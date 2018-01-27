Каково это – жить в эффективно управляемом государстве

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Эти шесть стран стабильно занимают самые высокие места в международных рейтингах, оценивающих прогрессивность социальной политики, доверие к правительству и эффективность системы правосудия. Что же такого в них особенного?

В чем причины эффективного функционирования того или иного государства? Успешная борьба с коррупцией? Быстрое воплощение в жизнь инициатив в сфере образования и медицины?

Разные правительства используют разные стратегии и тактики. Эффективность этих подходов оценивается разнообразными международными индексами и рейтингами - например, Индексом верховенства закона (Rule of Law Index), который готовит организация World Justice Project, или Индексом качества государственного управления (Governance Index) Всемирного банка, или Индексом социального прогресса (Social Progress Index).

Ежегодно проводятся опросы жителей разных стран, данные обобщаются, изучаются, выводы публикуются - причем по разным категориям.

И хотя на первый взгляд эти индексы отражают разные сферы государственной деятельности, раз за разом одни и те же страны занимают самые высокие места во всех рейтингах.

Мы поговорили с жителями некоторых из таких государств, попытавшись определить, какие факторы в первую очередь влияют на их жизнь.

Дания: взаимное доверие

Правообладатель иллюстрации Hendrik Holler / LOOK-foto/Getty Images Image caption У Дании почти идеальные показатели в рейтинге "Основные человеческие потребности" международного Индекса социального прогресса 2017 г.

Все скандинавские страны постоянно занимают высокие места в упомянутых нами индексах, но Дания отличается от своих соседей (и от остальных стран мира) тем, что в рейтинге "Основные человеческие потребности" международного Индекса социального прогресса 2017 г. у нее почти идеальные показатели. В эти потребности входят питание, медицинское обслуживание граждан и легкость доступа к основным видам коммуникаций и знаниям.

Всеми этими преимуществами могут пользоваться не только граждане этой страны. "Система здравоохранения и социального обслуживания в Дании отлично развита и доступна любому, кто живет там. Например, как иностранный студент вы можете получить финансовую помощь, для вас открыты бесплатные языковые курсы", - рассказывает немка Анна Штайнбах, главный редактор интернет-журнала о путешествиях Travellers Archive, которая недавно прожила полгода во втором по величине городе Дании Орхусе.

Между собой датчане почти в любой ситуации ведут себя как друзья

Датская система социальной поддержки населения полагается больше на взаимное доверие, чем на бюрократические процедуры.

"Когда датчане болеют и не могут посещать занятия в университете или прийти в офис на работу, они просто звонят и сообщают об этом. В Германии же, например, и студент, и работник обязаны предъявить справку от врача", - говорит Штайнбах.

"В обеих странах довольно хорошо налажено госуправление, но немцам нравится, когда все закреплено и подтверждено на бумаге, чтобы был порядок, в то время как датчане почти в любой ситуации просто ведут себя как друзья".

Жизнь в Дании по сравнению с другими европейскими странами может показаться дорогой, здесь самые высокие налоги в ЕС, но результат таких налогов - те блага, которыми пользуются граждане, подчеркивает Штайнбах. Люди здесь дружелюбны и открыты.

"Датчане живут в стиле "хюгге", - говорит она, переводя это чисто местное понятие, которое становится популярным по всему миру, как уют, разделяемый с друзьями.

"Посмотреть вечером кино с друзьями или вместе поужинать - это очень по-датски, это очень хюгге. Датчане любят поговорить, потусоваться - да просто посидеть вместе, наслаждаясь уютной атмосферой со свечами, вкусной едой и интересной беседой".

Новая Зеландия: щедрая поддержка граждан

Правообладатель иллюстрации Walter Bibikow/Getty Images Image caption Граждане Новой Зеландии 65 лет и старше получают щедрые выплаты от государства

Австралия и Новая Зеландия практически во всех рейтингах идут нога в ногу, но новозеландцы получают несколько более высокие оценки в категориях общей политической стабильности, основных прав и отсутствия насилия/терроризма.

"Новая Зеландия была первой страной мира, давшей право голоса на выборах женщинам [в 1893 году]", - говорит Зоя Хелен, основатель эко-феминистской сети Cosmic Sister, прожившая в Новой Зеландии 10 лет и часто навещающая родителей, до сих пор там живущих.

"Тогда группа людей буквально пронесла петицию от одного конца острова до другого, собирая подписи до тех пор, пока их петиция не превратилась в гигантский свиток. Его и сейчас можно увидеть в музее, и я думаю, что туристам надо показывать этот свиток в первую очередь, как американскую Статую свободы".

Социальная политика этой страны предусматривает щедрую поддержку родителей-одиночек, детей, студентов и пожилых граждан.

"Вам знакомо это высказывание - "о цивилизованности общества можно судить по его отношению к своим старикам"? Когда новозеландцу исполняется 65, он начинает автоматически получать крупное государственное пособие - при этом совершенно не важно, кто он, сколько зарабатывал, получал ли наследство и когда именно прибыл в страну", - подчеркивает Хелен.

Канада: обостренное чувство справедливости

Правообладатель иллюстрации Bettmann/Getty Images Image caption Элия Биксон: "В смысле ценностей Канада более прогрессивна, чем ее южный сосед"

Североамериканские соседи США и Канада занимают высокие места в упомянутых индексах, но у Канады лучше оценки за политическую стабильность и отсутствие насилия/терроризма. Фактически Канада в своих рейтингах очень близка к почти идеальным показателям скандинавских стран.

"В смысле ценностей Канада более прогрессивна, чем ее южный сосед. Например, здесь довольно редко можно встретить открытых противников права женщин на аборт или прав членов ЛГБТ-сообщества", - говорит Элия Биксон, живущая в Торонто, обладающая и канадским и американским гражданством.

"Конечно, взгляды у отдельных людей могут быть разными, однако государство как таковое придерживается политики сопереживания, принятия разного жизненного выбора своих граждан".

Есть, впрочем, одна ошибка, которую делают некоторые приезжающие в страну, когда сталкиваются с учтивостью и заботливостью канадцев. Не стоит думать, что жители Канады простофили и слабаки, которыми можно манипулировать.

"У них обостренное чувство справедливости, и они трезво оценивают поведение прибывающих, - подчеркивает Биксон. - Канадцы не потакают глупостям, так что будьте к этому готовы".

Япония: отличная медицина, отличные школы

Правообладатель иллюстрации Kyodo News/Getty Images Image caption Репутация японских школ в мире высока, начальное и среднее образование в этой стране обязательное

Эта островная нация лидирует среди азиатских стран в рейтингах качества госуправления, верховенства закона, политической стабильности и социального прогресса.

"Результаты политики государства здесь часто и с очевидностью проявляются в чистоте, эффективности и бесперебойном функционировании тех сфер общества, которые финансируются налогоплательщиками", - говорит американец Адам Гулстон, живущий сейчас в Фукуоке.

"Частично это можно отнести к традиционной склонности японцев высоко ставить общественные интересы и соблюдать приличия. Однако большую роль также играет эффективная и во многих случаях довольно либеральная политика - особенно если сравнивать с моей родной страной, США".

Медицинское страхование - всеобщее, основано на величине дохода и вычитается прямо из зарплаты. Граждане могут обратиться к любому врачу в любое время, и их расходы на медицину имеют потолок, выше которого японец не платит.

На программу медстрахования, конечно, оказывают давление такие факторы как старение населения и его убывание, но в целом, по словам Гулстона, система работает. В Японии, помимо всего прочего, еще и одни из лучших в мире онкологов.

Система образования - еще один столп японского государства: начальное и среднее образование здесь обязательное, и репутация японских школ в мире высока.

Школьное образование очень регламентировано и систематизировано (как говорит Гулстон, даже чересчур), но питание школьников - один из приоритетов, оно считается ключевым элементом системы. Школьные завтраки готовятся из местных продуктов, и всё это сочетается с уроками здорового питания и истории кухни.

Ботсвана: справедливое распределение

Правообладатель иллюстрации MARCO LONGARI/Getty Images Image caption Среди африканских стран Ботсвана славится высоким уровнем гражданских свобод - в частности, свободы прессы и личных имущественных прав

Ботсвана постоянно занимает высокие места в рейтингах как одно из наиболее эффективно управляемых государств Африки. Всегда особо отмечается ее низкая, по сравнению с остальными странами региона, коррупция.

После серии скандалов в начале 1990-х правительство Ботсваны в 1994 году учредило департамент по проблемам коррупции и экономических преступлений, который занимается расследованиями и наказанием чиновников, замешанных в коррупции.

Стоит еще отметить, что доходы государства от добычи алмазов довольно справедливо распределяются между всеми сферами общества и регионами страны.

"Наше государство было создано на основе национального единства, и мы до сих пор от этого не отступаем, - рассказывает Сехени Тлотлего, житель Ботсваны. - Мы - нация, верящая в то, что противоречия разрешаются в дискуссиях, а не в войнах".

Мы - нация, верящая в то, что противоречия разрешаются в дискуссиях, а не в войнах

Страна славится высоким уровнем гражданских свобод - в частности, свободы прессы и личных имущественных прав. Эти свободы находят отражение и в повседневной жизни.

"У ботсванцев легкий, уживчивый характер, они открыты и не любят лицемерия. Любые проблемы лучше обсуждать - так они решаются быстрее, - говорит Тлотлего. - Мы - очень либеральное общество, цвет вашей кожи, ваша религия, ваш пол не имеют значения, и мы мгновенно реагируем на любую форму несправедливости".

В Ботсване любая деревушка с населением в 500 жителей и более имеет поликлинику и начальную школу, подчеркивает Тлотлего. В стране довольно рано поняли опасность СПИДа и приняли государственную программу проверок на ВИЧ и консультирования зараженных. Всем гражданам, чей анализ оказался положительным, предоставляется бесплатная антиретровирусная терапия.

Создание государственных заповедников привело к тому, что доля туризма в ВВП страны - 12%.

"Большая часть доходов туристической отрасли расходуется на содержание заповедников и природных резервов, на сохранение животного мира вне заповедников и на финансирование операций против браконьерства, - рассказывает Тлотлего. - В Ботсване одна из самых мощных в Африке государственных служб по борьбе с браконьерством".

Чили: качественная инфраструктура

Правообладатель иллюстрации Matthew Williams-Ellis/Getty Images Image caption Чили - одно из самых стабильных и некоррумпированных государств в Южной Америке

Чили - одна из наиболее политически стабильных стран Южной Америки, с низким уровнем коррупции и прозрачным управлением.

"Ситуации, в которых в других южноамериканских странах от вас ожидают взятки, в Чили не случаются", - рассказывает Питер Мерфи Льюис, живущий в этой стране уже давно и руководящий здесь турагентством.

По словам Льюиса, даже для иностранцев купить недвижимость или открыть свой бизнес в Чили относительно просто (по сравнению с другими странами).

"Конечно, здесь есть своя бюрократия, но ее уровень не превышает разумного", - говорит Мэт Ньютон, житель Сантьяго и хозяин другого турагентства.

Хотя кого-то из экспатов может огорчить медленный иммиграционный процесс, после того как виза получена, жить не так уж трудно, ободряет Ньютон.

Жить здесь относительно легко

Медицинская страховка не очень дорогая и работает эффективно, но главное - страна сильна своей инфраструктурой.

"И в Сантьяго, и в Чили в целом инфраструктура очень высокого качества, что делает жизнь здесь относительно легкой, без всех тех заморочек, которые свойственны многим развивающимся странам", - говорит Ньютон, прежде всего имея в виду систему отличных шоссейных дорог и практически повсеместное наличие водо- и электроснабжения.

В Сантьяго один из самых больших городских парков в мире - парк Метрополитано площадью в 722 гектара. В городе развитая сеть велодорожек, соблазна попользоваться которой не избежал Пол Маккартни.

Хотя в Чили очень хорошо относятся к иностранцам, жесткая система социальных классов страны, по словам Льюиса, делает довольно трудным делом проникновение в местные общественные круги.

Он рекомендует вступать в местные сообщества в "Фейсбуке", там заводить новых друзей и оттуда же узнавать обо всем, что для вас интересно и важно - об англоязычных врачах, например.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.