Путешествия-2017: о самых удивительных странах и людях

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На протяжении года журналисты из BBC Travel рассказывали об особенностях жизни в самых экзотических, самых отдаленных, самых прекрасных и самых привлекательных уголках мира, о характере людей, которые там живут. Мы отобрали для вас самое интересное.

Вы такие красивые!

Турецкий фотограф Мехмет Генч фотографировал женщин по всему миру - причем до и сразу после того, как женщине был отпущен комплимент. Снимки получились невероятно трогательные, искренние и душевные.

Каждый раз Генчу приходилось выучить на местном языке фразу "Какая ты красивая!". Эти, казалось бы, простые слова имели удивительный эффект. Судите сами…

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Супружеская тюрьма на родине графа Дракулы

На протяжении трех веков у лютеран из саксонских поселений Трансильвании бытовал довольно эффективный способ уладить супружеские разногласия.

Да, в наши времена свободных нравов и прав человека этот способ кому-то покажется дикостью, но он работал: за 300 лет случился всего один развод. Архивные записи того времени показывают: "супружеская тюрьма" была весьма эффективным средством.

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Колбаса, спасающая жизни

Как колбаса может спасти кому-то жизнь? И какое отношение к колбасе имеет инквизиция?

Альейра - это не просто очень вкусная еда. В те мрачные времена, когда инквизиция живьем сжигала евреев и еретиков прямо на центральной площади Лиссабона, альейра спасла сотни, если не тысячи жизней.

Чеснок? Чем больше, тем лучше

У румынских крестьян считалось, что стригой, по ночам покидающий могилу, приходит пить молоко у коров и кормящих матерей. Чтобы отпугнуть злого духа, чесноком натирали оконные рамы и двери.

Но популярность чеснока в Румынии высока не только поэтому. Правило в отношении его здесь простое: чем больше, тем лучше!

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Без крыс на столе нет и праздника

Один лишь вид этих грызунов вызывает у вас отвращение? А вот в некоторых странах блюда из крысы занимают почетное место в меню и считаются восхитительным деликатесом.

Как говорят в некоторых районах нашей планеты, крысы важнее, чем просто пища: "нет праздника, нет счастья, если нет крыс". И каковы же они на вкус?

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Пошутить по-немецки

Комедия имеет глубокие корни в немецкой культуре. Особенно это касается политической сатиры и фарса. Но если немцы не дураки посмеяться и ценят хороший юмор, то как же сложился и на чем основан обидный для них стереотип?

Разного рода и разной степени научности опросы раз за разом признают немцев наименее склонной к веселью нацией. Однако все дело в том, что острить по-немецки труднее, чем, скажем, на английском. Как так?

Построить храм, даже если на это уйдет вся жизнь

Более полувека назад на участке, доставшемся ему в наследство, бывший монах Хусто Гальего начал строить кафедральный собор.

Этот эпохальный проект не завершен и по сей день, но уже сейчас здание выглядит, по словам корреспондента Би-би-си, великолепно, это "шедевр, созданный любителем". Да вы и сами можете убедиться в этом по фотографиям...

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11 церквей за одну ночь? Это наверняка работа ангелов

Одно дело строить собор в высоту, совсем другое - высекать его из монолитной скалы, вглубь земли. Такое под силу только ангелам, считают в городе Лалибэла на севере Эфиопии.

Жители Лалибэлы верят, что все 11 церквей были высечены в скале ангелами за одну ночь. Корреспондент Би-би-си, увидев храмы своими глазами, почти поверил в это...

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Почему монголы не хотят искать могилу Чингисхана

Нынешняя Монголия по территории более чем в семь раз превосходит Великобританию. А Чингисхан когда-то правил империей, простиравшейся от Тихого океана до Каспийского моря.

В могиле великого полководца и основателя самой крупной в истории человечества континентальной империи могут лежать несметные сокровища. Но почему в Монголии хотят, чтобы место захоронения оставалось тайной?

Тайны Горы Крестов

Этот холм в Литве называют Горой Крестов, он хранит память о войнах, восстаниях, призраках, чудесных исцелениях и тихом самопожертвовании. Сейчас здесь более 100 тысяч крестов и других религиозных символов - и это число постоянно растет.

Рассказывают, что до сих пор по ночам по холму бродят души язычников, монахов и прочие призраки. Но почему на нем так много крестов?

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Жизнь среди миллионов маленьких алмазов

Некоторым людям повезло прожить всю жизнь в городе, здания которого переливаются на солнце. По оценкам местных геологов, в городских стенах и зданиях Нёрдлингена - примерно 72 000 тонн алмазов.

Дело в том, что уникальный ландшафт, в котором прячется этот баварский город, сформирован извне, из космоса. Но местных жителей это мало впечатляет....

Страна, где никогда не было войны

Преимущества нейтралитета весьма наглядны, когда прогуливаешься по швейцарским городам, словно пришедшим в наш мир из старой сказки. Здесь никогда не было бомбежек, не было разрушенных войной зданий.

Тем не менее у швейцарцев богатая военная история. На протяжении столетий Швейцария была страной наемников, за деньги поставляя солдат армиям других государств. Что же заставило ее обратиться к строгому нейтралитету?

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