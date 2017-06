මෙහෙමත් මිනිස්සු!

Image copyright facebook Image caption "දාහක් likes නැත්නම් දරුවා බිම"

ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ වැඩි 'ලයික්ස්'("likes") ලබා ගැනීමේ කෑදර වූ තැනැත්තෙක් දරුවකු කවුළුවකින් ඉවතට දමා එල්ලා ගෙන සිටීම බන්ධනාගාරයෙන් නිමවීමේ පුවතක් ඇල්ජීරියාවේ 'අල් ඇරබියා' (Al Arabiya) මාධ්‍ය ආයතනය වාර්තා කරයි.

'ඇල්ජියර්ස්' අගනුවර තට්ටු නිවාසයක පහළොස් වෙනි තට්ටුවේ කවුළුවකින් දරුවා පිටතට දමා එල්ලා ගෙන සිටින ආකාරය එම පුද්ගලයා විසින්ම ෆේස්බුක් පිටුවේ පළ කරනු ලැබ තිබුණේ "දාහක් "ලයික්ස්" ("likes") නැත්නම් දරුවා බිම " ("1,000 likes or I will drop him." )යනුවෙන් ලියන ලද කෙටි පාද සටහනක් ද සමඟයි.

සමාජ මාධ්‍ය ජාලයට පිවිසෙන සෙසු ග්‍රාහකයෝ ඒ සමඟ ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාරය පළ කරමින් කියා සිටියේ, ඉහත කී පුද්ගලයා ළමා හිංසන චෝදනා යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙසයි.

ඉරිදා (ජූනි 19) වෙනිදින අත්අඩංගුවට ගත් චූදිතයාට එරෙහිව "ළමා ජීවිතයක් අනතුරේ හෙළීමට තැත් කිරීමේ" චෝදනා යටතේ නඩු පවරන ලද බව ඇල්ජීරියානු පොලිසිය පවසයි.

එම චෝදනා විභාග කළ අධිකරණය දරුවාගේ ජීවිතය අනතුරුදායක අවස්ථාවකට පත්කළ චූදිතයා අවරුදු දෙකක සිර දඬුවමකට යටත් කරනු ලැබුණි.

දරුවා කවුළුවෙන් පිටත සිටින පරිදි තබා ගත් තැනැත්තා අදාළ දරුවාගේ ඥාතියකු බව පැවසෙයි.

ඔහු , ඉහත ක්‍රියාව මගින් දරුවාගේ ජීවිතය අනතුරුදායක තත්වයකට පත් කරන ලද බවට තමාට එල්ල කෙරෙන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

"එම පින්තූරය ගත්තේ ආරක්‍ෂිත බැල්කනියක සිටයි.එම ආරක්‍ෂිත වැට පින්තූරයෙන් ඉවත් කර තියෙනවා" එම පුද්ගලයා එසේ ප්‍රකාශ කළ බව ඔහු උපුටා දක්වන වාර්තා මගින් පැවසෙයි.

සිය ඥාතියා "හුදෙක් ක්‍රීඩාවක්" කළ බව පවසන දරුවාගේ පියා එම පුද්ගලයාට සමාව දෙනමෙන් අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

එහෙත් චූදිතයාට එරෙහිව තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කළ විනිසකරු "එම පුද්ගලයා දරුවාගේ ජීවිතය අනතුරුදායක තත්වයකට දැමූ බව අදාළ පින්තූර මගින් ඔප්පු වෙන" බව කියා සිටියේය.

එම ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ පළ කෙරුණ ප්‍රතිචාර දහස් ගණනකින් වැඩි හරියක් එය දෝෂ දර්ශනයට ලක් කර ඇති බව උතුරු අප්‍රිකාවේ බීබීසී වාර්තාකාරිය , රානා ජාවඩ් පවසයි.

ළමා ජීවිතය අනතුරේ හෙළීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කෙරුණ පුද්ගලයා බොහෝ ඇල්ජීරියානුවන්ගේ උපහාසයට ලක් වෙමින් ඇති බවත් බීබීසී වාර්තාකාරිය පවසන්නීය.

එසේම ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන දඬුවම් දෙනු ලැබීම සමාජ ප්‍රශංසාවට ලක් වෙමින් ඇත.

පළමු වාර්තා වලට අනුව චූදිතයා ළමයාගේ පියා ලෙස වරදවා සඳහන් කර තිබුනත් පසුව එය නිවැරදි කරනු ලැබුණි.