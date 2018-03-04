Финляндия: страна с неправильным названием

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Финны называют свою страну Суоми, но никто точно не знает, откуда взялось это название. Тем не менее и сейчас, несмотря на то, что миру много веков известна "Финляндия", ее жители по-прежнему предпочитают "Суоми".

Я мало что понимаю в хоккее. Однако когда сидишь в баре в центре Хельсинки, а на экране телевизоров матч Финляндия - Канада, невольно заражаешься всеобщей атмосферой.

Хоккей - один из самых популярных видов спорта в этой северной европейской стране, и финны всегда возлагают на свою команду большие надежды. Проявления их национальной гордости ужасно заразительны.

Телекамера показала одного из финских игроков крупным планом, и я увидела написанное у него на груди слово "Суоми", значения которого я не знала. Сначала я решила, что это фамилия игрока - но нет, у остальных было написано то же самое.

"Что означает Суоми?" - спросила я свою финскую подругу Кристу Франсман, которая живет в Хельсинки.

"Финляндия", - коротко ответила она. Эти финны не любят попусту болтать.

"Разве Финляндия - не Финляндия?""

"Не по-фински", - засмеялась она.

Правообладатель иллюстрации MARKKU ULANDER/Getty Images Image caption На груди хоккеистов сборной Финляндии написано "Суоми"

Во время перерыва в хоккейном матче Франсман объяснила мне, что слово "Финляндия" - не финское. На самом деле в оригинальном финском алфавите даже не было буквы "ф" - она пришла в язык вместе с заимствованными иностранными словами.

По одной из теорий, слово "Финляндия" происходит от староанглийского finna - так когда-то называли всех жителей Скандинавии.

Однако некоторые историки полагают, что оно имеет шведские корни. Считается, что слова finlonti и finlandi употреблялись еще с XII века, когда речь шла о территории на юго-западе современной Финляндии.

Несмотря на то, что давным-давно их страна в Европе зовется не иначе как Финляндия (с легкими вариациями на эту тему), сами финны по-прежнему предпочитают Суоми.

И мне стало интересно - откуда взялось это название и как оно соответствует современным представлениям финнов о себе?

Я решила начать с Национального музея Финляндии. В 2017 году страна праздновала 100-летие независимости, и в новой постоянной экспозиции музея отслеживается переход нации к самостоятельности и самоопределению.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption В Национальном музее в Хельсинки автор не нашла ответа на свои вопросы по поводу названия Суоми

С 1809 по 1917 год страна входила в состав Российской империи и называлась Великим княжеством Финляндским (а до того почти 700 лет была в составе Швеции в качестве Великого герцогства Финляндского).

Территория Финляндии многократно подвергалась оккупации со стороны своих могущественных соседей. Финская Республика получила независимость только после Октябрьской революции 1917 года в России.

Выставка в Национальном музее демонстрирует, как молодая нация сражалась за обретение идентичности и строила демократическое общество. Интересно, что еще в 1906 году Финляндия стала первой европейской страной, предоставившей избирательные права всем взрослым гражданам.

Однако я не нашла ни единого упоминания о том, откуда взялось название "Суоми" и почему современные финны предпочитают его "Финляндии".

Как сказала мне куратор выставки Сату Фронделиус, точное происхождение слова "Суоми" неизвестно.

"Согласно одной теории, оно происходит от "суомаа", что означает по-фински "болотистые земли". На юго-западе страны много озер, и кому-то могло показаться, что этот край заболоченный.

"По другой теории, оно происходит от "суому", что означает "рыбья чешуя" - предполагается, что люди в Финляндии могли носить одежду из рыбьей кожи".

Правообладатель иллюстрации Layne Kennedy/Getty Images Image caption Страна озер могла кому-то показаться заболоченным краем?

Есть и еще одна версия, которая привела меня в финскую Лапландию, где живут саами, кочевники-оленеводы.

Согласно Клаасу Руппелу, специалисту по этимологии из Института языков Финляндии, некоторые лингвисты считают, что и суоми и саами происходят от одного протобалтийского слова źemē, "земля", территория. Этим же словом называли и самих людей, живущих на этой земле.

Зимой Лапландия выглядит словно иллюстрация к "Снежной королеве". Все покрыто снегом, все замерзло, пейзаж сформирован ледяным ветром с Арктики. От этой белоснежности в голове у меня тут же зароились всевозможные "волшебно", "завораживающе", "страна чудес"...

Я знаю всех оленей. Они для меня - семья

И в этой стране я познакомилась с оленеводом в шестом поколении и его сыном. Юха Куйала и 19-летний Оскари живут на своей ферме недалеко от Руки, более 800 км к северу от Хельсинки.

Они открыли деревянные ворота, мы вошли, и нас сразу окружили любопытные олени, некоторые из которых сразу стали обнюхивать мою сумочку - не прячу ли я там что-нибудь вкусное? Оскари расхохотался и начал знакомить меня со своим стадом.

"Это мать вон того, он родился в прошлом году. А вот эта, которая трется о вашу ногу, - это сестра матери".

"Я знаю всех оленей. Они для меня - семья", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Некоторые лингвисты считают, что и "саами" и "Суоми" произошли от древнего слова źemē

Привязанность к северным оленям передалась Оскари от деда - через отца. И хотя сейчас он учится в университете на спортивного тренера, Оскари уверен, что его место, его будущее - здесь.

"Это целиком и полностью его собственный выбор, - сказал мне Юхо Куйала, когда я спросила его, что он думает о решении сына. - Я, когда был помоложе, тоже уезжал, чтобы посмотреть мир. Но все равно вернулся".

Хотя финские саами традиционно называют себя прежде всего саами, а уж потом - финнами, эта связь с родной землей очень похожа на то, какую важность придают финны природе и окружающей среде.

Финляндия регулярно занимает самые высокие места в мировых экологических рейтингах, и недавно в стране открылся уже 40-й национальный парк.

Может быть, эта связь с землей и есть главное в национальной идентичности финнов-суоми?

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Сауна - это то, что олицетворяет любовь финнов к жизни

Как объясняет моя знакомая Франсман, из-за прошлого влияния и вмешательств Швеции и России, "мы только последние 100 лет можем свободно называть себя Суоми - или Финляндией, если вам так привычнее".

После моего возвращения из Лапландии мы снова встретились - теперь уже в сауне. Если и есть занятие, которое олицетворяет то, что финны обожают в жизни, - это, несомненно, сауна.

"Ты не должна забывать, что финская история - это еще и шведская история и российская история", - подчеркивает Франсман.

"Употребление "Суоми" как-то помогает финнам чувствовать себя более по-фински?" - спросила я, выливая воду на раскаленные камни. Новая порция пара на некоторое время прервала наш разговор.

"Я думаю, в нашем мультикультурном мире такие мало распространенные языки как финский обогащают культуру страны, - ответила она, когда мы перевели дух. - Наш язык - финский, а на нем Финляндия - это Суоми. Это же естественно - называть свою страну на своем языке".

Правообладатель иллюстрации Gonzalo Azumendi/Getty Images Image caption Финны любят спокойствие и природу

Тем не менее, добавила Криста, финка я или суоми, - это не то, о чем я склонна размышлять подолгу.

"Быть финкой для меня означает, что я ценю спокойствие, пространство и природу вокруг нас".

На этом мы закончили разговор и оставшуюся часть времени в сауне провели в молчании, наслаждаясь спокойствием, царящим вокруг.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.