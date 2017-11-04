Литва: какие тайны хранит чудесный холм ста тысяч крестов

Правообладатель иллюстрации Egle Gerulaityte Image caption Гора Крестов представляет из себя внушительное зрелище

Этот холм называют здесь Горой Крестов, он хранит память о войнах, восстаниях, призраках, чудесных исцелениях и тихом самопожертвовании.

Примерно в 12 км от города Шауляй на севере Литвы старый курган как будто сгорбился под весом тысяч и тысяч крестов.

На ветру раскачиваются молитвенные четки, католические розарии, они постукивают по металлическим и деревянным крестам, создавая жутковатую какофонию звуков.

Древние легенды, таинственные видения, рассказы о призраках - всё это и поныне окружает Гору Крестов, о причинах и о точном времени возникновения которой до сих пор мало что известно.

"Этот холм хранит много тайн, - рассказывает местный дизайнер и историк Вилюс Пуронас. - Согласно народным преданиям, когда-то на этом месте был храм. Во время ужасной грозы молния поразила его, и он ушел под землю вместе со всеми, кто был тогда в нем. Местные жители говорят, что на рассвете у холма можно увидеть процессию монахов-призраков. На протяжении веков людям здесь являлись святые, призраки, происходили различные чудеса - всё это история Горы Крестов".

Правообладатель иллюстрации Egle Gerulaityte Image caption Этот холм стал местом паломничества не только для литовцев, и не только для католиков

Другая легенда гласит, что в начале XIV века на холме стоял деревянный замок баронов традиционно языческой области Жемайтии.

В 1348 году замок был разрушен немцами, монахами Тевтонского ордена, пытающимися насадить огнем и мечом христианство.

Многие считают, что жемайты, выжившие в битве с крестоносцами, собрали тогда тела погибших товарищей и похоронили их, а сверху насыпали курган.

Говорят, что до сих пор по ночам души этих язычников бродят по холму.

Правообладатель иллюстрации Egle Gerulaityte Image caption По одной из легенд, отчаявшийся отец поставил на холме крест, чтобы спасти от болезни свою любимую дочь

Однако самой популярной историей о появлении крестов на холме стала такая. У отца была любимая дочь, которая внезапно тяжело заболела.

Когда девочка уже умирала, отцу во сне привиделась женщина, велевшая поставить деревянный крест на соседнем холме.

Утром отчаявшийся мужчина, спеша, сделал крест и потащил его на холм, где и установил.

Когда он вернулся домой, дочь встретила его на пороге дома совершенно здоровая.

Люди ставят кресты в надежде, что их молитвы будут услышаны

С тех пор местные жители начали ставить кресты на холме в надежде, что это поможет исцелить больных родственников - или просто для того, чтобы их молитвы были услышаны.

Но есть на Горе кресты, которые напоминают о другом - тихом неповиновении. Традиция выжила в непростые времена набегов немецких крестоносцев, восстаний литовцев против власти российского царя Александра II в XIX веке, и вот пришел XX век со своей самой страшной опасностью - Советским Союзом.

Чтобы искоренить христианство в этих краях, советские власти предпринимали попытку за попыткой избавиться от холма - и в 1960-х, и в 70-х.

Его разравнивали бульдозерами, деревянные кресты сжигали, металлические - сдавали в металлолом. Тех, кто устанавливал кресты, штрафовали, помещали под арест.

Несмотря на все это, кресты продолжали появляться на холме - как символ беззвучного сопротивления религиозным репрессиям.

Сейчас, спустя более чем четверть века после распада СССР, кресты стоят как ни в чем не бывало, пережив и эту империю.

Правообладатель иллюстрации Thierry Monasse/Getty Images Image caption Гора Крестов влечет к себе паломников самых разных конфессий и религий

В последние десятилетия это место как магнит притягивает к себе паломников самых разных вероисповеданий: христианские кресты соседствуют на холме с иудейскими символами и цитатами из Корана.

"Гора Крестов не находится в чьей-то собственности, она принадлежит всем, - говорит Пуронас. - Ни церковь, ни государство не заявляют своих прав на это место, и люди приносят свои кресты сюда не потому, что им так сказали, а потому, что чувствуют в этом потребность".

Гора Крестов не находится в чьей-то собственности, она принадлежит всем

Небольшую помощь в поддержании порядка на Горе Крестов оказывают городские власти Шауляя и местная община монахов-францисканцев.

Сейчас здесь более 100 тысяч крестов и других религиозных символов - и это число постоянно растет.

"Для кого-то Гора Крестов - это место размышления и молитвы. Для кого-то она символизирует собой неповиновение и сопротивление, проявленные местными жителями в тяжелые для страны времена. А еще для кого-то побывать здесь - значит нарушить однообразие будней прикосновением к чему-то необычному, загадочному. При этом правы и те, и другие, и третьи", - резюмирует Вилюс Пуронас.

Правообладатель иллюстрации Egle Gerulaityte Image caption Количество крестов постоянно увеличивается

Правообладатель иллюстрации Egle Gerulaityte Image caption Четки на крестах раскачиваются на ветру

Правообладатель иллюстрации Egle Gerulaityte Image caption Гора Крестов принадлежит всем, говорят здесь

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.