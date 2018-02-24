Нация, которая создает и любит роботов. Почему именно корейцы?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Корейский Method-2 - первый в мире двуногий пилотируемый робот

В Южной Корее больше роботов на душу населения, чем в какой-либо другой стране мира. В отличие от многих людей на Западе, прагматичные корейцы не видят в искусственном интеллекте угрозы человечеству.

В международном аэропорту Инчхон недалеко от столицы Республики Корея Сеула вас встречает команда доброжелательных сотрудников, которые помогут найти выход на посадку или проводят в зал ожидания.

Они хорошо обучены, безупречно вежливы и говорят на четырех языках. Возможно, единственное, чего они не смогут сделать, - это переброситься с пассажиром шутками. Потому что они - роботы.

Роботы-гиды, разработанные корейским технологическим гигантом LG Electronics, трудятся бок о бок с работниками аэропорта с июля 2017 года.

Они 1,4 метра высотой, передвигаются самостоятельно - на колесах, оснащены жидкокристаллическим дисплеем и ориентируются в пространстве с помощью камер, ультразвуковых и лазерных датчиков. Они способны распознавать голос и говорить.

Это не единственные роботы, появившиеся в Южной Корее накануне зимних Олимпийских игр-2018, проходящих сейчас в Пхенчхане.

Среди прочих - 4-метровый гигант Method-2 компании Hankook Mirae Technology, первый в мире управляемый робот на двух ногах, и DRC-HUBO - гуманоид-трансформер, разработанный Корейским институтом передовых технологий и науки.

В 2015 году DRC-HUBO стал победителем конкурса робототехники, который проводит Управление перспективных исследовательских проектов при министерстве обороны США (DARPA).

Правообладатель иллюстрации LG Electronics Image caption В аэропорту Инчхон роботы-гиды помогают пассажирам

Робот-уборщик, разработанный компанией LG специально для аэропортов, с помощью встроенных картографических технологий и системы предотвращения помех выбирает наиболее эффективную траекторию движения и поддерживает безупречную чистоту в помещении.

Южная Корея вместе с Японией уже много лет мировые лидеры в области искусственного интеллекта.

Среди разработанных ими роботов - не только операторы производства, но и различный обслуживающий персонал и даже учителя.

Эта футуристически выглядящая рабочая сила постепенно становится нашим настоящим и занимает должности, на которых раньше могли работать только люди.

"Искусственный интеллект, роботы и автоматизированные системы - это не просто хайтек-игрушки, это важная технологическая помощь людям", - отмечает Че Мэн Хон, старший инженер отдела интеллектуальных разработок компании LG.

"В некоторых ситуациях роботы могут выполнять работу, которая опасна или слишком сложна для человека", - добавляет он.

Да, Южная Корея вся устремлена в удивительный новый мир - но у этого стремления есть и глубокие корни в корейской истории и культуре.

На быстрое развитие современных технологий в стране очевидно повлияло древнее фольклорное наследие, где у животных есть собственные желания и мечты, деревья наделены душой, а в горах живут духи.

Возможно, инновационного прорыва могло бы вообще не произойти, если бы не одна старая легенда о смелой и упорной медведице с большой верой в себя.

Более 4 тысяч лет назад где-то высоко в горах жили медведица и тигрица. Обе мечтали стать людьми. И однажды сын Властелина небес сжалился над ними и решил дать шанс осуществить мечту.

Он вручил медведице и тигрице священную еду - дольку чеснока и ветку полыни - и приказал продержаться на этом 100 дней, не выходя на солнечный свет.

Нетерпеливая тигрица быстро сдалась, а медведица выдержала испытание до конца и превратилась в женщину. Сын Властелина небес взял ее в жены, и она родила ему сына - Дангуна, который впоследствии стал правителем страны.

Получается, что корейское царство было создано благодаря животному с очень человеческими чаяниями и надеждами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Возможно, именно древние корейские легенды повлияли на современное увлечение жителей Республики Корея искусственным интеллектом

Легенда о рождении нации, которое отмечают ежегодно 3 октября, - лишь один из многих анимистических мифов, легших в основу древнейшей религии страны - шаманизма.

"Даже сегодня вы можете заметить влияние этой древней веры на национальный менталитет корейцев - и в бизнесе, и в политике, и в быту", - отмечает Шин Куан Юн, профессор социологии из Университета Чунан в Сеуле.

В основе шаманских верований, многие из которых инкорпорировала в себя местная версия буддизма, лежит мысль о том, что любое существо может нести в себе реинкарнированную душу умершего - например, у пролетающей птицы может быть душа вашего недавно умершего дяди.

Есть духовное начало и у предметов - например, у вашего любимого музыкального инструмента.

Именно поэтому идея робота с человеческими качествами совершенно не пугает корейцев.

"Искусственный интеллект вполне гармонично согласуется с анимистическими представлениями шаманизма о том, что любое неживое существо может быть наделено человеческими чертами", - объясняет Ким Дон Ку из Института религиоведения при Университете Соган.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2016 году в Южной Корее продано более 41 тысячи роботов

Очевидно, именно благодаря этому корейцы более благосклонно и с меньшим страхом, чем представители западной культуры, относятся к быстрому развитию искусственного интеллекта.

По данным Международной федерации робототехники, в 2016 году в Южной Корее продано более 41 тыс. роботов - страна стала второй в мире по объему сбыта таких устройств.

Китай продал почти вдвое меньше, хотя по численности населения он превосходит Южную Корею в 25 раз, а по площади - в 95.

Фактически количество роботов на душу населения в Южной Корее больше, чем в любой другой стране ​​мире. К примеру, в обрабатывающей промышленности на каждые 10 тысяч работников приходится 631 робот, а в автомобильной - 2145.

Конечно, некоторые корейцы обеспокоены тем, что роботы могут их лишить рабочих мест, но это единственное, что волнует нацию - в отличие, например, от США, где чуть ли не каждая новость из области искусственного интеллекта провоцирует дебаты о конце человечества.

Понятно, что апокалиптические идеи существенно подпитывает кинематограф ("Терминатор", "Матрица", "Я, робот" и проч.), а также высказывания таких технологических гениев, как Маск.

Из-за этого, как свидетельствует опрос Pew Research, 72% американцев очень обеспокоены развитием искусственного интеллекта,

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После окончания войны с Северной Кореей правительство Южной Кореи решило активно развивать промышленность - и вот что в итоге получилось

Конечно, у корейцев - немного другая ситуация. После окончания войны с Северной Кореей в 1953 году, правительство, пытаясь вытащить страну из бедности, начало активно развивать промышленный сектор.

Это потребовало высокотехнологичных инноваций и высококвалифицированной рабочей силы, что в итоге позволило Южной Корее создать одну из самых успешных экономик современности.

Согласно индексу Блумберга, Республика Корея четыре года подряд занимает первое место в мире по развитию инноваций.

В 2014 году страна потратила на исследования и разработки в области новейших технологий больше, чем любая другая нация мира.

Вместо того, чтобы волноваться о конце света, технически продвинутые и прагматичные корейцы выясняют, как роботы смогут улучшить их жизнь здесь и сейчас.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2014 году страна потратила на исследования и разработки в области новейших технологий больше, чем любая другая нация мира

Компания LG разрабатывает широкий спектр роботов, которые смогут облегчить домашний труд - от автоматических газонокосилок до других разумных приборов, например, тех, которые оптимизируют работу в сфере обслуживания: в гостиницах, торговых и туристических центрах, других общественных заведениях.

Быстрое развитие робототехники уже вскоре позволит Южной Корее не только восполнить недостаток трудовых ресурсов нации, которая быстро стареет, но и заботиться о пожилых людях.

А главное, искусственный интеллект сможет также обеспечить спокойствие на северной границе страны, на страже которой уже стоят разработанные компанией Samsung роботы-часовые SGR-A1 (автоматизированная пулеметная башня).

Ну а тем временем аэропорт в Инчхоне завершил тестирование роботов-гидов, и некоторые из них уже трудоустроены на полный рабочий день.

Поэтому если вы вдруг прилетите в Сеул, обязательно воспользуйтесь услугами дружелюбного механизма, который с видимым удовольствием поможет вам сориентироваться в аэропорту.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.