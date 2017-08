Masar oo sheegtay in xiisadda Khaliijka lagu xalin karo uun Qadar oo shuruudahooga fulisa

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption Saamix Shukri

Wasiirka arimaha dibadda ee Masar, Saamix Shukri, ayaa kulan uu ergayga wasiirka arimaha dibadda ee Maraykanka u qaabilsan xiisadda Qadar ka dib, sheegay in xiisadda lagu soo af-jari karo oo keliya hadii ay Dooxi fuliso shuruudaha ay soo bandhigeen Masar, Sucuudiga, Imaaraad-ka iyo Baxrayn.

Shukri wuxuu ku nuuxnuuxsaday in afartaa dal diyaar u yihiin in ay wada hadal la galaan Qadar hadii ay dhamaan fuliso shuruudaas loo soo gudbiyey ee ah "la dagaalanka argagixisada iyo in ay gobolka ka joojiso siyaasadaheeda duminta ah".

Af-hayeenka wasaaradda arimaha dibadda Masar, Axmed Abu Sayd, ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in Shukri wadahadalkii uu la yeeshay ergayga lagu lafa guray "doorka taban ee Qadar gobolka ka ciyaarayso"

Waxaanay warbixintu intaa ku dartay in ergayga Maraykanku muujiyey in uu rajaynayo in xiisadda la soo af-jaro iyo taageerada aan kala go'a lahayn ee Maraykanku siinayo dedaaladda dhexdhexaadinta ah ee ay Kuwait wado.