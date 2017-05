India: Ma rumaysan kartaa jiir baa khamri xaday!

Lahaanshaha sawirka BBC Sport Image caption Jiir sakhraana weli ma maqashay

Booliska gobolka Bihar ee ku yaal bariga India ayaa sheegay in jiir cabbay kumanaan litir oo khamri ay soo qabteen ah.

Gobolku wuxu sannadkii hore mamnuucay cabidda khamriga, waxa aanay boolisku saldhigyada ku soo xereeyeen 900,000 litir oo khamri ah.

Taliyaha booliska magaalda Patna, Manu Maharaj, ayaa sheegay in kor meerayaal boolis ahi u sheegeen maalintii Salaasada in khamrigii saldhigyada booliska lagu soo xareeyey badankiisii uu jiir cabbay.

Wuxuu haatan taliska boolisku bilaabay baadhitaan lagu hubsanayo wixii ka run ah eeddan jiirka loo soo jeediyey.

Lahaanshaha sawirka PRASHANT RAVI Image caption Qaar ka mid ah askarta booliska oo uu horyaal khamri ay soo qabteen

Wasiirka koobaad ee gobolka Bihar, Nitish Kumar, ayaa markii uu xilka la wareegay sannadkii hore soo saaray qaraar uu ku mamnuucayo khamriga. Tallaabadaas oo loo arkayay mid lagu doonayey in hoos loogu dhigo fara saarka xaasaska iyo faro xumaynta haweenka lagu hayo iyo sidoo kale faqriga oo gobolkaa ku badan.

Markii uu soo baxay hadalkan ay askarta booliska ahi sheegeen ee ah in jiir cabbay khamrigii la soo qabtay ka dib, ayaa waxa in ka badan 1000 saldhig oo ku yaal gobolka amar lagu siiyey in ay si joogo ah u kormeeraan khamriga la soo qabtay ee saldhigyadaa yaal oo ay ka celiyaan jiirkaa la sheegay inuu cabbayo khamriga.

Taliye Maharaj ayaa wargeyska Hindu u sheegay in sidoo kale askarta booliska ah qudhooda la baadhi doono in ay iyagu khamrigaa cabaan iyo in kale.

Waxaanu intaa ku daray " hadii lagu helo in ay iyagu khamriga xadaan oo ay cabbaan in shaqada laga eryi doono isla markaana lagu qaadi doono xeerka adag ee ka hor tagga mukhaadaraadka".