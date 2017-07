Xabbad joojin laga hirgalinayo koonfur-galbeed Suuriya

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption Muuqaal ka mid ah raadadka colaadda Suuriya

Maraykanka, Ruushka iyo Urdun ayaa isla meel dhigay heshiis xabbad joojin ah oo ka hirgala koonfur-galbeed Suuriya waxaanu dhaqan geli doonaa Axadda.

Wasiirka arimaha dibadda Ruushka, Sergei Lavrov, ayaa sheegay in madaxweyne Trump iyo madaxweyne Putin shaacin doonaan heshiiska la isla meel dhigay marka ay kulankooda ugu horreeya ee fool ka foolka ah ku yeeshaan magaalada Hamburg ee uu ka socdo shirka madaxda dalalka G20.

Dawladda Urdun ayaa sheegtay in ay ciidamadeedu ka hawl gali doonaan soohdinta ay ku heshiiyeen xoogagga dawladda Suuriya iyo fallaagadu.

Wasiirka arimaha dibadda Maraykanka, Rex Tillerson, ayaa sheegay in heshiiskani astaan u yahay in suurtogalnimada ah in heshiis kan la mid ah laga hirgalin karo meelaha kale.

Wuxu sheegay in waxa heshiiskani kaga duwan yahay xabbad joojinihii hore yahay Ruushka oo ay haatan ka go'an tahay meel marinta xabbad joojintani.

Moscow ayaa dhawaan waxay soo bandhigtay qorsheyaal gobollada qaarkood lagaga dhigayo goobo ka caagan dagaalka, kuwaas oo la mid ah tallaabooyin ay hore u qaadeen Turkiga iyo Iran.

Xabbad joojintan lagu heshiiyey waa mid ka hirgelaysa furin keliya, laakiin mawqifkan cad ee muujinaya iskaashiga dhex maray Ruushka iyo Maraykanka ayaa noqon kara talaabo rajo abuuraysa.