконечное количество вариантов ночных приключений.

"У нас пляжи, у нас старый город, у нас воспоминания о колониальной эпохе и имперских временах. Вечером вам надо отправиться в Лапу (богемный район с бурной ночной жизнью - Прим. переводчика) с множеством баров, где звучит все что угодно - от самбы до хип-хопа и музыки кантри. Вам понадобится не один день на то, чтобы изучить этот район".

Италия

Общеизвестно: Италия имеет высокую репутацию в том, что касается еды, искусства и архитектуры. Но и по части приключений здесь все в порядке: например, в категории "пейзажи" страна получила наивысшие оценки.

"В моем родном городе Катания на Сицилии вы можете начать день с купания в синем море, а закончить его восхождением к самому активному вулкану в Европе", - рассказывает Джорджия Карраффа, специалист из туристического стартапа kimkim.

Правообладатель иллюстрации Sean Gallup/Getty Images Image caption Желающие получить поистине неизгладимые впечатления могут взобраться на действующий вулкан Этну

Прогулка к жерлу вулкана Этны, конечно, понравится любителям острых ощущений, но живущие в этой стране ценят прежде всего то, насколько она разнообразна культурно.

"Путешествуя от городка к городку, из долины на холмы, вы видите, какая разная культура, разная пища и даже разные языки в разных регионах этой страны", - говорит Тим Хадсон, директор туристической компании Inspired Italy.

Что касается приключений, то разнообразие Италии и здесь играет главную роль. Зимой, по словам Хадсона, он катается на лыжах в Доломитовых Альпах, а летом ездит на велосипеде по дорогам Тосканы.

Испания

Испания заслужила самые высокие оценки в категориях "дружелюбие" и "развлечения". Что же касается приключений, то они вас ждут буквально на соседней улице, свидетельствуют местные жители.

"Более всего мы, испанцы, любим уличную жизнь", - рассказывает Хуан Кастильо, который живет в Валенсии и проводит пешие экскурсии от компании GuruWalk.

"Каждый день после работы ты идешь куда-нибудь выпить с друзьями. Здесь, в Валенсии, есть прекрасные места в районе порта или в Русафе [историческом центре города]. Мы любим поболтать и пошутить. Мы наслаждаемся жизнью, и иностранцы, переезжающие к нам, очень быстро перенимают это".

Самое важное, что стоит понять тем, кто собирается переехать в Испанию, - это то, к какого рода приключениям они более склонны.

Если вам нравится зима, подумайте о Мадриде, который окружен горами и где как минимум три горнолыжных курорта в часе пути на автомобиле. Если же вам нравится теплая погода, то вам подойдет Барселона с ее пляжами.

Правообладатель иллюстрации Driendl Group/Getty Images Image caption Мадрид - в центре страны, и это значит, что до гор или до побережья моря не больше нескольких часов езды

"Погода здесь [в Барселоне] изумительная, - говорит Андре Арриаса, уроженец Чили, основатель компании Barcelona Eat Local. - Солнце круглый год. Зимой вы можете ходить в кроссовках и больше не заботиться о покупке тяжелых зимних ботинок".

Если вернуться к Мадриду, то, несмотря на холодные зимы, географическое положение этого города таково, что и до гор или до побережья моря не больше нескольких часов езды.

"А можно сесть на скоростной поезд, и вот вы уже на самом прекрасном морском побережье в Европе", - говорит Мэтт Халланд, уроженец Британии и основатель The Travel Blogs.

У серферов наиболее популярен северный берег Страны Басков, а южная Андалусия влечет к себе велосипедистов и скалолазов.

Таиланд

Таиланд получил высокие оценки в категориях "пейзажи" и "развлечения". Страна привлекательна для самых разных туристов - и для искателей приключений, и для тех, кто просто хочет поваляться на пляже.

Мириам Хершман рекомендует остров Ко Панган, где она сама родилась и выросла (а сейчас живет в Лос-Анджелесе).

Правообладатель иллюстрации GYSEMBERGH Benoit/Getty Images Image caption Остров Ко Панган широко известен благодаря проводимой на нем ежемесячной вечеринке Full Moon Party на пляже Хаад Рин

"Десятки тысяч людей из разных стран мира каждый месяц приезжают сюда на пресловутую пляжную "Вечеринку полной луны". Веселье длится до тех пор, пока не взойдет солнце", - рассказывает она.

Однако есть и совершенно другая публика, которая приезжает на остров заниматься йогой, медитировать и поститься. "Разница между приезжающими сюда повеселиться на ночном пляже, и теми, кто озабочен своим духовным здоровьем, делает атмосферу на острове уникальной. С одной стороны, все мирно, с другой - полно возможностей для приключения".

Веселье длится до тех пор, пока не взойдет солнце

Любители испытать острые вкусовые ощущения тоже обожают Таиланд.

"У тайцев свои культурные особенности, отражающиеся и на местной кухне. Туристам порой это сложно понять. Мы едим на протяжении всего дня, едим то, к чему у нас лежит душа в определенный момент", - рассказывает Чиван Суванапак, жительница Бангкока и менеджер в Intrepid Travel.

"Утром я могу съесть суп-лапшу, куда кладу много порошка перца чили. Вечером я могу съесть острый салат папайя. Когда мы едим, в этом участвуют и наши пальцы, и наши желудки".

Среди ее любимых блюд - хорошо поджаренная рыба люциан с чесноком и салатом со свиным фаршем, а также традиционное для Северного Таиланда блюдо kao soy, желтая пшеничная лапша в бульоне карри, которую подают с курятиной или говядиной.

Те, кто хочет острых ощущений не от перца во рту, отправляются в город Чиангмай для рафтинга по горной реке Ме Тенг или в национальный парк Дойинтанон - полазить по его скалам.

"Дойинтанон" недаром переводится как "крыша Таиланда" - здесь расположена одноименная и высочайшая в стране вершина, которая достигает 2565 метров над уровнем моря.

Греция

Теплые средиземноморские воды Греции делают ее идеальной для любителей аква-приключений - страна получила высокие оценки в категориях "пейзажи" и "климат".

Правообладатель иллюстрации Holger Leue/Getty Images Image caption Теплые воды Средиземного моря влекут в Грецию любителей поплавать

"Для плавания здесь вода - лучшая из лучших, - говорит Патриция Хаджифотиу, уроженка США, которая ныне живет на острове Эвия и управляет маленькой туристической компанией The Olive Odysseys. - Греческие врачи прописывают плавание своим пациентам, и каждый обязан считать количество раз, которое он плавал в течение лета. Это вопрос здоровья: солнце, минералы, которые проникают через кожу, движение…"

На островах архипелага Киклады любители поплавать на каяках и под парусом найдут для себя много вариантов, но есть чем заняться и тем, кто предпочитает пешие прогулки по суше - в частности, гора Зевс, самая высокая вершина Киклад, расположена на острове Наксос, а на острове вулканического происхождения Санторини (он же Санторин, он же Тира) есть где испытать судьбу скалолазам.

Но и помимо островов Греции есть чем удивить туриста. "Представьте, как проезжаете на машине мимо знаменитого Акрополя или путешествуете по побережью, и перед вами открываются одна за другой маленькие бухты, поражая синевой своей чистейшей воды, - рассказывает Мина Агнос, американка, в 2008 году открывшая в Афинах офис компании люксового туризма Travelive. - Подобные вещи приносят мне радость буквально каждый день".

Правообладатель иллюстрации APing Vision/STS/Getty Images Image caption Стадион Панатинаикос в Афинах: в 1896 году здесь были проведены первые в современной истории Олимпийские игры

Афины принимали у себя первые Олимпийские игры на стадионе Панатинаикос, единственном в мире, полностью построенном из мрамора. Говорят, что еще в VI веке до нашей эры на этом месте был ипподром.

И местных жителей, и туристов каждое утро приглашают сюда совершить утреннюю пробежку (с 7:30 до 9 часов), чтобы размяться - кому перед рабочим днем, кому - перед новыми приключениями в этой стране.

Для тех, кого физические упражнения не очень привлекают, всегда есть простой, но эффективный, чисто греческий вариант.

"Позвоните нескольким знакомым и друзьям, расскажите, что вы сейчас делаете, и очень скоро у вас уже будет целая толпа, желающая вместе поесть мороженого, - говорит Патриция Хаджифотиу. - Никто, правда, не придет вовремя, но зато все будут расслаблены и неформальны".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.