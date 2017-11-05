Со щитом или на щите? Чем сейчас заняты потомки спартанцев

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Этот полуостров на одной из оконечностей греческого Пелопоннеса долгое время жил изолированной от остальной Греции жизнью: здесь правили кланы - по своим законам, берущим начало, как утверждают местные жители, в порядках древней Спарты.

Зазубренные скалы полуострова Мани - это самая южная оконечность Пелопоннеса. Здесь кончается материковая Греция, дальше - только море и острова.

Ландшафт здесь напоминает морские волны - то вверх, то вниз. На вершинах холмов - каменные башни домов, словно маленькие замки, обращенные спиной к горному массиву Тайгет и глядящие вдаль, за горизонт, туда, где Ионическое море сливается с небом.

Это земля маниотов, жителей патриархальной общины полуострова Мани и потомков, как сами они утверждают, легендарных воинов древней Греции, спартанцев, известных своими жесткими нравами и военными порядками в обществе.

Правообладатель иллюстрации HowardOates/Getty Images Image caption Полуостров Мани - это самый юг материковой Греции

"Ваша лалаггия", - говорит Гиоргос Ойкономеас, подавая мне поджаренное до хруста в оливковом масле местное блюдо из теста.

Он сложен как воин - крепок и широкоплеч. Но его морщинистое лицо излучает тепло и спокойствие.

Ойкономеас вырос в деревушке Неохори на северо-западном берегу полуострова Мани и никогда отсюда не уезжал.

Всю свою жизнь он хозяйничал в кафенейо, традиционной греческой кофейне, а сейчас отошел от дел - больше не обслуживает посетителей, а по утрам приходит в свою кафенейо поболтать с друзьями о политике, местных новостях и о семейной жизни.

Мы настолько спартанцы, насколько это вообще возможно

Пока я надкусываю хрустящую лалаггию, и тесто как будто тает у меня на языке, Ойкономеас объясняет, что этот вкус был знаком воинам Спарты тысячи лет назад.

"Первый спартанский царь Лелег, наверное, был первым и в приготовлении лалаггии", - говорит он.

"Если вам интересно, какой была жизнь в древней Спарте, вы в правильном месте, - добавляет он. - Мы здесь настолько спартанцы, насколько это вообще возможно".

Правообладатель иллюстрации STRINGER/Getty Images Image caption Маниоты считают, что произошли от древних спартанцев

Почти три тысячелетия назад, когда Древняя Греция состояла из полисов, городов-государств, большая часть полуострова Пелопоннес принадлежала Спарте и ее союзникам.

В отличие от жителей другого, соперничающего полиса, Афин, где жили философы и художники, спартанцы были воинами. Говорят, что мальчиков начинали обучать военному делу с семи лет, чтобы к 20 они превратились в полностью готовых к боям солдат.

Женщины не имели никакого отношения к армии, но часто получали формальное образование и имели право владеть собственностью, что было редкостью для других греческих городов-государств. Спартанки были известны своим независимым нравом.

Разгромив Афины в Пелопоннесской войне, Спарта достигла пика могущества в V веке до нашей эры.

Однако владычество Спарты, сумевшей восстановить против себя все остальные полисы Греции, продлилось недолго. Уже в 371 году до н. э. режим спартанцев пал под ударами армии другого полиса - Фив.

Они настолько прославились своей жестокостью, что иноземные захватчики обходили Мани стороной

(Фивы до этого долгое время были союзниками Спарты, но попытки спартанцев подавить складывающуюся в Фивах демократию разгневали фиванцев. Они объединились в несколькими другими полисами, в том числе с Афинами, против Спарты - Прим. переводчика.)

Тогда и начался закат Спарты, но те спартанцы, кто укрылся на крошечном полуострове Мани, отделенном от остальной Греции горами Тайгет, защищали свою территорию на протяжении веков - и от фиванцев, и от Османской империи, и от египтян, и от франков.

На море маниоты были так же коварны, как и на суше: совершали пиратские нападения, а в качестве наемников участвовали в набегах на другие приморские страны.

Они настолько прославились своей жестокостью, что иноземные захватчики обходили Мани стороной.

Правообладатель иллюстрации Robert George Young/Getty Images Image caption Вплоть до XIX века маниоты хозяйничали на своем полуострове, изолированном от остального Пелопоннеса

Вплоть до середины XIX столетия регион оставался самоуправляемым, но в конце века греческое правительство урезало его автономию.

Однако только в 1970-х, когда были построены новые шоссе, ведущие на Мани, на полуострове появились пришельцы из окружающего мира, в том числе туристы.

Конфликтность маниотов распространялась не только на внешний мир. Во времена автономии на полуострове правили местные кланы, или семьи, и эти кланы боролись между собой за власть. Кровавые вендетты вспыхивали и длились годами.

"Если член другой семьи вдруг чем-то опозорил члена вашей семьи, вся семья созывалась за круглый стол, чтобы решить, до какой степени суровым должно быть наказание", - объясняет Ойкономеас.

"Это наказание распространялось на весь другой клан, не только на виновника. Так маниоты понимали семейную гордость", - Ойкономеас рассказывает, что вплоть до недавнего времени сыновей здесь называли ружьями, а дочерей - бочками с порохом в фундаменте семейного дома.

Ныне маниоты посвящают свою жизнь более мирному делу - например, выращиванию оливковых деревьев.

Регион славен своим оливковым маслом, которое здесь добавляют повсюду - от сыра до блюд из морепродуктов.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Современные маниоты заняты мирными делами - например, ловят рыбу

Однако воинственное прошлое не забыто. Древняя спартанская максима "со щитом или на щите", впервые, как считается, произнесенная женой спартанского царя Леонида перед битвой при Фермопилах против захватчиков-персов (480 г. до н.э.), популярна здесь и поныне.

Почти каждый, кто родился и вырос здесь, скажет вам, что в его венах течет спартанская кровь.

"Маниоты происходят от древних спартанцев, точка", - подчеркивает Ойкономеас.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Туристы смогли оценить красоту этих мест только в 1970-х

В свои 86 лет Ойкономеас прекрасно помнит, как мать засовывала ему в рот сваренные вкрутую яйца, приговаривая, что он должен вырасти сильным, потому что он - единственный сын и от него будет зависеть продолжение рода и сохранение семейных традиций.

Он вспоминает, как его тетки в ночь перед похоронами одного из родственников пели траурные песни, оплакивая мертвого так, что волосы вставали дыбом - ритуал, описанный в "Одиссее" Гомера.

Однако ученые не располагают твердыми доказательствами того, что нынешние жители Мани - прямые потомки древних спартанцев.

В наше время невозможно добыть ДНК настоящего спартанца, все что осталось - это легенды.

Некоторые историки и антропологи говорят, что в древних и современных ритуалах (например, оплакивания умерших) так много сходства, что это можно рассматривать как признак родства древних спартанцев и современных маниотов, однако с этим не согласен Басил Гунарис, профессор новейшей истории в Университете Аристотеля в Салониках.

"Естественная антропология и история не пересекаются, - говорит он. - Когда люди живут в одной и той же местности, в одном и том же природном окружении, это приводит к тому, что во многом их традиции и привычки могут быть схожими. Но это не имеет никакого отношения к их ДНК".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Некоторые эксперты указывают на схожесть традиций и обычаев спартанцев и маниотов. Но как насчет ДНК?

Кофейня, где мы сидим с Ойкономеасом, быстро наполняется обгоревшими на греческом солнце посетителями. Мой собеседник прихлебывает кофе, наблюдая за тем, как его преемник справляется с наплывом клиентов.

Кафенейо маленькая, но на бойком месте, рядом с центральной площадью Неохори. Сюда втиснут десяток квадратных деревянных столов, а клацанье тарелок и жужжание кофейного автомата не оставляют шансов посидеть в тишине.

"Я тут беседовал с одним профессором, который не согласен с утверждениями о вашем родстве с древними спартанцами", - говорю я ему, вытирая с пальцев крошки от жареной выпечки.

Ойкономеас невозмутимо пододвигает мне еще одну лалаггию. "Надо было ему сказать: и тан и эпи тас, - говорит он. - Со щитом или на щите".

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