Qareenka madaxweyne Trump ayaa ku gacan seyray hadalo uu madaxii hore laanta dembi baarista dalka Mareykanka ee Fbi-da uu ka hor sheegay guddiga sirdoonka ee aqalka Senateka ee dalka Mareykanka.

Mr Comey ayaa madaxweyne Trump ku edeeyay in sababta uu shaqad uga eryay ay aheyd in madaxweyne Trump uu doonayay in uu hor istaago baaritanka ku aadan xiriirka la sheegay inuu ka dhxeeyay kooxda ololaha doorashada Madaxweyne Trump iyo Rushka.

Haddabo Maxay Trump uga dhigantahay marqaati furkii James Comey?, Su'alahaasi iyo kuwa kale ayaa waxaanu weydiinay Faysal Maxamed Diiriye oo k afaalooda arrimaha wadanka Maraykanka, wuxuuna u warramay Maxamed Xaaji Xussen Shiine.