Dad lagu laayey kaniisad ku taal koonfurta Nigeria

Lahaanshaha sawirka ANAMBRA POLICE Image caption Kaniisadda dadka lagu laayey

Booliska ayaa sheegay in ugu yaraan sideed qof lagu dilay weerar lagu qaaday kaniisad ku taal koonfurta Nigeria.

Waxa sidoo kale lagu dhaawacay ku dhawaad 18 qof oo kale weerarkaas oo subaxnimadii hore lagu qaaday kaniisad ku taal Ozubulu oo u dhaw magaalada Onitsha.

Waxa soo baxaya warar is khilaafsan oo ku saabsan cidda weerarka qaaday in ay ahayd qof keliya oo qori sitay iyo in ay ahaayeen koox dabley ah.

Boolisku waxay sheegeen in toogashadani daba socotay khilaaf dhex maray dad ka soo jeeda deegaanka Ozubulu oo dalka dibadiisa ku nool.

Taliyaha booliska gobolka Anambra, Garba Umar, ayaa warbixin ku sheegay in mid ka mid ah qurbe joogta Nigeria dhisay kaniisada St Philip's Catholic Church. Waxaanu hadalka ku daray in ay weerarka qaadeen dad ka tirsan bulshada deegaankaa degan.

Qofka weerarka qaaday wuxu kaniisada daf yidhi iyada oo ay socoto ducadii Axaddu waxaanu markii hore beegsaday qof keliya markii dambena wuxu rasaasta ku furay dadkii kale sida ay wararku sheegeen.