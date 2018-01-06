Символы и легенды первого в мире христианского государства

Правообладатель иллюстрации Rodolfo Contreras)

Эта страна провозгласила христианство своей государственной религией еще в I веке - в 301 году нашей эры. Армянская апостольская церковь - одна из древнейших христианских церквей, отличающаяся как от византийского православия, так и от римского католицизма. Рождество здесь отмечают 6 января.

Живая христианская история

Правообладатель иллюстрации Rodolfo Contreras

Армения - маленькая страна в Закавказье. Ее современное население - около 3 миллионов человек. Но роль Армении в духовной истории мира трудно переоценить: большинство историков сходятся на том, что в 301 году нашей эры она стала первым в мире христианским государством (хотя есть и точка зрения, что это случилось немного позже - между 301 и 314 гг. - Прим переводчика).

Основателями своей церкви в Армении считают святых апостолов Фаддея и Варфоломея (которые здесь проповедовали и здесь же были преданы мученической смерти). Сегодня около 95% армян - христиане, и религиозная история страны живет в ее древних памятниках.

Духовный лидер

Правообладатель иллюстрации Rodolfo Contreras

Согласно легенде, первым патриархом (католикосом) Армянской апостольской церкви был святой Григорий Просветитель, который и обратил в христианство армянского царя Трдата III, сделавшего после этого христианство государственной религией.

Григорий Просветитель был сыном парфянина Анака, убившего армянского царя Хосрова и за это казненного. Истреблено было и все семейство, но младшему сыну, Григорию, удалось спастись. В Кесарии Каппадокийской мальчик был крещен и получил христианское воспитание.

Сложилось так, что уже будучи взрослым, Григорий отправился в Рим и поступил в услужение к сыну Хосрова, Тиридату (впоследствии - Трдату III), надеясь загладить вину своего отца.

В 287 году Традат с помощью римских легионов вернул себе отцовский престол в Армении, а Григория - за исповедание христианства - велел бросить в темницу, где тот пробыл в заточении 13 лет, отказываясь отречься от веры в Христа. Так продолжалось до того, как Трдат заболел (говорят - впал в безумие), но, как гласит предание, был исцелен Григорием. После этого царь крестился и провозгласил христианство государственной религией в Армении.

Следы далекого прошлого

Правообладатель иллюстрации Rodolfo Contreras

Древняя крепость Гарни расположена в 28 км от Еревана в долине реки Азат, рядом с селом Гарни. Она была построена еще в языческие времена, в I веке н.э. царем Трдатом I, и изначально храм Гарни был посвящен богу солнца.

Когда христианство стало государственной религией, многие языческие храмы были разрушены, но Гарни уцелел, хотя и был перестроен Трдатом III. Сегодня это одна из самых популярных достопримечательностей Армении, исторический комплекс в Гарни посещают более 136 тыс. туристов в год.

Храм святой игуменьи

Правообладатель иллюстрации Rodolfo Contreras

К западу от столицы Еревана лежит Вагаршапат - один из наиболее значительных культурных и религиозных центров страны, ее духовная столица. Здесь расположен Эчмиадзинский монастырь, местонахождение престола Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян.

Храм святой Гайане (на снимке) был построен в 630 г. и сейчас входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь возведена на месте мученической смерти игуменьи Гаянэ. Убил ее все тот же Трдат III - еще до того, как обратился в христианство. Могила Гайане, провозглашенной святой Армянской апостольской церковью, находится здесь же, в основании храма. В храме же - и некрополь высшего армянского духовенства.

Бывшая подземная темница

Правообладатель иллюстрации Rodolfo Contreras

Хор Вирап (по-армянски "глубокая темница") - монастырь, расположенный у подножья горы Арарат, недалеко от границы с Турцией. Именно здесь Трдат III держал в заключении Григория Просветителя.

Часовня Хор Вирап была построена в 642 году над подземной тюрьмой, где когда-то был заточен Григорий. Впоследствии, в 1662 году, в память о святом были добавлены большая по размеру часовня Святого Георгия и построен монастырь.

Ныне Хор Вирап - очень популярное место у тех, кто хочет креститься или венчаться.

Монастырь копья

Правообладатель иллюстрации Rodolfo Contreras

К северо-востоку от Гарни, в ущелье горной реки Гохт, расположен монастырский комплекс Гегард, также входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был основан в IV веке на месте священного источника, берущего начало в пещере, и поэтому сначала назывался Айриванк, "пещерный монастырь". Согласно преданию, основателем монастыря был Св. Григорий Просветитель. Из ранних сооружений почти ничего не сохранилось, поскольку в IX веке монастырь был разрушен арабами, а в XIII веке - вновь отстроен.

Нынешнее название монастыря Гегард означает "копье" по-армянски. Имеется в виду копье Лонгина, которым римский воин пронзил тело Иисуса Христа на кресте - как утверждается, это копье в Армению привез апостол Фаддей (сейчас оно выставлено в музее Эчмиадзина, а ранее, в течение 500 лет, хранилось в монастыре Гегард).

Храм для воинов

Правообладатель иллюстрации Rodolfo Contreras

Церковь Сурб Зорац ("Святое воинство") в селе Ехегис в Вайоцдзорской области была построена в начале XIV века, когда страна находилась под властью монголов и была в состоянии войны с сирийскими мамлюками.

Она уникальна тем, что в ней нет зала для молящихся, его заменяет большая площадка под открытым небом. Считается, что церковь была сооружена таким образом для располагавшегося там во время богослужения войска. Алтарь расположен на уровне всадника в седле - чтобы воины могли не сходить со своих лошадей, а сразу после богослужения, благословленные, отправлялись на битву.

Символ спасения души

Правообладатель иллюстрации Rodolfo Contreras

Хачкары (каменные стелы с резным изображением креста) считались символом спасения души - как живых, так и умерших. На территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров, каждый - со своим неповторимым узором.

Считается, что их начали возводить примерно с IX века - часто на месте бывших языческих храмов, как знак новой веры. Сегодня искусство создания хачкаров ("Символика и мастерство хачкаров, армянские каменные кресты") внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Самое большое на территории современной Армении (и самое крупное в мире) кладбище хачкаров (на снимке) находится в старинном селе Норатус: здесь их более 800. Большинство здешних хачкаров относится к XIII—XVII вв., а самый древний - к V веку.

Побратим Стоунхенджа?

Правообладатель иллюстрации Rodolfo Contreras

Древний мегалитический комплекс Караундж, расположенный на горном плато на высоте 1770 метров над уровнем моря в Сюникской области Армении, вполне можно сравнить как по возрасту, так и по внешнему виду со Стоунхенджем.

Историко-культурный заповедник раскинулся на площади примерно в 7 га и состоит из гробниц, центрального кольца диаметром до 45 м и рядов мегалитов, больших стоячих камней, примерно треть из которых имеет круглые отверстия в своей верхней части. Относительно возраста сооружения оценки расходятся. Некоторые специалисты утверждают, что ему может быть около 7 тыс. лет.

Сооружение состоит из 223 базальтовых камней высотой 1,5-2,8 м и весом до 8,5 т. Историки склонны считать, что Караундж служил доисторическим людям в качестве места захоронения. Некоторые ученые полагают, что комплекс - самая древняя в мире обсерватория, но твердых доказательств этому нет. Скорее всего, в разные периоды существования его использовали по-разному - от загона для скота до кладбища.

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