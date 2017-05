Hogaamiyaha Falastiin iyo Trump oo kulmaya

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Madaxweyne Trump

Madaxweynah dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu maanta Aqalka Cad kula kulmo hogaamiyaha Falastiin Mahmoud Abbas, iyadoo Xukuumadda madaxweyne Trump la filayo in markale ay dib boorka uga jafto wadahadaladii nabadda ee u dhaxeeyay Israel iyo Falastiin.

Donald Trump wuxuu sheegay in uu doonayo in uu horumar ka sameeyo arrimaha nabada ee bariga dhaxe.

Aqalka Cad ayuu horay oogula kulmay ra'iisalwasaaraha Israa'iil haatanna waa wakhtigii

u la hadli lahaa Falastiiniyiinta.

Saraakiisha Falastiin ayaa markii hore aad uga walwalsanaa Madaxweynaha oo soo saarayay warar qoraal ah oo aad loogu taageraayay Israa'iil.

Balse mid ka mid ah ergadiisa Bariga Dhexe ayaa mar kale u xaqiijiyay sida madaxweynaha ay uga go'antahay heshiis la gaaro, taas oo dabcan qeyb ka ah dadaallada uu ka wado bariga dhaxe.

Tani waa fursad Maxamuud Cabbaas uu ku gudbin karo kiiska falastiiniyinta, wuxuuna hoosta ka xariiqi doona in heshiis walbe oo la gaaro ay qasabtahay in lagu saleeyo labo dal.

Balse go'aanka madaxweyne Trump ee ku aadan arrintan ayaa ah mid aan kala cadeyn.

kullankan wuxuu maamulka ka caawin doonan in ay qiimeyaan in wada hadallada nabadda ee labada dhinac lagu guuleysan karo iyo in kale.