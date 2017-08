Xiisadda Kuuriya: Madaxweynaha Shiinaha oo ku baaqay xasilooni

Lahaanshaha sawirka Getty Images Image caption .

Warbaahinta dawladda Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweyne Xi Jinping ku booriyey Donald Trump iyo Kuuriyada Woqooyi in ay joojiyaan "hadallada iyo falalka" sii cakiri kara xiisadda taagan.

Trump iyo Kuuriyada Woqooyi ayaa maalman is weydaarsanayey hadallo xanaf leh iyadoo madaxweynaha Maraykankuna ku hanjabay inuu Kuuriyada Woqooyi "qallad samada kaga soo ridi doono"

Laakiin Shiinaha oo ah dalka ugu weyn ee Kuuriyada Woqooyi xulufada la ah ayaa ku baaqayey in xiisadda la dejiyo.

Warbixin ka soo baxday Aqaka Cad ayaa lagu sheegay in Maraykanka iyo Shiinuhu isku raaceen in ay tahay in Kuuriyada Woqooyi ay joojiso "falalka cariska iyo daandaansiga ah" ee ay waddo.

Xiisaddan ka taagan barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Woqooyi waxa ugu sii daray tijaabooyin gantaalaha ridada dheer ah oo ay bishii Juulaay samaysay.

Waxaanay mar labadaad ka cadhootay dawladda dakaasi qaraan Qaramada Midoobay gaadhay todobaadkii hore oo cunoqabatayn cusub oo dhaqaale ku soo rogay.

